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“Barış istiyor”dunuz, “Akan su değil, kan idi” hani!

19 Ekim 2019 Cumartesi

Bu ne dansözlük?

Bir gün “Barış” diyorlar.

“Akan su değil, kandır” diyorlar..

“İzmir Barosu tarihi boyunca BARIŞ’ı öncelemiş, savaşlara karşı çıkmıştır.” diyorlar..

Sendikalar, mühendis odaları, tabipler birliği olarak birlikte açıklama yapıp, “Türkiye’yi yönetenlerin yıllardır tüm uyarılara kulak tıkayarak ve hatta uyarıda bulunanları ‘hain’ ilan ederek Suriye’deki savaşa müdahil olmaları ülkemize ve bölgeye bugüne kadar büyük bedeller ödetti” diyorlar..

Kafasını kaldıran, “Barış istiyoruz, suç mu bu?” diyor..

“Nasıl bir dünyada yaşıyoruz, savaş istenir mi” diyorlar..

İlk fırsatta..

Türkiye operasyonu sonlandırıp, “barış” ortamına geçiyor..

“Bizim istediğimiz 32 kilometrelik derinliği PYD boşaltıyorsa, biz kan akıtmanın sevdalısı değiliz. İstediğiniz 120 saatlik süreyi veriyoruz” diyor..

Tabipler Odası’ndan başlayıp..

Mühendisler Odası’ndan devam edip..

Barolardan, solak medyadan çıkarak...

Hatta PKK’nın uzantısı olan HDP milletvekillerini de katarak..

Tamamının..

“Allah razı olsun Tayyip Erdoğan’dan.. Büyük bir devlet adamlığı örneği gösterdi. Kin ile hareket etmedi. Kan akıtmak için kulağını kapatıp, ‘Yola devam’ demedi. Barış için küçücük bir fırsat çıktığında, önceki tüm bardağı taşıran ataklardaki alayvari yaklaşımları, sabrı zorlayan tahrik edici, namussuzca saldırıları bir kenara bırakıp, ‘Ara veriyoruz’ dedi.. Allah, Tayyip Erdoğan’dan bin defa razı olsun” diyeceklerine.

Çıt çıkartmıyorlar..

Büyük çoğunluğu çıt çıkartmıyor.

Medyadaki uzantıları ise, ahlaksızca, namussuzca, dansözlüklerini ifa ediyorlar..

Nasıl?

Cumhuriyet’ten başlayayım..

Cumhuriyet manşetinde “Baskı durdurdu” diyor..

Amerika baskı uygulamış..

Yaptırımları devreye almış..

Tehdit etmiş.

Erdoğan’a mektup yazıp, “Ekonominizi çökertirim” demiş.

Sonrasında da..

Türkiye operasyonu durdurmuş.

Olay bu imiş!

Ahlaksızlığa bakın..

Rezilliğe bakın..

Barış Pınarı operasyonunun başladığı 9 Ekim’den bu yana, “İnsanlar ölüyor. Barış istiyoruz. Savaş istemiyoruz” diye ter ter tepinenler..

İlk fırsatta.

AK Parti iktidarının da samimi kanaatinin barıştan yana olduğunu göstermesi.. Savaşın ilk seçenek olmadığını ispat etmesi sonrasında..

Cumhuriyet’çiler bir bel kıvırdılar..

“Barış” istedikleri noktadan. Bir saniyede “savaş” moduna geçiverdiler..

Manşetten onu söylerken bile..

Yazarları, yazılarını değiştirme fırsatı bulamadıkları için..

Manşetten “Baskı durdurdu” başlığı atılırken bile.

Aynı günkü gazetede, Özdemir İnce yazarları, “Suriye ve değersiz yalnızlık” başlığı ile Türkiye’nin sözümona içler acısı halini anlatıyordu..

Ama yazı daha yayınlanmadan..

ABD’nin yalvar yakarışı sonucunda..

Dünya ülkelerinin “Siz operasyonda neyi hedefliyorsanız, hepsini size taahhüt ediyoruz.. Yeter ki 120 saat verin bize” talepleri sonrasında..

“Türkiye’nin yalnızlığı”nın değil.. “Türkiye’nin liderliğinin, otoritesinin, tekliflerinin değerliliği”nin dünya tarafından kabul edilmesi gerçeği ile tanışmış oluyoruz.

Cumhuriyet’in ateist yazarının son cümlesi de şöyle:

“Esad düşmanlığı ülkemizi uçuruma sürüklüyor!”

Uçurum, yazarın kendi uçurumu oluyor..

Esad ile konuşulmadan..

Türk askerini de riske atmadan..

