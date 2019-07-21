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Bizdeki binlerce hainden, ABD’de bir tane bile çıkmadı!

21 Temmuz 2019 Pazar

Tayyip Erdoğan gerçekten çok yalnız!

Zaman zaman dillendirildi.. Gerçeği söylemek gerekirse, benim dahi bu söyleme karşı çıktığım oldu..

“Tayyip Erdoğan’ın katıldığı toplantılarda bakanlar belirleniyor, bürokratlar belirleniyor.. Erdoğan’ın katılımı ile yönetim belirlendiği halde, ‘Erdoğan yalnız’ nasıl diyebiliriz ki?” dedim..

Ama gerçek de karşımızda duruyor işte..

İki örnek vereceğim..

Birbirleri ile kıyaslama yapacağım..

Brunson isimli ABD vatandaşı bir papaz,Türkiye’de açılan bir soruşturma sonucunda 2016 yılı Aralık ayında tutuklandı..

O tarihe kadar kimse Rahip Brunson’ı tanımıyordu..

Doğrusunu söylemek gerekirse, atfedilen suçlamalar da, Türkiye’deki binlerce kişiye yapılan suçlamaların benzeri idi.. Binlerce kişi, benzer suçlama ile muhatap olmuş, 1 veya 2 yıl cezaevinde yattıktan sonra çıkıyordu..

Ama Türkiye’de yaşayıp ABD’nin avukatlığını yapan ahlaksızlar, önce “Elin papazını niye tutukluyorsunuz ki?” diye sahneye çıktılar..

Sonrasında da Tayyip Erdoğan’ın bazı açıklamalarını istismar ederek bakın nasıl algı oluşturdular..

Türkiye’yi bir sömürge ülkesi gibi gören ve içimizdeki hainlerin de desteği ile ABD vatandaşı Brunson’ın tahliyesini isteyenlerin, “Haydi, haydi.. Serbest bırakın” diye baskı yaptığı tarihlerde idi..

Tayyip Erdoğan, kendisinden bir şeyler istenildiğinde, muhatabın sahtekarlığını yüzüne vurmak için, hatırlatma yapmıştı. Tarih, 28 Eylül 2017:

“400 dönüm arazi Amerika onlara tahsis etmiş, orada beraber ‘Dünyada 160 ülkeyi buradan idare ediyoruz’ diyorlar. Ama Amerika’nın bir sesi çıkıyor mu? Çıkmıyor. Defaatle görüşmemize rağmen, 85 koli dosyayı bunlara göndermemize rağmen ses çıkıyor mu? Çıkmıyor. Burada ne demek istediğimi anlıyor musunuz? Birileri bizi bir yerlerden idare etmeye çalışıyor. Birileri bizi bir yerlerden bölmeye, parçalamaya çalışıyor. Fakat bu milleti de bu ülkeyi de bölemeyecekler, parçalayamayacaklar.”

ABD’nin sahtekarlığını hatırlattıktan sonra, içimizdeki birçok hainin çarpıttığı o cümleyi söylüyor:

“Ondan sonra kalkıyorlar ‘Filanca papazı bize verin.’ Bir papaz da sizde var siz de onu bize verin. ‘Sen onu karıştırma.’ Ne demek, sizde yargı var bizde yok mu?”

Böyle bir lidere sahip olduğu için, solcusu ile sağcısı ile herkesin “Allah’ımıza şükürler olsun” demesi gerekir iken..

Fitneciler bu cümleyi alıp..

“Sizdeki papazı bize verin”i unutturup..

Erdoğan’ın 11 Ocak 2018’deki bir başka açıklamasını tahrif ederek sürekli tekrarladılar..

O konuşmasında ne diyordu Tayyip Erdoğan?

Aynen şöyle diyordu:

“Amerika teröristi vermiyor, bahaneler uyduruyor. O zaman sen de bizden hiçbir teröristi alamazsın. Bu fakir bu görevde olduğu sürece teröristi alamazsın. Çünkü Müslüman bir delikten, yılan deliğinden bir defa sokulur. İkinci defa hayır.”

