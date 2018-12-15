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Bu kadar çarpıtma varsa, niçin sabotaj olmasın?

15 Aralık 2018 Cumartesi

İddia şu:

“Ankara’daki banliyö tren hattı erken açıldı. Seçimlere yetişmesi talimatı verildiği için, 24 Haziran’dan önce, sinyalizasyon tamamlanmadan, 12 Nisan’da hizmete girdi..”

Önceki gün yaşanan vahim kazadan sonra, bunu hatırlatıyor, mimarlar, mühendisler odası..

Eeee?

İşte yanlışlık burada imiş.

Bu yanlışın sorumlusu da, seçimlerde avantaj sağlaması için, hazır olmayan bir hizmeti devreye alan Tayyip Erdoğan imiş.

Bu iddia doğru mu, bir test yapalım..

Sistem henüz tamamlanmadan, hizmete sokma şeklinde bir uygulamanın yanlışlığını kabul edip, böyle bir alışkanlık var mı bakalım..

İstanbul’da Halkalı Sirkeci hattı, Gebze Haydarpaşa hattı.

Sözümona 8 yıl önce hizmete girecekti..

Girmedi.. Giremedi..

Şu oldu, bu oldu..

Ama çok büyük oranda, tamamlandığı halde..  

“24 Haziran seçimlerine eksik de olsa yetiştirelim, devreye sokalım” diye kimse bir emir vermedi.. 

“2018 sonu, 2019’un ilk ayı” denildi.

Program öyle devam ediyor..

Suçladıkları Tayyip Erdoğan olduğuna göre.

Ankara’nın da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan. İstanbul’un da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan olduğuna göre..

Ankara’da hat hazır olmadan, milletvekili seçimlerine yetiştirmek için hizmete sokan Erdoğan’ın.. İstanbul’da da aynısını yapmış olması gerekirdi..

Yaptı mı?

Hayır..

Oysa..

Erdoğan’ın kendisinin girdiği Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde..

Ankara’dan önce, İstanbul’a önem vermesi ve tamamlanmamış olsa da, Sirkeci Halkalı hattını, Gebze Haydarpaşa hattını devreye aldırması gerekirdi..

Çünkü İstanbul’daki seçmen, Ankara’daki seçmenin üç katı..

İstanbul’da yapılmayan bir hata, Ankara’da niye yapılsın?

Değil mi, her şeye solak gözle bakan mimar arkadaşlar, çarpık hesap yapan mühendis arkadaşlar?

Geçelim, 12 Nisan 2018’de hizmete giren Ankara’daki banliyö trenleri ile, önceki gün yaşanan hızlı tren kazası arasında bir bağ var mı yok mu, tartışmasına..

Kaza, hızlı tren ile banliyö treni çarpışması mı?

Hayır..

Banliyö treninin hattı ayrı.. Hızlı trenin hattı ayrı.. Özellikle kazanın olduğu yerde..

Hatta, hızlı trenin gidiş hattı ayrı, geliş hattı ayrı..

Amma velakin..

Nasıl olmuşsa olmuş.. 

(Siz anlarsınız o “Nasıl olmuşsa olmuş”u.. Yani, karanlık eller devreye girmiş)

Hızlı trenin sefer yaptığı rayda.. 

Yol kontrolü yapan bir lokomotif peydah olmuş..

Hani insanın diyesi geliyor: “Yok kardeş, sen yol kontrolü falan yapma.. Ne olursun, gölge etme, başka ihsan istemeyiz..”

Ama o lokomotif gölge etmiş..

Ve kazaya sebebiyet verilmiş.

Dolayısı ile..

“İstemezükçülerin”, banliyö trenlerinin  hizmete girmesi henüz mümkün değil iken, seçimlere yetişmesi için, 12 nisan 2018’de devreye alınmasını, son kazanın sebebi olarak göstermeleri de yanlış mı?

Yanlış..

