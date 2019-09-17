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Bu Mahmut, o Mahmut!

17 Eylül 2019 Salı

 

“Cumartesi Anneleri”ne gösterdikleri ilgiyi, “Diyarbakırlı anneler”e göstermemeleri sebebi ile maskelerinin indiğini yazdığım CHP’lilerden Mahmut Tanal, "esas konu"ya girmeden, bana cevap vermiş.

“Bilmeyenler için yazayım” diye başlamış.

Bu arkadaşla hukuk fakültesindeyken aynı sınıftaydık” demiş.

“Asosyal, içine kapanık, köşeye sinip oturan, doğru bildiğini dile getiremeyen birisiydi” diye devam etmiş.

Ve...

“O halini görünce kendisine acırdık.”  yorumunu yapıp, şöyle bitirmiş benim hakkımdaki değerlendirmelerini:

“Bizim gölgesinden korkan Ali İhsan, şimdilerde ise kendini aslan sanan kedi gibi ses çıkarıyor. Bunu fakültedeki ezikliğin getirdiği bir rahatsızlık olarak görüyorum. Kendini gösterme çabasında. Fakültede imrendiği Mahmut Tanal’a, çarpıtmalarla zarar verebileceğini düşünüyor.”

Mahmut Tanal’ın bu paylaşımları hakkındaki cevabı vermeden önce, konuya bir giriş yapayım.

Yıllar önce, İstanbul-Göztepe’de, belediyeye ait depo olarak kullanılan bir arsaya cami yapılmak istenilmiş, mahalledeki bir eczacı bayan Mahmut Tanal’a vekalet vererek, “cami yapılmasın” talepli bir dava açmıştı..

Aktüel olarak yapılan haberlerde, geçmişi hakkında bilgi vermemizden rahatsız olan Mahmut Tanal, tahminen 6-7 yıl önce, yazıişleri müdürü olmam hasebi ile beni gazeteden arayıp, kendisinin cami karşıtı olmadığını, vekaleten dava açtığını söylemişti.

Ben de kendisine, “% 95’i Müslüman olan bir ülkede, bir avukat cami karşıtı değilse, vekaleten de dava açmaz” deyince..

Orta yolu bulmak için olsa gerek..

Bir muhabbet başlattı..

“Hukuk mezunusun galiba.. Kaç mezunusun? İstanbul-Ankara?” sorgulaması sonrasında, “Senle aynı sınıfta  mıydık?” diye sordu.

Ben kendisini hatırlayamadım.. O da beni hatırlayamadı..

“1985 mezunu olduğumu” söyleyince, başka isimler üzerinden ortak arkadaş muhabbetine geçti..

Ben de, “Sen kaç mezunusun” diye sormadım.

Sınıf arkadaşlığı muhabbeti öylece kaldı.. Cami karşıtlığı konusunda da, “Vekaleten dava açma ile, asil olarak dava açma arasında ben pek fark göremiyorum” dedim ve ilave ettim: “Yanlış yapılmış bir haberimiz olursa, her zaman arayabilirsin.”

Kendisi ile hayattaki hatırladığım tek diyaloğumuz bundan ibaret..

Şimdi “Bilmeyenler için yazayım” deyip, “Bu arkadaşla hukuk fakültesindeyken aynı sınıftaydık” dediği için, dün araştırdım.

Kamuya açık kaynaklarda, Mahmut Tanal’ın doğumu 1961, fakülteye girişi 1982, çıkışı da 1986 görünüyor..

Ben de burdan “bilmeyen” arkadaşlara “bildirmiş” olayım:

“Benim doğumum 1962, İstanbul Hukuk’a girişim 1981, çıkışım 1985’tir!”

Demek ki, bu arkadaşla, sınıf arkadaşı değilmişiz.

Kendisi benden bir yaş büyükmüş ama..

Gerek giriş, gerek çıkış tarihleri itibari ile, ben bir sene önden gitmişim..

Önemli değil..

Bir yaş büyük olduğun halde, bir sene  geç bitirirsin.. Küçüksündür, erken bitirirsin..

Önemli olan, ahlaklı olmak.. Dürüst olmak.. İlkeli olmak.. Yanar döner olmamak..

Cumartesi Anneleri’ne gidip, “Anne bu.. Anne.. Dinlemek zorundasınız” deyip..

Diyarbakırlı anneyi görmezden gelmemek..

Önemli olan, “Sınıf arkadaşımdı” diye, bilmediğin-hatırlamadığın bir insana, bir de “ezikti, asosyaldi” diye bir sürü sıfat yüklememek.

Anneler konusunda cevap veremeyince..

Aynı sınıfta olduğun yalanını uydurup, ardından da “Acırdım” edebiyatı yapmamak..

Hemen şunu da belirteyim..

Kendimi dev aynasında görmem..

Beni birisi “asosyal” olarak nitelendirirse, “Aynen öyleyimdir” derim.

Bana birisi “Ezik” derse..

Kapris yapmam..