Brunson tartışmaları sırasında bu cümle sarfedilmiş olabilir..

Ama direkt “Brunson” denilmiyor..

“Bizden herhangi bir teröristi istersen” deniyor ki..

Bilenler bilir, çoğunlukla El Kaide, DAEŞ vesair örgüt mensupları ABD tarafından Türkiye’den istenir. Kimi zaman onları başka işlerde kullanmak için, kimi zaman gariban insanları yıldırmak için..

“İşte o kişileri bizden alamazsın” diye hatırlatma yapıyor Erdoğan.

Sonrasında..

Tutuklanmasının yaklaşık iki yıl sonrasında, Rahip Brunson mahkeme tarafından tahliye ediliyor..

Bizdeki ABD sevdalıları bir sevindirik, bir sevindirik oluyorlar ki.

Açıktan “Brunson’ın tahliyesini sevcindik” deseler, bu millet onları tükürüğü ile boğacak. Onun için, “Erdoğan ‘Vermem’ dediği teröristi verdi, biz haklı çıktık” diye sevinmiş görüntüsü verdiler..

Son bir yıl içinde, CHP eski milletvekili, yeni milletvekili, CHP sempatizanı gazetecisi, akademisyeni, yüzlerce kişiden şu sözleri duyduk: “Hani rahip Brunson’ı vermeyecektik.. Tükürdüğümüzü yalattılar.”

Erdoğan’ın, “Brunson’ı 30 sene vermeyeceğiz. Ömrü cezaevinde geçecek” diye bir sözü yok..

Brunson’ı gayrı hukuki baskılarla istediklerinde, “Madem öyle, siz de bize Pensilvanyadaki papazı verin” diyen bir lidere..

Başka bir konuşmasında da, “Pensilvanya’daki teröristi vermiyorsanız, biz de bundan sonra, hiçbir teröristi size vermeyiz” diyen bir lidere, sabahtan akşama kadar küfrettiler..

İtibarsızlaştırmaya çalıştılar..

Geldik benzer bir yargısal süreçte, bir Türk vatandaşının ABD’de tutuklanmasına..

Mehmet Hakan Atilla, 27 Mart 2017’de New York’ta gözaltına alınıp tutuklandı..

Rahip Brunson üzerinden Türkiye’yi itibarsızlaştırmaya çalışan bizdeki solcular, sözümona ABD karşıtları dahil, herkes “İşte ABD’nin gücü.. Kim olduğuna bakmadan, Halkbank Genel Müdür Yardımcısı olduğuna bakmadan, bir Türk vatandaşını tutukladı. Artık Hakan Atilla’nın ömrü, cezaevinde geçecek. Çünkü istenilen ceza 100 yıldan başlıyor” dediler..

Hakan Atilla, artık Türkiye’yi sadece rüyasında görecek, cezaevi dışına ömrü boyunca çıkamayacaktı.

Hatta sadece cezaevine girmekle iş bitmeyecek, Halkbank’a da 15-20 milyar dolar para cezası verilecek, Türkiye bile iflasa sürüklenecekti..

Sonra ne oldu?

Hakan Atilla’yı suçlayanlar bile, mahkemede, “Bizden bir menfaat temin etmedi” dediler.. 

Tayyip Erdoğan’ın, bir kamu bankasına nasıl dürüst bir genel müdür yardımcısı atadığını, düşmanları bile kabullendi..

Sonra ne oldu?

“Hakan Atilla’yı, artık kimse cezaevinden çıkaramaz” denilirken, Hakan Atilla, 3 gün önce cezaevinden çıktı..

Şimdi Türkiye’ye dönecek..

Bu durumda bir bakalım..

Türkiye’de Erdoğan’ı itibarsızlaştırmak için, “Hani rahibi bırakmayacaktın?.. Ne oldu? Ne oldu?” diye nanik yapanlar gibi..

