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Bay Ekrem’i destekleyen muhafazakarlar LGBTİ’ye ne der?

04 Temmuz 2019 Perşembe

Ekrem İmamoğlu’na yöneltilen soru, bire bir şu:

“LGBT-İ bireyin sorunu?”

Normal bir insan, bu soruya ne cevap verir?

“Ne sorunları var?” der, değil mi?

Öyle ya..

LGBT-İ bireyin sorununu önce söyle ki, Ekrem Bey de, o sorun hakkında görüşünü açıklasın..

Mesela, “LGBT-İ’ler, Taksim Meydanı’nda erkek erkeğe, kadın kadına istedikleri haltı yiyemiyorlar. Bu özgürlük(!) kendilerine ne zaman tanınacak” diye sorarsanız, cevabı başka olur..

“LGBT-İ’li bireyler, hiçbir taşkınlık yapmadıkları halde, karakola çağrılıp, saatlerce orda avukatsız tutuluyorlarmış” diye sorarsanız, cevabı başka olur..

Bay Ekrem, ayrıntıya girmeden, önceden sözleştikleri üzere, cevabı yapıştırıyor:

“Gayet tabii, o da çözülsün.”

“Gayet tabii” ne demek?

“Ne çözülsün?”

Bay Ekrem’de bilgi yok..

Cevabın devamında, Eyüp Sultan camii’nde okuduğu Yasin suresinin bulunduğu Kur’an-ı Kerim’e taban tabana zıt söylem var:

“Tüm tercihlere, yaşam biçimlerine ön yargısız bakabilmek önemli.”

Bay Ekrem’e oy veren..

“Bay Ekrem’in mazbatası verilmiyor” diye bir yerlerini yırtan..

“Verin adamın mazbatasını” diye bağıran..

Hatta..

“Adil olun, hakkaniyetli olun” diyen bizim mahalledeki Ahmet Taşgetiren’lere..

Süleymancı hocalarımıza..

Eyüp Sultan’da Ekrem Bey Yasin suresini okurken, kendisine nezaret eden imam efendiye.. 

Şu camide, bu camide din görevlisi olduğu halde, hemşehricilik sebebi ile veya başka sebeplerle Bay Ekrem’e görevinde başarılar dileyen herkese hatırlatayım..

Başarı dileğinde bulunduğunuz adam, Kur’an’ın “helak olma” sebebi olarak belirttiği fiili, eleştirilmeyecek, kınanmayacak, yanlış görülmeyecek, “yaşam biçimi” olarak takdim ediyor..

Olabilir “tercih”lerden, bir “tercih” olarak görüyor..

Bay Ekrem öyle görüyor da..

Ahmet Taşgetiren nasıl görüyor?

Karar gazetesindeki muhafazakar isimler nasıl görüyorlar?

Bay Ekrem’e, seçildiği gün başarı dileklerinde bulunan, eşi başörtülü Abdullah Gül nasıl görüyor?

Öyle ya..

Bay Ekrem, nihayetinde bir CHP’li..

Katranı kaynatsan da olmaz ki şeker” der..

“CHP’li bir ismin, söyleyeceklerinin üç aşağı beş yukarı benzer şeyler olacağından zaten şüphemiz yoktu” der geçeriz..

Ama bile bile..

90 yıllık tarihindeki tüm icraatlarında..

CHP’nin ve CHP’lilerin neler yaptıklarını bilen..

Düne kadar da bunları anlatan muhafazakar isimler..

AK Parti’de bazı işlerde küçük küçük hatalar yapılıyor diye..

Gaylere, lezbiyenlere, kısacası Lut kavmine “Gayet tabii.. O da çözülsün” diyerek gülücük dağıtan..

“Tüm tercihlere, yaşam biçimlerine önyargısız bakabilmek önemli” diyerek sıcak mesajlar yollayan Bay Ekrem’e ne derler acaba?

“Görmedim, duymadım, bilmiyorum” görüntüsü ile, konuyu kapatabilirler mi acaba?

AK Partililerdeki küçük küçük hataları, devasa sorun haline getiren muhafazakarlar..

Toplumun temeline dinamit koyan, Lut kavmi tekrarcılarına sempati ile bakan belediye başkanının açıklamasına, şimdi nasıl yaklaşırlar acaba?

Bay Ekrem’in son cümlesini de aktaralım ki..

Okuyucularımızdan hiçbir şeyi gizlememiş olalım..

Bay Ekrem’in LGBTİ-liler hakkındaki son cümlesi de şöyle:

“Tabii ki bireysel alanımda kişisel kırmızı çizgilerim de var.”