Yanlışın yanlışı..

“Efendim sinyalizasyon tam devreye girmeden hızlı tren seferleri başladı” diyorlar.

Bunu bile söyleyebiliyorlar..

Sanki hızlı tren seferleri, bir ay önce, iki ay önce başlamış..

Hızlı tren seferleri, 7 yıldır yapılıyor..

İlk aylarda 5-6 seferle hizmete girmiş..

Kaza günkü sefer takvimine baktım.

Konya’ya 7 gidiş, Ankara’ya 7 dönüş şeklinde..

Hani şöyle yuvarlak bir hesap yapsanız..

Yılda 2200 gidiş, 2200 geliş yapılmış..

Ve bu seferler 7 yıldır yapılmış.

Yani toplamı alırsanız..

15 bin gidiş, 15 bin geliş eder..

Bu seferlerde tek bir kaza yaşanmamış.

Ama bizim aklı evvel solcularımız “Sinyalizasyon tam devreye girmeden seferler başladı” diyorlar..

Ayakta adam uyutmaya kalkıyorlar..

Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan’ın, “Sinyalizasyondan kaynaklı bir kaza değil” açıklamasını..

Ağır hakaret sözcükleri ile mahkum etmeye çalışıyorlar.

Rakamlar ortada..

Bu rakamları alın önünüze..

Tekrar söyleyin: “15 bin gidiş 15 bin geliş olmak üzere.. 30 bin sefer yapılmış bir hatta yaşanan kazaya sinyalizasyon eksikliği denir mi?”

Geçelim..

Bir örnek vereyim. Lütfen konunu uzmanları, “Amma da örnek vermişsin” diye, bilgiç suçlama yapmasınlar..

Sadece bir örnek veriyorum... Biraz daha düşünmek için bir benzetme yapıyorum..

Bire bir örnek olmadığının ben de farkındayım..

Örneğim, kolay anlaşılması için karayolundan.

Bölünmüş bir yol var..

Gidiş ayrı, geliş ayrı..

Bir araç, gidiş yoluna girip, ters yönde yol alıyor..

Normal yolunda giden de, gelip ona vuruyor..

Siz bu kazanın..

Kazanın olduğu yere yakın bir noktada trafik ışığı noktası olduğu ama trafik ışıkları o saatte çalışmadığı için yaşandığını iddia edebilir misiniz?

Eyvallah.

Trafik ışıkları 24 saat çalışsın..

Hiçbir aksama olmasın..

Ama yaşadığımız kazanın sebebi o değil ki.

Kazanın sebebi, ters yola giren bir araç..

Burda da.. O raylarda olmaması gereken bir lokomotifin varlığına rağmen..

Israrla.. Sinyalizasyon eksikliğinden bahsediliyor..

Diyecekler ki..

Sinyalizasyon tam devrede olsa idi..

Önünde bir lokomotifi görecekti..

Peki 100 metre ilerde, üç saniye önce, makas değiştiren bir lokomotif olduğunda ne olacak?

Sinyalizasyon, müneccim mi ki, bir makasçının ne yapacağını bilsin?

Peki bu ters yola giren aracın sorumlusu kim?..

Böyle vahim bir yanlışın yapılmaması için kimler neler yapmalı idi?

Bu noktada gelecek her türlü eleştiriyi, idareciler üstlenmeli,.

Bir alt görevdeki kişinin yapabileceği hatadan dolayı, böylesi kazaların olma ihtimalini düşünerek, hangi tedbir alınmalı ise.. O tedbirler alınmalı..

Makasçı bir ise, iki yapılmalı..

İkisi birden makasın başında olmadan, biri diğerini idare ederek iş yaptıkları görüldüğü an, ikisi de işten atılmalı..

“Sizin ihmalinizle, onlarca insan can verebilir” denilmeli.

Hepsine eyvallah..

Ama..