“Tükürdüğümüzü yalattılar” diyerek, ahlaksızca bu ülkenin Cumhurbaşkanı’na laf saydıran yüzlerce içimizdeki hainin birkaç tanesi de, ABD içinden çıksın..

Bir tanesi desin ki, “Hani? Hani Hakan Atilla 100 yıl hapis yatacaktı.. Ne oldu? Adamı bıraktık.. Hani 15 milyar dolar ceza kesecektik?.. Ne oldu? Türkiye bize tükürdüğümüzü yalattı. Erdoğan, ABD’ye tükürdüğünü yalattı” desin..

Bir tane örnek yok..

Onun için diyorum..

Tayyip Erdoğan yalnız..

Haksız mıyım?

 

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YORUM YAZ

  • Fr frFr fr16 dk önce
    Bence davasinda yanlız değil bir sürü ihaleci yalaka danisman adi altinda ülkesi icin degil cebi icin pastadan pay alma arzusu ile dolaşan yanlış yönlendiren bir tabaka var ve bunu kendi istedi tek adam olma sevdasından vaz geçmediği sürecekse
  • halilhalil19 dk önce
    Petrol kuyularının vanasını abd ve ab petrol kartellerine teslim etmiyen irana venezuelleya uygulanan ambargodan dolayı aldıgımız petrol gaz ücretini ara formül ile altın ile ödeme yapan türkiyeye sana ceza keserim senin yetkililerini aracı olanlarını tutuklarım demek haydutluk degilde ne?. Neymiş abd ekonomisi altınla ödemeden zarar etmiş. Belkide dolar yerine altın kullanımı diger ülkelere emsal olur örnek alınır kaygısıyla despotluk yapılmasına bizim yerli gafillerin ve hainlerin abd ve ab ile aynı argümanları kullanması acı veriyor insana. Peki ab ve abd nin kurup kurdugu avrupada barındırdıgı tv ve gazeteler tahsis ettigi tırlarla kargo uçaklarıyla 4-5 terör örgütüne yardım eden türkiye üzerine salanların türkiye üzerine salanların verdigi zararlar ne olacak. Sahi bunları temel meral kemal hiç bilmiyormu!?.
  • ayşe gülayşe gül24 dk önce
    biz ortadoğu ülkesiyiz. hainimiz bol olur.
  • Eren Eren 30 dk önce
    Geçmişte ülkeye bu kadar yahudiyi kabul edip üstüne üstlük onlara birde Türk kimliği ve isim verirsen artı okullarda bunlara islamı öğretmezsen, ülkenin önemli makamlarında bu Haçlı sebatayist domuzlara görev verirsen geleceğin nokta işte böyle haini ve satılık domuzu asla tükenmeyen bir ülke olursun. Geçmişteki yönetimlerin hatası Burdur. Sen o kadar yahudiyi İspanya ve Selanik’ten getir ülkenin en güzel yerlerine yerleştir. Sonra bu hainler bu ülkenin geri kalması için her türlü hainliği yapsınlar.Herkesin soy kütüğünü çıkaracaksın. Müslüman olmayanlara kimlik yerine oturum kartı vereceksin. Bu ülkeye ister yüz yıllık önce gelsinler ister 70 yıl önce.., batılı ülkelerin yaptığı gibi.Devlet işi ve basın gibi yerlerde bu insanlar asla iş vermeyeceksin.
  • HasanHasan43 dk önce
    Nasıl bir düşünce yapın var bilmiyorum ya nasıl üretebiliyorsunuz bunları helal olsun sana
  • Mehmet AliMehmet Ali47 dk önce
    4 milyon suriyeli, üstüne yüzbinlerce afgan, paki, bangladeşlinin ülkemize ilticasını da bir anlatsana. Çok güzel anlatıyorsun, nasıl büyük bir siyasi öngörüsü olduğuna, ikna et ak partilileri
  • Gurbetçi...Gurbetçi...51 dk önce
