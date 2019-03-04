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Baroyu anladık da, bu yasakçılara üniversite niye kapı açıyor?

04 Mart 2019 Pazartesi

Önceki gün, “3 Devrim yasasının kabulünün yıldönümü” diyerek, yıllarca başörtü yasağını üyelerine reva gören İstanbul Barosu’nun tahsis ettiği salonda, dindar insanlara çıkıştılar..

Hilafetin kaldırılmasının da içinde olduğu üç yasanın yıldönümü ile ilgili toplantının Cumhuriyet gazetesine yansıma şekli şöyle idi:

“Geri gidişin farkındayız

Kadın Araştırmaları Derneği (KAD), dün ‘95’inci yılında 3 Devrim Yasası ve Karşıtları’ başlıklı bir panel gerçekleştirdi. Panele İstanbul Kadın Kuruluşları Birliği Koordinatörü Nazan Moroğlu, gazetemiz imtiyaz sahibi ve Cumhuriyet Vakfı Başkanı Alev Coşkun, yazarlarımız Meriç Velidedeoğlu, Yazgülü Aldoğan, Barış Doster ve birçok kurum katıldı.”

Haberi okur okumaz, sordum kendi kendime:

“Karşıtlar” ile ne kastedilmiş acep?

Başlıktaki “Geri gidiş” ile acaba ne kastediliyor?

Cevabı mı?

“Çamur at, izi kalsın” mantığı ile hareket ettikleri için..

Somut bir örnek verememişler..

Ne olmuş da “geri gidilmiş”, anlatmamışlar..

Ama, durmuyorlar..

Saldırmaya devam ediyorlar..

Bugün de, yıllarca başörtülü avukatlara mesleklerini yapma hakkı tanımayan İstanbul Barosu’nun binasında, başka bir toplantı ile karşımıza çıkacaklarmış:

“Kadına yönelik şiddetle mücadele ve İstanbul Sözleşmesi” başlıklı forumla..

Bu forumda kim var?

Yine Nazan Moroğlu..

Kim bu Nazan Moroğlu?

Başörtü yasakçısı bir bayan..

Hukukçu demeye dilim varmıyor..

“Yasakçılık” ve “hukuk”, yan yana gelemez, çünkü..

“Türban anaokuluna kadar inmişken, asker polise serbest bırakılmışken, siyasal İslam’ın simgesine karışmayın. İyi tezgah doğrusu” görüşünü savunabilen..

“Sözde özgürlük diye MEB 10 yaşında kız öğrencilere türban serbestisi tanıdı. Bu, çocuklar arasında cinsiyete dayalı eşitsizliği artıracak” paylaşımını onaylayabilen..

“Lisede evlilik, ortaokulda türban. Gerici, kadın düşmanı kuşatmaya hayır” ahlaksız hakaretini yaygınlaştıran bir bayan..

“Okula türbanla gitme, 10 yaşındaki cocukların tercihi ve özgür kararı değildir” diyen bu muhteremelere sorsak: “Affedersiniz, 18 yaşındaki üniversiteli kızlara 28 Şubat sürecinde üniversite kapısından geri çeviren de siz değil miydiniz” diye..

10 yaşı unuturlar, “70 yaşında da olsa, laik cumhuriyette başörtüye izin yok” diye atar yaparlar..

İzmir Marşı’nı yüksek sesle söylemeye başlarlar..

Başlarlar da..

Biz de kendilerine, “zırto” der geçeriz..

Çünkü bunlar, bizim muhatabımız değil.

Bizim muhatabımız, Tayyip Erdoğan’ın imzası ile göreve başlayan rektörler..

Gece demeden, gündüz demeden çalışan Başkan Erdoğan’ın gölgesi ile makamlara oturup, sonra da bu yasakçılara devletin üniversitelerinde mekan tahsis eden bürokratlar..

Evet, İstanbul Barosu’na sözümüz geçmiyor..

Hem gazete yönetiminin hem de birçok yazarının FETÖ’ye yardım etme suçlaması ile mahkum olduğu Cumhuriyet gazetesinin kalemşörlerine, kamu salonlarını açıyor, konuşmalar yaptırıyor, dindar insanlara hakaret ettiriyorlar..

