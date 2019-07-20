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Bunlar ne ki, daha çok edepsizlikler gelecek Temel abi!

20 Temmuz 2019 Cumartesi

Saadet Partisi, 24 Haziran milletvekili seçimlerine CHP ile birlikte girdi.

31 Mart 2019 mahalli seçimlerinde bağımsız olarak seçime girse de, “Dirsek temasımız olan partiler var” dedi..

Hatta yenilenen İstanbul seçimleri sebebiyle 23 Haziran 2019’da da çok tartışıldı..

Kendi adayları ile, kazanmak için seçime tekrar katıldıklarını söylediler.

Ama karşımızdaki tablo şuydu: İstanbul ilçe belediyelerinde 200 bin olan SP oyu, İstanbul Büyükşehir seçimlerinde 100 bine inmişti..

Hani birileri dese ki, “Canım aradaki farkın CHP’ye gittiği ne malum, belki de AK Parti’ye gitmiştir” diye..

Bu ihtimali değerlendirip, bakıyoruz AK Parti’nin ilçelerde aldığı oy ile, büyükşehirde aldığı oy arasında böyle bir fazlalık var mı diye..

Maalesef yok.

Tam aksine, büyükşehirdeki oyu, ilçelerdeki oyundan daha az, AK Parti’nin..

Bunu bir kenara koyalım..

Bir de 23 Haziran’a bakalım.

Binbir vaveyla ile yenilenen seçime giren ve kazanma iddialarını sürekli tekrarlayan Saadet Partisi, 23 Haziran’daki büyükşehir seçiminde, 31 Mart’ta aldığı oyu da alamadı..

100 bin oyun 50 bini de, 23 Haziran’da buhar oldu gitti..

Nereye gitti?

Herhalde kaybeden Binali beye gittiğini söyleyecek halimiz yok..

800 bin oy fark atan CHP’nin adayına gitmiş olmalı..

Dirsek teması yapılan partiye gitmiş olmalı..

SP’ye güzellemeler yapan Cumhuriyet gazetesinin desteklediği CHP’ye gitmiş olmalı..

Güneydoğu’da bazı illerde SP adayını destekleme kararı alan HDP’nin tabanına yaptığı çağrıda oy verilmesini istediği CHP’ye gitmiş olmalı..

Buraya bir virgül koyup, gelelim seçim sonrasına..

Geçtiğimiz hafta, yıllardır Milli Gazete’de günlük yazıları yayınlanan Mehmed Şevket Eygi abi vefat etti..

Ardından kimler neler yazdı?

Onların içinden, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nu, hangi ifadeler kızdırdı?

Medyada üzerinde fazla durulmasa da, tarihe not düşmek için aktaralım..

Cumhuriyet gazetesi, benzeri çizgide yayın yapan Yurt, Evrensel gibi gazeteler, Mehmed Şevket Eygi abi için, ölümünün ardından “gerici yazar” veya “gerici gazeteci” gibi tanımlamalarla vefat haberini verdiler..

İşte bu haberler, Temel abiyi kızdırdı..

Nasıl kızdırmasın ki..

Hakaretlerin bir ucu da kendisine geliyor..

Mehmed Şevket abi, eğer gerici gazeteci ise..

Milli Gazete ne oluyor?

Mehmed Şevket abi yıllardır Milli Gazete’de yazdığına göre..

Milli Gazete de, gerici gazete oluyor..

Başka izahı var mı bunun?

İşte bu noktada, taş SP’ye de geliyor..

Bu noktayı belirtmeden, Temel abi Cumhuriyet gazetesi ve benzeri CHP destekçisi gazeteleri şöyle değerlendiriyor:

“Üzülerek belirtmek istiyorum ki birtakım medya kuruluşları sayın Mehmed Şevket Eygi Bey’e atıfta bulunurken pek de hoş olmayan ifadeler kullandılar.”

Ne imiş, “pek de hoş olmayan ifadeler”?

Kendi değerlendirmesinden aktaralım:

“Haber başlıklarında ‘gerici yazar öldü’ ifadeleri edep ve insanlığa sığmayan bir habercilik anlayışı olarak görülmektedir.”

Temel abinin nezaketine hayran kaldım. Mehmed Şevket abi yapmış olsa, “Herkese aynı nezaketi gösterir..” derdim..