Bu hataya, “Sinyalizasyon devreye girmeden seferler başladı. Kazanın sebebi bu” derseniz..

Ben de size.. “Kardeş.. Tayyip Erdoğan düşmanlığını, sen bir başka konuda yap” derim..

 

YORUM YAZ

  • Erhan Demirel Erhan Demirel 18 dk önce
    Ayica ,tepeköy selcuk hattı sinyalizasyon tamamlanmadan isletmeye açıldı tmi sistemiyle.buradaki aceleciligi kim istedi bilmiyoruz.
  • Erhan Demirel Erhan Demirel 21 dk önce
    Sayin ali bey sinyalizasyon olan bölgede,makasci4 olmaz,makas yapmak istese bile,sistem kendini korumaya alir ,sinyal açamaztrene yol veremez.ayrica bakanin açıklaması çok komik ve net değil gerçeği olduğu ibi açıklamıyor.tabiki Turkiyede sinyalsiz isletme yapilan çokbölgemiz var,buna tmi sistemi deniyor.Bu kazada ya kontrolör,ya da makinistin ihlali vardır,makascı kafasına göre makas yapamaz talimat almada.lütfen izmirdeki izban grevinide gundeminize alin.Ben sizin 20 yildir okurunuzum,fakat sizden hiç destek gormedik buna üzülüyorum izban çalışanı olarak hak arama mucadelemizi görmezden geliyorsunuz.bizim gerçekleri anlatmamiza medya olarak yer vermiyorsunuz.
  • mahmutmahmut21 dk önce
    Kanla siyaset yapan kandan kaosdan beslenensiyasetçiler olduktan sonra bu ülkede kazalar bitmez. ABD taktiği kendi vatandaşını öldürür başka ülkeyi suçlar. bunlar da sabotaj yapar hükümeti suçlar.tek amaçları hükümeti yıpratmak. gezide 10 tane ağacı bahane edip memleketi yakıp yıktınız. sonra chpli yalova belediyesi yüzküsür ağacı kesti sesiniz çıkmadı..
  • MustafaMustafa30 dk önce
    Öbür...
  • nuhnuh33 dk önce
    Aynı hat üzerinde aynı zamanda başka araçların bulunması kabul edilemez başka araçların olduğunu sistemin görememesi tespit edememesi de kabul edilemez. Bu ölümcül bir hatadır. Herşeyi kontrol edemiyorsan bu sistemi neden işletiyorsun.? İnsan hayatı bu kadar ucuz olmamalı. Bu tip sistemler SCADA dediğimiz Bilgisayar yazılım sistemleriyle tek merkezden yönetilmelidir. Bu kadar yatırım yapılmış SCADA sistemi var mı yok mu. Öncelikle bunu sorgulamak lazım. Yapılmadıysa neden yapılmadı.? Neden yapılmıyor.? Öyle bir sistem olmalı ki, tüm hat ve tüm araçlar tek merkezden bilgisayar yazılımlarıyla kontrol edilmeli bu sistemi de bağımsız başka görevliler sürekli monitörlerden makinistlerden kontrol altında bulundurmalı ve gözetlemeli. makascıya makiniste olağanüstü haller dışında işleyişi değiştirecek insiyatif vermemelisin. Çünkü İnsandır unutur yanılır hata yapar nefsine uyar veya ihanet eder. YHT ankaradan hareket ettiği andan itibaren hat üzerinde konyaya kadar hiçbir araç bulunmamalı ve tüm makaslar tek hata ayarlanıp otomatik kilitlenmeli ve kimse istese bile herhangi bir makas değiştirememeli şayet bir terörist geldi mekanik zorlamayla biryerde makası değiştirdi. sistem bunuotomatik algılamalı ve treni otomatik durdurmalı.Böyle yüksek hızlı ileri