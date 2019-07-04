Bay Ekrem’i destekleyen muhafazakarlar LGBTİ’ye ne der?

Ekrem İmamoğlu’na yöneltilen soru, bire bir şu:

“LGBT-İ bireyin sorunu?”

Normal bir insan, bu soruya ne cevap verir?

“Ne sorunları var?” der, değil mi?

Öyle ya..

LGBT-İ bireyin sorununu önce söyle ki, Ekrem Bey de, o sorun hakkında görüşünü açıklasın..

Mesela, “LGBT-İ’ler, Taksim Meydanı’nda erkek erkeğe, kadın kadına istedikleri haltı yiyemiyorlar. Bu özgürlük(!) kendilerine ne zaman tanınacak” diye sorarsanız, cevabı başka olur..

“LGBT-İ’li bireyler, hiçbir taşkınlık yapmadıkları halde, karakola çağrılıp, saatlerce orda avukatsız tutuluyorlarmış” diye sorarsanız, cevabı başka olur..

Bay Ekrem, ayrıntıya girmeden, önceden sözleştikleri üzere, cevabı yapıştırıyor:

“Gayet tabii, o da çözülsün.”

“Gayet tabii” ne demek?

“Ne çözülsün?”

Bay Ekrem’de bilgi yok..

Cevabın devamında, Eyüp Sultan camii’nde okuduğu Yasin suresinin bulunduğu Kur’an-ı Kerim’e taban tabana zıt söylem var:

“Tüm tercihlere, yaşam biçimlerine ön yargısız bakabilmek önemli.”

Bay Ekrem’e oy veren..

“Bay Ekrem’in mazbatası verilmiyor” diye bir yerlerini yırtan..

“Verin adamın mazbatasını” diye bağıran..

Hatta..

“Adil olun, hakkaniyetli olun” diyen bizim mahalledeki Ahmet Taşgetiren’lere..

Süleymancı hocalarımıza..

Eyüp Sultan’da Ekrem Bey Yasin suresini okurken, kendisine nezaret eden imam efendiye..

Şu camide, bu camide din görevlisi olduğu halde, hemşehricilik sebebi ile veya başka sebeplerle Bay Ekrem’e görevinde başarılar dileyen herkese hatırlatayım..

Başarı dileğinde bulunduğunuz adam, Kur’an’ın “helak olma” sebebi olarak belirttiği fiili, eleştirilmeyecek, kınanmayacak, yanlış görülmeyecek, “yaşam biçimi” olarak takdim ediyor..

Olabilir “tercih”lerden, bir “tercih” olarak görüyor..

Bay Ekrem öyle görüyor da..

Ahmet Taşgetiren nasıl görüyor?

Karar gazetesindeki muhafazakar isimler nasıl görüyorlar?

Bay Ekrem’e, seçildiği gün başarı dileklerinde bulunan, eşi başörtülü Abdullah Gül nasıl görüyor?

Öyle ya..

Bay Ekrem, nihayetinde bir CHP’li..

“Katranı kaynatsan da olmaz ki şeker” der..

“CHP’li bir ismin, söyleyeceklerinin üç aşağı beş yukarı benzer şeyler olacağından zaten şüphemiz yoktu” der geçeriz..

Ama bile bile..

90 yıllık tarihindeki tüm icraatlarında..

CHP’nin ve CHP’lilerin neler yaptıklarını bilen..

Düne kadar da bunları anlatan muhafazakar isimler..

AK Parti’de bazı işlerde küçük küçük hatalar yapılıyor diye..

Gaylere, lezbiyenlere, kısacası Lut kavmine “Gayet tabii.. O da çözülsün” diyerek gülücük dağıtan..

“Tüm tercihlere, yaşam biçimlerine önyargısız bakabilmek önemli” diyerek sıcak mesajlar yollayan Bay Ekrem’e ne derler acaba?