Türkiye, istediği her şeyin taahhüdünü alıyor.

Gerçekleştirilmediği takdirde, 5. gün itibari ile kaldığı yerden operasyona devam edeceğinin ikazını da, muhataplara yapıyor..

Aynı gazeteden, aynı gün, Şükran Soner Hanım da yazıyor.. “Dünyada hiç olmadığı kadar yalnız kalınca..” başlığını atmış, yazısına..

Yalnızlık?

Tek başına kalma?

Geç hanımefendi, geç bunları..

Yalnız değil, lider olmuş Türkiye..

Hem de, senin yazının üstünden üç ay geçtikten, bir ay geçtikten sonra değil.

Yazının yayınlandığı gün, ABD’nin peşine takıldığı Türkiye liderliği ile tanışıyoruz..

Aynı gazeteden Zafer Arapkirli ne diyor? O da “Ve mektup.. Ve ateşkes.. Ve zevahir?” başlığı ile giriyor konuya.

Ve..

“Günlerdir Sayın Cumhurbaşkanı’nın ‘Beni teröristlerle pazarlığa oturtamazlar’ mealindeki serzenişinin arkasında, ‘Mahut Musibet Mektup’un bulunduğu artık ayan beyan ortada iken, geçmişte ‘bal gibi de teröristlerle pazarlık masasına oturulduğunu’ nasıl sileceksiniz hafızalardan?” cümlesi ile, tüy dikiliyor, savaş çığırtkanlığına..

Ha, doğru mu söyledikleri?

O da doğru değil..

PYD ile masaya oturan yok. Mektubu unutan yok..

“Hesabı, vakti gelince sorulur” diyor Erdoğan..

Ama Arapkirli, “Niye savaşa devam etmiyoruz” utancı ile damgalanmış oluyor..

Bu kirli kafayı, bir de Birgün gazetesinden aktarayım..

Onlar da diyor ki, “Trump’ın küstah mektubu, Türkiye’nin ABD emperyalizmi karşısında nasıl aciz bir duruma düşürüldüğünü özler önüne serdi.”

Aman Allah’ım..

Gözlerime inanamıyorum..

Düne kadar “Barış olsun, her şeye rağmen barış olsun” diye yırtınan Birgün, şimdi operasyona ara verilerek, ölümlerin önüne geçilme ihtimali belirdiğinde, Trump’ın mektubu üzerinden tüm ayrıntıları vererek, operasyonun tekrar başlatılması için tahrikte bulunuyor.

Erdoğan’ın, “ ‘Ateşkes ilan edin’ diyorlar, biz asla ateşkes ilan etmeyiz” sözlerini hatırlatıp, sanki şimdi tek taraflı olarak bir ateşkes ilan edilmiş, Erdoğan sözünü yemiş gibi bir algı oluşturuyorlar.

Sorsak bu ahlaksızlara: “Barış isteyen siz değil miydiniz? Şehit edilen güvenlik güçlerimize rağmen, o kadar yapılan saldırılara rağmen, yine de ‘Barış’ diyen siz değil miydiniz?”

Ne cevap vereceklerini merak  etmeye gerek yok..

Aynı günkü nüshalarında Meryem Koray yazmış, “Bir yanda neo-osmancılık hevesleri, öte yanda ülkede gerileyen güven; bir yanda Suriyeli mültecilerin yarattığı gerilim, öte yanda Kürtlerle ilgili kaygılar derken, savaş dışında başka bir yol kalmıyor!”

Bak Meryem Abla, başka yol da varmış.. Senin yazının mürekkebi daha kurumadan, o yolu Erdoğan açmış..

Ama sizde bu dik duruşu, tutarlılığı farkedecek kafa nerde?

“Barış” dersiniz. PKK’nın savaşını seyredersiniz.

Devlet “Barış” der.. “Niye savaşmıyorsunuz, ABD’ye boyun mu eğdiniz” dersiniz.. 

Sizi gidi ahlaksızlar sizi.. 

Sizi gidi riyakarlar sizi!