teknolojilerde sistemin kontrolü insanların insiyatifine bırakılmaz. Bilgisayarlar ve yazılımlar sistemi her an denetler hem yönlendirir otomatik hem işletir beklenmeyen bir arıza ve tehlike durumlarında ise sistemi ve yht treni otomatik durdurur. Birçok şeyi insansız bilgisayarların yazılımların ve yapay zekanın yönettiği devirde yaşıyoruz telsizlerle makascıyla filan bu ileri teknoloji işleri yürümez.kısacası zihniyet devrimine ihtiyacımız var. Ne iş yapıyorsak yapalım en iyisini en güvenlisini en ileri teknolojisini yapmalıyız.
  • İkrarİkrar38 dk önce
    Acaba sabotsj tarihini yeni yildiye soylemisti,sayin dilipak sayin hocam sizin bilgileri yaniltmayami calisiyorlar erken duymaya basladik .
  • ali usta ali usta 43 dk önce
    ... ölenlerinhakkını biraz gözetirsen...
  • nadim hatipoğlunadim hatipoğlu45 dk önce
    TAM OLMASADA TÜRKİYEDEKİ VESAYET REJİMİNE SON VERİLMEK ÜZERE ŞİMDİDE ALLAHCC. İZNİ İLE DÜNYADAKİ VESAYET REJİMİNE MÜSLÜMAN TÜRKÜN ELİYLE SON VERİLECEK İNŞAALLAH.
  • kibarcikkibarcik46 dk önce
    ben sade vatandasımgıdıs ayrıgelıs ayrı bu hızlı tranın yolu o carpan makınenın ne ısı var o yolda bukadrmıgorsunuzulan vıcdansızlar baklaım altından ne ler cıkar sebep olanın rabbım kahhar ısmı ıle kahru perişan etsın veselam
  • VİCDANVİCDAN54 dk önce
    Yapmayın Ali bey, ... O tren kazasında 9 İNSAN can verdi.Bir sürü İNSAN yaralı...
  • CanCan1 sa önce
    ... Az kaldı
  • İkrarİkrar1 sa önce
    Nuran devres hakli ,niyeti belli gecen diyanet isler baskanini,salladik tutmadi bu sefer,bakanin istifa etmesi lazimki istifade etsinler bu vatana yapilan emek yapmayin kotulemek her ne varsa olurmu tekmelemek keske olsak tek yurek.
  • Nuran DevresNuran Devres1 sa önce
    Garip, saçma sapan argümanlarla sinyalizasyon eksikliğinin üstünü kapatmaya çalışmayın. Bu ilk kaza mı?Bakan da muhabirin sorusu karşısında ne diyeceğini bilemedi. Sinyalizasyonun şart olmadığı şeklinde akıllara zarar bir şeyler söyledi. Yahu bölgedeki TCDD çalışanları söylüyor makasçıların telsizle haberleşmek zorunda kaldığını. Üç keredir kaza oluyor. Sorumluları aklamak için hemen sabotaj. tabii canım, maden çökmesi de sabotaj. Asansörün düşmesi de öyle. Bırakın allahaşkına. Ulaştırma bakanında zerre vicdan ve gurur varsa derhal istifa etmeli.
  • ŞaşkınŞaşkın1 sa önce
    (1) Sayın yazar, "siyalizasyon" algınız... Burada kendi rayındaki hareketliliği otomatik algılayan ve yolun boş veya dolu olduğu konusunda makinist ve ilgili birimleri sürekli uyaran bir sistem söz konusu. Trafik ışığı benzetmesi hiç uymamış. (2) Haydarpaşa ve Sirkeci için iktidarın projesinin bu alanları ranta dönüştürmek olduğunu sanırım bilmeyen yoktur. Henüz toplumu uyutacak uygun bir formül bulamadıkları için buralar atıl olarak bekletiliyor. (3) Bu trenlerin adı tüm dünyada "Hızlı Tren" (HT) iken bizde neden "Yüksek Hızlı Tren" (YHT)? AKP'nin suç gizleme yönteminin bir sonucu HT'yi pas geçip YHT'ye geçtik; çünkü HT Pamukova faciasını hatırlatıyor. Esad'la renkli günlerden kaçışı "Esed"de, İŞİD ile "öfkeli gençler" ilişkisinden kaçışı "DEAŞ"ta bulan AKP, Pamukova faciasından kaçışı da YHTde bulmuştur. (4) İnsanların bu tür kazaları sorgulaması normal değil mi? Aslında bu sorgulamayı iktidarın kendisinin yapması, insanları açıkça bilgilendirmesi gerekmez mi? Her eleştiriyi Erdoğan'a "darbe" girişimi olarak algılamak ne kadar sağlıklı? (5) Erken hizmete açma konusunda YHT ile ilgili bilgim yok, ama İGA'nın hava alanının daha tamamlanmadan (destansı bir şekilde) açıldığını herkes biliyor. Bir sene sonra açılsa ne olurdu? İGA'nın bir an önce "uçmayan" yolcudan tahsilata başlaması bu erken açılışın nedeni olabilir mi?.. Benzer uygulamalar diğer tesisler için neden geçerli olmasın?..
  • TürkTürk2 sa önce
    Bakin burda kimse ne akp yi nede sayin cumhurbaskanini sucluyor herkes elini vicdanina koysun oyle konussun tr biri bana isini dört dörtlük yapani söyleyebilirmi genelde birsey olmaz anlayisi Messe sudur cok asiri kazalar ve hem basit hemde sorumsuz davranma sonucunda olan kazalarin önlenebilbesi icin neler yapilmalidir dolaysiyle kim iktidarsa herhalde onun sorudur bu önlem alinsin diyoruz örtbas edilmesin arastirilsin kanunlar var uygulayan yok uygulamayani tespit edince ozaman devlet ona anladigi dilden uyguluyacak bakiyorum burda kazalar olmasin önlem alinsin diyoruz on hükümeti savunuyor siz gebermek istiyorsaniz geberinben gözümlen gördüm tr oluyor genc bir kadin park edecek edemiyor bir türlü peki bu nasil ehliyet aldi
  • AbdullahAbdullah2 sa önce
    ... Allah onlar kahretsin. Amin
  • abdullah3abdullah32 sa önce
    ... Fetö diyorsun yani? ..
  • LütfiLütfi2 sa önce
    ...Bizim hiç suçumuz yok ama dış güçler rahat bırakmıyor.
  • HalitHalit2 sa önce
    Ne hükümet be hiçbir konuda hatası yok...
  • İkrarİkrar2 sa önce
    Benim dikatimi cekiyor sizde farkindamisiniz yorumcu misafir s harfi tipki dolar isareti gibi yokaridanasagiya duz bir cizgi bunu baska isim lerle yoruma katiliyor yazan ayni kisi isimler farkli yoruncu muhalefet eden.
  • Yunus 16 Yunus 16 2 sa önce
    ZAMAN AYARLI OTOMATİK PROGRAM. VATANDAŞIN BİLE BİLDİĞİ HIZLI TREN SAATLERİNİ GÖREVLİLER KESİNLİKLE BİLİYOR. SABOTAJ KOKUYOR? SEBEB OLANLAR İHMALİ OLANLAR EN AĞIR ŞEKİLDE CEZALANDIRILMASI GEREKİR. DİYARBAKIR DAKİ BARAJ KAPAĞI DA İNCELENMELİDİR!!!
  • AsaAsa2 sa önce
    Sakın kimse istifa etmesin. ... ölen öldü.
  • koraykoray2 sa önce
    ... bir yazi...
  • RTE53RTE532 sa önce
    Sn Yazar ; Teknik olarak tamamlanmayan bir işletme,yol,tren hattı,inşaat,fabrika açılmalı mı açılmamalı mı sizce ?
  • BarışBarış2 sa önce
    Sinyalizasyon, müneccim mi ki, bir makasçının ne yapacağını bilsin?Sorunuzun cevabı: Sinyalizasyon müneccim dir. Ne yapacağını bilir di?
