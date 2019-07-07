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Bit pazarına nur mu yağıyor?

07 Temmuz 2019 Pazar

Eskiye rağbet edilmeyeceğini anlatmak için kullandığımız bir atasözümüz..

Atasözünü tam cümle ile aktaracak olursak, “Eskiye rağbet olsaydı, bit pazarına nur yağardı” şeklindedir..

“Bit pazarı” ifadesi, yazımızın içinde ismi geçecek kişiler için biraz ağır kaçıyor ama..

Kastımız, kimseyi tahkir etmek değil..

Atasözlerimiz eşliğinde, hem birilerinin yaman çelişkisini yüzlerine vurmak.

Hem de bu çelişkinin farkında olmadan, nefsine hoş gelen pohpohlamalara aldananlara, “nehir, yokuş yukarı akmaz” hatırlatmamızı yapmak..

Hangi sebeble bu atasözünü hatırlatma ihtiyacı hissettim?

2002’de tek başına iktidara gelen AK parti kadrolarının içinden, bazı isimler, bugünlerde bulunmaz Hint kumaşı gibi, el üstünde tutuluyorlar da, ondan..

En son olaydan başlayarak aktarayım..

Cuma günü mesai saati sonrasında, Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya görevden alındı. Yerine yardımcısı Murat Uysal atandı..

Görev değişikliği ile birlikte, bir vaveyladır koptu..

Vay, sen misin, Merkez Bankası Başkanı’nı görevden alan..

Sanırsınız ki, Merkez Bankası Başkanı değil, halkın seçtiği cumhurbaşkanı görevden alınmış.

Sanırsınız ki, görevden alan da, devletin en tepesindeki Cumhurbaşkanı değil de, kerameti kendinden menkul, birisi.. Mesela, belindeki silaha güvenen bir kişi..

CHP’lilerden başlayın.

Solcu gazetecilerden, marksist yazarlardan devam edin.. 

“Dolar 10 TL olacak, 31 mart’ın ertesi günü, IMF ile anlaşma yapılacak” türünden tahminlerinin hiçbirisi tutmayan, ekonomistlerle yürüyüşü sürdürüp...

3 yıl önce bu ülkenin başbakanlık koltuğu kendisine teslim edilen Ahmet Davutoğlu ile finali yapın..

Hepsi itiraz ediyor..

“Olmaz.. Olamaz.. Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, görevden alınamaz..”

Durun arkadaşlar..

Panik yapmayın..

Rahat olun..

Stres yapmayın.

Her şey yolunda gidiyor..

Görevden alınan, görevden alandan daha üst makamdaki birisi değil..

Görevden alan, 5 yılda bir halka gidip, dolarından, bütçe açığına kadar her şeyin hesabını veren bir siyasi..

Görevden alınan ise, görevden alanın emrinde çalışan bir bürokrat..

Yok bağımsız imiş.. 

Yok dünyada bu iş böyle imiş..

Boşverin siz o palavraları..

Biz bağımsız denilen kimi anlı şanlı kişilerin, nerelerinden, kimlere bağlı olduklarını çok iyi biliriz..

Demokrat geçinenlerin, nasıl askeri darbe teşvikçisi olduklarını çok iyi biliriz..

Demokrasi, özgürlük diyen nice devletlerin, ülkelerinde nasıl işkenceleri hayata geçirdiklerinin canlı şahitleriyiz..

“İnsan hakları” diyenlerin, sıra kendi menfaatlerine geldiğinde, yüzbinlerce insanı nasıl katlettiklerini yakinen biliriz..

Boşverin siz o mavalları..

Cumhurbaşkanı, böyle uygun görmüş ise..

Kararı verir, Merkez Bankası başkanı’nı görevden alır..

Bu kadar basit..

Yok, Merkez Bankası başkanı görevden alınamaz diyorsanız..

O zaman, doların yükselmesinin, bütçe açığının artmasının, domatesin fiyatının, patlıcanın zirve yapmasının hesabını, niçin Tayyip Erdoğan’dan soruyorsunuz?

Gidin Merkez Bankası Başkanı’ndan sorun..

Tersi de geçerli..

Ülkede işler iyi gittiğinde..

Niçin mevcut siyasileri göklere çıkarıyorsunuz.. 

