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Bak sen CHP’li avukata, hakimlere ‘Angus’ diyor!

01 Ekim 2019 Salı

AK Parti iktidarda imiş..

Hayyt, canınızı yiyeyim ben sizin..

Tayyip Erdoğan diktatör imiş..

Hayali bile bir cihana değer..

Niçin böyle söylüyorum?

İnsanlara zulmetmek, haksızlık etmek, ezmek için mi?

Hayır..

Diktatör olsun da, şu an seçimle kabul edilmeyen yöneticiliği, diktatörlüğünden korkulduğu için kabul edilsin, o da bu vesile ile “hakkı üstün tutsun” diye söylüyorum.

Başka türlü, zalimliklere son veremiyorsunuz, hakkı üstün tutamıyorsunuz çünkü..

2002’de başbakan olmuşsunuz..

İki kızınız başörtülü.. Eşiniz başörtülü. 

Ama başörtüyü; bırakın liseleri, üniversitede bile serbest yapamıyorsunuz..

GATA’da iki tane komutan, eşinizi hasta ziyaretine bile almıyor. 

Niye?

Eşiniz başörtülü diye..

Siyasi arenada, yapılan yanlışı dile getiriyorsunuz..

“Tabii kardeşim, siz bu cumhuriyeti ne zannettiniz? Sokakta mı bulduk bu cumhuriyeti? Yok öyle, kafana göre istediğin kıyafete bürünmek.. Başbakan eşi de olsan, cumhuriyet ilkelerine boyun eğeceksin” höykürüşü ile karşılaşmışsın..

Sineye çekip, oturmuşsun..

Yıllar geçmiş..

İktidarınızın 6. yılına girmişsiniz.. 2008’de başörtüyü serbest bırakmak üzere bir adım atmışsınız.

Attığınız ile kalmışsınız.

Kapatma davasına muhatap olmuşsunuz..

Yıllar sonra.. O kapatma davasının organizatörleri kısmen de olsa devredışı bırakıldıktan sonra..

2013’te başörtüyü serbest bırakıyorsunuz..

“Zıt Erenköy” diyor, birileri..

“Sen serbest bıraksan da. Bürokrasimiz direnir” diyor, birileri..

Danıştay’a müracaat edenler.. 

Anayasa Mahkemesi’ne gidenler..

“Bir yere gitmeye gerek yok, biz yasağı sürdürürüz olur biter” diyenler..

Mesela..

İskenderun’da bir öğretmen..

Belki şehit kızı olmasaydı..

Kimsenin dikkatini çekmez, yapılan haksızlık da kapanır giderdi ama.

Mavi Marmara Şehidi Cengiz Akyüz’ün kızı olması, dikkat çekiyor..

Ankara Temsilcimiz Hacı Yakışıklı, “Bari şehidin kızına yapmayın bunu” diyerek..

Kendisine ulaştırılan bilgileri araştırıp, haberleştiriyor..

Şehidin kızına başörtü yasağı Akit’te yayınlanıyor.

Öğretmenimiz dava açıyor..

Şehidin kızı Beyza Akyüz’ü, mahkemede şahit olarak dinletiyoruz..

Annesini şahit olarak dinletiyoruz.. Bilgisi olabilecek kişileri bildiriyoruz..

Milli Eğitim Bakanlığı’ndan, disiplin soruşturması açıp açmadıkalrını, açtılar ise ne şekilde sonuçlandığını sorduruyoruz..

Bakanlık işin üstünü kapatıyor..

Şahitler ise, “Evet, başörtü sebebi ile mağduriyet yaşadı, tam da üniversite imtihanları öncesinde kaydını başka okula aldırmak zorda kaldı” diyorlar..

Yerel mahkeme, öğretmenin talebini geri çeviriyor, tazminat davasını reddediyor...

O red kararını bile, sırf “Sen dedin, ben dedim. Sen mağdur ettin, bak mahkeme de sana dersini verdi” türünden yeni bir kavgaya sebep olmasın diye.. Nasıl olsa, artık “başörtü yasağını dayatan kimse kalmadı” düşüncesi ile.. Haber bile yapmak istemiyoruz..

Ama o ne?

Öğretmenimiz cevval.. Hem başörtülü kıza çıkışıyor.. Hem de yaptığı yanlışı haberleştiren gazeteye dava açıyor..

Avukatı ondan cevval..

Kim avukatı?

CHP’den belediye meclis üyeliği de yapan.. Kardeşi CHP ilçe sekreteri. Eş tarafından dayısı Almus Belediye başkanı.. Yani ailecek toptan CHP’liler..