  • İkrarİkrar2 sa önce
    Birgun,bir arkadasim ,soyle dedi duydunmu,bir is arkadasinin oglu trafik kazasinda olmus .ben duymadim.tabi olayi anlatiyor ben dedim olay nasil oldu .dedi yasli bir kadin, otabana ters yonden girince karsidan gelen turkun arabasina isabet ediyor kaza kacinilmaz oluyor geriye uzuntu hurda araba kaliyor burda,ulatirma bakani ,ni sucla ne alaka herkes muhendis kesiliyor buna bilirkisi ,en yakin yetkili karar vermezken ya bir gazete yabir tv kanali duyurur ve uydurur vahim durum hatda dogme yetkisine sahiptirler,efendiler cana kiyma kolay ,deyil iftira atacak olay deyil bir hayvana carmak istemeyen ,insan panik yapip kendini tehlikeye atiyor kendinden cok onu hesaba katiyor.
  • Rauf Rauf 2 sa önce
    ... ali bey yazıktır yitip giden canlarımıza
  • MaraşlıMaraşlı2 sa önce
    Hani derler ya hırsız içerden olursa kapı kilit tutmazmış. Bu Allah cc belası fetöcüler ve diğer hainler içimizde olduğu müddetçe böyle hainlik ve alçaklıklar bitmez. Hükümet idamı çıkarmadan böyle şerefsizlikleri önleyemez. Apaçık belliki bir komplo var zaten tüm alçaklar pusuda bekliyor. Allah cc vatanımızı milletimizi her türlü iç ve dış şerlerden emin ve muhafaza eylesin. amin
  • BozkurtBozkurt3 sa önce
    ... Bir olayın iç yüzünü önce tüm detaylarıyla öğrense, sonra demiryolu işletmeciliği ile ilgili biraz daha detaylı bilgi sahibi olsa, sinyal sistemi neymiş iyice bi araştırsa (mesela sinyal sisteminin bir parçası olan makas motorlarının işlevini öğrense, mesela gene sinyalizasyon sisteminin bir parçası olan alarmlı kameraları öğrense, makasçı memur kaç saattir mesai yapıyormuş bu hatayı yaptığında bi bilse de); bunları hakkını vererek ...
  • Türk Türk 3 sa önce
    ... neden bir komisyon kurulup bu sorumsuzluklar incelenmiyor alin yazisi demek yanlis olur yollar düzeldi kazalar cogaldi en az günde 30 kisi ölüyor alin yazisi insaatten düser alin yazisi defalarca asansör kazasi alin yazisi dün rizede 13 yasinda bir cocugu yaya gecidinde araba carpti simdi yasam mücadelesi veriyor bundan 10 gün önce univrst ögrcsi 18 yasida bir Kiz evladimiz yolda giderken acilan kamyon kapagi basina düsmesi sonucu hayatini kaybetti budami alin yazisi insaatin iskelesi devrilir alin yazisiadam eyliyet aliyor kural bilmez kaide bilmez bir arastirma komisyonu olur bunlari arastirir yanlisi görürse cezayi basar uymassalar kapatir taki önlemini alana kadar kapali kalir okadar peki bundan kim sorumlu hukümet sorumlu...devlet kanun yapar uyacaksin uymassan uyduracak rizede halkin itiraziyla mahkeme cengiz ins calismalarini durduruncasormus neden halk itiraz edince mahkeme durdurmus halkmi demis ben bu halkin bilmem neresine koy....... dedi hemde canli yayinda
  • ÖzkanÖzkan3 sa önce
    ... Ve bu tür olaylar istifa gerektirir...