Bu cümlesi ile de..

Bay Ekrem, kendisine yönelik olarak, “Sen de mi LGBTİ’lisin” şeklinde yöneltilecek muhtemel soruların önünü de kapatmak istiyor.

Sen LGBT-İ’li değilsin, anladık..

Hatta sadece olmamakla yetinmiyorsun..

“Kırmızı çizgi” olarak nitelendirip, “Uzaktan yakından ilgim yok” demeye de getiriyorsun..

Anladık..

İyi de..

Şu ailenin, bu ailenin çocukları, bir avuç Lutîlerin elinde, oyuncağa dönmüşlerse, sizler de “Sorunları çözülsün” diyerek, onlara kucak açıyorsanız, bunun hesabını kim ödeyecek?

Kendi çocuğunuz için, o yakıştırmayı yaptırmıyorsunuz..

“Kırmızı çizgim var” diyorsunuz..

Peki, garip-gurabanın çocukları ne olacak?

“Benim çocuğuma bulaşmasınlar da.  Başkalarının çocuklarına ne yaparlarsa yapsınlar” mı diyorsunuz?..

Lut kavminin fiillerini bir yandan destekleyip, bir yandan da, “Bana bulaşmasın” mı diyorsunuz?

Sorun, sadece Bay Ekrem değil..

Bakın CHP’li belediyelere.

Hemen hepsi, LGBTİ kutlaması yapıyorlar..

“Onur haftası” diyorlar..

“Onur yürüyüşü” diyorlar..

Allah’ın yaratılış ilkesine aykırılık peşinde yürüyenler onurlu, Allah’a itaat edenler onursuz mu?

Bunu mu söylüyorsunuz?

LGBTİ’lileri desteklerken, onlara sahip çıkarken, bir anlamda halkın % 99’una, üstü kapalı olarak, “Onursuz” mu demek istiyorsunuz?

İzmir Belediyesi öyle..

Mersin’i böyle..

Bodrum’u böyle..

Bilumum CHP’li belediyeleri böyle..

Ha, atlamayalım..

Kur’an’a el basarak göreve başlayan Bolu belediyesi ne alemde, onu ayrıca incelemek gerekir..

Ama göreve, makamındaki dua ile başlayan Bay Ekrem LGBTİ’lere destek verdikten sonra..

Bolu Belediye Başkanı’nın da yolu, aynı yol olsa gerek..

Bu tablo, yeterli olsa gerek.

31 Mart’ta.. Ve 23 Haziran’da Bay Ekrem’e oy veren, oy vermese bile destek açıklamaları yapanlara, bu tablo yeterli olsa gerek..

“İsraf”tı.. “Kibir”di.. “Muhatap olmama” idi..

AK Partili belediyelere suçlamalarımız bunlar iken.

Tabii ki bunlar olmasın..

Ama en ağır suçlamalar bunlar iken..

Şimdi karşımıza, “Allah’a isyan bayrağı açmış”ları “onurlu insanlar” olarak gören bir CHP çizgisi çıktı..

Neyse ki, “Ben öyle değilim” diyorlar..

Fiziken olmayabilirler de..

Kafa olarak aynı olduklarından, şüpheniz olmasın!

 