Ama Temel abi, bazı kardeşlerine acımasız ifadeler kullanırken, kendi tespiti ile “insanlığa sığmayan” ifadeleri, “edebe sığmayan” cümleleri nasıl da yumuşatıp, “pek de hoş olmayan” şekline büründürüyor!..

Devamındaki ifadeleri okumasam, yine geçeceğim..

Devamında da şöyle söylüyor, Temel abi:

“Çok acı bir şekilde söylemek istiyorum ki; bu tavır havuz medyasının bir farklı versiyonudur. Fikirleri farklı gözükse de bunlar ‘aynı yolun yolcularıdır’ gibi geliyor.”

Kendi mahallesini, kendisine daha yakın hissettiği insanları küçük küçük eleştiriye tabi tutarken, “Karşıdakilerden ne farkınız kalıyor ki?” sitemini yapanları gördük..

Ama..

Yıllardır arasında mesafe olan, hatta mücadele ettiği, son birkaç yıldır dirsek temasına girişilen gruba eleştiri getirirken, yıllardır birlikte yürüdüğü insanları hedef tahtasına koyup, “Bizimkilerden ne farkınız kaldı ki?” sitemi yapanları ilk defa görüyorum..

Soruyorum..

Temel abi, sen Cumhuriyet’i kendine daha yakın mı hissediyorsun ki, onlara, “Havuz medyasının farklı versiyonusunuz. Havuz medyası felaket.. Siz de aslında iyi gibi görünseniz de, onların farklı versiyonusunuz” anlamında sözler sarfedebiliyorsun?

Temel abi.. Siz, din eğitimine karşı çıkan, Kur’an kurslarının kapatılmasını isteyen, çocukların Kur’an kursuna değil, bale kursuna gitmesini isteyenlere daha mı yakınsınız ki, “Siz havuz medyasının farklı versiyonusunuz” ifadesi ile, dindarlara yıllardır zulmeden bir anlayışı, sizinle daha yakın zaman diliminde kol kola yürüyenleri “kötülüğün merkezi” gibi bir tanımlama yaparak, onlara nispetle din karşıtlarına tanım getiriyorsunuz?

Temel abi açıklamalı..

Saadet Partisi nereye savruluyor?

Sorun, sadece CHP değil.. CHP’yi destekleyen Cumhuriyet değil.

Alın, HDP’li Diyarbakır Belediyesi, İyaz bin Ganem isimli sokağı, PKK’ya destek veren bir adamın ismi ile değiştirdi. Valilik kararı ile bu değişiklik önlendi..

SP’nin dirsek teması içinde olduğu partilerin hali bu..

Ne diyelim, kendi yazarına “gerici” diyenlerle kol kola..

Sahabenin ismini çıkartıp, PKK’ya destek verenin ismini sokağa verenlerle kol kola..

Temel abi, “insanlık ve edep dışı” ifadeleri kullanan, sahabe karşıtı uygulamaları fütursuzca hayata geçirenlerle daha nereye kadar “dirsek teması”na deva edebilir?

Ederse, “daha edepsiz, daha insanlık dışı” ifadelere de muhatap olmaz mı?

İzleyip görelim..

 

