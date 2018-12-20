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Balyoz’cular bu buyurganlıkları ile kendilerini ele veriyor!

20 Aralık 2018 Perşembe

Ne kadar “buyurgan”lar, ne kadar “tepeden inmeci”ler görüyor musunuz?

Hesap sormaya kalkıyorlar, Genelkurmay Başkanı’na meydan okuyorlar: “Niye ziyarete gelmedin?”

Eski Genelkurmay Başkanı, bugünün Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar açıklama yapıp, “Geldim” deyince..

Bir de CHP Milletvekili Mehmet Büyükçelebi’yi şahit gösterince..

Bu sefer buyurganlıklarını şeddeli hale getiren şu resti çekiyorlar:

“Niye 15 gün sonra geldin?” 

Konu ne?

Subaylar tutuklandıklarında, Hulusi Akar, Balyoz’culara destek vermiş mi, vermemiş mi?

Dikkat buyrun..

Bunlar değil miydi, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kadir Mısıroğlu’nu hasta yatağında ziyaret ettiğinde, “Ziyaret edemezsin” diyerek tepinenler?..

Evet, bunlardı..

Hakkında bir ceza davası olmayan..

Hakkında bir mahkumiyet kararı olmayan..

Hakkında bir yakalama kararı olmayan..

Zaten kendisi de, bir ameliyat sebebi ile hastanede olan Kadir Mısıroğlu’nu ziyaret ettiğinizde..

Size sopayı gösterip, “Ziyaret edemezsin” diyorlar..

Ama kendileri..

Şöyle veya böyle..

Velev ki devleti ele geçirmiş FETÖ’cü hakimler vasıtası ile tutuklanmış olsunlar..

Gerçekten hiçbir suçları yok iken, tutuklanmış olsunlar..

Sonuçta şekli olarak, yargısal bir karar ile haklarında tutuklama kararı verilip, cezaevine konulmuşlar..

Genelkurmay Başkanı’na sopa gösterip, “Bize ziyarete nasıl gelmezsin” diye nasıl tehditte bulunabilirler?

Dahası..

Cezaevinde iken, kanunlara aykırı olarak kendilerine tanınan fazladan hakları..

Öyle bir tepeden bakmacı mantıkla izhar ediyorlar ki..

Hayret etmemek elde değil..

Balyoz’cu general Semih Çetin aktarıyor:

“Davanın özünü bir kenara bırakıp cezaevi koşullarının iyileştirilmesine odaklanan komutanlar bir dediğimizi iki etmediler, doğru. Biz buna ‘Çay, çörek, börek işleri’ adını verdik. Vicdan rahatlatmak için ne kolay bir yol!”

Nasıl bir tepeden bakma, görüyor musunuz?

Adam tutuklanmış..

Cezaevinde iken..

Özgürmüş gibi..

Börek, çörek partileri düzenleme imkanı kendisine tanınmış..

O da börek çörek toplantılarını yapmış..

Kendilerine o imkanı tanıyan Hulusi Akar..

“Büyük risk alıyorum” diye hatırlatmada bulunmuş..

Şimdi bu general, Hulusi Akar’a teşekkür edeceğine.. 

“Ancak Sayın Akar bunu bile ‘Büyük risk’ olarak tanımlıyor” diyerek, tekrar tepesine çıkmaya çalışıyor..

Sonuçta tüm bu karşılıklı açıklamalardan sonra karşımızda duran fotoğraf şu:

Dindar bir kişi.. 

Bırakın tutuklu olmayı..

(Şevket Kazan, 28 Şubat sürecinde partisinin Sincan Belediye Başkanı haksız yere tutuklandığında.. Başkan Bekir Yıldız’ı ziyaret etmişti de.. Bu ziyaret, Refah Partisi’nin kapatılması davasında iddianameye konu edilmişti.)

Hasta yatağında bile ziyaret edilemez.

Ederseniz, size sopayı gösteririz..

Bunun karşısında..

Dindar yöneticileri alaşağı etmek isteyen subaylar tutuklanırsa..

Onları ise, ziyaret etmeye mecbursunuz..

Yoksa.. 

Yine sopayı elimize alırız..

Bakıyorum şu buyurgan subaylara..

Hemen hepsinde bir İP sevdası var..

Kimisi Vatan Partisi’nden milletvekili adayı olmuş. 

Mesela Semih Çetin.

Kimisi İP’ten aday olmuş..

Mesela Ali Türkşen..