Eee.. Bu kadar CHP ilişkisi olan avukat, hiç dava kaybeder mi?

Kaybetmedi zaten..

Dosyayı İstinaf’a götürdü..

“Biz bu devletin kurucusuyuz. Biz CHP’yiz. AK Parti de kim, başörtü serbestliği de ne?” atarları eşliğinde, Tuğrul Can, Kürşat Köylü ve Nurdan Kaş’dan oluşan üç kişilik İstinaf dairesine götürmüş dosyayı..

Onlar da  kararı basmış: “Bu şekilde haber yapılmasının davacının kişilik haklarına saldırı niteliğinde olduğu anlaşılmakla..”

Vay canına sayın seyirciler..

Hani şöyle deselerdi, “Çok daha net karar vermişler” der, hiç gam yemezdim: “Siz, kendinizi ne sanıyorsunuz? 2002’de % 34.5 oy alan AK Parti’ye mi güveniyorsunuz? 2007’de % 46 oy alan, 2011’de % 49 oy alan AK Parti’ye mi güveniyorsunuz? Bu ülkede başörtü öyle siz istediniz diye serbest olmayacak. Sizlerle mücadele edeceğiz. Şu an belki serbestiyet sağlanmış olabilir ama. En azından, bu yasakta mücadele eden yoldaşlarımızı yalnız bırakmamak için, açtıkları davaları tazminatla sonuçlandırıyoruz. Hele hele, bu davadaki gibi, başörtü takan öğrenciye müdahaleyi yapan öğretmen yoldaşımızın avukatlığını, devletin kurucu partisi CHP’de uzun yıllar ailecek hizmet etmiş Bülent Akbay yapıyor ise.. Davayı kabul etmek, boynumuzun borcu.. Bizim kararımıza itiraz da mümkün değil. Haydi anca gidersiniz..”

Bunu dememiş istinaf dairesi.. 

Lafı evirmiş çevirmiş, altından girmiş, üstünden çıkmış..

“Beyza Akyüz’ün beyanlarında davacı Bülent Cengiz’in sadece kendisinin başörtüsü ile neden derse girdiği hususunda sorular yönelttiği, bunun dışında..” demiş..

Evet, evet.. İstinaf dairesi de, öğretmenin, bir kız öğrenciye, “Niye başörtü takıyorsun” diye sorduğunu kabul ediyor..

Ama “Bunun dışında bir şey yapmamış ki” diyor..

Yani, “Filistin askısına almamış, tırnaklarını sökmemiş, hatta bir tokat bile atmamış. Niye haber yapıyorsunuz ki?” demeye getiriyor..

Sanki bir mini etekli kıza, “Sen niye mini etek giyiyorsun” diye sorulsa..

“Ne var ki bunda, sormuş işte, başka bir şey yapmamış ki” diyeceklermiş gibi..

Öğretmenin manevi baskısı apaçık ortada iken.. Öğrenciye mobbing uyguladığı apaçık ortada iken..

“Bir şey yapmamış” diyerek, öğretmeni haklı buluyorlar..

Bulsunlar..

Bulsunlar da..

“Çok güzel dilekçe yazmışsın Bülent Akbay..” diyerek, istinaf müracaatını kabul ettikleri Av. Bülent Akbay’ın sosyal medyadaki şu paylaşımına ne derler acaba, merak ediyorum:

“Bulent Akbay

@bulentakbays

·27 Eyl

TELEKOM’u suudilere peşkeş çekenlerin hapse atılması için ülkede yargıçlar ve savcılar olmalı. Bakanlık Angus ithal ediyor. Adalet için Angus’ların görevlendirilmesi geçici bir çözüm olabilir mi?”

Adam direkt görevdeki hakimlere savcılara, “Angus” diyor..

Heeey.. Barolar.. 

Heey.. HSK.. 

Heey.. Savcılar..

Hakimlere savcılara “Angus” diyen bu adama, yok mu edeceğiniz tek kelime?

Yoksa.. Adana 3. İstinaf Dairesi gibi, “Bir şey dememiş ki.. Angus demiş” savunması ile, kapatacak mısınız, konuyu?..