“Bana, şahsıma istediğini söyleyebilirsin” derim..

Ama “Test etmek istiyorsan, bana değil, inancıma bir şey söyle, tepkimi o zaman gör” derim..

Yaşça abim, sınıfça kardeşim Mahmut demiş ya..

“Doğru bildiğini dile getiremeyen birisiydi” diye..

Kendisine hatırlatayım.. Dindar öğrencileri sürekli aşağılamak isteyen solcu öğrenciler de hatırlasınlar: Hukuk fakültesinde öğrenci iken, askeri yönetimin henüz daha işbaşında olduğu bir dönemde, sakal yasak diye bana verilen cezayı, Danıştay’a götürmüştüm..

Mahmut’u bilmem ama.. Onun solcu arkadaşlarının sesinin çıkmadığı dönemde..

12 Eylül Anayasa'sının mimarı Orhan Aldıkaçtı’nın dekanlığı döneminde, kendisi ile mahkemelik olmuştum...

Askeri darbe döneminde, cuntanın genelgesini dayatan fakülte yönetimine iptal davası açan bana, “doğru bildiğini söyleyemeyen” diyen Mahmut ise, bilmeyenler öğrensin, darbecilerin dayattığı başörtü yasağını AK Parti kaldırdığında, Danıştay’da iptal davası açıp, “Başörtü yasak olmalı. Generallerimiz yasağı getirirken doğru yapmışlardır” demişti..

Bu Mahmut, işte Cumartesi Anneleri’ne destek verip, Diyarbakır’daki annelerin yanından bile geçmeyen Mahmut..

Aynı Mahmut..

“Bizim gölgesinden korkan Ali İhsan” diye devam etmiş.

Binlerce defa özür diliyorum..

Şahsım önemli değil..

Ama, onların gözünde ben, “Ezilmesi gereken bir Müslüman” olduğum için kendimi savunuyorum..

Ve..

Bu Mahmut’a hatırlatıyorum:

Bak Mahmut, benim ağzımdan; inançlı hiç kimsenin ağzından, “Öldürülürsem, sorumlusu şudur” diye bir söz işitmemişsindir..

Çünkü biz, Allah’a inanırız. Kadere inanırız.

Bütün dünya bir olsa, Allah dilemedikçe, hiç kimsenin bize bir zarar veremeyeceğine, yine bütün dünya birlik olsa, Allah diledikten sonra, bize gelecek zararı kimsenin engelleyemeyeceğine inanırız..

Ama bak Mahmut..

Daha 4-5 yıl önce..

“Başörtü yasak olsun” diye, Danıştay’a iptal davası açtığında..

İki kişinin sana telefon açmasından tırsıp, bak ne açıklama yapmışsın:

“Öldürülürsem, sorumlusu beni hedef gösteren bakanlar ve Akit gazetesidir!”

"Gölgesinden korkan" kimmiş?

Hem bu ülkenin insanlarının başındaki örtüye dil uzatan, sonra da tir tir titreyen kimmiş?

Söyle Mahmut, kimmiş?

Ama tekrar söylüyorum.

Bana şunu demiş, bunu demiş hiç önemli değil..

Bana her şeyi söyleyebilirsiniz..

“Ezik, asosyal, gölgesinden korkar..”

Bana her şeyi söyleyin.

Ama lütfen..

Dürüst olun..

Cumartesi Anneleri’ne her hafta gidip, Diyarbakır annelerini görmezden gelen ilkesizliğinizin üstünü örtmeye çalışmayın..

 