“Görmedim, duymadım, bilmiyorum” görüntüsü ile, konuyu kapatabilirler mi acaba?

AK Partililerdeki küçük küçük hataları, devasa sorun haline getiren muhafazakarlar..

Toplumun temeline dinamit koyan, Lut kavmi tekrarcılarına sempati ile bakan belediye başkanının açıklamasına, şimdi nasıl yaklaşırlar acaba?

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Bay Ekrem’in son cümlesini de aktaralım ki..

Okuyucularımızdan hiçbir şeyi gizlememiş olalım..

Bay Ekrem’in LGBTİ-liler hakkındaki son cümlesi de şöyle:

“Tabii ki bireysel alanımda kişisel kırmızı çizgilerim de var.”

Bu cümlesi ile de..

Bay Ekrem, kendisine yönelik olarak, “Sen de mi LGBTİ’lisin” şeklinde yöneltilecek muhtemel soruların önünü de kapatmak istiyor.

Sen LGBT-İ’li değilsin, anladık..

Hatta sadece olmamakla yetinmiyorsun..

“Kırmızı çizgi” olarak nitelendirip, “Uzaktan yakından ilgim yok” demeye de getiriyorsun..

Anladık..

İyi de..

Şu ailenin, bu ailenin çocukları, bir avuç Lutîlerin elinde, oyuncağa dönmüşlerse, sizler de “Sorunları çözülsün” diyerek, onlara kucak açıyorsanız, bunun hesabını kim ödeyecek?

Kendi çocuğunuz için, o yakıştırmayı yaptırmıyorsunuz..

“Kırmızı çizgim var” diyorsunuz..

Peki, garip-gurabanın çocukları ne olacak?

“Benim çocuğuma bulaşmasınlar da. Başkalarının çocuklarına ne yaparlarsa yapsınlar” mı diyorsunuz?..

Lut kavminin fiillerini bir yandan destekleyip, bir yandan da, “Bana bulaşmasın” mı diyorsunuz?

•

Sorun, sadece Bay Ekrem değil..

Bakın CHP’li belediyelere.

Hemen hepsi, LGBTİ kutlaması yapıyorlar..

“Onur haftası” diyorlar..

“Onur yürüyüşü” diyorlar..

Allah’ın yaratılış ilkesine aykırılık peşinde yürüyenler onurlu, Allah’a itaat edenler onursuz mu?

Bunu mu söylüyorsunuz?

LGBTİ’lileri desteklerken, onlara sahip çıkarken, bir anlamda halkın % 99’una, üstü kapalı olarak, “Onursuz” mu demek istiyorsunuz?

İzmir Belediyesi öyle..

Mersin’i böyle..

Bodrum’u böyle..

Bilumum CHP’li belediyeleri böyle..

Ha, atlamayalım..

Kur’an’a el basarak göreve başlayan Bolu belediyesi ne alemde, onu ayrıca incelemek gerekir..

Ama göreve, makamındaki dua ile başlayan Bay Ekrem LGBTİ’lere destek verdikten sonra..

Bolu Belediye Başkanı’nın da yolu, aynı yol olsa gerek..

Bu tablo, yeterli olsa gerek.

31 Mart’ta.. Ve 23 Haziran’da Bay Ekrem’e oy veren, oy vermese bile destek açıklamaları yapanlara, bu tablo yeterli olsa gerek..

“İsraf”tı.. “Kibir”di.. “Muhatap olmama” idi..

AK Partili belediyelere suçlamalarımız bunlar iken.

Tabii ki bunlar olmasın..

Ama en ağır suçlamalar bunlar iken..

Şimdi karşımıza, “Allah’a isyan bayrağı açmış”ları “onurlu insanlar” olarak gören bir CHP çizgisi çıktı..

Neyse ki, “Ben öyle değilim” diyorlar..

Fiziken olmayabilirler de..

Kafa olarak aynı olduklarından, şüpheniz olmasın!