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YORUM YAZ

  • 15 Temmuz şehitlerimin Muazzez Ruhuna15 Temmuz şehitlerimin Muazzez Ruhuna36 dk önce
    Ey İblis! Bu ayeti Penisilvanya’daki duvara as! Nisa Suresi 93: “ Her kim de bir mümini kasten öldürürse, artık onun cezası, cehennemde ebedi kalmaktır. Allah, ona gazap etmiş, lânet etmiş, büyük bir azap hazırlamıştır.”
  • İngiltere’de iyi“eğitim” veriliyorİngiltere’de iyi“eğitim” veriliyor41 dk önce
    Cami avlusunda örtülü Ak P.’lihanımın bağırıp çağırıp üzerine hamle yapan Temel! Bu şerefsizlerden gelen ağır edepsizliğe niye bu kadar naziksin? İngiliz mektebinde eğitim alan Temel isbat ediyor ki İngiltere’de iyi“eğitim” veriliyor dostlar.
  • Servet sevinçerServet sevinçer46 dk önce
    ... neymiş temel abiymiş,abiliğimi kalmış en azılı ateisti bile hoşgörü ile karşılarken size ve sizin gibi düşünenlere karşı her fırsatta nefret kusan birine abi demek sizi yüceltmiyor gözümüzde değerinizi düşürüyor kurtulun bu sendromdan
  • Ha bu Temel bizimki değil Ha bu Temel bizimki değil 50 dk önce
    Sakala bakıp ters köşe olmayın dostlar. Ha bu Temel bizimki değil!
  • Mehmet AliMehmet Ali56 dk önce
    Abi sendeki sorun önce taraf oluyorsun sonra gözünü kapatıyorsun. Yolsuzluk oluyor ses yok, yağma var ses yok, tarım politikası berbat, dış politikamız ne belli değil, eğitim o biçim, ekonomi yerlerde, işsizlik, enflasyon, gelecek kaygısı, yıllarca fetö ile iş birliği, açılım süreçleri ortada ama Sende Ses Yok! Neden eleştiremiyorsun, çünkü bir siyasi görüşün taraftarı olmayı ve aklını kiraya vermeyi tercih etmişsin. Taraf olacaksan Hak'tan yana taraf ol. Kişiye, tarikata kul köle olma. Temel abi yanlış hangi taraftan gelirse gelsin eleştirir. Senin gibi kafayı kuma gömmez! Sen eleştireni de eleştiriyorsun, Allah akıl fikir versin.
  • CazimCazim1 sa önce
    Sn yazar parti liderleri bireyler gibi hareket edebilir mi ve temel bey bırakın denge olsun sağcı sağ blok solcu sol Blok tam yerleşir se tam ikiye ayrılır ülke e yani bazı yazarlara göre sorun yok yaz yada yap vatan millet edebiyatı dur iktidarın yanında işin kolayı bulunmuş
  • dermanderman1 sa önce
    sanki 17 yıldır saadet partisi temel bey iktidarda sanki ülkeyi ve fetöyü temel bey destekledi. Allah aşkına bi sus fetöcü yazar bi sus, önce aynada kendi yüzüne bak bu ülkeyi kimlere peşkeş çektirdiniz. hesabını ver.
  • FazılFazıl1 sa önce
    Memet Şevket Eygi beyin vefatından sonra bir hafta içinde Milli Gazete yazarlarının ilk yirmisinden genel yayın yönetmeni dahil onaltısının merhum hakkında tek kelime yazmamalarının izahı varmıdır? Hal böyleyken, ücret almadan yazdığı bilinen,şahsen benim gibi birçok kişinin okumasına vesile olduğuna inandığım merhumun hala eski makalelerinin yayınlanması etikmidir?''Adilmidir?''
  • MisafirMisafir1 sa önce
    Yahu daha bu adama temel abi dyorsun size akıl ermiyor
  • Eren Eren 1 sa önce
    Ali bey söz konusu parti tarihin çöplüğünde yerini almıştır. Bence haber yapmaya değmez.
  • mehmet cetın ızmırmehmet cetın ızmır1 sa önce
    su herıfe artık abı demeyın o bızım ıcın sadece temel bızım tayyıp abımız bıze yeter
  • Fr frFr fr1 sa önce
    Vergi kaçırıyorlar af geliyor arsızlik kazaniyor araba kaciriyorlar gümrük affı geliyor arsızlik kazaniyor binayı belediyeden kaçırıyorlar imar affı geliyor arsızlik kazaniyor arsizligin niye bu kadar kazandığını sorgulayanlar ise edepsiz olmaya devam ediyor.