 

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  • kibarcikkibarcik15 dk önce
    şimdi besmlesız ımansız zıhnıyetın tezahürleri cok eskılere dayanır bu chp her yere yerlestı 70 yıldırıktıdar goremedı kıyamete kadarda goremıyecek bakmayın yalancı eko foyası6ayda cıktı ortaya bu chp lanetlenmış bır zıhnıyetın tezahürürdür veselam
  • Deren Deren 21 dk önce
    CHP girdiği her seçimi kaybetmenin dürtüsüyle yıllar önce bir arayış içine girdi. Muhafazakâr seçmene ulaşmak için ilahiyatçı Yaşar Nuri Öztürk ile eski müftü İhsan Özkes’i milletvekili, İhsanoğlu’nu başkan adayı yaptı. Eski Milli Görüşçü Bekaroğlu’nu ve eski AK Partili Şener’i bünyesine kattı. Fakat bu açılım onlara ne parlamento seçimlerini kazandırdı ne de başkanlığı! Son olarak, Ankara’da eski ülkücü Yavaş’ı, İstanbul’da muhafazakâr kökenli İmamoğlu’nu aday yaptı. Ve kazandı. Aslında CHP kazanmadı, ittifak oyları ve tepki oyları CHP hanesine yazıldı.Şimdi CHP bu başarıyı tepe tepe kullanıyor. Hakkıdır. ***Hakkıdır fakat, CHP’nin gerçek yüzü ne Yavaş ne de İmamoğlu’dur. Ne Bekaroğlu ne de Şener. Geçmişte Yaşar Nuri Öztürk ve İhsan Özkes ne denli istismar edildiklerini anlamışlar ve partilerinden istifa etmişlerdi. O yüzden CHP bünyesindeki muhafazakârlar Levanten dükkanındaki besmele levhası gibi bir misyon ifa ediyorlar denebilir. CHP’nin gerçek yüzü İstanbul İl Başkanı bayanda somutlaşmaktadır. ***Bu bayan uluslararası platformlarda Türkiye’yi mahkûm etmek isteyen Ermeni Lobisi’nin sözde soykırım iddiasına sahip çıkmaktadır. Terörle mücadele eden devletine “Devlet katil değil seri katil” diyen odur. “RTE Allah belanı versin senin” hakareti ona aittir. Cumhurbaşkanına hırsız, salak gibi seviyesiz sözlerinin yanı sıra yazmaya hayâ ettiğim bel altı ifadelerle hakaret eden odur. “Kılıçdaroğlu: Alevi, Demirtaş: Zaza, Erdoğan: Hırsız” şeklindeki paylaşımıyla kutuplaştıran ve bölücülük yapan da odur. “İnandığınız Allah topunuzun belasını versin!” diyerek Müslüman halka hakaret eden de odur. Cami minarelerini erkek cinsel organına benzetecek kadar genel ahlak ilkelerinden ve toplumun değerlerinden uzaktır. ***Bu paylaşımları sebebiyle ceza alınca da, “Ben hiç değişmedim. Altını çizerek söylüyorum. Sanıyorum. Bundan sonrada değişmeyeceğim” diyerek geçmişteki hakaretlerini sahiplenen bu bayanın cesareti takdire şayandır! Ancak hiçbir parti böylesi rezilliklere imza atan ve savunan birini üye olarak bile kabul edemez. Ama maalesef bu bayan CHP’nin İstanbul İl Başkanıdır!‘Bunları geçmişte söyledim orada kaldı’ dese üzerinde durulmaz ama ‘ben hâlâ o düşüncedeyim, ifade hürriyeti’ diyorsa yasal olarak bir yerlere gelebilir ama toplum vicdanı bunu kabul etmez. Çünkü siyasi meşruiyeti, hukuk sistemleri ve pratikleri değil, toplumun vicdanı belirler. ***“Ben bugüne kadar böyle mesnetsiz öfkeli, böylesine kaba ve böylesine ‘terbiye özürlü’ bir kadın görmedim” diyen Ahmet Kekeç yerden göğe kadar haklıdır. Kendi devletine katil gözüyle bakan, milletine lanet okuyan, milletin değerlerine alenen hakaret eden, siyasi bölücülük yapan ve bu yaptıklarıyla da övünen birinin bir siyasi partide il başkanı olması kabul edilemez. Bakınız KANADA’da Yeşil Parti tarafından Simcoe kentinden Federal Meclis için aday gösterilen Erik Schomann sosyal medya hesabından, ‘domuzdan kalanları Muhammed karikatürünü protesto edenler için Danimarka’ya yolladık’ mesajı attı da parti lideri Elizabeth May, Erik’in adaylıktan alındığını ve partiden kovulduğunu duyurdu!CHP ne yaptı?! Bu başkanı orada tutarak millete yapılan hakaretleri üstlendi!