Milli Gazete’nin birinci sayfasındaki bir haberin başlığı şöyle:

“Bu rezalete ‘Dur’ diyecek kimse yok mu?”

Rezalet ne imiş?

“Can Yayınları tarafından yayınlanan ve Paul Auster imzası taşıyan ‘Görünmeyen’ isimli kitapta sayfalar dolusu ensest ilişki anlatımı yer alıyor”muş.

Müslüman Türk toplumunda, “ensest ne” diye bilmeyenler olabilir..

Mevcut batılı kanunlarda bile yasak olan, aile içinde bireylerin haram hassasiyeti göstermeksizin ahlaksızca ilişkiye girmeleri..

Ayrıntısına girip, eşeğin aklına karpuz kabuğu düşürmeyelim..

Ahlaksızlığın zirve yaptığı bir iş, işte!

Dolayısı ile, böyle bir kitaba, bizim destek vermemiz mümkün olabilir mi?

Olamaz..

Bu konuda hassasiyetimiz, Milli Gazete ile bire bir aynı..

Sonuç olarak Milli Gazete’nin haberinin altına, bütün yüreğimle ben de imzamı atıyorum..

Haklı bir soru..

Haklı bir talep..

Dolayısı ile bu haklı talep hakkında, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın acilen gerekli kararları almasını beklediğimizi belirtelim..

Ve sonra..

Milli Gazete’deki arkadaşlarımıza soralım..

Bakın ne güzel, ahlaksızlık içeren bir kitap ile ilgili, haber yapıyorsunuz..

“Bu ahlaksızlığı engelleyin” diyorsunuz..

Sizinle birlikte, aynı yakarışı yapan Akit gazetesi var..

Eğer kısa bir süre içinde, gerekli karar alınmazsa, iki bakanlığı da uyaracak duyarlı insanlarımız var..

Peki, iktidarda AK Parti yerine..

CHP’nin olduğunu varsayalım..

Böyle bir kitap ile ilgili haber üzerine, Milli Gazete’deki arkadaşlarımızın, engelleme konusunda bir beklentisi, umudu olabilir mi?

Bizim Milli Gazete’ye desteğimiz olsa dahi, CHP’li bakanların böyle bir kitabı engelleme diye bir derdi olabilir mi?

Bunları niçin söylüyorum?

AK Parti yerine, CHP ile ittifak yapmaya hazırlanan Saadet Partisi’nin kendisine gelmesi için söylüyorum..

“Bugün AK Parti iktidarda ama, bu kitap engellenmemiş” diyen kardeşlerimize hatırlatayım..

Şeytan taşlamaktan namaz kılmaya vakit bulunamıyor ki.

Önemli olan..

Hatırlatılınca, gerekli kararı alıp, almamak..

Bu vesile ile, CHP zihniyetinin iktidarda olması halinde, Milli Gazete’ye nasıl bir cevap verileceğini de, yine aynı gazetenin haberinden aktarayım..

Ahlaksız anlatımların olduğu kitabın yayınevi ile görüşen duyarlı bir Müslüman, “umursamaz ve tepeden bakan bir tavır”la karşılaştığını söylüyor..

Ve şu skandal cevabı alıyor:

“Siz neden bahsediyorsunuz? Edebiyatta ensest ilişki vardır.”

Tam, CHP zihniyeti..

Küçücük bir şüpheniz var ise..

“Yok canım, CHP’liler böyle bir şey söylemez” diye düşünüyorsanız..

Geçmişe dönük olarak CHP’li isimlerin yaptıkları açıklamalara bir bakın..

“Ensest”inden, “nerde akşam, orda sabah” niteliğindeki ilişkilere kadar, gayrı ahlaki ne kadar anlatım var ise, hepsine “Edebi eser özgürlüğü” başlığı altında nasıl sahip çıktıklarını görürsünüz..

Milli Gazete, kitaptaki ahlaksız anlatımlarla ilgili bilgi vermemiş, sadece başlık halinde “ensest ilişki” diye geçiştirmiş..

Aslında doğrusunu yapmış..

Ama, ahlaksızlığın ne boyuta vardığını gösterme açısından, Can Yayınları’nın kendi sitesindeki, bu kitapla ilgili anlatımdan kısa bir bölüm vereyim..

Vahametin ne boyutta olduğunu görün:

“Şair olmak isteyen üniversiteli Adam Walker, siyasal bilimler profesörü Rudolf Born ve sevgilisi Margot arasında başlayan aşk üçgeni, Walker’ın ablasını, Born’un üvey kızını da içine alan dörtgenlere, beşgenlere dönüşüyor.”

Ve yayınevinin kendisi, ahlaksızlığı itiraf ediyor:

“(..) enseste kadar varan coşkulu bir cinsel açlığı..”

Yayınevinin, kimlerin kitaplarını bastığını aktarırsam, zihniyetin nasıl bir fanatik CHP kafası olduğunu daha net görürsünüz.

Kimler var?

Aziz Nesin var..

Tarık Akan var..

Ahmet Altan var..

Oktay Akbal var..

Oya Baydar var..

İsmail Cem var..

Aydın Engin var..

Büşra Ersanlı var..

Pınar Kür, Onat Kutlar, Eray Karınca, Deniz Kavukçuoğlu, Aydın Engin, Zülfü Livaneli, Perihan Mağden, Işıl Özgentürk, Feyza Perinçek, Fatih Portakal, Ali Poyrazoğlu, Salman Rüşdi, Mine Söğüt, Ahmet Ümit var..

Bu saydıklarımın hepsi, AK Parti düşmanı, Milli Görüş düşmanı isimler..

Hepsi, CHP kafalı kişiler..

Büyük çoğunluğu Cumhuriyet gazetesinde yazıları yayınlanan, bazıları T24’te, bazıları diğer marjinal internet sitelerinde yazan kişiler..

Tam bu noktada, samimiyet testi için, Milli Gazete’deki arkadaşlara bir çağrı yapalım..

Kendilerinin de birinci sayfadan eleştirel haber yaptıkları şu Can Yayınları’nın yazar listesinde, bir tane AK Parti yanlısı isim bulsunlar..

Ben, onların ittifaka hazırlandıkları CHP’den onlarca isim saydım..

Onlardan bir tanecik isim istiyorum..

Hatta Cumhur İttifakında yer alan, MHP ve BBP’den de, bir kişi gösterebilirler..

Varsa eğer..

Bulamıyorlarsa..

Titresinler, kendilerine gelsinler..

“Biz kimlerle yol almaya kalkıyoruz” deyip, laf salatasını bırakıp, ensestçileri terketsinler..

Ensest ilişkiyi öven bir kitap varsa..

Meşrulaştıran bir yayınevi varsa..

Onu engelleyecek olan da, Saadet Partisi’nin devirmek istediği Cumhur İttifakı’dır..

Bunda küçücük bir tereddüdü olanın, ben aklından şüphe ederim..

“Biz kızdık. Biz sinirlendik. Biz incindik” diyebilirler..

Ama, toplumun ahlakı söz konusu ise..

Kızmak, sinirlenmek, incinmek gerekçesi ile, ensestçilerle iş kotarılmaz..

Hani şunu yapsalar, belki ona bile “CHP ile de yol yürümüyorlar.. AK Parti ile de.. İkisinin de hatalarına ortak olmak istemiyorlar” diyebiliriz..

Ama..

“AK Parti ile yol yürümeyiz” deyip..

Arkasınan, ensestçi CHP’li yazarların listesini verdiğim halde, o parti ile ittifak arayışına girerlerse..

Kendilerini inkar etmiş olurlar..

Nokta..