“Ya sabır” diyoruz..

Yıllardır dediğimiz gibi..

Ama..

İstanbul Üniversitesi’nin çatısı altında..

Televizon televizyon dolaşıp, AK Parti iktidarına laf yetiştiren Bahadır Erdem’in..

Meslek odasıyız demeden, günün 24 saatinde “Tek adama karşıyız. Anayasa referandumuna Hayır oyu verilmesini istiyoruz. Bu iktidarın her şeyine karşıyız, karşıyız..” diyen İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu’nun açılış konuşmaları ile..

Yine başörtü yasakçısı Nazan Moroğlu’nun katılımı ile “Kadın haklarında güncel sorunlar sempozyumu” düzenlemenin anlamı nedir?

Hani bir öğrenci çıkıp, “Sayın Moroğlu.. Üniversite kapılarından başörtülü kızların geri çevrilmesi hakkında ne düşünüyorsunuz” diye bir soru yöneltecek olsa..

O öğrenciyi, anasından doğduğuna pişman etmeyeceğinize inansam..

Diyeceğim ki.

Herkes düşüncesini söylesin. Yasakçı da.. Özgürlükçü de.

Ama bunlar devletin içine öyle yerleşmişler ki..

Bir öğrenci çıkıp da o soruyu o Moroğlu’na soracak olsa..

Mosmor olması gereken Nazan hanımın bir işareti ile....

O soruyu soranın öğrencilik hayatı biter..

Eeee.

Böylesi bir Türkiye’de..

Bir yandan siyasi iktidarın altını kazan isimlere..

Meslek odaları kapılarını açarken..

Bir de devletin üniversiteleri, niye kapılarını açıyor?

İstanbul Üniversitesi Rektörünü, Kemal Kılıçdaroğlu mu o makama getirdi?

Vural Savaş mı, Yekta Güngör Özden mi?

Ki..

Onların kafasındaki isimler, üniversite çatısı altında, konuşma yapmaya davet ediliyorlar?

Başörtü yasağı için yaptıkları vicdansızlıkların hesabı, mahkemeler nezdinde daha sorulmamış iken..

Bu yasakçılar, bir de üniversite binalarında ağırlanıp, “Nerede kalmıştık” diye, ahkam kesmelerine fırsat veriliyor?

 

