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Babacan’a “bu çocuk da kim” diyenler, şimdi bayram ediyorsa!

09 Temmuz 2019 Salı

Ali Babacan, dün itibari ile AK Parti’den istifasını vermiş..

Hatta istifayı duyurduğu bildiride, AK Parti’nin kurucu üyesi olduğunu hatırlatmış..

Kurucu üye olduğunu hatırlatmış ama..

Kurucu üyelerin o tarihde neler çektiğini es geçmiş.

Biz hatırlatalım.

AK Parti’nin kurucu üyeleri arasında, başörtülü olan hanımlar vardı..

Onların kurucu üyelikten çıkarılması için Yargıtay Başsavcılığı acilen bir hazırlık yapıp, ihtar göndermişti.. 

Onlar ihtar diyorlar..

Ben tehdit diyorum: “Partinizi hemen şimdi, kapatırız ha!” 

Neyse ki, Anayasa Mahkemesi, bu tehdidi olumlu karara bağlamadı. 

Ama biz notumuzu kaydedelim..

O tarihte başörtülü kurucuların ihraç edilmesini isteyen Sabih Kanadoğlu başta olmak üzere, tüm istemezükçü kesim, düne kadar Ali Babacan’ın istifasını dört gözle bekliyordu..

O istifayı kalben destekliyordu.

Şimdi o istifa gerçekleşti..

Bu andan sonra Babacan’ın atacağı yeni adımı da, aynı istemezükçü kesim, yine en içten duygularla destekliyorlar..

Niçin?

Nihai amaç belli.. Dün, Tayyip Erdoğan’ı başbakan yaptırmamaktı..

Bugün de Cumhurbaşkanı koltuğunda oturmasını engellemek..

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Devam ediyoruz, Ali Babacan’ın istifa dilekçesinden alıntıya..

“13 yıl Bakanlar Kurulu üyesi oldum.. Büyük başarılara katkı vermekten onur duydum” diyor, sayın Babacan..

O 13 yıl boyunca da. Özellikle ilk yıllarında.. 

Ali Babacan’ın bakan yapılmasına karşı çıkanlar..

“Kim bu çocuk” diye kendisini tahkir edenler..

“Ülkenin ekonomisi, bu çocuğa mı emanet ediliyor” diyenler..

“Liyakat esası bitti. Sadece eşinin başındaki örtü sebebi ile birisi ekonominin başına getirildi. Ülkeye yazık ediliyor” diyenler..

1960’lı yıllardaki Hatice Babacan’ın başörtülü olarak İlahiyat Fakültesi’ne gitmesinin engellenmesindeki olayları hatırlatıp, “Halası da İlahiyat’ı karıştırmıştı. Tek özelliği eşinin ve halasının başörtülü olması. Ekonomik hiçbir tecrübesi yok. Devlette hiçbir hizmeti yok. Tepeden bakan yapıldı..” diyenler..

Şimdi pek bir memnun..

Ali Babacan’ın istifası sebebi ile havalara zıplıyorlar..

“İstifa ile yetinme, yeni gemilere bin.. Yeni binalar inşa et.. Sana ihtiyacımız var” diyorlar..

Siz anlıyorsunuz onları..

Onların derdi, Tayyip Erdoğan’a, onun hareketine zarar vereceği için Ali Babacan’ı, 17 yıl sonra, el üstünde tutuyorlar..

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Yine, Babacan’ın istifa metninden aktarmaya devam edelim..

“Görevde olduğum dönemlerde partinin kuruluş ilke ve değerlerini hem ülkemizde hem de dünyada inanarak savundum. (..) mücadelenin bizzat içinde olmak benim için şeref oldu..”

Doğrusunu söylemek gerekirse, ben bugüne kadar Ali Babacan’ın ağzından.. Benim için AK Parti’yi Ak Parti yapan kuruluş değerleri ile ilgili pek bir şey duymadım. Ben Babacan’ın kendisini, AK Parti’ye sempati ile bakmama sebeb olan gerçek kurucu değerlerine verdiği destek ile değil, ekonomik konulardaki çalışmaları tanıdım..