Kimisi CHP’den aday olmuş..

Mesela Mehmet Büyükçelebi..

Ama hepsi, kesin Tayyip Erdoğan düşmanlığı yapıyorlar..

Kesin, Hulusi Akar düşmanlığı yapıyorlar..

Meral Akşener’i savundukları gibi..

CHP’yi destekleyerek..

HDP’ye tek eleştiri getirmeden..

Tüm muhalefet partilerini kucaklıyorlar..

Tam bu noktada da..

Sorasımız geliyor:

“Afedersiniz Balyoz’cular, siz 15 Temmuz darbe girişimine karşı mısınız, destekçi mi?”

Öyle ya..

15 Temmuz darbe girişiminde, Hulusi Akar rehin alındı..

Tayyip Erdoğan devrilmek istendi..

O darbeye sizler karşı mısınız, destekçi mi?

Niye soruyorum, bu soruyu?

Şimdi Balyoz’cu subaylar..

15 Temmuz’da FETÖ’cülerin hedef seçtikleri isimleri, bire bir hedef seçiyorlar da onun için..

Dolayısı ile, bize de sormak düşüyor: 

“Sizlerin, FETÖ’cülerden, ne farkınız var?”

Gerçekten..

FETÖ’cülerin başaramadıklarını, şimdi Balyoz’cular mı başarmayı umuyorlar?

Daha doğrusu..

Bizim de eskiden beri dillendirdiğimiz gibi..

Ortak hedef Tayyip Erdoğan mı?..

Önce Balyoz’cular kolları sıvadılar..

FETÖ’cüler ise, iyi polisi oynadılar..

Balyoz’cuları yakaladılar..

Sonra “iyi polis” rolü değişti..

FETÖ’cüler kötü polis oldu..

Balyoz’cular, (Hatırlayın, Atatürkçü subaylar, “15 Temmuz darbesini biz önledik” diye ne nutuklar atmışlardı) iyi polisliğe geçtiler..

Şimdi tekrar..

Balyoz’cular, Erdoğan’ı devirmek için, kolları sıvadılar..

Roller, süreç içinde, böyle mi değiştirildi?

Bu soruya vereceğimiz cevap, “Maalesef öyle gibi!” 

Aslında Balyoz’cular, son açıklamaları ile, kendilerini ele veriyor..

Halka nasıl baktıklarını, kendi generallerine bile nasıl baktıklarını ifşa etmiş oluyorlar..

Ve bunların, Balyoz darbe planını da..

Başka darbe planlarını da, rahatlıkla hazırlamış olabilecekleri konusunda, kendi kendilerine ifşaat yapmış oluyorlar..

İnsan birazcık düşünür..

“Bizi cezaevinden, şu beğenmediğimiz Tayyip Erdoğan çıkarttı..

Düne kadar kendisini devirmek istediğimiz Tayyip Erdoğan..

Şu olmuş, bu olmuş..

Darbe planını üç kişi yapmış..

Yanında 10 kişi daha, FETÖ piyangosundan, dosyaya katılmış..

Ama ortada bir darbe planı da var..

Geldiğimiz noktada..

Bir darbe planı olmasına rağmen..

Tayyip Erdoğan sayesinde, hepimiz dışarı çıktık..

Bu iyiliğinin karşılığı olarak..

En azından Tayyip Erdoğan’a birazcık saygılı olalım” demeleri gerekir iken..

Herkesle birlik oluyorlar..

Tayyip Erdoğan’ı devirmeye çalışıyorlar..

Bize de..

“Önce Balyoz.. Sonra FETÖ.. Şimdi tekrar Balyoz” demek düşüyor..

 

