0553 313 94 23

Berkin’i, Tahir’i ananlar bir defa da şehidleri ansalar!

29 Kasım 2018 Perşembe

Berkin Elvan duruşması yine ertelenmiş.

Öyle diyor geziciler..

Televizyonlarda ardı ardına haberler..

İnternet sitelerinde, dizi dizi ana manşetler..

Bugün de yazılı basında görürsünüz benzeri haberleri..

“8 duruşma geçti, polisler yine hatırlamıyor, tanımıyor” başlıkları ile..

5 yıl önce yaşanmış bir olaylar zincirinde..

Gecesi gündüzüne karışmış polisleri..

Hakim önüne alıp soruyor: “Okmeydanı’nda, şu noktada.. Sabahın 07.00’sinde, sabaha kadar gösteri yapan ve gösteri yapmaya devam edenleri dağıtmak için gaz fişeği kullanırken, açı kaç derece idi?”

Sabahın 7’sinde sokakta toplananlara “Siz o saatte sokakta ne arıyordunuz” diye soran yok..

Polise soruyoruz: “Gaz fişeğini kaç açı ile kullandın?”

Hayır, polise hiçbir şey sormayın demiyorum..

Polise sorsunlar..

Ama, sabahın 7’sinde orda toplananlara da sorsunlar: “Ne yapıyordunuz? Amacınız ne idi? Sizi oraya çağıranlar kimdi?”

**

Daha önemlisi var..

Sokakta çevirip sorsanız, “Gezi olaylarında ölen 15 yaşında bir çocuk vardı.. İsmi ne idi?” diye..

10 kişiden 8’inin “Berkin Elvan” diyerek, sorunuza doğru cevap vereceğini garanti edebilirim..

Ama içinizden bir tek kişi var mı, Berkin Elvan’ın cenazesi istismar edilerek, binbir tahrikle, caddelerde tabutu taşınırken, Okmeydanı’nda silahla öldürülen gencin adını ve soyadını bilen..

Ne yalan söyleyeyim..

Ben de hafızama güvenemedim.

Hatırladım ama..

Yanlış olmasın diye bir daha baktım.

Burak Can Karamanoğlu.

Burak Can’ı hatırlayan var mı?

Adını, Berkin Elvan bahane edilerek düzenlenen cenaze sırasında nasıl öldürüldüğünü?

Sonrasında katillerinin tümünün yakalanıp, yakalanmadığını.. Cezalandırılıp, cezalandırılmadığını..

Var mı bilen?

Maalesef yok..

Ama sabah Berkin Elvan..

Akşam bir daha Berkin Elvan..

Berkin Elvan bahane edilerek öldürülmüş bir genç var ama..

Adını bilen yok..

Varsa yoksa Berkin..

Çünkü Berkin Elvan aldatılıp, Taksim’de izinsiz gösterilere katılıyordu. 

Çünkü Berkin Elvan, gezi isyanında elinde sapan ile polislere taş atıyordu.

Çünkü Berkin Elvan, örgüt elemanlarının verdiği maskeyi yüzüne takıp, eylemlere katılıyordu..

**

Berkin Elvan bahane edilerek öldürülen gencin yanısıra..

Bir de Berkin gerekçe gösterilip, görevi başında şehid edilen Savcı Selim Kiraz var.. 

Berkin, sol grupların içindeki biri değil de, örneğin dindarlar arasındaki bir çocuk olsa idi..

Ve onun ölümü sonrasında, onun adına hareket edenler, bir savcıyı (Allah korusun) adliyede görevi başında şehid etmiş olsalar idi..

Berkin’in adını, değil gazeteler, televizyonlar, internet siteleri..

Kendi öz anne-babası bile ağızlarına alamazdı..

“Berkin’i bahane edenler, bir savcıyı vurmuşlar..  Artık Berkin’in ne adını ağzımıza alabiliriz. Ne de onun niye öldüğünü sorgulayabiliriz.. Berkin’i savunur görünen teröristler, Berkin yüzünden bir savcıyı öldürdüklerine göre..

Bundan böyle, ‘Berkin’ ismini ağzına alan, kendisini terörle mücadele şubesine bulur..” denileceğine..

Her geçen gün..

Olayın gerçekliğinin de unutulması sayesinde..

Daha yüksek sesle, “Berkin.. Berkin” deyip, duruyorlar..

Burak Can’ı hatırlayan yok..

Selim Kiraz’ı vuran hainleri sorgulayan yok..