 

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  • mutmainemutmaine1 sa önce
    Ali Bey, HAZMEDEMİYORLAR....KABULLENEMİYORLAR,ÇİRKEFLEŞİYORLAR....bunları en iyi bu 3 kelime anlatır.........çirkeflik habercilikolmuş , basın açıklaması olmuş,yorumculara derman olmuş haberimiz yok....bitmiyor kin ve nefret...
  • zekizeki1 sa önce
    Kimisi füzeleriyle saldırıyor, kimisi tanklarıyla saldırıyor, Kimisi silahlarıyla saldırıyor, Kimisi ambargo yaparak saldırıyor, Kimisi buldozerlerle evlerine saldırıyor, Kimisi terör örgütleriyle, isid,feto gibi sahte örgütleriyle saldırıyor, Kimisi googluyla, twitterla vs saldırıyor, Kimisi partilerle, derneklerle saldırıyor, Kimisi artistleriyle, fahişeleriyle, dönmeleriyle saldırıyor, Kimisi sitesiyle, medyasıyla kalemiyle saldırıyor,, Kimisi İslam adına müslümanlara saldırıyor. BİR GÜNDE ONLARCA YÜZLERCE HATTA HABERİMİZ OLMADAN BELKİ DE BİNLERCE MÜSLÜMAN KATLEDİLİYOR. AMA SUÇLU MÜSLÜMANLAR
  • Mehmet ay Mehmet ay 1 sa önce
    Sert Ask, bu cümleyi ne yapacaksin ali usta?Adamlar her istediklerini aldilar, sen kalkmis erdogan zafer kazandi diyorsun, ayip Yahu.....
  • esereser1 sa önce
    ortadogu yuzyıllardır savasların ,sorunların bitmedigi bir bolge bunun ustune birde abd-israil-suud emperyalizmi eklenince gerisini siz duşunun.trump gibi,putin gibi diktatorlereden ve yerli isbirlikcilerindencozum beklemek,barış huzurbeklemek boş bir hayaldir.fetoyu,işidi,pyd yi dizayn ve himaye eden bu emperyalistlerin asıl korktuguislami muhalefetinbolgede guclenmesidir.işid gibi taşeron bir orgutukurma sebebleri de budur.tek cozum bu emperyalistlerin askeri usleri ile birlikte bolgeden atılmasıdır.aksi halde savas ve katliamlar devam edecektir.
  • DermanDerman1 sa önce
    Kuzey kibris cumhurbaskani,da baris isteyenlerden .diyor baris istemek sucmu.birde tehtit aldigini savciliga bildirdigini soyluyor umarim sevinmistir .yillardir pkkaraliksiz Turkiyeye askerine saldiriyor .sayin akinci hic rahatsiz olmadin Turkiye savunma yapiyor burda rahatsiz olan bir baska ulke olsa belki olabilir .ama size yakistiramadim.
  • dumanlıdumanlı1 sa önce
    Harekat bitti;Harekat olmasın diyorduk, kan dökülmesin diyorduk, dökülen su değil kan diyorduk.Halende bunu diyiruz barış iyidir. Akan kanı durduranlardan allah razı olsun. Şimdi biz ne kazandı diyorduk ki 420km sınır güvenliği sağlayacağız. Şu anda istediğimiz olursa güvenlik sağlayamadığımız sınırın 30 km güneyinde korunması gereken 420 km daha sınırımız olacak.Buda sınır güvenliğimizin sağlanması için ek önlemler almamızı gerektirecek. İstediğimiz olursa bu gün 4 milyon sığınmacıya karşı sorumluluğumuz varken güvenlik koridorunda yaşayan milyonlarında sorumluluğunu üstleneceğiz. Güvenlik koridoru terörü kesen bir bölge olmayacak ülkemize daha kolay terör ithal edilen bir bölge olacak.Barış diyor ve şunu soruyorum madem harekat amaca ulaşmadan bitecekti durduk yerde neden şehitler verdik. Bu kanın akmasındaki amaç neydi? İllaki sert bir aşk yaşamak mı gerekiyordu
  • lütfilütfi1 sa önce
    Amerikayı dize getirdik diyoruzda,neden Trump sürekli Erdoğan"a teşekkür ediyor anlamış değilim.Tabiki barış istiyoruz ama onurlu bir barış.
  • DermanDerman1 sa önce
    Baris pinari harakati henuz sonuclanmadi.suana kadar yorumculardan ,birtanesi haricironi deniyorya,dua edin beteri olmasin dunyada yasam son bulmasin .abd korkmasi Turk askeri beklenenden fazlasini elde etmesi burdan ulke adina konusmayalim.bir Turk dunyaya bedeldir bir selam gonder sayin erdogana sayin akara sayin cavusogluna,ulkeni halkini sevindir buulke de asker sehit oluyor ulke senindir.