Oysa, ekonomik konularda, birçok partinin, benzer söylemleri zaten var, kimisi teorik olarak, kimisi pratik olarak..

Bunların benim nezdimde hiçbir kıymeti dün de yoktu. Bugün de yok.

Onlar bir şekilde çözülür..

Dini özgürlüğün olmadığı, çocuğunu Kur’an kursuna, İmam Hatipe gönderme hakkının olmadığı bir ülkede, siz milli geliri 5 bin dolardan 10 bin dolara çıkarsanız ne olur, 100 bin dolar yapsanız ne olur..

Dolayısı ile.. Her ne kadar sayın Babacan, “Büyük mücadelenin içinde olmak benim için şerefti” dese de.. Bence o, “büyük mücadele”nin içinde değildi..

O, ekonomik konulara yoğunlaşmış, bir başka siyasi parti çatısı altında da yapabileceği ekonomik çalışmaları, AK Parti çatısı altında yapmıştı..

Hepsi o kadar.

Bunun da, “büyük mücadele” ile bizim nezdimizde AK Parti’yi Ak Parti yapan değerlerle bir ilgisi yoktu..

Babacan, istifa kararı ile birlikte, kendi tanımlaması ile “büyük mücadele”de kendisine çelme takmak isteyenleri sevindirdi..

Eğer yeni bir parti kurma adımını atacak olursa..

“Büyük mücadele” sırasında, dün, kendisini bir bardak suda boğmak isteyenleri de bayram ettirmiş olacak.

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Devam ediyor Babacan: “Son yıllarda ise, pek çok alanda yapılan uygulamalar ile inandığım ilke, değer ve fikirler arasında derin farklılıklar oluştu.. Aklen ve kalben bir ayrışma yaşadım”

Bu noktada, Babacan’ın şuna bakması gerekir..

Aklen ve kalben ayrışma yaşadıkları belli de.. 

Buluşma yaşadıkları kimler?

Onlar, daha dün, Babacan ile aklen ve kalben ayrışma içinde değiller miydi?

Dün beraber olduklarıyla ayrışma yaşarken, daha önce zaten ayrıştıklarıyla buluşuyorsa.. 

Burda bir sorun yok mu?

Bir oyun yok mu.

Bir tezgah yok mu?

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Açıklamanın devamında, şu süslü ifadeler var..

“Yeni sınamalarla karşı karşıya kalmamız.. Dünyanın hızla değişmesi.. Dinamik yeni nesillerin olması..” Bunlar güzel sözler..

Güzel sözler de..

Sayın Babacan’ın niçin istifa ettiğini açıklayan sözler değil..

Babacan’ın, kendisinin kuyusunu kazmaya çalışanlarla birlikte hareket etmesinin izahını yapan açıklamalar değil..

Babacan çıkıp açıklamalı..

Niçin istifa ediyor..

Niçin, kendisini bakan yapanları terk ediyor..

 Niçin, kendisinin dün bakan olmasını istemeyenleri sevindiriyor..

Söylesin, biz de alkışlayalım kendisini..  

“Yepyeni analizler.. Yeniden düşünülmüş stratejiler.. Planlar.. Programlar.. 

Bunların hepsi maval, sayın Babacan..

Eğer samimi isen..

Stratejini, planını, programını açıkla, istifanı değil..

“Ben ve pek çok arkadaşım” derken..

O arkadaşların kimler, onu açıkla!

 