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YORUM YAZ

  • Rıfat Rıfat 46 dk önce
    Ali Bey güzel bir yazı kaleminize sağlık, bu bahsi geçen Kamalistsubayların cibilliyetleri belli zaten, ortak paydaları islam düşmanlığı,bunlar bugünkü iktidarı indirmek için fetö ile hatta pkk ile bile kolkola girerler,bu arsızları tahliye etmek başlı başına bir hatadır!
  • Rıfat Rıfat 46 dk önce
    Ali Bey güzel bir yazı kaleminize sağlık, bu bahsi geçen Kamalistsubayların cibilliyetleri belli zaten, ortak paydaları islam düşmanlığı,bunlar bugünkü iktidarı indirmek için fetö ile hatta pkk ile bile kolkola girerler,bu arsızları tahliye etmek başlı başına bir hatadır!
  • ihsihs51 dk önce
    Zalime merhamet mazluma zulümdür. Balyozcular Fetöcülere rahmet okutur. ALLAH fırsat vermesin.
  • EbrarEbrar59 dk önce
    Googul,de gazeteci yazar ,burasi paris deyil ,burasi turkiye arabistan hic deyil diyor tekrar okudum ,kimligine bir baktigimda kurt yazar diye acikliyor sayin levent gultekin makalesi den satir baslarindan alinti yaparak kendisine bir haberci ne kendisi nede portakal toplumun temsilcisi deyil bazi kesimlerden destek alarakdanihtidari hiznetci derken kapicimi saniyon.diyorki bizden oy isterken hizmet yapmak icin oy aldiniz diyor sizlerin bu hukumete oyunuz nasip olmadi ama hizmetde nasibiniz var.ihtirat etme hakki varmis yuruyus duzenleme anayasanin 34, maddesini acikliyor bunu muharem ince habetinde okumustum.ayrica turkiye babanizdan kalan miras deyil diyor siz otur diyince kalk deyince sus deyince koleniz deyiliz diyor haddini bilmesi gereken varsa krallik taslamaya calisan ,siyasetcidir diyor . muhabiri gultekin burasi arabistan deyilmis arabistan oldugunu kim soyledi.
  • AydınAydın1 sa önce
    Yıllarca irtica odaklarının yolunu açmak filizlenmelerini dallanıp budaklanmalarının yolunu açmak için TSK ne düşmanlık yapanlar asker darbe yapacakyayagarası yaparak TSK ni aşındırırken kankaları darbe ye kalkıştı265 şehit binlerce yaralı ve on binlerce mağduriyet ortaya çıktı. Başlarına bomba yağdırdı. Hala bu yaygaralığa devam ediyorsunuz. Amacınız bu sefer diğer irtica odağı örgütlerin kadrolaşmasını devleti ele geçirmesini gözden kaçırmaktan başka bir şey değil. Bu sefer o kanlaraınız başınaız bomba yağdıracak yine TSK kurtaracak sizi. Ama sizin ve yandaşlarınızn irtica özllemi Cumhuriyet demograsi çağdaş hukuk medeniyet düşmanlığını bitmeyecek. Çünkü beslendiğini öğretiler karanlık yontama taş devrihurefelerinden besleniyor . Yarasalar aydınlıktan korkarlar ve kaçarlar. Bundan kurtulmak için önce zihinlerinizdekiörümcekleritemizlemeniz lazım. Bunun tek ilacıdoğruları okuyarak doğruları öğrenmelisiniz. Bunu başarırsanız öğretilerinizin ne kadar yalan palavra hurefelerle dolu olduğunu insan beynini zehirleme, insanı köleleştiren sömüren bir hakimiyet kurma amaçlı olduğunu anlar aydınlıktan korkmamayıbecerebilirsiniz. Her şeyden önce insan olmak insanca medeni olarak yaşamak gerektiğinianlarsınız
  • Soran adamSoran adam1 sa önce
    İlgilenen varsa balyoz kararının gerekçeli kararının özeti aşağıda. İnşallah okur, bir daha bu insanlar hakkında ileri geri konuşup kul halkına girmezsiniz. Kul hakkı yememek gibi bir derdiniz varsa tabi.* Yargılamanın yenilenmesi aşamasında elde edilen deliller doğrultusunda gazeteci tarafından teslim edilen 11 ve 17 nolu CD’lerin sahte olarak oluşturulduğu kesin olarak tespit edilmiş, mahkumiyet hükmüne esas alınan diğer tüm dijital delillerin de sahte olarak oluşturulduğu yönünde kuvvetli şüphe oluşmuştur.* Türk Silahlı Kuvvetleri'nin üst kademelerinde görev yapan, bir çok konuda donanımlı olan kişilerin böyle bir illegal yapı oluşturmaları halinde bunu illegal yapıya katılmayan bir çok kişinin bulunduğu bir ortamda dile getirmeyecekleri aşikardır.