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  • Sinan görüş Sinan görüş 9 dk önce
    Ali abi takma kafana ona destek veren bizim kesimin din gibi bir kaygısı yok hatta haşa Allah’a ihtiyacı yokonlarında boyunlarında gizli haçı var çok şey var yazacakama ne diyim
  • KorhanKorhan23 dk önce
    Siz ve buradaki malum yorumcuların maun suresini Türkçe mealinden okumasını ve dahi anlamasını ve dahi ona göre yaşamanızı yüce rabbimden niyaz ediyorum.
  • AyhanAyhan33 dk önce
    Milletin pipisinden g...'nden size ne ne ? Yok Bülent Ersoymus yok lezbiyenmis. Yok imamoğlu destek veriyormuymus. Size ne kardeşim. G...t onun değilmi? O g...t ile ister sıçar ister o g...tüs...rir. Size ne kardeşim. Biraz kul hakkına girenleri yaz. Hırsızları yaz. Corludaki tren kazasının sonuçlarını yaz.cesaretin varsa onu yaz. Hayata dair yazılar yaz.gercekleri yaz artık.
  • Rıfat Rıfat 34 dk önce
    Ekrem bir projedir, bunu göremeyen ahmak muhafazakarlar herhalde eski zulüm günlerini özlemiş olacaklar ki gidip bu projeye oy vermişler, bunun başka bir açıklaması olamaz!..
  • NİLHANNİLHAN37 dk önce
    Allah korkusu olan insan,bir insanın tercihiyle bu kadar uğraşmaz bu kadar haber yapmaz Bi salın artık milleti yaaaa işine gücüne baksın herkes.Kimse kimseyi eleştirip yargılayamaz ALLAH tan başkaLGBTİ ile bozdunuz aklınızı yeter beeee Ülkenin tek derdi bumu
  • avbavb39 dk önce
    bunlara sahip çıkan kim varsa aynı hepsi aynı mahluklardır topunu eşek adasına gönderin birbirini yalasınlar
  • hasan...hasan...40 dk önce
    İddiâlarınızda sâdık iseniz,müslümanların oylarıyla hâlâ hükûmet eden "muhâfazakâr" iktidârın bütün bu şerleri önleyebilmek için bir ân önce "Ehl i Sünnet ve Cemâet İtikâdı"nı teşvîq ü terğîb ve dahî te'sîse başlamalıdır kanâtindeyim..! Vesselâm..
  • Zekeriya GÖKÇEZekeriya GÖKÇE41 dk önce
    kötüye yol verenler hepiniz mes'ulsünüz.
  • Mustafa TuranMustafa Turan49 dk önce
    Süleymancı cemaati, sözde siyaset yapmaz ama tepeden tırnağa siyasete FETÖ den çok bulaşmış bir cemaattir. Sana yardıma gelir, "efendim bizim siyasetle işimiz yok" derler. Senden yardımı alıp yurda varınca Tayyip Erdoğan'ı her gün" münafık, vehhabi, mezhepsiz" ilan ederler. Baştaki kişi 31 Mart sonrası "ampülü çatlattık" demedi mi yakın çevresine... Şimdi de 2020 de gidiyor diye söylüyor. Siyaset yapmıyorsan sana ne? Millet gönderirir, göndermez. Ekrem'le iş tuttu. Tüm yurtlarda İmamoğlu'na talimatı geldi. Verebilirler. Ama münafıklık yapıp bunu saklamayın. "Destekledik" deyin. Size yardım veren, çocuk veren insanlara karşı ikircikli davranmayın. Şeffaf olun. Saf çocuklara CHP lilik aşılayan hocalar, yazıklar olsun... CHP listelerinden kaç kişi siyasette... Biliyoruz.. Bunlar kimin onayı ile CHP den seçlidi?
  • RefikkRefikk53 dk önce
    Sn yazar tüm samimiyetimle söylüyorum bundan 9 sene önce lezbiyen ve translar toplanıp Tayyip Erdoğan diye slogan atmışlar ve bazıları ölürüm ben bu adam için diyordu yani her kesimin herşeye hakkı var ha diyorsanız ahlak bozuluyor o zaman sorarlar bar disko lardan genç kızlarımız çıkmıyor ellerde içki VS onlar ahlak değilmi Facebook ta buluşan buluşana evli yada bekar farketmiyor zina artık sıradan olmuş siz bay ekremin iki lafıyla gün geçirin devleti yöneten sanki lgbt liyi hapse atıyor bay ekrem salıyor gibi sözler
  • abdulmetinabdulmetin54 dk önce
    lut kavminin sempatizanları yorum yapmışlar aşağıda, ne diyelim kişi sevdiğiyle beraberdir orasını da siz düşünün artık!!!insanda edep, haya, iffet, namus v.s. gibi kavramlar olmayınca yada zayıf olunca işte böyle her melaneti normal görmeye başlar.. İĞRENÇSİNİZ
  • leylaleyla56 dk önce