    Pek saygıdeğer Cumhurbaşkanı'm, 2015 seçim beyânnâmenizde de va'dedilmiş olduğu üzere, YURT DIŞINDAN BORÇLANARAK EMEKLİ olanlara hiç değilse "MİNİJOB" yani "yarı zamanlı" ÇALIŞMA MÜSÂDESİnin bir ân önce verilmesini çok ricâ ediyoruz..! Teşekkürler, vesselâm...
  • İstanbulluİstanbullu57 dk önce
    Normalde yazınızı beğenmem ancak bu seferkini beğendim. Madem tayyip erdoğan yalnız sözü geçmiyor neden başımızda onu görmek isteyelim artık. İşi bitmiş yürümekten aciz ecevit geldi aklıma. Neden ona oy verelim yani bundan sonra. Yürümekten aciz ecevitten farkı nedir ki başımızda görmek isteyelim?
  • Hikmet YılmazHikmet Yılmaz1 sa önce
    Erdoğan'ın danışmanlarının çoğu yetersiz kişilerden oluşmuş. Hakan Attila gibi ülkesini satmayan gerçek vatan evlatlarından seçmeli. Ama etrafı Koza gibi bırakmazlar ki !... Yazık oluyor ülkemize.
  • mehmet cetın ızmırmehmet cetın ızmır1 sa önce
    evet sayın yazar reıs yalnız dogrudur ancak onu secmen olarak yalnız bırakan ben degılım kendısının atadıgı bakanlar makam sahıbı olan burokrotlar hem yalnız bırakıyor hemde masalarına gelen bır konuda hukuka ve kanunlara gore degıl adamına gore karar alınıyor papaz olayıda boyle bır karardır adalet bakanı sınıfta kalmıstır mahkemeler sınıfta kalmıstır reıs ne yapsın baksanıza babacan gul davutoglu gıbılere yaptıkları ıs kıme faydalı oluyor her sey ortada
  • Yılmaz özenYılmaz özen1 sa önce
    Selamun aleyküm muhterem kardeşim Ali bey, Maalesef dediğiniz doğru bizdeki hainlerden Amerika’da bir tane çıkmaz.ben Amerika’da 40 yıl yaşadığım ve bunu tecrübe ile söyleyebilirim. Rahmetli Turgut Özal’da ayni şeyi söylemişti. Japon İngiliz Almandan hain çıkmaz demişti, bizdekiler her köşe başında mevcut ve tam tekmil tumturaklı binbir surat satılık hayinlerle dolu bukalemunlarla doluyuz. Bunların eniği cücüğüde atalarıda tam tekmil satılmış satın alınmış içi boş kof sözde kahramanlardır. İngilizce dime a dozen derler yani on kuruşa bir düzine satın alabilirsiniz demek. Rabbim Tayyip Erdoğan kardeşimizin ve imanlı ihlas ehli kardeşlerimizin yar ve yardımcısı olsun. Küfrün beli kırılacak inşallah. Yeterki biz yüce Rabbimizin Allah’ın ipine sarılalım,
  • erdierdi2 sa önce
    o kadar zor bir konu secmissinizki akp yi ve reisi savunacak anlatamam. öyleki bi paragrafınız hemen ardından gelenle çelişiyor. yapmayın bunu. rahip olayı büyük bir başarısızlıktır. 1000 e yakın bebekli anne var ceza evlerinde fetöfen yatıyorlar. ıstenen ceza 7.5 yıldan 15 yıla kadar. bronson 34 yilla yargılanıyordu. onu bıraktınız. Ama o anneler içeride. Simdi birde diyeceksinizki burada hukuk ve adalet var güvenin. Dün saadet partisi bir video paylaştı 15 Temmuzla ilgili. Bu hainfotonunsiyasi ayağı ile ilgili. bir izleyin lütfen.
  • DermanDerman2 sa önce