İşi yapan Merkez Bankası Başkanı ise.. 

Merkez Bankası Başkanı’nın kapısına dayanıp, “Yaşa Murat.. Paşa Murat” sloganları ile, tezahüratınızı yapın.. Merkez Bankası Başkanı, hangi siyasetçiye işaret ediyorsa, oyunuzu ona verin..

**

İşin daha önemli yanı..

Murat Çetinkaya, Merkez Bankası Başkanlığı’na atanırken..

Kendi monşerleri göreve getirilmediği için, atmadık çamuru bırakmayan muhaliflerin. CHP’lilerin. Solcuların.. Kapitalist kafalıların..

Şimdi Murat Çetinkaya’nın görevden alınmasına karşı çıkmaları..

Anlıyorsunuz ki, adamlar her şeye itiraz etmeye kurgulanmışlar..

Murat Çetinkaya’nın göreve gelmesine itiraz ederken de..

Görevden alınması kararına itiraz ederken de..

Aslında durdukları nokta..

Ülkenin seçilmiş insanlarına iş yaptırmama noktasındaki duruşları..

Yoksa.. 

Murat Çetinkaya’yı da sevmezler..

Yerine gelen diğer Murat’ı da sevmezler..

Onlar, Bülent Ecevit başbakanlığındaki hükümet döneminde.. 2001 dolar krizinde, bir gecede yaşanan % 100’lük devalüasyonda, kendi şahsi parasını dövize geçiren Gazi Erçel’leri severler..

Onların devirleri kapandığı için..

“Kara”ları bağlamışlardır.. “Yas” tutmaya devam etmektedirler..

Bir Murat geldiğinde de itiraz ederler..

Diğer Murat geldiğinde de kızarlar..

Ali Babacan görevde iken, “Bu çocuk da nereden çıktı? Tek özelliği, eşinin başörtülü olması. Eş durumundan ekonominin başına getirildi” derler..

Ali Babacan Hükümetten ayrıldığında, “AK Parti’nin iyi yıllarındaki ekonominin mimarı” diye pohpohlamaya kalkarlar..

Sanki, AK Parti’nin ekonomide başarılı olduğu yılların varlığını, daha önce bir defacık bile olsa söylemişler gibi!

Ahmet Davutoğlu, düne kadar, “Suriye çıkmazının mimarı” idi..

Şimdi Tayyip Erdoğan’a itiraz sadedinde bir-iki laf edince.. 

Nerede ise, “demokrasi kahramanı” ilan edilecek..

Karşı mahallenin adeti bu..

Peki bizim mahalledekilere ne oluyor?

Ki.. Ahmet Davutoğlu da....

Karşı mahallenin bu ahlaksızlığını göre göre..

“Faizi indirme” tartışmasından kaynaklandığı ayan beyan ortada olan bir görev değişikliğinde..

“Faiz yüksek oranda kalsın” diyen başkandan yana tavır alıyor?

Karşı mahallenin sahte rağbetine niye aldanıyor?

 