  • İlkerİlker1 sa önce
    Siz önce ülkeyi felakete sürükleyen idarecilere laf söyleseniz iyi olur. Tacizcilikten tutun aklınıza ne geliyorsa birçok olumsuzluklar şimdiki yöneticiler yüzündendir. Hukukçu geçinen o sözde sık sık ekranlarda boy gösteren ve kanun yapmasını dahi beceremeyen milletvekillerine söz söyleyin! Dünyalık için bazı şeyleri ört bas etmek size yakışmıyor. Herhalde yönetticilere laf ederseniz rızkınızın kesileceğini inanıyorsunuz ki,onlara saygıda kusur etmiyorsunuz.
  • Vahdet M.GVahdet M.G2 sa önce
    Bu vandalist gazetelerin hristiyanlığa ve yahudiliğe gerici dediğini okudununuz mu !cevabınız-HAYIR-bunlar batı sermayesiyle bir ucu dayanan gazeteler halkımız %85 müslüman diye yazalım,ateistlerle beraber nüfusları 11 milyon bu kişilerdir ....dünyada demokrasi var yüce dinimize İSLAMA gerici kelimesini kullanarak -hakaret küfür ediyorlar..ne yazık ki bu gazeteleri parası ucuz diye alıp okuyor....%85 çoğunluğun dinine saldıyorlar bu güçü nerden alıyorlar yıllarca içimizde o hain -para için kendini satan ,inançsızlar batıdan güya lozanda biz bağımsız olmuşuz- almışız cephede kazanıyoruz masada kaybediyoruz....bu batı sermayeli gazeteler Ramazan ayındadinimizin kaidelerini yazıp 11 ay saldırı gerçekleştirmekilkeleri.. sıkıysa yahudiliğe -hristiyanlığa gerici desinler diyemezler onlarla lobilerde birbirini öpüyorlardır..dediklerini farz edelim Mossad Avusturyaseçilmişbaşkanı herderi öldürdüğü gibi meçhul cinayet kurbanı olurlar..hristiyanlarda başta sapık Hollanda idaresi kilisesi -mısırda kıpti kilisesine saldırı olunca hemen MISIRA ambargo uygularız dediler... bu düşmanlık asırlarca var ...Anadolu selçuklu ve yüce ecdadımız osmanlı Viyanaya kadar İSLAM için savaştı...Endülüs Emevi Devleti Fransa PUVATYAda savaştığı gibi.....bunun kuyruk acısı variçimizdeki hainlerle nispet yapma-dejarj olma, intikam alma paranoyaklığı yapıyorlar...AMERİKA VİETNAMDA darbe aldı...galip geldiğini vurgulamak için HOOLLYVOOD FİLİMLERİYLE ALGI OLUŞTUMAYA ÇALIŞTI...FİLİMLERDE GALİP GELDİ...
  • AlkanAlkan2 sa önce
    Ali efendi geçmişte pkk ya övgüler düzenleri biz olmasaydık hdp meclise giremezdi diyen kuzuları ve 70 tane kilise açıpta aya sofyayı açamayan aya sofya İn İBADETE açılmasını isteyenlere hakarete varan laflar eden İstanbul seçimini kaybedeceğini anlayınca ayasofya İBADETE açılacak diyen ve seçim bitince unutan Süleyman Demirel gibi seçimlerde hacılarlahocalarla seçimden sonra localarla misali erdogan da seçim zamanı İslamı ve değerlerini öne alan camide namaz kılan şehit evinde kuran okuyan da sonra AB ABD ve İsraili kadim dost sıtarejik ortak kabul eden AB ni medeniyet projesi kabul edip türkiyeye AB de vilayet yapmak için AB kapısında bekleyen erdogan abine laf söylemezsin ama temel abine gelince neredeyse iktidarın günahlarını dahi onun suçu gibi gösterme yoluna sapa caksın. Yoksa sizlerde mi yazılarınızı cüzdan a vijdan arasına sıkışarak yazanlardan mısın.
  • Deli İboDeli İbo2 sa önce
    Sn Yazar; Şimdiye kadar Temel KARAMOLLAOĞLU ile ilgili yazılarında, T.M.OĞLU'na hitabın hep "TEMEL ABİ" şeklinde, saygına saygı duyuyorum ama, bir adamında "ABİLİĞİ" hak etmesi lazım.Yolundan, inancından, inanç değerlerinden sapmış, daha kötüsüde kendisine yıllarca küfreden, hakaret eden, aşağılayan, hor gören grubun palikaryası olmuşTemel efendi "ABİLİĞİ" hiç haketmiyor.Sizin bu hitabınızdan hem muzdaripim, hemde bizarım.