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YORUM YAZ

  • sukrusukru1 sa önce
    Sayın babacan bla bla bla etmeyi,karnından konuşmayı bırak.Neyse karın ağrım açık açık şöyle.Parti kuracaksanda kur ve boyunun ölçüsünü sende gör.
  • cem erdemcem erdem1 sa önce
    Sen önce milli geliri yüz bin dolar yap sonrasına bakarız... Köşe işgali, boşuna matbaa mürekkebi israfısın başka birşey değil.
  • Gemiyi Terk EdenlerGemiyi Terk Edenler1 sa önce
    Gemi su alıyor dedik, gemiyi terk etmeye başladılar dedik. Önce yalaka sözde sanatçılar ve gazeteciler terk etmeye başladı. Şimdi akp içindekiler yavaş yavaş terk etmeye başlıyor. Gemi su almaya devam ederse %15-20lik taban dışında hiç kimse kalmaz. Su alan yerleri onarmak yerine, gemiyi terk edenlere kaçmayın hainler derseniz bu iş olmaz. Sen gemini önce tamir et, daha sonra gemiden atlayanları istersen tekrar alma.
  • sincarsincar1 sa önce
    13 yılbakanlar kurulu üyesi olmakla şeref ve onur duyuyorsan da (13 yıl çok iyiidi de son 4 yıl mı kötü) ayrılmakla şimdi ne duyuyorsun acaba?(ben davana ihanet duyuyorum)
  • NELER YAPMAK İSTİYORDUNDA YAPAMADIN BUNLARI AÇIKLA BBCANNELER YAPMAK İSTİYORDUNDA YAPAMADIN BUNLARI AÇIKLA BBCAN2 sa önce
    NELER YAPMAK İSTİYORDUNDA YAPAMADIN BUNLARI AÇIKLA BABACAN. Seni adam yerine koyupta Bakan yapanlara böyle içi boş laflarla sitem etmeni MİLLET UNUTMAYACAKTIR. 17 Yıllık bir partide 13 yıl Bakanlık yapacaksın, bir dönem görev verilmedi diye böyle KÜSTAHÇA SALDIRACAKSIN. Keşke içi boş değilde YOL GÖSTERECEK, ÇÖZÜM SUNACAK İFADLERLE MİLLETİN KARŞISINA ÇIKSAYDIN. Ne kadar içi boş balon olduğunu bu kadar aleni prtaya dökmeseydin. TEŞKİLATLARA, KİFAYETSİZ başkanlara kızdığımdan Bende AK PARTİDEN İSTİFA EDECEĞİM Aama RECEP TAYYİP ERDOĞANI DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİM. MUŞLU
  • ayşe gülayşe gül2 sa önce
    kısacası ,eğer yabancı ülkelerin dediğini yaparsan seni sever, tutar elin adamı. yooook önlerine takoz olduysan seni sevmezler,iftiralarlaalgı yaparlar.anlayın bundan gavurun kimi sevip sevmeyeceğini.
  • AhmedAhmed2 sa önce
    eğer yaptığın iş düşmanlarını sevindirip dostlarını üzüyorsa sende bir puştluk var demektir
  • Rasatcı Rasatcı 2 sa önce
    Evet, yine Barış manço'yu rahmetle analım: "Domaaates, biiiber, patlıcaaan".../ "Abdullah, Aaamet, Baabacaaan"...
  • ismetismet2 sa önce
    ali bey bu şahsiyetsizleri gündeme getirmeyyin artık
  • Moral bozuculara dikkat Moral bozuculara dikkat2 sa önce
    "IMF Babacan'ı istiyor." diyenler (IMFsever Tamer Eren) yeni birKemal Derviş vakası yaşayalım istiyorlar. T.C. tarihini bir oku. Bazı çevreler bunu 2001'den sonra da dile getirmişlerdi. Ne oldu. TC kendi gücüyleayağa kalktı. Felaketdellallığı yapanınya niyeti bozuktur yada CHP'yi özlemiştir. Ya da kriptodur.
  • Mehmet vanMehmet van2 sa önce
    Üstad bilderberg meselesj de var
  • GottikGottik2 sa önce
    O büyük mücadelenin en önemli ve olmazsa olmaz ayağı ekonomi değil miydi? ..
  • Leyla Leyla 3 sa önce