    Ulkede bir ankete ihtiyac var nasil secimden once secim anketiyapiliyorsa neden ulke insani icin karekter anketi yapilmiyor nelerden rahatsizki eger bir beklentisi yoksa neden ecnebiyi tercih ediyor egerkimenfatsaonuda ,neden ulkeyi zarara ugratiyor bir soz var namus hasiyete deger vermermeyen,cok af buyurun fahiseliksede ogreneceksin, gekecekden umidi olnayan,amaaan Allahin alacagi bir can kulun alacagi a. Diye insanin manevi degerlerini olduruyorlar bir kisi piskologa gitse neden cocukluk zamanina iniyor.bir evde sevgi gormeyen itibar gormeyen,ilgi gormeyen buyunce cete mafya kuruyor kendini isbatlamak icin kendisine verilmeyen degeri ,hesabini soruyor bir filimde toprak ana da tamer yigit haksiliklara baskaldiriyor,okumasi yok bir eskiya olup arkadaslari ile agaya saldiriyor .aga diyor oglum niye boyle yapiyon seni kucuk,ken ellerimle buyuttum diyor bu bir filim lutfen ulke insaninin bir analiz bir haritasini cikarin sorun nerde.
  • TBMM’nin dünkü deklarasyonuna imza atmayan HDPTBMM’nin dünkü deklarasyonuna imza atmayan HDP2 sa önce
    Bu HDP Müteahhit Ekremiçin kapı kapı dolaşmadı mı?İyi P’liler ne diyorsunuz?
  • Vatanperver de var Vatanperver de var 2 sa önce
    İYİ Parti Grup Başkanvekili Yavuz Ağıralioğlu: ”Milletimizin tamamının güvenliğini ilgilendiren konularda yekvücut olmak yeğdir, böylesi lazım gelir.”
  • Dadaş Dadaş 2 sa önce
    Bir kilo domatesi seçip alıyorsun yol arkadaşında seçeceksin dava şuuru taşıyacak kısa ceket kısa dar pantolon çıplak ayak eskiden ibne gibi diye eleştirdiğim Kişiler şimdi akparti etkili yetkili kişilerin oğlu millet vekili il ilçe yöneticileri meclisüyesiişe alıp yetki verdiğîmiz kişiler tabiki reisin bilgisi yok ama illerde seçilen vekillere dikkat edip teptir almak lazım vallahi birileriakpartiyi eleştirirken cevap veremiyorlar haklısı bu yanlış bu düzelecek gibi yuvarlak cevaplar niçin davamız var diyen Reis-i anlamıyorlar. Elde çifte telefon kafa başka yerde ALLAH reisin ve bizim Yardımcımız olsun işimiz zor.
  • Film gibi Film gibi 2 sa önce
    Diplomat katilini yakalayan MİT’e tebrikler. Katilin kız kardeşi TBMM’de.İBBB seçimini hatırlayalım: Ortada Kılıçdaroğlu sol eliyle HDP’yi sağ eliyle İyi P’yi tutarak el ele müteahhit Ekrem’i koltuğa oturttular. İyi P’li vekiller! Daha dünmeclis kürsüsünde HDP size: “ O koltuğa bizim sayemizde oturuyorsunuz”. dedi mi? Bahçeli: “Varsın belediye başkanımız olmasın ama Vatan sağolusun”. Ülkücü farkı.
  • Ayşe Ayşe 3 sa önce
    Haklısın kardeşim chpkk demek zalim demek ezanimizi susturan zorba demek örtüyü yasaklayan demek kısacası gavurun partisi demek
  • Allah'ın kulu Allah'ın kulu 3 sa önce
    Onlar istediğini aldı biz ne aldık.beraber yola çıktıklarını harcar yeni yoldaşlar bulursan yalnızlık kaçınılmazdır.Hem siz varsınız ya.
  • jakejake3 sa önce
    nE Erdogan'i agam bu memlekette Rabbini hakki ile bilen herkes yalnizdir..son yuz yildir herturden hak tecavuzune maruz kalmis gercek iman sahipleri hep yalnizdir?(degildir)bizim elhamdulillah Rabbimiz olan Allah var ve o var ise gam yok
  • MustafaMustafa4 sa önce