***İstanbul İl Başkanı CHP’nin sırtında bir kamburdur.Eğer bu kamburdan kurtulmazsa CHP’nin kendisi bu milletin sırtında kambur olarak kalacaktır. O zaman değil İmamoğlu’nu imamın kendisini aday yapsalar bu milletin sillesini bir kez daha yemekten kurtulamazlar. İstanbul seçimleri kimseyi aldatmasın! 
  • HakimHakim26 dk önce
    Adalet mekanizmamızı çökerttiler bu hakimler çoğu chpli solcu kemalist islam düşmanı ...
  • temel çeküçtemel çeküç49 dk önce
    Sayın Karahasanoglu biz hep söyledik ak parti iktidar oldu ama muktedir olamadı bürokrasiye konuşlanmış chp lileri kimse yerinden oynatamadı bu elli yıl öncede böyleydi bugünde böyle Allah göstermesin ak parti iktidarı kaybetsin bütün kazanımlar bir gecede kaybolur ertesi gün yeni bir 28 şubata uyanırız öbür dünyada ellerimiz kendini birşey sanan teşkilat yöneticilerinin yakasında olacaktır selamlar
  • aliali53 dk önce
    burak akbay vardı birde akrabamı bunlar
  • ORHAN İNANORHAN İNAN1 sa önce
    BU GÜN BAŞÖRTÜSÜ ÜZERİNDEN SÜRDÜRÜLEN BU KAVGA,YARIN BAŞKA BİR İSLAMİ DEĞER ÜZERİNDEN SÜRDÜRÜLÜR..BU GÜN BAŞÖRTÜSÜ,YARIN SAKAL,ÖBÜR GÜN NAMAZ VE ORUÇ. MÜSLÜMAN İSEN HEDEFTESİN NOKTASINDA NİHAYET BULUR SALDIRILAR..YANİ İNANAN İNANMAYANIN HEP HEDEFİNDE OLMUŞTUR VE DÜNYA VAR OLDUKÇA DA OLACAKTIR..BUNDA ANLAŞILMAYAN BİR ŞEY YOK..ANLAŞILABİLİR OLAN ŞEYLERİ KABUL ETMELİ VE TERSİNE BİR DAVRANIŞ BEKLENTİSİ İÇERİSİNE GİRİLMEMELİ..SADECE TEDBİR ALIP,HADDİ AŞMALARINA VE ZARAR VERMELERİNE MÜSAADE EDİLMEMELİ..ELLERİNİZE SAĞLIK..
  • abdullahabdullah1 sa önce
    FİNAL SORUNUZ GAYET NET ALİ BEY:)))
  • DermanDerman1 sa önce
    Chp, millet vekili ustelik avukatmis angus dedigine gore fark atmis kendi mesleginden olanlara pervasizca saygisiz .diyeceksin kac tane idtedigin kadar sayisiz kotu soz sahibine yakisir bunlarin icrati bu,kimse cevap veremeyip birbirine bakisir, iste bunlar en cok alkis alir.
  • İbrahim akİbrahim ak2 sa önce
    İltifat etmiş
  • Wli kısa Wli kısa 2 sa önce
    Adamlar memnun demekki.
  • Bırakın bu fosilleri 1999 dan sonra doğanları kaybediyoruz Bırakın bu fosilleri 1999 dan sonra doğanları kaybediyoruz 2 sa önce
    Tabiki sağ kesim için söylüyorum, sol zaten gitti. Doğum tarihi 19-- olanlar bir şekilde yazın cami ye gider elif ba öğrenir teravih e gider cuma ya giderdi. Şimdi bakınadam sağcıyım diyor.! Alkol kullanıyor ne varki diyor banka memuru ile faiz çıkmadımı? Haberde öyle dedi diyor.! Suriye de ne işimiz var diyor Suriye li savaşsın diyor..! Yahu Amerika lı Coni nin annesi bizim 12.000 km ötede Suriye de ne işimiz var mı diyor? ACI GERÇEK ŞU. Web yani youtube intangram şu bu vs vs mankurt gibi gençliği yönetiyor trend lerde ne varsa çocuk ona göre yaşıyor.!.! İSRAİL bunu 20 yol önce hayal edemez di dimi.? Yanılıyorsun ederdi ve etti ve biliyordu. Adamlar 1924 Fransızca bir belgesel çekiyor 25 yıl içinde devletimiz kuracağız diyor 1948 İsrail kuruluyor. Ortada ne Hitler var ne Mussolini...!..! Hala anlamadın mı.!
  • HüseyinHüseyin2 sa önce