* Delillerin değerlendirilmesi sonucu sanıkların yüklenen "Türkiye Cumhuriyeti İcra Vekilleri Heyetini Cebren Iskat veya Vazife Görmekten Cebren Men Etmeye teşebbüs" suçunu işledikleri yönünde mahkumiyetlerine yetecek, şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil bulunmadığı düşünülmüş, sanıklar hakkında verilen mahkumiyet hükümlerinin iptali ile yüklenen suçları işlediklerinin sabit olmaması nedeniyle beraatları yönünde hüküm kurulması uygun görülmüştür.* Donanma Komutanlığı ve Hakan Büyük'ün evinde ele geçirilen dijital delillerin iyi niyetli olmayan kişi veya kişilerce sahte olarak oluşturularak bu yerlere konulmuş olabileceği düşünülmüştür.* Suça konu HD5, CD'ler ve USB'deki bazı belgelerin tarih ve zamanlarının gerçek takvim zamanını yansıtmadığı, bu belgelerin sistem zamanı güncel olmayan bilgisayarlarda oluşturulmuş ve/veya üst verilerindeki tarih ve zaman bilgileri sonradan gerçek zamanı yansıtmayacak şekilde değiştirilmiş oldukları kanaatine varılmıştır.* Gölcük Donanma Komutanlığı'nda arama yapılmasına neden olan ihbarda direkt olarak suça konu dijital verilerin bulunduğu yerin belirtilmesi şüpheli ve dikkat çekici bulunmuş, sanıkların dijital verilerin başkaları tarafından kasıtlı olarak sahte olarak düzenlenip buraya konulduğu yönündeki iddialarının ihtimal dahilinde olduğunu düşündürmüştür.* İllegal faaliyet gösterdiği iddia edilen sanıkların, gizli olarak bir araya gelip görüşme imkanları varken kendileri dışında pek çok kişinin katıldığı bir seminer düzenlemeleri, düzenlenen bu seminerde darbe planlarından söz etmeleri, üstelikte “gizlilik ve güvenlik kuralına” tamamen aykırı olarak seminer konuşmalarını aleyhlerine delil oluşturacak şekilde kayda alıp saklamaları hayatın olağan akışına uygun bulunmamıştır.
  • Soran adam Soran adam 1 sa önce
    ... Balyoz diye plan olmadığı, bu planın fetocülerin TSK 'daki rakiplerini temizlemek için uydurduğu, sahte delilleri kendilerinin yarattığı mahkeme karari ile ortaya çıktı..
  • Veli Veli 1 sa önce
    Benim aklım şunu kabullenemiyor. Ülkede bir irtica örgütü darbe yapıyor. Ordu komutanları tutsak edilmiş. Genel Kurmay başkanı bir odaya misafir edilmiş fındık fıstık çıkolata yiyor. Evimizin üzerinden geçen jetlerin sesi kulaklarımızı patlatırken yüreğimizyerinden çıkyor çocuklar her bomba düşüşünde çığlık çığlığa ağlıyorlar, hanım baygınlık geçirirken, bizi Cumhuriyeti devleti korumakla görevli komutan darbecilerle oturmuş (güya tutsakmış) fındık fıstık yiyor. İki-üç gün sonra köşke tlf. ediyor. -Başbakanım beni bıraktılar ne yapayım geleyim mi. diyor. Gel diyorlar. Darbeci generalle birlikte aynı helikopterle çankayaya iniyor. Ardından beraber fındık fıstık yediği aynı helikoprterle köşke çıktığı generali fetocu diye tutuklattırıyor. Üstelik bu fetocu generali (eski) hava kuvvetleri başkanı olması için zamanın iktidarı geleneklere aykırı yönetmenlikler düzenlemiş adamın kuvvet komutanı olması sağlanmış kuvvet komutanlığında ayrıldıktan sonrada genelkurmayda da kalabilmesi için özel kanunlakadrooluşturulmuş. İşin garipliiğine bak bu komutanne hikmetse hep Cumhuriyet demogratik laik hukuk devletine düşman hilafet ve şeriat yanlısı kişileri ziyaret ediyor. Onlarla arasından su sızmıyor. Aynen böyle olduğu basında ve yetkililerce açıklanıyor. Şimdi bunun mantığını kim izah edebilir. Bunu bir köylüye anlatsan derki. -Yahu sizin devleti zaten feto yönetiyormuş. Siz neyin peşindesiniz.Yada -Yahu feto yıllarca darbe için plan kurmuş tuzak hazırlamış hiç mi bir vatansaver Cumhuriyetci yokmuşta bunu görememiş engel olamamış. Yok yok bu işin içinde bir bit yeniği var. Hadi bunu bir izah edinde aklımız inansın.