    AKaPe'nin küçük küçük hataları şunlar mı mesela;1-Fetullah'a FETÖ diyenleri, devletin içinde kurumlaşmış FETÖ örgütü hakkında kiatap yazanları hapse atmak2-Fetullah'a"Ne istedinizde vermedik, yapmadık" diyen kimdi?3-Pensilvanya'da FETÖ ile görüşme kuyruğunda olanlar kimdi?4-Osman Öcalan TRT'de napıyordu?5-Abdullah Öcalan ile mektuplaşan, ricacı gönderen kimdi?ayyyy yoruldum yazamıycam daha fazla, çünkü böyle küçük küçük o kadar çok hata var ki
  • DavaDava56 dk önce
    Ağzınıza sağlık İBB başkanı beyefendi destek öyle olmaz gidiceksin mekanlarına ailem ile birlikte o benim çocuklarım var dediğin çocuklarınla ki çocuklarında senin destek olduğunu görsün ki onlarda bu şekilde destek olsunlar he abdestli namazlılarada gelince onlarda ne yazık ki lutilerdenler artık.
  • RTE53RTE531 sa önce
    Sn Yazar ; peki siz ne düşünüyorsunuz bu konuda ? Destek olduğunuz AKP iftar sofrasında Cumhurbaşkanlığı masasında Bülent Ersoy 'u izlediğinizde ne düşündünüz mesela ?
  • yaşaryaşar1 sa önce
    Allah razı olsun,İnşaallah uyarılarınız yerini bulur yanlış yolda olanlar ahiretini düşünür ,dünyalık çıkarlarından vazgeçerIslah olurlar............Allahu Alem
  • samisami1 sa önce
    lgbti yasasını çıkartan kim ulen zübükzade,neden ondan hiç bahsetmiyorsun.
  • MehmetMehmet1 sa önce
    Sana söylenecek lafa yazık.Dün Çorlu da 1 sene öncemeydana gelen tren faciasının mahkemesivardı.Yaşanan rezilliklerin mağduriyetinhaddi hesabı yoktu.Sen ve senin gibiler yine duymadınızyine görmediniz.
  • EmekliEmekli1 sa önce
    Bugün bu memleketi muhazafakar dedikleriniz getirmedimi bu güzelliğe ekonomisinden ahlaka kadar
  • VATANDAŞVATANDAŞ1 sa önce
    Zinayı suç olmaktan çıkaran kim, yapılan işlerden yüzde alınır diyen kim saçmalama sınırınız ne sizin, evet sapıklar sapkınlıklarına karşı devlet ciddi tedbirler almalı ama sizin bu şekilde kin ve nefret dolu yazılarınıza da birileri dur demeli, bu at gözlüğü ile her türlü herzeyi yiyen siyasi etiketli grubunuza niye tek satır yazmıyorsun
  • şenay doğanşenay doğan1 sa önce
    üstüme inen bela belki allah katında beni temizledi ama vicdanımda beni temizlemedi Allaha yalvarıyorum bana öyle bir nur verki bütün kötülüklerimi iyiliğe çevirsin ve bana şanına yaraşır yepyeni bir ezel ve ebed bağışlasın allaha emanet olun
  • şenay doğan şenay doğan 1 sa önce
    Sakarya türküsü ne kadar güzel ve maneviyat yüklü bir şiirdir öyle değil mi sırf ona gönül vermekten ötürü bile belamı buldum sebep de şairin Allahı unutup rusyadan amerikaya kaçalım demesiymiş KÜÇÜCÜK KÜÇÜCÜK HATALAR ALLAH HİDAYET VERSİN allaha emanet olun
  • KanberKanber1 sa önce
    Sisi'yide madem Marika 'da zaten CEHAPA 'lı az calismadilar secimlerde
  • şenay doğanşenay doğan2 sa önce
    mümin günahını daağ gibi görür üstüne düşeceğinden korkar münafık ise burnuna konan ve hemen uçacak sinek gibi görür Muhammed Mustafa sav ben belamı bulduğumda akpnin yaptıklarının milyonda birini bile yapmamıştım bela üzerime inmeden önce bir tepeden kocaman bir kar kütlesinin koptuğunu ve üzerime doğru geldiğini görürdüm sonra bir rüya gördüm rüyamda gaipten bir ses bırakın da allah yolunda öldüğünü zannetsin yakında hiç kimseden hiçbirşey isteyemeyecek diyordu bela üstüme indi varlığında yakıp kavurmadığı küle çevirmediği hiçbirşey bırakmadı
  • rrrrrrrr2 sa önce
    lgbt siyasal İslamcının yumuşak karnıdır hiç bir zaman müsamaha göstermez
  • MikiforovMikiforov2 sa önce