    Sayın yazar başörtüsü yasağı bildiğim kadarı ile başbakanlık genelgesiyle kalktı.sizce bu genelge yeterlimi bundan sonra Allah muhafaza ,gelen herhangi biri,yeni bir genelgeyle yasaklayamazmı.neden anayasal düzenlemeyle veya kanun ile güvence altına alınmıyor.hep karşı tarafı sucluyorsun iktidarda chp mi var.Allah adil olmamızı emrediyor.ömrüm boyunca ben ve tüm ailem erbakan ve erdoğanı destekledik ancak şu anda yanlış giden birçok şey var bunun düzeltilmesi lazım.aksi takdirde bunun cezasını hep birlikte çekeriz sorumlularıda yanlışlara yanlış demeyenler ve yönetenler olur.Ayrıca şu hususunda bilinmesinde fayda var bu camia başörtüsü mücadelesini kadınlarımız başörtüleri ile sırf kamuda çalışsınlar diye yapmadı Allahın bir emrinin kulları tarafından engellenen haksız yasağına karşı idi.ayrıca bu işi öyle bir dejenere ettilerki başının örtüsünden başka tesettürü çağrıştıran bir emare yok.sadece başını örtmüş sanki beden sadece baştan ibaretmiş.- istisnalar hariç-bence bu konulari gündeme getirmek bireysel olarak karşı tarafı eleştirmekten iyidir.bir müslüman olarak uyarı görevimi yapayım dedim.Allaha emanet olunuz.
  • veliveli2 sa önce
    Ali Beyin eline kalemine sağlık. Adam ne anlatıyor, konuyu sulandırma derdinde çapsızlar neyle uğraşıyor? Bu köşedeki makale en azından bu makale ekonomi konulu değil.Git o güzelim(!) yorumlarını yanlış ve aşırı taraflı da olsa ekonomiyle alakalı yerlerde yaz. Sürgit İFTİRAve YALANIN bilinçli bir gayret ve planlamayla yıllardır üretilmesi ve son seçimlerde de sonuç alma ihtimali algılandı. Daha farklı bir azimle yollarına deva ediyorlar.
  • YasinYasin4 sa önce
    Başörtüsü konusunda yazara katılıyorum. Bu bir özgürlüktür ve kısıtlanmamalıdır. Sadece şunu anlamıyorum memlekette sol oy en fazla yüzde otuz iken bahsi geçen dönemlerde sağ partiler veya sağ partilerin güçlü olduğu koalisyonlar var iken yazarın aklını fikrini CHP almış. Çiller’e, Demirel’e, Özal’a verip veriştirmesi gerekmiyor mu. Ak parti içinde de Atatürkçü ve laik kesim yok mu hakeza CHP’de de yüzde yirmibeş gibi marjinal gruplar Atatürk’ü ve ilkelerini sevmezler. Son altmış yılda sadece bir yıl tek başına iktidar olan CHP mi suçlu sadece.
  • MemetMemet4 sa önce
    ... bizim artık gücümüz kalmadı, her gün bir zam haberi, elektriğe temmuzda bir %15 zam yapılmıştı, şimdi bir %15 daha zam yapıldı, maaşlara ne kadar zam yapıldı %4 müydü neydi?
  • AhmetAhmet5 sa önce
    ... elektriğe yine %15 zam geldi, eeey iktidar bu zamlar neyin nesi? Bu vatandaştan ne istiyorsunuz?..
  • hasanhasan5 sa önce
    20 senedir ülkede iktidar olduk ama müktedir olamadık,lafımız bazı yerlerde geçmiyor,buda pısırıklığımızdan kaynaklanıyor bu pısırıklığın ve pısırıkların başında abdullah gül efendi geliyor..cuma günü namaz için öğle tatilini 1 saat fazla uzatamadık ne o müslüman ülkeyiz.göreceksiniz ilk iktidar olduklarında baş örtüsü gibi yasaklar gene gelecek..biz buna layıkmıyız tabiki layığız.çünkü tam anlamı ile müslüman değiliz.dğnyada eziken müslümanlar tam anlamı ile müslümanmılar değiller Allahda veriyor israil belasını başlarına...hiç bir şey boşuna değil
  • TEKİNTEKİN5 sa önce
    Ali bey şu Telekom konusunda iki satır yazar mısınız? Nedir bu konu?
  • mutmainemutmaine7 sa önce
    Kopyalanacak kanun kalmadı mı? Kopyala yapıştır , yapalım...sorun kalmaz!
  • Ergin YaşarErgin Yaşar8 sa önce
    Muhteşem.Adalet, Milli Eğitim Bakanlarının gündemi ne ki!!!

Ali Karahasanoğlu

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