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  • ihsanihsan30 dk önce
    ulen cahiller sapıklar baş örtüsünü kuranı kerimde nur suresşnde açık okuyun ya siz cahilsiniz yada islam düşmanı
  • YaziyorumYaziyorum48 dk önce
    Yorumcufecri butunler yorumunda,hukucu,deyil demeye dilin varmiyormu bir misal verelim,bazi sirket arabalari veya belediye toplu tasitlarda tel nr yazar bazi sikayetlerinizi bildirin burda belediye veya otobusun bir sucu yok hatali surucu ise sorsan ehliyeti var otobus belediyenin ortada bir hata varsa sofore siz sofor deyilsinizmi dense yoksa hatani duzelmi bu bir hak ihlali ise kimse bir sey soylemesinmi.bir anne kendi cocugunu olur olmaz hirpaliyorsa gercek anne gibi dagranmiyorsa ihmal efiyorsa yemesine giyimine egitimine ilgilenmiyorsa o zaman soyleyin siz anne deyilsiniz nasil cevap alirsiniz.
  • YaziyorumYaziyorum1 sa önce
    Yorumcu kivo,yol koprumedeniyetdir bir zamanlar doguda firatin ustunde kopru yokken sal ile yolculuk ediliyordu hamile kadin saldan yuvarlandi firat sularinda kayip oldu kopru,diye bir filim tarik hakan kadir inanir cok enteresan,koprunun onemini bilmek icin,boyle koprusuz koylu sala tutsak parasi olmayan binemiyorannesinin yaninda gozunun onunde firat sularinin alip goturdugu Annesine uzulsede,okuyup muhendis oldu ve devlet destegile kopru yapmak istedi fakat okumasini sal ,dan para kazanan amcasinin,kopruye karsi cikmasi koprunun direklerine dinamit koydu bu ugursuz kopru yapilmayacak diyordu sonunda onun anlayacagi sekilde izah edildi .ayni izahi size yapmadanfilimin adi kopru izlemeni tavsiye ederim.
  • Fecri BütünlerFecri Bütünler1 sa önce
    "Hukukçu demeye dilin varmıyor"sa açık konuş "hukuk düşmanı de... Bu Hanım örtünenlerin hukuklarını hiçe saymıyor mu; onların hukukunu çiğneyip geçmiyor mu? Bal gibi hukuk düşmanı
  • samim samim 2 sa önce
    ne güzel demiş yıllar yıllar önce necip fazıl anlayana ELİN OĞLU OKUR ATOMU BÖLER BİZİMKİLER OKUR ÜLKEYİ BÖLER onlar akıllı onlar her şeyi bilir onlar doğru başkası yanlış bu kafa ülkeyi böldü yok etti bir zamanlar yalandan hak hukuk adalet patates soğan deyip ülkenin sonunu getireceksiniz ama eski türkiye yok başaramayacaksınız
  • kivokivo2 sa önce
    Siz ilerlemeyi sadece köprü yol olarak gördüğümüzden sizin için bir sıkıntı olmaması normal.Ulkedeki bütün aydın beyinler beyin göçü ile gidiyor.Idealist ve hayalleri olan kimse ülkede.kalmak istemiyor.Egitim seviyesi yerlerde.Uzerine milyonlarca cahil iszin göç aldık.10 sene sonra bu ülkenin bütün nüfus kodu değişecek.Tartistigimiz konulara bakın.Bilim üzerine zaten iki kelime yok.Sanat haram.Ulke islamla mı gelişecek?Islam dinimiz.Halkin eğitim seviyesini arttırmaz.Cahimin eline düştüğünde daha da ahlaksız bir hal alır.Simdi olduğu gibi.Gunumuzdeki olaylara bakın zaten herşey ortada.
  • İbrahim akİbrahim ak3 sa önce
    Ali bey geçen hafta Erdoğan 15 temmuzdaki pilotu ve eşlik eden f16 pilotu fetodan tutuklandı bu nasıl iş anlamadım
  • MustafaMustafa3 sa önce
    Terör her yanımızı sarmış. Gıda da sahtekarlık terörü. Dolandırıcılık (hırsız) terörü , gasp hırsızlık terörü, aldığı maaşı beğenmeyip haksız kazançı kendine mübah görme terörü.
  • YaziyorumYaziyorum3 sa önce
    Bir insanin bir yeri agriyorsa buna ne kadar katlanir,ayrica senin menmun oldugun ben rahatsiz ediyorsa bana hayati zehir edip seni menmun ediyorsa evet unuversite herkesin deyil okumayi hak edenlerin herkese nasip olmadigi gibi nasibi olanin haklarini yasaklayanlarin hakki olmadigini bilmesidir babasinin ciftligi deyise.
  • ORHAN İNANORHAN İNAN3 sa önce