**

Hep “Benim ölenim”...

Hep, “Benim mağdurum” söylemine..

Hep, “Bana ne devletin polisinden. Bana ne kendi halindeki vatandaşın öldürülmesinden” söylemine somut bir örnek daha..

Diyarbakır Baro eski Başkanı Tahir Elçi’nin ölümünün dün 3’üncü yıldönümü imiş..

Birçok ilde gösteriler..

Hatta adliyelerde, mahkeme salonlarının, savcı odalarının önlerinde, tahrikkâr gösteriler..

Kimisi “Tahir Elçi ölümsüzdür’” sloganları atarak..

Kimisi “Hepimiz Tahir’iz” afişleri ile..

Ortalığı birbirine katıyorlar..

Ama ben hatırlatayım..

Hatırlatacağım şehidler, farklı bir gün, farklı bir yerde can veren polisler olsa..

Farklı olayları birbiri ile karşılaştırmaya kalksak, “Ne alakası var” sorusuna muhatap olabiliriz.

Ama.. 

Tahir Elçi’nin öldürüldüğü gün..

Tahir Elçi’nin öldürülmesinden hemen 3 dakika önce..

Elçi’nin öldürüldüğü sokağın hemen başında..

İki polis şehid edildi.

Ki, o iki polisi şehid edenler, Baro Başkanı’nın bulunduğu sokağa girip koşarak kaçarken, Tahir Elçi de vurulmuştu..

Bu kadar birbiri ile bağlantılı..

İrtibatlı..

Belki failleri de aynı olan cinayetlerde..

Tahir Elçi anılıyor..

Ama o iki polisi anan kimse yok..

Tahir Elçi için, “seni unutmayacağız” diyenler.

“Tahir Elçi ölümsüzdür” sloganları atanlar..

Adliye içinde şov yapanlar..

O iki polisi bırakın anmayı, adlarını bilebilirler mi?

Yine özeleştiri yapayım..

Maalesef ben de, o iki şehidin isimlerini hatırlamıyorum..

Çünkü..

Vatanı için ölenleri, bize unutturuyorlar..

Teröristleri savunmak için sokaklara çıkıp, bir kör kurşun ile vurulanları ise, ezberlettiriyorlar..

Bu vesile ile, o iki polisin isimlerini hatırlatayım..

Ahmet Çiftaslan ve Cengiz Erdur.

Tahir Elçi için çırpınanlara, Berkin Elvan için şov yapan HDP’lilere duyurulur..

 