    Yanlış dusunuyorsunuz akpartiyi hic eleştirmiyorsunuz hataları artı ardına sıralayıp ülkenin ahlaki yapısının altına bizden bildiğimiz insanlar dinamit koydular bunlar hiç yabana atılacak ve ufak yanlış kabilinden sayılacak hatalar da değil işte.. Kadem 6284 istanbul sözleşmesi kadının beyanı esastır süresiz nafaka zulmu müslüman evlatların erken evlenmesinin önüne geçmek için erken evlilerin tecavüz sucu ile hapislere atılması annelerin iş hayatına ısrarla teşviki ki bunca işsizliğe ragmen ahlaksız dizilere göz yumdular ülkenin ahlaki yapısını dizilerle bozdular birde bunu müslüman ülkelere pazarlayıp dizi ihracatında birinci olduk deyip 32 dişleri ile tv lerde sırıtarak beyanat verdiler evet o dizilerle ülke müslümanlarının ahlakının dejenere ettikleri gibi hicbir batılı ülkenin yapamayacağı bir misyonu ülkemiz eliyle yerine getirdiler başka müslüman ülkelerin ahlakını dejenere etme misyonu . Bugün bunlar olurken ve zararları giderilmemisken her seferinde chp chp demekle bu iş olmuyor istanbulu bu yüzden kaybettik çünkü müslümanların haklı talebini dile getirecek kanaat önderleri gazeteciler kalmadı kalsa da sesleri cılız cıktı ihsan şenocak hoca kot pantalon giymeyin müslüman kızlara deyince fatma betül sayan chp den daha gur sesiyle bir bakan olarak adamın misyonuna zarar verdi kademli akp nin asıl misyonun ne olduğuna dair insanlarda derin bir şüphe bıraktı böyle durumlarda akp varken chp ye gerek kalıyormu diye ben şahsen düşünmeye başladım . Sözlerle icraatler arasında ki zıtlık ülke müslümanlarının canını sıkıyor bu mühim hataların acilen düzeltilmesi gerekiyor tv önünde binali konuşurken arkasında tv ye çıkma hevesi ile bi daha bi sola geçen tipler akp de var olduğu sürece kaybetmeye mahkumuz 2023 seçimleri( ki muhalefet akp icinden cikacak bir siyasi partiyi erken secim icin isaret fisegi olarak gorecek) büyük kayıplara gebe bırakılıyor.Davutoğlu gül babacan da aynı yanlış islerin birer tekrarı ile milleti ayni hatalarla oyalamaktan başka icraatleri olmayacak... bugun ki siyasi konjokturde ve iktidarin bu sorumsuz hareketleri dahilinde yukarıda ki hataların duzeltilecegi umudunu tasimadigim içinben bir müslüman Türk evladıolarak beni temsil edecek olan yegane siyasi görüşün yeniden refah partisi olabileceğine inanıyorum
  • Hikmet DenizHikmet Deniz4 sa önce
    Kardesim, Bulent Ersoy kulliyede Emine Erdogan ve Cumhurbaskani ile iftar aciyo ne diyosun siz.. Turkiye nin en meshur sanatcisi transeksuel by ironi devil de ne.. Ekrem'i kotulucem diye ne yapacaginizi sasirdiniz sizde. Birakin ibnelerle lezbiyenlerle ugrasmayi memleketin gercek meselelerine odaklanin.. egitim saglik economic kan agliyo
  • VatandaşVatandaş4 sa önce
    Efendi çok haklı siniz. Dış görünüşe hiç aldanmayin cemaat mis , Ahmet mis Mehmetmis .Allah'a ancak kalpdeki lere bakar. İstanbul bundan sonra afetler e hazır olsun derim.vesselam
  • MisafirMisafir4 sa önce
    Sayin yazar kuran da o kadar yasak içinde bir tanesine gösterdiği hassasiyeti kul hakkı adalet gibi konulara da ayırsaydın inandırıcı olabilirdi.%99 sayısını da unut. %10 u öp başına koy. Görünen bu.
  • demodemo5 sa önce
    Bunlaranuhafazakar demek insanı dinden çıkarır olsa olsa bunlar münafık olabilir.
  • EmeklEmekl6 sa önce
    Ne sizlerin nede diğer kesimin istediği bir yaşam biçimi olur Türkiye’de herkes kendi hayatını yaşayacak bu nedenle her kesim birbirini kabullenecek eğer bunun başka bir alternatifi varsa ki mümkün değil her kesim kendi hayatını birbirine bulaşmadan yaşayacak bunun tersini düşünmek mümkün değil
  • Efesli HeraklitosEfesli Heraklitos7 sa önce
    Ya sadece son 1 senede yazdiginiz yazilara baktim; hergun CHP'den dert yaniyorsunuz. Tamam bazi yazilariniza hak veriyorum da bu kadar da olmaz ki kardesim. Bana bir tane CHP'nin olmadigi bir yazinizi gosterir misiniz? Illa hukumete elestri olmasa da olur, hani dagi tasi konu almis olsaniz da yeter. Sizin is taniminiz sanki sadece bu konuyla ilgili yazacakmissiniz gibi durmadan CHP de CHP. Arkadas ne CHP'mis, PKK yaninda yardim dernegi gibi duruyor vallaha yazilariniza bakinca.

Ali Karahasanoğlu

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