Başarırlarsa “İşte devrim” olmazsa “Mizah bu; mizah!”

Sol ekip, profesyoneldir.. Birbirlerine sahip çıkarlar.. Eksiklerini tamamlarlar.. Suçlarını örterler..

Üstü örtülemeyecek türden suçüstü olduklarında..

Değişik açılardan öyle savunmalar getirirler ki..

Şaşar kalırsınız..

Kendinizden şüphe edersiniz. Onların anlatımından şüphe duyma gücünüz olmaz..

Son örnek..

İlyas Salman..

Mizahi rolleri ile tanıtmıştır kendisini..

“Aptal rolleri”ni çok güzel oynar..

Rol mü yapar, yoksa gerçeği de o mudur, bilemem..

Ama bir filmde değil..

Bir tiyatroda değil..

Bir televizyonun komedi görüntülerinde değil..

“Avrupa’da ve Türkiye’de yaptığı yayınlarla kadınların, gençlerin, emekçilerin, Alevilerin ve daha nicelerinin sesi olmayı amaçlıyor” diye yayın yaptığını açıklayan, “Anlatılmayanı anlatmak, gösterilmeyeni göstermek için kentin sokaklarında haber peşine düşüyoruz” iddiasındaki bir televizyon kanalında..

Ciddi ciddi, bir röportaj sırasında, söylediklerine bakın:

“Recep Tayyip Erdoğan bana bir ödül verse, dünyanın en büyük ödülünü verse yanında da dağlar dolusu para koysa.. Ben gidip Recep Tayyip Erdoğan’dan ödül almam. Çünkü ödülü bu akılsız halkın verdiği oylarla aldı zaten ama, o ödülü kötü kullandı...”

Alevilerin sesi olma iddiasındaki bir televizyon kanalında, şu kin ve nefrete bakın..

Milletin yarısından fazlasına yapılan hakarete, saygısızlığa bakın..

“Bu akılsız halk!”

Alevilerin televizyon kanalı, halkın yarısından fazlasına, “akılsız” dedirtiyor..

Ve kanal adına orda bulunan kişi, “Hop arkadaş. Sen kime ‘akılsız’ diyorsun” cevabını veremiyor..

Bu arkadaşlara sorsak..

Kendilerini “Elinden, dilinden, belinden insanların emin olduğu kişiler” olarak tanıtırlar..

Buyrun..

Emin olun..

Durduk yerde, hiçbir gereği yok iken, milyonlarca insana, haksız yere yapılan şu hakarete bakın..

“İlyas Salman’ı ve konuştuğu televizyon kanalını bu kadar ciddiye almaya gerek var mı” diyebilirsiniz..

Benim direkt hedefim, onlar değil, zaten..

Oynanan oyuna işaret ediyorum..

Figüranlara değil..

Dün Metin Akpınar idi..

Bugün İlyas Salman..

Yarın bir başkası..

Metin Akpınar’daki oyunu mahkum edemediğimiz için.. Şimdi İlyas Salman kafayı çıkardı..

Yarın bir başkası çıkaracak..

Diyeceksiniz ki, “Metin Akpınar beraat etmedi ki. Yargılanıyor işte..”

Siz öyle sanın..

Bu ülkenin cumhurbaşkanını, “mahzende zehirlerler, ayağından sallandırırlar” diye tehdit eden adamın cezası, bir haftada kesilmezse..

Siz ona yargılama değil, tiyatro diyebilirsiniz, ancak..

Bir yıl sonra, ilk duruşmaya gitmiş..

Kendisi ifade vermiş, ikinci tiyatrocu Müjdat Gezen, mazeret bildirmiş..

Şimdi ikinci duruşma yaklaşırken, Ertuğrul Özkök çıkmış sahneye, tiyatroyu sürdürüyor..

Hem de nerede?

Yandaş ilan edilen, iktidarın nimet üzerine nimet dağıttığı iddia edilen Demirören grubunun Hürriyet gazetesinde..

Bakın yandaş Hürriyet’te, Erdoğan’ı ayağından asmakla tehdit eden Metin Akpınar, nasıl aklanıp, paklanıyor:

“Aklıma bir soru geldi. Erbakan Hoca acaba Metin Akpınar’ın taklitleri hakkında ne düşünüyordu? Açıp Metin Bey’e sordum:

‘Rahmetli Erbakan’ı çok sık hicvettiniz, taklidini yaptınız. Hiç size sitem etti mi, bir şey söyledi mi?’

‘Hayır. Ne bir sitemi ne bir şikâyeti oldu’ dedi...”

Yaaa. Gördünüz mü?

Genel yayın yönetmeni olduğu Hürriyet gazetesinin manşetinden, Erbakan Hoca’ya “mürteci” suçlamalarını bir yana bıraktım.. “Vergi kaçakcılığı”ndan başlayın, “Uyuşturucu kaçakcılığı”na, hatta “Bir kişiyi öldürme emri verme”ye kadar ahlaksızca iftiralar atan Ertuğrul Özkök..

Şimdi bize Erbakan Hoca üzerinden şirinlik dağıtıyor.. Metin Akpınar’ın eleştirilerine, Erbakan Hoca’nın hiç karşı çıkmadığını, Erdoğan’ın ise dava açtırdığını ima ediyor..

Ve dünkü yazısını şöyle noktalıyor Özkök: “Kendi payıma şunu düşünüyorum. Mizah olduğu zaman siyasetin yüzü de gülüyor.”

Yaa. İşte böyle arkadaşlar..

Adamlar, salya sümük saldırıyorlar. İftira atıyorlar. Tehditler savuruyorlar..

Sonra “Mizah” deyip, kapatmaya çalışıyorlar..

Açın tekrar izleyin, Metin Akpınar’ın sözlerini.. Aristo’dan başlayıp, nasıl da bilgiç felsefi konuşmalar eşliğinde o tehditini yapıyor..

Sıkışınca..

Ertuğrul Özkök yetişiyor imdadına: “Mizah yaptı. Mizah siyasetin yüzünü de güldürür!”

Göreceksiniz, İlyas Salman için de bir soruşturma açılırsa..

Hürriyet’in diğer gediklileri yetişir imdadına..

“Yok canım, İlyas Salman, halka akılsız der mi hiç, savcı bey.. Şaka yapmıştır İlyas Salman, şaka!”

Tehditleri, itibarsızlaştırma operasyonları netice verirse, “İşte devrim” derler..

Netice vermezse, “Mizah yapıyor savcı oğlum.. Tiyatro oynuyor onlar.. Koca cumhurbaşkanı ayağından sallandırılır mı hiç? Koca Türk milletine, akılsız denir mi hiç?”