YORUM YAZ

  • KeşanlıKeşanlı13 dk önce
    Ne mi düşünüyorum? Adamsın.
  • Uğur KartalUğur Kartal26 dk önce
    ... Yasin 'ide, Berkin nide öldüren hep aynı zihniyet aynaya bak göreceksin.Nerden mi biliyorum gel anlatayım,Çünkü bizgüneydoğuda Türk vatanıiçin ölenleriz.Hakkari deki2. Dağ ve Komando Tugay ında ki şehitliğin mermer taşlarında adı yazan arkadaşlarım...
  • kemal arslankddfkemal arslankddf27 dk önce
    Anmazlar, onlar tren garındaki katliamı anarlar ama güvenparktakini genelkurmaydakini anmazlar. Çünkü alçaktırlar.
  • RecepKÖSERecepKÖSE36 dk önce
    berkin elvan ... polise molotof atıyordu ...
  • abdulcabbarabdulcabbar36 dk önce
    Kâfir ve münafıkların anlayışında 'Şehitlik' you ki neyi ansınlar? Bırak şehadeti, herif Allahı inkâr ediyor siz neden bahs ediyorsunuz...Ah şu kâfirler en azından bir Aziz Nesin kadar olup ta net olarak ben inanmıyorum kardeşim ben müslüman değilim diyebilselerdi....O zaman bir arada çok daha rahat, saygı ve medenî ölçü çerçevesinde yaşama şansımız olurdu...
  • Cüneyt BeyazCüneyt Beyaz37 dk önce
    Kimse samimi değil ki,..bu meselelerde
  • NİHALNİHAL42 dk önce
    Berkin...Ne işi vardı çocuğunun o gün o parkta ...Atalarımıza neler çektirdiniz şimdide bize öylemi.HDP ye oy veren ... dönekler ... bu kimlik hoşlarına gitti.
  • hay bin gunduzhay bin gunduz45 dk önce
    Benim devletime kurşun sıkan herkes ... yaştadır!
  • LütfiLütfi53 dk önce
    ... Sizleri çok iyi anlıyorum...
  • ahmetahmet59 dk önce
    "once oldur sonra istismar et" 80 oncesindeve herzaman derin istihbarat ve emperyalist yontemidir... niyeti ne olursa olsun bu istismara alet olanlarin da eline kan bulasir!
  • KAMİLKAMİL1 sa önce
    BİR GARİP ÖLMÜŞ DİYELERÜÇ GÜN SONRA DUYALARSOĞUK SUYLA YUYALARŞÖYLE GARİP BENCİLEYİN...ADI ANILAN YA DA UNUTULAN GARİP ŞEHİTLERİMİZE RAHMET-KALANLARA SABIR SELAMET...GARİP GELMİŞ İSLAM GARİP GİDE...
  • ORHAN İNANORHAN İNAN1 sa önce
    BU HAİNLERİN KİRLİ PLANLARINI VE UYGULAMALARINI SEN VE SENİN GİBİ ZİHNİ BERRAK ,DÜRÜST VE (ADALET SÖZ KONUSU OLUNCA)TARAFSIZ BİR KALEM DEŞİFRE EDER.ELLERİNE SAĞLIK.ALLAH(CC) ÖMRÜNÜ SAĞLIKLI VE UZUN EDER İNŞAALLAH. TAŞI YİNE GEDİĞİNE KOYMUŞSUNUZ.YALNIZ BU YAZIDA DAHA ÖNCE HİÇ DİKKATİMİ ÇEKMEYEN BİR HUSUSU DA BELİRTMİŞSİNİZ.BUNLAR TOPLUM ÜZERİNDE OLUŞTURDUKLARI BU GÜCÜ NASIL MUHAFAZA EDİYORLAR? HALA BU GÜÇLERİ NASIL ZAYIFLAMADAN DEVAM EDİYOR? BASIN YAYIN TAMAM DA,DAHA ÖTESİNDE YATAN GERÇEKLER NELER? BU DURUM NASIL AŞILIR DA BUNLARIN TOPLUM ÜZERİNDEKİ İHANET OYUNLARININ ETKİSİ ZAYIFLAR? MÜSLÜMANLAR İTİDALLİ,YUMUŞAK HUYLU,YALAN SÖYLEMEYEN,ONURLU İNSANLARDIR.ANCAK GÜNÜMÜZDE ÇOKCA DA PISIRIK VE TEPKİSİZ DEĞİLLER Mİ? İHANET ODAKLARININ ETKİLİ OLABİLMEDEEN ÖNEMLİGÜÇ KAYNAKLARINDAN BİRİ DE BU OLMUYOR MU?YAZILARINIZ UYANIŞA SEBEP OLUR İNŞAALLAH.
  • Vatan TuranVatan Turan2 sa önce
    Mutlaka mukayese yapmak zorundasınız...
  • İbrahim akİbrahim ak2 sa önce
    Ali bey olur mu sabahın 7sinde Berkin Elvan ekmek almaya gidiyordu gösterilerle ilgisi yoktu hatirlayamadiniz mi? Bu solcular kendilerini çok akıllı karsisindakini ahmak sanıyor
  • Zekeriya GÖKÇEZekeriya GÖKÇE2 sa önce
    Tavşana kaç tazıya tut diyenler- sabah sağcı akşam aynı silahla solcuyu öldürenler- bir sağdan bir soldan astık diyerek adaletli davrandığını iddia edenler - sabah Berkin'i akşam Burak'ı öldürenler hep aynı kişilerdir. tek amaçları bu milleti bölmek ve yutmak işte Irak işte Suriye işte Afganistan Libyadaha yeni işgallerden... sahi sıranın kimde olduğunu bilen var mı?
  • ilyasilyas2 sa önce
    sabah yazarı, dönemin çözüm süreci denilen apoya sayın dediğiniz dönemdemetin altınok " "hakkari'de ölen bir askerin babası kameraların karşısında şov yapıyor:"bu aldığım en güzel babalar günü hediyesi!" hediyeymiş, dangalak!"" diye şehit babasına dangalak dedi. o zaman şehit babaları dangalak oluyordu ... bunları da unutmadık