    Erdoğan, şu anda Perinçek dahil Kemalist, Ulusalcı kesimin icraatlarına çanak tutmaktadır. Bu kesimler boşuna Erdoğanı desteklemiyor, Bu zevat hiç bir zaman bu kadar halk desteği bulamazdı bunu Erdoğan üzerinden kapatıyorlar. Erdoğan müslümanlar için fayda değil artık zarar veren bir şahsiyet dönüşmüştür.
  • TamerTamer4 sa önce
    Üzerini çizdiğimiz çok sayıda yazar var. Sizin yazılarınızı gönülden okuyor tebrik ediyoruz
  • Yb 343675Yb 3436754 sa önce
    Sesimiz az olsada Cenabı hakkın rahmeti ile ihsanı olan feraset ve cesaret ile ölümünesayın Cumhurbaşkanının yanındayız. Siz bakmayın davasız bir kaç menfaatpreste.... herkes cennetinide cehenneminide kendi hazırlar. Dava hakkın hepimiz bu yolda bir neferiz sayın Cumhurbaşkanıda bugünkü liderimiz tıpkı resülü Ekremebu Bekr ömer osmanali fatihyavuz Abdülhamid gibi...Ne Tayyip bey yanlız nede bundan sonra bu davaya lider olacak sözcü olacaklar inşallah. ..unutmayın bedir de bir rivayetsahabe 313 kişiydi elhamdülillah bugün milyarlar...hiç kimse olmassa davanın sahibi ALLAH'u azimu şan...mutlak galib ALLAH yetmezmi?
  • Çukurova fatih'i Çukurova fatih'i 5 sa önce
    Ali İhsan abim haklısın Allah'ım yolunu açık etsin Allah'a emanet ol kardeşim
  • Raif Songur Raif Songur 5 sa önce
    Selamünaleyküm haklısın gerçekten bizde bizi ve Devlet Bşkanımızı sevmeyeler çok.
  • Süleyman Sırrı DinçerSüleyman Sırrı Dinçer5 sa önce
    Kaleminize..yüreğinize..sağlık..Akit..gazetesi..toplumun.en..az..yarıya..yakını..tarafından..okunup..izlendiğinde..Türkiye'mize..dair..umutlarımız..artar..Selamlar..
  • Abdulcabbar Abdulcabbar 7 sa önce
    Decliyet abd de değil burada türedi....onun ürettiği insanlar böyle olur...Hz Adem bile bu insanlardan Allaha sığınmış...
  • DermanDerman7 sa önce
    Bir proram var guven bana,iki yabanci yarismaci ,sorulan sorular musterek soruluyor berabet cevap veriliyo ,devam edilecekce soyledikleri guven bana oyle samimi soz soyleniyorki guven bana, biri putona erken basinca yanliz parayi mustetek almasi gerekirken bencillik yapiyorbu nasil guvenmek iste insani degistiren menfat para verilen odul ,verilen sozun onune geciyor bu menfat oyle birseyki secimde dahi dusmani seciyor.avrupada kendi ulkesi deyilse hicbir zaman aleyte davranmaz dun bir gun yorum yazmadim benim adima derman diye aleyte yorum yapiyor bu bir karekter meselesibozuksa fitrati sinsilesi isi hainliktir coktur boylesi sayinbaskan yanliz deyil cunku cogu o ayarda deyil Altin kiymetli cogu molozsa, buda elde deyil.
  • mutmainemutmaine9 sa önce
    sadece BAŞKAN olsa iyiÜLKE YALNIZ !!!!!GİTSİN DİYE HER TÜRLÜ PİSLİĞİ YAPAN BİR KESİM VAR , VE BUNLARA OY VEREN MİLYONLAR VAR BU ÜLKEDE.... Yeterki hiç bir konu İSLAMİ OLMASIN TERK DERTLERİ BUDUR....o kadar çirkef insanlar varki ne yazacağını bilemiyor yazarlar....Söylesem tesiri yok , Sussam gönül razı değil misali...

Ali Karahasanoğlu

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