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YORUM YAZ

  • Mertürk Mertürk 14 dk önce
    SAMİMİYET TESTİ; Ali bey,5 gün önce ,ekonomik intihar başlıklı 1....10,10 adet yorumumu okudunuzmu ?Bu yazdıklarım ,ekonomide ,ihanet derecesinde yapılan ihanetin matematiksel ispatıdır. Cengaver bir ak parti ve Tayyip Erdoğan taraftarı olarak, Bu yazılarım size bir şey ifade ediyor mu? Sn Cumhurbaşkanı etrafında, sn Cumhurbaşkanını yanlış yönlendirip ülkeyi bir ekonomik felakete sürükleyen danışmanları ifşaa ediyorum. Bunların ortaya çıkarılmasına varmısınız? Görmek isteyenler, duymak isteyenler ve anlamak isteyenler için için yeterli matematiksel tespit vardır. Ak parti dışındaki düşmanlarla cengaverce mücadele etmek kolaydır. Asıl mücadele içimizdeki kriptolar ile mücadele etmektir. Evet bu çok zor ve risklidir. Ama kazanıldığında ülke ve millet kazanacaktır. Elbette mukadderatın önüne geçilmez. Ama mücadele olmadan zafer kazanılmaz. Asıl mesele içitir ,dış değil. İç sağlam olursa ,alınan kararlarda sağlam olur ve hedefe ulaşılır. Sn Cumhurbaşkanı ,ekonomide Halep Emiri El Aziz durumuna düşmüştür,Ertuğrul olmaya varmısınız? Sn Cumhurbaşkanı etrafındakiler tarafından ,yanlış ,eksik çarpık ekonomik bilgiler ile adeta zehirleniyor. Aylarca uğraşıp yazdığımyazılarımı tam olarak anlayamıyorsanız, ekonomiden anlayan ve vatanseverliginden şüphe duymadığınız, tanıdıklarınızla istişare edebilirsiniz. İstediğinizde çok daha fazla bilgi yazıda gönderebilirim ,yeterki siz samimi olun. Hala , ekonomide ihanet derecesinde yanlışlar yapılıyor. YARIN ÇOK GEÇ OLABİLİR
  • Gurbetçi...Gurbetçi...30 dk önce
    Pek saygıdeğer Cumhurbaşkanı'm, 2015 seçim beyânnâmenizde de va'dedilmiş olduğu üzere,YURTDIŞINDAN BORÇLANARAKEMEKLİolanlarahiç değilse"MİNİJOB"yani"yarı zamanlı" ÇALIŞMAMÜSÂDESİninbirânönce verilmesini çok ricâ ediyoruz..! Teşekkürler, vesselâm...
  • Özvatanını satan gün gelir ikinci vatanını da satar Özvatanını satan gün gelir ikinci vatanını da satar 32 dk önce
    Vatan Ana hükmündedir. Devlet Baba sayılır. Ha Anasını satmış Ha Vatanını. Bugün kendi Anasını satıp Üvey Anasının kucağında yatan FETÖ, gelecekte Üvey Anasını haydi haydi satar. Lakin FETÖ onları satmadan ABDçoktan onları satmış olur. Abdullah Öcalan’ı uçağa bindirip bize teslim eden kim?
  • Ali HocaAli Hoca44 dk önce
    Eline,diline,gonlune saglik,. Başka nasıl anlatılabilir.Ama kalbini,beynini, vicdanını mühürlemiş olanlara nasıl anlatılırsa da faydasız.
  • CanCan1 sa önce
    Bakalim faizi düsürüp enflasyon düsecek diyen siyaseti izleyelim ki bütün ekonomi uzmanlarin simdiye kadar ekonomi bilime ters dedikleri halde. Peki ya bu is basarisiz olursa aynen dolarin 3 den 5 ciktigi gibi o zaman milletin zararini akit ve hükümet mi ödeyecek? Yoksa yine mi pamuk eller cebe mi beka mi dis odaklar mi tatli zam mi diyeceksiniz? Türkiye nin sicak para ihtiyaci nasil karsilanacak bir öneri de yok. Siz ve hükümet garanti verin sayin yazar milletin zararini kendi cebimizden karsilayacagiz diye o zaman pekala.
  • kibarcikkibarcik1 sa önce
    kalemınesaglık alı kardes bu besmlesız zıhnıyetın tezahürü olan chpfıtratı kendındenmenkul hıc bır olumlu işe evet demez dıyemez dna sı küllün şaibelichp sıyaseten neye karşıcıkarsa bılınki yaptıgınız dogrudur veeelam