  • AndızAndız2 sa önce
    Toplumu ...
  • Oku mayınOku mayın2 sa önce
    Şehitlik şeriatta vardı. Artık kâfirlerde ölülerine şehid diyorlar.Aldığımız öğütlerin dünyada ve ahirette faydalı olabilmesi için çıkardığımız dersleri amele dönüştürmek zorundayız. Pratikte çıkartılan öğütleri uygulamayan kişinin durumu; susayıp da suyu ağzına götürmeyen kişinin haline benzer. Örneğin; Mus'ab bin Ümeyir gibi sabırlı, Selman'ı Farisi gibi fedakâr, Osman radıyallahu anhum gibi ahlaklı olmayı düşünüyorsunuz, fakat yaşantınızda onun için gerekli olanları yapmıyorsanız, bu düşünce size hiçbir fayda vermez. Böyle bir düşünce suyun üzerine yazı yazmaya çalışanın misali gibidir. Düşüncenin faydası, ondan öğüt alıp; yaşantıda gerektirdiği şeyleri uygulamaya bağlıdır. Düşüncelerini pratikte uygulayamayanlar zamanla düşündüklerinden sıkılmaya ve kendisine zarar vermeye başlayacaktır
  • Oku mayınOku mayın2 sa önce
    Teâlâ şöyle buyuruyor:"İnsanlardan bazıları vardır ki 'Ya Rabbi, bize dünyada ver' derler. Ahirette ise onların hiçbir payı yoktur." (2/Bakara, 200)"Kim ahiret ekinini isterse onun ekinini artırırız, kim de dünya ekinini isterse kendisine ondan bir şeyler veririz. Ahirette ise onun hiçbir payı yoktur" (42/Şûra, 20)Evet, okuduğunuz gibi isteklerimiz, düşüncelerimiz bizim için Allah tarafından verilen bir sermayedir. Sermayemizi kendimizi her iki tarafta da kurtarabilecek yerlerde harcarsak bizim için karlı bir alışveriş olacaktır. Fakat düşüncelerimiz, taleplerimiz dünyada ve ahirette bize fayda vermeyecek şeyler üzerinde olursa, nassın da belirttiği gibi ahirette hiçbir payımız yoktur.
  • Yusuf canYusuf can2 sa önce
    Polise sapanla taş atacak evden ekmek almaga cikti olacak,polise adkete taş atanida mermi atanida .....ha birde ölumsuz Allahtir,her canli ölumu kimi batacak kimi bagira bagira ....cek
  • ayhanayhan3 sa önce
    muhterem Ali bey; akşama kadar artık saldıran saldırana olacak haberin olsun...söylediğin gerçekler bazılarına iyi batacaktır ve elbette sana sallamadan duramayacaklardır...çünkü örgütlü hareket ediyorlar. yazdıklarının gerçek olup olmadığının önemi yok. onlar için varsa yoksa anarşist desteklemek ve bunu da insan hakları diyerek yutturmaktır.
  • BerkinBerkin3 sa önce
    ... Peki Berkin kaç yaşında öldü biliyormusun?
  • Özcan atalayÖzcan atalay3 sa önce
    Kaleminize sağlık
  • ALI fuat sürücüALI fuat sürücü3 sa önce
    Ellerine sağlık İhsan bey Kutlarım güzel yazın için
  • tolgatolga3 sa önce
    Sende surekli 15 temmuz sehitlerini ve gazilerini yazacagina pkk ile verilen mucadelede sehit olan asker ve polislerimizi yazsan...
  • komünistkomünist5 sa önce
    siz önce yaşayanlarınızın kıymetini bilin de sonra gelin karşı görüştekileri sorgulayın, zaman gazetesi yayın yönetmeni beraat edince hükümete kızıp gaziliğini bırakan vatandaş ne olacak, zaman gazetesi abonesi fetöcü, yayın yönetmeni değil, kaç para verdi onu açıklayın bari, kayda değer bişey mi öğrenelim

Ali Karahasanoğlu

Son Yazılar

Bugünkü Yazılar

Bir dönem sona eriyor! Ünlü seyahat firması, konkordato ilan etti
Bir dönem sona eriyor! Ünlü seyahat firması, konkordato ilan etti
BAE ve S. Arabistan'ın Türkiye planı deşifre oldu
BAE ve S. Arabistan'ın Türkiye planı deşifre oldu
Türkiye'ye karşı küstah savaş senaryosu! Harita bile çizdiler
Türkiye'ye karşı küstah savaş senaryosu! Harita bile çizdiler
İYİ Parti kurucu üyesi Türkşen istifa etti
İYİ Parti kurucu üyesi Türkşen istifa etti
Bakanlık çalışanları FETÖ'den gözaltında!
Bakanlık çalışanları FETÖ'den gözaltında!