  • Mustafa KöseMustafa Köse3 sa önce
    110. Biz onların (kötü niyetlerinden dolayı) kalplerini ve gözlerini ters çeviririz de ‘ilk defa ona inanmadıkları gibi’ (yine inanmazlar) biz de onları, azgınlıkları içinde şaşkın olarak bırakırız.Çünkü o müşrikler, iradelerini küfre sarf etmekte ve inanmayacakları halde mahsus mucize istemektedirler.3En'âm Sûresi / 110.Ayet___.İsra suresi,,, 16. Bir ülkeyi helâk etmek istediğimizde, o ülkenin zenginlik sebebiyle şımarmış elebaşılarına (iyilikleri) emrederiz; buna rağmen onlar orada kötülük işlerler. Böylece o ülke, helâke müstahak olur; biz de orayı darmadağın ederiz. Ayetin baş kısmı, müfessirler tarafından şöyle de anlaşılmıştır: Bir ülkeyi helak etmek istediğimizde, o ülkenin varlıklı ve şımarmış kişilerini çoğaltırız. Bu suretle onlar kötülük işlerler; böylece o ülke helaka müstahak olur.
  • gülgül3 sa önce
    malum tv kanalı bu haberi saatlerce veriyor akıllarınca seçime etki etmeye çalışıyorlar hele biri de sabahları bu ülke iyi yönetilmiyor görüyorum demez mi sanki çoook eskiyi bilmiyoruz. iktidar daha iyi bir kriz yönetmeli ayrıca ,bu şom ağızlara fırsat verilmemeli.
  • şeref....şeref....3 sa önce
    ... bastaki yöneticiler ulkede olan iyi kötü her şeyden sorumludur
  • Mustafa KöseMustafa Köse3 sa önce
    16. Biz, bir memleketi (zulüm, isyan ve taşkınlıklarından dolayı) helak etmek istediğimiz zaman, onun refahtan şımarmış (kendini yeterli görüp Allah’a ihtiyaç duymayan) elebaşılarına (tebliğcilerle ibadet ve itaati) emrederiz, onlar da fâsıklığa saparlar/dinî kuralları çiğnerler. Artık o (ülke)nin üzerine azap sözü hak olur. Derken biz de onu yerle bir ederiz.8Isrâ Sûresi / 16.Ayet
  • Mustafa KöseMustafa Köse3 sa önce
    Kasas Sûresi / 56.Ayet56. (Resûlüm!) Şüphesiz sen, sevdiğini doğru yola eriştiremezsin. Fakat Allah dilediğini (iyi niyet ve amellerine göre) doğru yola eriştirir. O, doğru yola erişecek olanları daha iyi bilir.3Resûlullah (sas.), kendisini her yönüyle himaye eden amcası Ebû Tâlib’in ölmeden önce iman edip müslüman olmasını çok istemişti. Fakat o, çevre ve mevkinin verdiği gururu yenemeyip “Çevrem ve kadınlar beni ayıplar.” diyerek Allah’a ve Resûlü’nün tebliğine teslimiyet göstermeden/müslüman olamadan ölmüştü.
  • Mustafa KöseMustafa Köse4 sa önce
    Isrâ Sûresi / 44.Ayet44. Yedi (kat) gök, yer ve onların içindekiler O’nu tesbih eder. O’nu, hamd ile tesbih etmeyen hiçbir şey yoktur. Fakat (siz) onların tesbihlerini anlayamazsınız. Doğrusu O, Halîm’dir (cezada acele etmez ve) çok bağışlayıcıdır.3
  • Osmnshn Osmnshn 4 sa önce
    EyvAllah abim
  • Lazım değilLazım değil4 sa önce
    Sayın yazar... Ahlak çöküşü başladı aileler dağıldı
  • Coskunakademi Coskunakademi 4 sa önce