    Istanbul sözleşmesi iptal edilsin onbeş temmuzda sehit edilen mazlumlar in ALLAH u ekber le selayla kazandığı darbeci hainlere tokadı vuran müslüman millet musvedde sarkucilara peşkeş cekilmesin yaziklar olsun o bakanlara ali kardeş
  • CHP ye payanda olursanız millet sizi affetmezCHP ye payanda olursanız millet sizi affetmez3 sa önce
    Ali Babacan! Hadi diyelim Ak P'den bir miktar oy kopardın. CHP koalisyonla iktidara geldi. Sen de içlerinde görev aldın ya da almadın.CHP kurumlara atamalar yaptığında neler yaşanacağını tahmin edebiliyor musun? Merak ediyorsan CHP'nin koalisyonlarına bir bak. Bu millet geçmişte yaşadığı acılardan sonra Ak P'de toplanmıştır.
  • Ayşe Ayşe 3 sa önce
    Ak parti yani reis aile bakanı kültür bakanı meb bakanı gibi islama ters düşenaileyi yıkan mukaddes değerleri yıkıma uğratan faaliyetleri ıcra eden kişileri değiştirmedikçe yolun sonuna gelecektir
  • ZekiZeki3 sa önce
    Selam ali abi yüregine saglık abi rahmetli hasan abi (karakaya) yasasaydı diye cok iç geçiriyorum bunların dilinden iyi anlar .vede lafı gedigine koyardı
  • DermanDerman3 sa önce
    Haberlere bakarken isvec disisleri bakani demirtasa destek veriyor kurtulnasi icin elimizden geleni yapacagiz diyor,hic akil eden oldumu isvecdemirtasi neden ilgilendiriyor akrabalik bagimi var tarlasi bagimi bayragimi var niye yazdim dun biri yorumunu bana yaziyor dernan dede sen Almanyada yasamiyonmu birakda istanbul belediyesine istanbullular karissin diyor,dagdaki pkk karisiyor sezai temelli kurtleri temsil ediyor fakat ustanbula agirlik veriyor .benim nerde tasadigimin ne onemi var benim siyasi kimligim akpbenimde akp taraftari olarak soz hakkim var .babacan bir adi yigitdiye anilir.insanin adi cesursa bu cesur.olmuyor kahramanda olmuyor bunlar binanin temeline inenedigi icin duvar tuglalarini sokmeye calisiyorlar,Allahu teala dusmanlarini gosteriyor,onceleri kanunlar di simdi perde kalkti bak azinlikda olan partiler akp kadar sizlanmiyor gidene uzulme,kalacak olsa gitmezdi. Bazi kalabalik gordugundeyil bazi is yerleri iki kisi calirken bir kisiyeiki kisilik is yaptiriyor biraz gayret insana zorluklar yol gosterir,gidenede yol gosterir.
  • Siyasette boşa geçen yıllarSiyasette boşa geçen yıllar3 sa önce
    Farkında mısınız bilmem, Bebecan' ın siması Menderes' i çağrıştırıyor; ama bubebecan' da zerre kadar akıl yok. (Davutoğlu Hüdaverdi, Gül: Kemal Sunal)
  • vatandas sabrivatandas sabri4 sa önce
    YOLA DEVAMYOLA CIKTIKLARINI YOLDA BULDUKLARINLA DEGISIRSEN KAYBEDERSIN.ANAMIN ZAMAN ZAMAN SOYLEDIGI ELIN OGLU OKUR YAZAR ADAM OLUR. BIZIMKILER OLUR YAZAR KENDINI BULUNMAZ HINT KUMASI SANAR.SOL ZIHNIYETE BAKIYORSUN KURU CENE,ICRAAT,PROJE,ESER ,HIZMET,YOK CENE YALAN IFTIRA CAMUR BOL.?AMA ADAM DOGUSTAN NOTER YEMINLI AYNI TARAFA OY VERIRLER....BIZIMKILER AZICIK MAKAM MEVKI PARA GORUNCE BABASINI TANIMAZ KENDISINI TANIMAZ AYRILIVERIR....YAHU NE ZAMAN BIRLIK OLACAGIZ...KURUN BAKALIM SIZDE YENI BIR HINAYET PARTISI CE.HA.PE .YI SEVINDIRIN..BASINIZ GOGE ERECEKMI.?BENDE KURACAGIM BIR PARTIHANIM COCUKLAR ASIRET 500 OYUM VAR ADIM DUYULSUN.NAMIM SOYLENSIN. O BANA YETER...