  • Şantajla vekil olan 5.kol Barış yarkadaş ın dosyasını açın artıkŞantajla vekil olan 5.kol Barış yarkadaş ın dosyasını açın artık2 sa önce
    Chp nin paraşütle indirilen genel başkanı kk ya şantaj yapıp kendini vekil yaptıran tr 705 kodlu soros ajanı chp sezgin in daha üst ve daha sinsi versiyonu BARIŞ YARKADAŞ Türkiye nin harekatı başladığı günden beri tv tv gezip 5.kol faaliyetlerini sürdürmektedir. Sözde stalinist özde fetöcü İran askeri Eren Erdem gibi buda sözde kökten kemalist takiyesi yapan bir embeded ajan dır. ACİLEN BU AJANIN GEÇMİŞİNDE Kİ AÇIKLARI AJANLIK DELİLLERİ ORTAYA ÇIKARILMALI..!.!.!
  • SüleymanSüleyman2 sa önce
    ABD DELEGASYONU İLE YAPILAN ANLAŞMA ASLINDA NEDİRBizim mehmetciğimiz günlerce hatta aylarca hazırlık yapmış fratın doğusunda pyd pkk denen çakal sürüsünü köşeye sıkıştırıp alnı çatından vurabilmek için Ve yapılan büyük hazırlık sonucu fratın doğusuna girmiş ypg pkk denen çakal sürüsünü köşeye sıkıştırmış alnına silahı dayamış tam tetiği çekecekYukardan bir emir geliyor bırakın gitsinHadi sen gelde buna sinir olma yetmiyormuş gibi bunu birde büyük bir başarıymış gibi sunmaya çalışıyorlarNeymiş efendim ateşkes değilde 120 saat mühlet vermişler bu süre zarfında amerika verdiği silahları geri alacakmış bu çakal sürüsüde geri çekilecekmiş. Eğer bunlar sözünde durmazlarsa yeniden mehmetcik bu çakal sürüsüne namluyu doğrultacakmışVelevki sözlerinde durdular ( hiç zannetmiyorum ya ) silahlar toplandı ve bunlar geri çekildi İyide kardeşim mehmetcik oraya girmeden olsaydı. Evet bu yerinde bir karar ve başarılı bir anlaşma olurdu Ama bu saatten sonra ben bu çakal sürüsünün geri çekilmesini değil mehmetciğin namlusunun ucunda can vermesini istiyorumAma olmuyor tam mehmetcik bu çakal sürüsüne namluyu doğrultmuş tetiği çekecek Yukardan bir emir geliyor bırakın gitsin Ve mehmetciğin gözü önünde mehmetcikle alay eder gibi el sallayarak ıslık çala çala gidecekler Bumu başarı. Bumu öve öve bitiremediğiniz anlaşma De get yaaa
  • OkurOkur2 sa önce
    İşte siz öyle kimselersiniz ki, onları seversiniz; onlar ise, bütün kitaplara iman ettiğiniz hâlde, sizi sevmezler. Onlar sizinle karşılaştıkları zaman “inandık” derler. Ama kendi başlarına kaldıklarında, size karşı kinlerinden dolayı parmaklarını ısırırlar. De ki: “Öfkenizden ölün!” Şüphesiz Allah, göğüslerin özünü (kalplerde olanı) bilir.
  • Çok YakındaÇok Yakında2 sa önce
    Şam'da cuma ile namaza başlayacak milyonlar var bu ülkede.
  • JonJon3 sa önce
    Abi sen iciyon ole ,,amerika yalvarmis falan sulandiriyon isi bi zafer kazandik ak partibolatak sen gaz vetecem ayaga sulandirdin be abi amerika yalvarmis falan ne gulduk abi abi sahi sana ne iciriyolar akutte ole amerika yalvaruyo gunun son komedisi bu abi trend oldun abi amerikayi maveddik abi bitirdik sayende bittiler abi bi daaa toparlanamazlarhuhuhuhuhaaaa ,,bitmis amerika nalburabi ole diyo gibi uuaaahuhhhhaaa
  • CezmiCezmi3 sa önce
    Sayın yazar aynı durumun tersi senin içinde gecerli.Harekat başlayıncaiste beka sorunu var terör var haklı mücadele var herkes desteklemeli diyorsunuzBarış oluncada 180 derece dönüş sizdede var.Ne oldu terör bittide mi durdu operasyon.Birbirimiz kandırmayalım artık amerika ne derse o oluyor son zamanlarda ve bu gücü kırmak zor.Sizde yazılarınızi hep tersten bakacağınıza bir analiz yapında bi düşüncenizi bilelim....Bu arada refah partisinden beri ak partiye verdim amaeyt yi çikarmiyorZenginin cocugu askere gitmezOzel okulda okurOzel hastaneye gider Ohh ne guzel dunyaZengin degince kadiköy bakirkoy besiktas tan bahsettim anlayan anladı......