    BU MİLLETİN MALI OLAN ÜNİVERSİTELERDE ,HALKIN DEĞERLERİNE SALDIRILMASINA MÜSAADE EDİLİR İSE O KURUMLAR MİLLETİN OLMAKTAN ÇIKAR HALK DÜŞMANLARININ ELİNE GEÇMİŞ OLUR. YAPILAN DA BU..BAŞÖRTÜSÜNÜ KADINLARIMIZIN ,KIZLARIMIZIN BAŞINDAN ÇIKARABİLMEK İÇİN YILLARCA ETMEDİK ZULÜM,YAPILMADIK EDEPSİZLİK BIRAKMAYAN BU GÜRUHUN ELİNİ ARTIK BU MİLLETİN İNANÇLI İNSANLARI ÜZERİNDEN ÇEKMESİ LAZIM..ÇEKMEYECEKLER İSE HALKIN OLAN MEKAN VE KURUMLARDA BUNU YAPAMAMALI..ÖNEMSİZ GİBİ DURAN ÇOĞU EYLEMİN VE İŞLEMİN ASLINDA ÇOK ÖNEMLİ OLDUĞU BİLİNMELİ VE ONA GÖRE TEDBİR ALINMALI..İNANANLARIN İKİNCİ SINIF VATANDAŞ OLMAKTAN ARTIK KURTULDUKLARI HİSSEDİLMELİ..
  • BukalemunBukalemun3 sa önce
    İstanbul Üniversitesi yönetimi. Bu yazıya cevap ver. FETÖ mensubiyeti aşikar "güçlü" bazı zevata dokunulmadığı duyumları var. Buna karşılık gariban bazıgörevlilere Bankasya da paran varmış diyerek...Üstelik adam parasını çekmişken. Sen benim devletimin kurumunda tescilli fanatik muhaliflerin Cumhur un seçtiği başkana hakaretinene hakla müsaade edersin? Sakın FETÖ ye dokunduğum için bana saldırı var deme.
  • XyzXyz4 sa önce
    Nazan moroğlunu anladık da muhalif isimlerin(bahadır erdem,mehmet durakoglu) konuşmasından neden rahatsız olduğunuza anlam veremedim. Bu üniversiteler herkesin değil mi?
  • YaziyorumYaziyorum4 sa önce
    Gunaydin Turkiyemin guzel insanlari kardesce guzel,lisanlari derken bugunki sayin Ali beyin makalesinde bir kelime dikkatimi cekti birde uc isimden bahsederken .dikkatimi ceken kelime Zirto. Baktim anlami ,inceliksiz kaba egitim gormemis ve terbiyesiz.evet siz uc secimis nazan mosmoroglu,bahadir herdem ve mehmet durakolmustam ucu bir yerde cogu fark etmez bunlari gozune perde huzuru bozanlar iste memleketde,iste buna derler ,istedikleri gibi soz sarf ederler isleri kotulugu severler bunlar,topluma zarar verenler onun icintek kelime Zirto.
  • DayıDayı4 sa önce
    Böyle başıboş bir ülke hiçbir yerde yok Amazon da bile bı disiplin var. 40 yıldır milletimizi şehit eden PKK ve HDP var bir oy için yalvarıyor bu nasıl ülke. İktidar partisi deki benim HDP den gelecek oya ihtiyacım yok hainlere oy istemem de korkma .ip CHP sp bu nasıl bir kinki cellada bile kafa uzatiyosun.size bela okumaya gerek yok.
  • ayhanayhan4 sa önce
    Ali bey...onları rahatsız eden İSLAM dır. Başıörtülü kadın kız vs. gördüklerinde AHİRET GÜNÜ akıllarına geliyor ve bu düşünce zırtoları rahatsız ediyor. sadece başörtüsümü? Takke bile onları rahatsız eder...kısaca dertleri sadece islamla...budizm,şintoizm,şamanizm,yahudilik,hristiyanlık, yehova şahitleri, putperestlik onları rahatsız etmiyor..çünkü ŞİRK içinde yüzdükleri için, şirkle saptırılmış dinler onları rahatsız etmez. batılda ısrarcı bu zırtolar...batıla karşı şirke karşı olan hak dine açıktan hakaret edemezler..din derler..(ama o din sadece İslamdır)gericilik(kastedilen namaz, tesettür,sünnet olan değerlerdir).derler..İslam da simge gördüklerine saldırarak m.sturb.syon yaparlar...
  • NvxgzdNvxgzd7 sa önce
    Onlar büyülenmiş bir topluluktur.Büyü illede cinle olmaz.Siyasal dikte ogreti ve yalanlarla da olur.Bazilarida hedefe ulaşmak için her yol meşrudur mantigi ile hareket eder.Cizgisini aşmak,kalleşlik,işine geldigince konuşmak, hukum vermek,ilkelerinden felsefelerinden aykiri tutum sergilemek ,ezeli hasimlariyla bir olmak ve daha niceleri... Düsunceler top tufekle yikilamaz görüsunu kosulsuz şartsiz aldik kabul ettik diyenler,nasil olurda insanlarin imanini düşuncesini,inancini degidtirmek gibi boş çabaya dalarlar?

Ali Karahasanoğlu

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