  • Tamer ErenTamer Eren4 sa önce
    Ben söyliyeyim. Babacan olmadan IMF bize zırnık koklatmaz. IMF olmadan ekonomik çoküş kaçınılmaz. IMF te Babacan'ı kimsenin karışamayacağı bir pozisyonda istiyor. Bu kadar basit. Durum bundan ibaret. Reis ve Babacan bu krizi çözer gerisi lafı güzaf.
  • Süleyman Sırrı DinçerSüleyman Sırrı Dinçer5 sa önce
    İhtiras..ve..menfaat..insanın..gözlerini..kör..eder..ŞEREFLİ..MAZİNİ..ayaklara..serdin..yazık..çok..yazık..
  • Mertürk Mertürk 5 sa önce
    Ekonomi bir ülkenin herşeyidir. Ekonomi bir ülkenin olmazsa olmazıdır. Ekonomin güçlü olursa, sanayiye,bilime ,teknolojiye ,daha çok yatırım yaparsın. Ekonomi güçlü olursa yerli ve milli silah sanayine daha çok yatırım yaparsın, bu alanda dışa bağımlı olmaktan kurtulursun. Kendi füzeni ,uçağını,tankını vb. bir çok silahını kendin geliştirirsin. Ekonomik güçlü olursa,özellikle sanayiye ve üretiminde güçlüsün demektir, dışa bağımlılığın hiç olmaması veya çok az olması demektir. Ekonomin güçlü olursa, insanların karnı tok geleceğe güvenle bakması demektir. Yapmayın Ali bey , bugün avrupa ile vizesiz serbest geçiş olsa ,insanımızın kaçta kaçı ülkemizde kalır. Ali bey ,kamu kaynaklı reklam gelirleri ile medya organınızdan çok iyi ücretler alıp ,rahat bir yaşam sürebilirsiniz. Oturduğumuz yerden ekonomi önemli değil demek kolay. İnsanların çoğuda bir torpil bulup yüksek maaşlı ve rahat bir devlet memurlığuda kapmış değil. İşsiz ve ailesinden harçlık almak zorunda olan gençlerin bozulan psikolojileri, çoluğuna çocuğuna istediği elbiseyi alamayan babalar, kira parası mutfak masrafı derken ,zar zor geçinen ve ekonomik sıkıntılar nedeniyle ,alım gücü azalan ,asgari ücret ile geçinmek zorunda olan,insanlar.En kötüsü de işsiz kalmış ev geçindirmek zorunda olanlar. Son bir yılda işsiz sayısı 1.300.000 kişi artmış. Çalışırken , işten atılıp işsiz kalanların sayısı ise sonbir yılda 700.000 kişi. Allah şeytanı bile açlıkla terbiye etmiştir. Şayet işsizlik böyle artmaya devam ederse ,dış güçlerin,ülkede ,provokasyon ile iç karışıklık çıkrtma ihtimali yüksektir. Aç ve işsiz insanların yapamayacağı şey yoktur
  • Tata Tonga Tata Tonga 6 sa önce
    Fakire imam hatip, kuran kursu, zengine özel anaokulları, özel liseler, yurt dışı üniversiteler ! Hayır ben imam hatipleri, Kuran Kurslarını küçümsemiyorum. Herkes ama herkes dinini doğru bir şekilde öğrenmelidir. İmam hatipler de güzel okullardır. Benim söylemek istediğim bu yüksek bürokratların, elit siyasi takımın çocuklarının kaçta kaçı Kuran Kursuna gidiyor, kaçta kaçı İmam Hatip Lisesine gidiyor, kaçta kaçı yurt dışında okuyor? Şeffaflık olsa da şunları bir öğrensek!
  • OkurOkur7 sa önce
    Yakında görürsünüz
  • sedat kalfasedat kalfa8 sa önce
    sırf adnan menderes e benziyor diye[ malum naif adamdı]sürüyorlar öne Bİ CACIK OLMAZ

Ali Karahasanoğlu

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