  • Ayşe Ayşe 2 sa önce
    Temel ıngilize yakındır eee gavur gavurun yaptığını görmez
  • alkanalkan3 sa önce
    Ali bey siyaset ve taraf girlikte öyle bir noktaya geldi ki o eskisaray dalkavuklarına dahi papucu ters giy dirirsin. E ğer tc kanunlarına göre kurulan ve siyaset yapmasına müsaade edilen partilerle dirsek temasın da olmak suçsa önce devleti yönetenler suç işliyor. Gereğiniyapmadıkları için. Temel beyin sizin deyiminizle dirsek temasında oldukları AB ABD İsrail ve pkk nın kandil ve imralı temsilcileri değil. Hele hele 11.12 yıl fetöye iç içe olup ne istediler vermedik ankarayı parsel parsel fetöye veren ekipler halinde fetönün ayagına gidip misafir olanlar temel abinin arkadaşları parti yöneticileri değil Tayyip abin arkadaşları ve parti yöneticileri idi. CHP yi sürekli din karşıtlıgıyla suçladınızda AB İslam Birliği miki AB İlham kaynagımız diyen AB medeniyet projesi deyip AB uyum yasaları adı altında zinayı serbest bırakan homolar için kanun çıkaran domuz etini kasaplık et sınıfına sokan İstanbul etcep gibi uygulamaları yapan Tayyip abin kur an sünnet üzere temel abin din düşmanlarıyla birlikte öylemi. Ali efendi önce ineyi kendine batır sonra hançeri temel abine batır. Eğer Müslüman san müslümanlıgının gereğini yap.selametle.. .
  • Asım CengizAsım Cengiz3 sa önce
    “Allah’a ve Resul’üne itaat edin ve birbirinizle nizalaşmayın (tartışmayın, çekişmeyin). Sonra feşele düşer(korkaklaşır, yılgınlaşır, salaklaşır, gevşer)siniz ve rüzgârınız (gücünüz, enerjiniz, devletiniz) elden gider. Sabırlı olun. Çünkü Allah sabredenlerle beraberdir.” (Enfal 8/46) “Muhammed, Allah’ın Rasûl’üdür. Onun beraberindekiler ise, kâfirlere karşı çok şiddetli/çetin, kendi aralarında son derece merhametlidirler. Onları cemaatle rükû ve secde ederek, Allah’ın lütfunu ve hoşnutluğunu dilerken görürsün. Nişanları yüzlerindedir secde eserinden…” (Fetih 48/29) (sallallahü aleyhi vesellem)Kaynak: Dosta Şedid, Düşmana Merhametli Olmak Müslümana Yakışmaz!
  • Ahmed 61Ahmed 614 sa önce
    Alibey kardeşim sen bunları kime diyorsun..isimlerini anmaya onlariçin tek kelime yazmaya bile deymez.Mehmet abi müstesna.
  • VatandaşVatandaş5 sa önce
    Bırakın SP oyunu , onların sayısı kaç ki . Asıl İstanbul'u kazandıranlar Süleymancilar in oyları (CHP).Bakın iyi araştır irin göreceksiniz onların oy potansiyeli ni SP belkide 10 katı İstanbul da. vesselam
  • Nurettin özkanNurettin özkan7 sa önce
    Sayın karahasanoğlu,atladığın bir konu daha var. Her fırsatta kendisini sivas olaylarının suçlusu olarak görenlerlede kolkola.
  • Erden canErden can8 sa önce
    Selamunaleykum ali bey allahima sonsuz sukurler olsun cumhurbaskanimiz recep tayyip erdogan gibi bir lideri gormeyi ve akit gazetesi gibi bir gazeteyi okumayi bana nasip eyledi subhanallah elhamdülillah allahu ekber
  • GerçekGerçek9 sa önce
    Köy temelin ..
  • Ali Ali 9 sa önce
    Her yazının, her tespitini çok değerli ancak medyada, toplumda çok duyulmuyor.Buna bir yol bulunabilir mi? Bir de, haftaiçi Fatih bey ile yaptığınız Manşetlerin Dili programını radyodan verme imkânını yok mu? Sizi izlemeye devam edeceğim. Cumhurbaşkanımızı n'olur yalnız bırakmayın.
  • pusat pusat9 sa önce
    saadet diye parti yok.rahmetli Erbakan in bütün yapmak istediklerini Reis yaptı ama gene yaranamadı..

Ali Karahasanoğlu

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