  • HasanHasan1 sa önce
    Bugunku yazinda Allah'tan dogru yerler var sol kesimin her seyi elestirmesi anlaminda ...
  • Rasim DUMANRasim DUMAN2 sa önce
    Ellerinize sağlık Hocam.
  • Fr fr Fr fr 2 sa önce
    Evet Bu günlerde maalesef bit pazarları dolup taşıyor herkes ihtiyacı olanı ucuza almanın peşinde maalesef eskiye rağbet var eski akp yi ve parlementer sistemi arıyor millet bit pazarında.
  • AHMEDAHMED3 sa önce
    Kaleminize sağlık. Dünyanın hiç bir yerinde , bürokratlar, devlet kuruluşları bağımsız değildir. Mahkemeler dahi bağımsız değildir., Mesela İngilterede , Kraliçeye hakaret eden bir kişiyi, ben de kraliçeyi sevmiyorum. İyi olmuş der gibimahkeme serbest bıraksa ne olur? Bürokratlar bağımsız olsa her kafadan bir ses çıkar. O ülke idare edilmez.
  • emekliemekli3 sa önce
    sayın yazar 2019 çıkmasına 7 ay var vede cari açık 66 milyar dolar olmuş ödenecek milyar dolar borçlar var her şeyi kağıt üstünde güzel göstermeknormalleşme değil gizlemektir sen birde millete sor bir ülkede habire zam yapılırken..
  • Hasan Hasan 3 sa önce
    Evet nur yağıyor.Ne kadar eskimiş halk nazarında en ufacık kıymeti harbiyesi olmayan ihtiyarlar ya danışman yada banka yönetim kurulunda.Sen birde bunlara bak
  • DermanDerman3 sa önce
    Ahmet davutoglu, boyle bir yekiye hayiz olmadigi halde bir kabadayi fugurunde gorevlendirilmis.bir kisi denemek maksatli tetikci torbaci olabilmesi ilk sinavlari zor ve adi islerde sinsnir ,basarali olursa boyle yaranir.bunlar kendini cesur sanir sarhosluk gecince,de yuzu kizarir.hatdini bilmezse sevenleri tarafindan ayiplanir azarlanir.herkes birsey olur adam olmak zor butun ihanet cetelerinin taktigi bu ,kendine yakin bildiklerini karsina getirir birzamanlar emir aldina posta koymak hep dusman planidir cunku dusman yapsa o belli ,seninle ayni mucadeleyegonul verenibirine gore eski hesap birine gore haset gerisini sen hesap et bunlar birer imtihan ve musubet.
  • Yunus 16 Yunus 16 4 sa önce
    DAVUTOĞLU KİM OLUYOR DA BU İCRAATA KARIŞIYOR? DAVUTOĞLU HANGİ ÜNVAN YA DA YETKİ İLE BU KONU HAKKINDA AÇIKLAMA YAPMA GEREĞİ DUYUYOR? DAVUTOĞLU KENDİNİ NE SANIYOR? DAVUTOĞLU SEN KİMSİN? KİMSİN SEN? AGÜL ve DAVUTOĞLU, SİZ ÇOK ÇOK ÖNEMLİ KONULARDA HİÇ AÇIKLAMA YAPMA GEREĞİ DUYMADINIZ!! MESELA FETÖ CÜLER HAKKINDA HİÇ KONUŞMUYORSUNUZ!! MESELA BAŞKENTİMİZİ BOMBALAYAN, TBMM, KÜLLİYE, POLİS ÖZEL HAREKATI,.... BOMBALAYAN AMERİKAN KÖPEKLERİ HAKKINDA HİÇ KONUŞMADINIZ AÇIKLAMA YAPMADINIZ! HOCA EFENDİ DEDİĞİNİZ! FGÜLEN E BU TERÖRİSTLERİN BAŞINA! TERÖRİST BAŞI DEMEDİNİZ!! HOCA EFENDİ DEDİĞİNİZ ŞARLATAN PATLAYINCA, PAPAZ ÇIKTI DİYEMEDİNİZ!!! SANA NE MERKEZ BANKASININ BAŞKANINDAN. SEN HANGİ HAKLA BU İŞE KARIŞIYORSUN? DAVUTOĞLU KONUŞTUKÇA BATIYORSUN, SERSERİ MAYIN GİBİ ORTALARDA DOLAŞMA. BU SAATTEN SONRA ÜNİVERSİTE DE FAYDALI OLAMASSIN, SEN İYİCE KAFAYI YEDİN
  • Çukurova fatih'i Çukurova fatih'i 4 sa önce
    Ali İhsan abim Allah yokluğu vermesin yolun açık olsun Allah sizlere uzun ömür versinİyi ki varsınızselamünaleyküm
  • Süleyman Sırrı DinçerSüleyman Sırrı Dinçer8 sa önce
    Gerçekleri..ne..güzel..yalın..bir..dille..herkesin..anlayacağı..şekilde..izah..ediyorsunuz.Kaleminize..yüreğinize..sağlık.selamlar.

Ali Karahasanoğlu

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