  • Ali Ali 4 sa önce
    İsrailli istihbaratçıların Türkiye "senaryosu" gerçek mi oldu?. İsrail istihbarat örgütü MOSSAD’a yakınlığıyla bilinen DebkaFile sitesindeki bir haritaya yer verdi.Barış Pınarı Harekatı ve ABD ile anlaşmaya dikkat çekensitede operasyonun başladığı gün, bugün gelinen noktanın yazılıyor“DEBKAfile’ın askeri kaynaklarına göre, Türk ordusunun kısa vadeli hedefi, Suriye sınırında 100 km uzunluğunda ve 30 km derinliğinde bir güvenlik alanı kurmak. Şu sırada Türk hava saldırıları YPG militanlarının üsleriyle cephaneliklerine yapılıyor. Türk hava kuvvetleri Fırat’ın doğusundaki Haseke bölgesinde bulunan Re’s El-Ayn’ı bombalıyor. Türk kara kuvvetleri ile tankları Suriye’ye Çarşamba akşamı girdiler.Kürtlerin, Türklerin havadan attığı bombaları, Amerikalılar yardımlarına gelsin diye, abarttıkları anlaşılıyor.Askeri kaynaklarımız, Tayyip Erdoğan’ın, 7 Ekim Cumartesi günü Donald Trump’la yaptıkları telefon konuşmasında oluşmasını kararlaştırdıkları güvenlik bölgesi sınırlarını aşacağını sanmıyorlar.”“Bu haber, yukarıda da belirttiğim üzere, ilk Türk askerinin sınırı geçtiği gün (9 Ekim’de) yayına girdi”Ali Beyyy israilliler nerede ne zaman ne kadar yapacağımızı “Nereden biliyorlar”
  • ZazaZaza4 sa önce
    Bu Şekilde Çekilmek, Beni Çok Rencide Etti VALLAHİ..Anlamışsınız Ne Demek İstediğimizi..!!
  • O. U.O. U.6 sa önce
    Kaleminize yüreğinize sağlık Ali bey onlara gelince ben aslında onları bir it yerine koyup hiç muhatap olmamayı tercih ediyorum çünkü bunlar hem inkarcı hem ezik hem satılmış ki bunlar en değerli varlıklarını dahi satacak karekterde mahluklar yani bunlar inkarcı ve iftiracı birer korkak bunlardan fiziksel olarak hiç korkmak bunların şerlerinden korkarım biz müslümanız elhamdülillah reisimizde inançlı samimi bir müslüman tanıdığım kadarıyla e bu inkarcı tayfası ne imânsız imansız ne olur inkarcı olur örnek inkarcı Sezgin Tanrıkulu ne dedi bu hükümet yani Erdoğan ağzıyla kuş tutsa memleket için en güzel şeyleri yapsa biz yine muzuluğumuza hainliğimize devam edip hep kötüleyeceğiz demedimi dedi o halde böyle bir mahlukları akıllı ve inançlı bir fert olarak it yerine koyup hiç muhatap almamalıyız diyorum ki alırsak bu inkarcılar kendilerini bir b....k sayıyorlar bunlar it gibi ürsün bizim kervanımız Allah'ın izniyle yürüyecek yani itler ürür kervan yürür reis dik dur eğilme bu millet seninle.nokta
  • vatandas sabrrivatandas sabrri6 sa önce
    SOLYANDANCARKLITAKIM MAZOISTTIR.BIZIM SOLYANDANCARKLITAKIM MANKURTTUR DUNYAYI AT GOZLUGUNDENBAKARLAR.BIZIMSOLYANDANCARKLITAKIMSASIDIRTERSGORURLER.BIZIMSOLYANDANCARKLITAKIM OZGURSELDIRCAMII YAKININDAN GECMEZ..EZAN DUYDUMU KIRMIZIGORMUS BOGA GIBI DELLENIR.BIZIM SOLYANDANCARKLITAKIM AYDINLIKCIDIR ANCAK KOPRUYE.METROYA.HAVAALANI ISTEMEZ.AVRASYA TUNELI ISTEMEZ....BIZIM SOLYANDANCARKLITAKIM BARISSALDIRATATURKUN""""HATTI MUDAFA YOKTUR .SATHI MUDAAFA VARDIR O SATIH BUTUN VATANDIR """"BILMEZLERTERORU TERORISTISEVCIDIRLER.....BIZIM SOLYANDANCARKLITAKIMHUMANISTTIR ANCAK 1.000.0000INSANINA SOYKIRIM UYGULAYAN10.000.000 KENDI INSANINISURGUN EDEN GOCE ZORLAYAN KKATIL ESAD.A SEVERLERONA ASIKTIRLAR...SIZOFRENIST BIR KAFAYAPILARIVARDIR....

Ali Karahasanoğlu

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