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YORUM YAZ

  • ADALETADALET22 dk önce
    Sayın Ali Karahasanoğlu ; Bizcede bu Mahmut o Mahmut aslında şa..atandan başka birisi değil boşverin cevap bile vermeyin ,bunların kanı bozuk çünkü
  • dürüstlük üzerine ahlak dersi vermek kolaydürüstlük üzerine ahlak dersi vermek kolay25 dk önce
    Ali beyTanalı günahım kadar sevmem bölücü i..n teki...
  • MesutMesut26 dk önce
    Fetöcülerin Zaman gazetesi ve stv kanalına kayyım atanıncastvbinasının önünde fetöcü hain alçak ajanlarasahip çıkanamerikanınfinosubeslemesibizim ekmeğimiziyeyipte gavurun kılıcınısallayanmahmutTanalseniinsan sıfatına koyandainsan değil.Mahmut tanal siz n....ssuzuzben deniyorumsizin genel başkanınız diyor.
  • ORHAN İNAN ORHAN İNAN 58 dk önce
    BİZ KİMİN NE OLDUĞUNU ÇOK İYİ BİLİYORUZ. HAYATI HEP BEYAZ TÜRK OLARAK GEÇEN MAHMUT EFENDİ SİZİ HİÇ ANLAMADI VE ANLAYAMAYACAK DA. ..ELİNE SAĞLIK. SELAM EDİYORUM. BU
  • Kocasolak Kocasolak 1 sa önce
    Allah razı olsun kardeşim. Mahmut’un adını mammut koymak gerek, zira o adı hak etmiyor. Bir diğer konu. Diyarbakır annelerine KAÇ AKP MİLLETVEKİLİ gitti? 15 Temmuz gecesi sala okuyan imamları tartaklayanların duruşmasına kaç akp milletvekili katıldı? Bizi bu tip milletvekillerine oy verdiren KİMLER?Ak parti aday adayları seçmelerini YAPAMIYOR.Bizi tanallar değil,bu A..KLAR bitirecek.
  • Zekeriya gökçeZekeriya gökçe1 sa önce
    La Galibe illallah
  • Mahmut OzMahmut Oz1 sa önce
    M.tanal'i adam yerine koyup cevap yazmaniz bile fuzuli olmus ama yanlis anlamalarin onune gecmek icin cevap vermeniz isabetli olmus. M.tanal yine her zamanki yaptigi gibi sov yapayim derken seceat arzetmis vesselam.
  • mustafamustafa1 sa önce
    ben de aynı sınıftaydım, sezgin tanrıkulu da.... ama mahmut şimdi sen acınacak durumdasın, bir hukukçuya yakışmıyor yaptıkların, sıkışınca etik ve akıllıca olmayan itibar suikastine kalkışarak kurtulmaya kalkman. seni artık cümle alem biliyor, tanıyor..... ama hukukçuluğunla değil!
  • vatandaşvatandaş1 sa önce
    Mahmut tanal denen herifi görünce tiksinti basıyor, hiç hazzetmiyorum.adamin tavirlari,tipi,hal ve hareketleri fetoculari anımsatıyor.bu tür kişiliklerin siyaset yapmasından ayrıca utanıyorum ülke insanı olarak,dünyaya rezil ediyorlar ulkemizi.hemen her davranışı siyasi şov gibi yapıyor,yaptiklarini ortaöğretim çocuğu zekası seviyesinde,pardon seviyesizliginde.
  • Dilek KılıçDilek Kılıç1 sa önce
    Sizi hergün okurum hatta çoğu zaman yazdıklarınızın tamamına katılmam ancak mahmut tanal ın şahsınıza dair yaptığı açıklamaları ilk okuduğum anda o kadar irrite oldum ki !Fikren cevap veremeyip şahsi bir sözde düşmanlık yaratmaya çalışması içi boş açıklamalar!Kendisi bunu kendine yakıştırmış demek.Bu yazınız gereken cevabı vermiş hem de tam kararında!İnsanlar aynı görüşte olmayabilir amenna ama kimse kimseyi böyle hakir göremez.Hatta olamayan bir geçmiş uydurup üste çıkamaz.Yazık ki asıl unsura tek cevap yok.Hiçbir anne evladından mahrum kalmasın benim için o annelerin siyasi kimlikleri önemli değildir!Biz millet olarak bu konuda bile ayrıştık çok yazık!Mahmut tanal sizi değil kendini küçük düşürdü.Nezaketin çok dışında açıklamalarıyla ve üslubuyla inşALLAH hatasını anlar.Saygılar
  • veliveli1 sa önce
    Kalemine sağlık Ali Bey. Şeytanı çırak çıkarmış, uslanmaz, arlanmaz, eşek derisi suratlı sahtekarlar pişkinlikte master doktora ne varsa tamamlayıp ordinaryüs olmuşlar. Sizin uyarınızı iplemezler ama yine de kaleminize yüreğinize sağlık.
  • ÖmerÖmer1 sa önce
    Abi gereken cevabı vermişsin. Tebrikler ...
  • İbrahim akİbrahim ak2 sa önce
    Mahmuttan ilkeli durus beklemek boşa bi gun gider frtocuyu savunur bı gün gider Ergenekon cuyu
  • Fetöcülerin en iyi kamufle oldukları kitle solcular ve laiklerdirFetöcülerin en iyi kamufle oldukları kitle solcular ve laiklerdir2 sa önce
    İtirafçı fetöcü ler şöyle diyordu ramazan da özellikle elimizde çay bardağıyla gezerdik ki bizi azılı laikçi sansınlar..!..!.! Türk solu dergisinde Erdoğan ı asacağız keseceğiz dşye salyalar akıtarak hırlayan darwin sakallı güya solcu fetöcü olduğu anlaşıldı...!.! Mezhepçi gibi görünen İran askeri eren erdem in fetöcü olduğu anlaşıldı..!..!.! Jeans biri diye solcu görünümlü bir fetöcü vardı 1.6 milyon solcu hıyarı takipçisi yapmıştı yalanlarla fetö dershanesinde öğretmen çıktı evinde 800k para ve para sayma makinesi çıktı...!..!.! Sizce mahmut tanal, Zaman ın Samanyolu nun önünde ne uğruna?... Kendini paraladı..!..!.?
  • İlhanİlhan2 sa önce
    Rabbim sizden ebeden razı olsun.

Ali Karahasanoğlu

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