  • ÖzkanÖzkan1 sa önce
    Erdogan cezaevindeyken yemekleri dışarıdan gelirmiş...Geçmişte bu paşaların millete yaptıkları sayesinde akp iktidar oldu ama şimdi,geçmisin mağdurları,paşaların gösterdiği sopayı karşı görüstekilere gösteriyor.Eyt olayı mesela... Bu konuda yazarmısınız?Akp ye oy vermiş bir çok eyt magduru ne düşünüyor? Erdogan'ın maaşına gelen zamla emekli maaşına bakın!Neden maaşını hazineye bağışlamayıp üstüne zam yapıyor? Havuzları söyleme me gerek bile yok. Bir zamanlar içinde olduğum insanların gerçek yüzlerini görunce uzaklaştım ama sıradan vatandaşların çoğu analitik düşünmeyen insanlar..15 Temmuz olayına bile kuşku ile bakıyorum.Emrinde ki askerler darbeye kalkışan paşa görevden alınması gerekirken tersi oluyor! Keza mit ne işe yarıyor bir darbe girişiminden bile haberi olmuyor(yersen) istifa etmesi gerekirken maşallah yerinde duruyor! Lütfen aklımızla alay etmeyin.Özelleşen elektrik faturama gelen dağıtım ücreti ve diğer vergiler,tüketim ücretine yakın.Bu konuda da yazın. Biziilgilendiren yüksek enflasyon yüzünden aylıklar yetmiyorsa akp nin neresi iyi? Yandaş müteahhitleri zengin etmek için köprüler vb yapılıyor herhal.Devlet yap işletle milleti perişan etti.Hazinende para yoksa yapma kardeşim, olunca yaparsın.Sen, adım Şunu- bunu yaptı diye tarihe geçeyim ve bu işlerden zengin olayım dediğin için bizler perişanız!!! ..
  • NUR TALEBESİNUR TALEBESİ1 sa önce
    kumpas diye onları serbest bıraktıran diktatöre bir söyleyeceğin yok mu alicik alicik.Sizde zerre kadar islami anlayış ve vicdan yok hep tek taraflı haber ve yazılar.Çünkü yeminizi veriyor diktatör peki ya Allahın huzurundaki hesap
  • Turgut AlpTurgut Alp1 sa önce
    Merhametten maraz doğar...
  • muminmumin2 sa önce
    Ortada balyoz ergenekon diye davalar yok artik...
  • EbrarEbrar2 sa önce
    Sayin milli savunma bakanimizin millet meclisinde konusmasinda,desdek verem mho sayin cemal enginyurta,,sukranlarimi,sunuyom Allah kendilerinden razi olsun.
  • İbrahim akİbrahim ak2 sa önce
    Bi avuç imtiyazlı azgın azınlık soyları tükenmek üzere bunların Ebu cehilin güncellenmiş halleri sanmayin ki Erdoğan düşmanlığı yapıyorlar bunların asıl düşmanlıkları islama! sorsan benim annem de başörtülü derler bu da kamuflajlari bizden görünüp bizi vuracaklar
  • misafir misafir 3 sa önce
    Ziyarete ne gerek varmış tsk yardım vakfından avukat paralarını bile ödettiler. Fakirler.
  • ayhanayhan3 sa önce
    (Editörden: Mesajınız alınmıştır.)
  • EbrarEbrar3 sa önce
    Hani derlerya,7 sinde ne ise 70, de ayni seytan,yilan fare kedi kopek suretinde gorunurde bunun seytan olsada biz insan olarak tanimlasakdahangi suretde gorunselerde kaynagi kotuluk,insanin dusmani seytansa,baska yerde arama bir kotulugu melekden beklemezsin cunku yaratilisi nur ,ama seytan oylemi kotulugun kaynagi insanin dusmani.diyeceksin onlarda insan .seytanlasmis insan bunlarin gorevi insanoglu ona bir zarar vermesede tipki bir akrep bir yilangoregi kendileri haricindekileri sokmak ve hayati yasatmamak.gunumuz insaninda buna raslamak mumkun ister adina vatan ister ip ister chp ister hdp ister askerde olsa onlarin barinaklarinda,yerlesim alanlarinda bulunuyor bazen bizlere ,dikkat et camiye girmez fakat kapi onunde bekler bazen lavbaya girerken onuzubesmele ile gir sol ayaginla gir diye tembih ederler.
  • EYUP SAHINEYUP SAHIN9 sa önce
    Kalemine sağlık erdOgan düşman ligi gözlerini kör etmiş Erdogan gitsin de Türkiyebatsın Nankörbunlar...

Ali Karahasanoğlu

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