    ... adana aladagda cocuklar yanar ortada suclu yok madenlerde yuzlerce can gider suclu yok tren kazalarinda onlarca can yiter suclu yok suclu hep itiraz edenlerde bizi yonetenlerin o bakanlarin hic mi sucu yok...
  • temeltemel4 sa önce
    Ali bey, ... Tam 9 Ocak sondu beyefendi.. . Olen zavalli babalar ve analarin, coken yuvalarin anisan hurmeten, sayin, degerli, bilgili ve ilkeli Ulastirma Bakanimizin en azindan istifa etmesi gerekir.. Benden yazmasi..
  • kaan bogachankaan bogachan5 sa önce
    ... sadece ekmegimiden olmak istemiyoruz ...
  • misafırmisafır5 sa önce
    Sayın yazar,Yanlışın büyüğü liyakatsızinsanların yönetimin ,idarenin her noktasına liyakatsız kişilerin çoğalmasıdır.Bunu kabuledin sayın yazar..."sinyalizasyon bitmeden bu hat açılamaz" diyen bir idareci olsaydı bu hadise meydana gelmezdi...Ama karar verme noktasındakiler "nasıl hoş görülürüm hesapları içinde oldukları için gerçeği söyleyemeyip,düşünemiyorlar...
  • aytenayten5 sa önce
    ya sen diyosun,... tayyip demedimi,iki,uc,canak comlek icin marmaray 4 yil gecikti,sonra kalkti tarihi saygimiz var,tarihi esrleri cikardik ,marmarayi actik...
  • MemetMemet5 sa önce
    Bu kaçıncı büyük tren kazası? Canlar gidiyor ali? Çoluk cocuk yaşlısı genci! Ölüm üzerinden bile yalakalık yaĝdanlık yapıyorsun utanmadan! Sayın tayyip erdoĝanın kaza ile ne alakası var? Bizde haber okuyoruz erdoĝanı suçlayan kimse yok. Ulaştırma bakanı var bu işlerin sorumlusu, cevap veremiyor sinyalizasyon sorularına. Yazdıklarından olan biteni kavrayamadıĝında ortada. Kazalar var ölümler var o zaman sorunlar var. Gerçeĝe çok uzak ama sabotaj bile olsa sorumluları kurtarmaz. Çorludaki kazada altı boş rayları hatırladıkça kahroluyor insan. Sorun bence rant sorunu, gözü dönmüşlük, liyakatsızlık, ahlaksızlık adaletsizlik. Bu kazalarda can kayıplarımız var ama sorumlular yok, ceza alan yok istifa eden yok, köşeyi dönen yandaş müteahit var. Yazık oluyor insanlarımıza vatanımıza.
  • İkrarİkrar6 sa önce
    Kaza,bazen kaza geliyom demez,dunku bir yorumcu ,neden tren kazasindan bahsetmiyon bu bir sabotaj demezmi, bu kaza,ve bazi olumsuzluzluklar,vatandasi, bazi olaylara zemin hazirlamaya yitmek iseter gibi geliyor,bundan evel bomba yuklu kamyonlari,da sayin baskanami mal,edelim burdan gecmis,olsun olenlere rahmet kalanlarasabir kim kotuluk dusunuyorsa onlarida,bekliyor kabir unutmayin Allahimiz bir sizlere yakismiyor kibir kazami sabotajmi,kimbilir hainler varken aramizda onlar iyi bilir ..
  • SahiciSahici10 sa önce
    ... Kimse kimsenin suçunu aklamasın. Ortada cenazeler var. Cenzelerin hakkını sonuna kadar savunmak gerekiyor...
  • misafirmisafir10 sa önce
    SINYALIZASYON NEDEN YOK MUHTEREM!.. DAHA DOGRUSU $IMDIYE KADAR NEDEN KURULMAMI$?.. Bu sorunun siyasetle alaksi yok muhterem, basit ihmallerle onlarca insanimizi kaybettik; yetmedi mi.?!

Ali Karahasanoğlu

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