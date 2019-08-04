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Babacan, Atalay, Davutoğlu, Gül.. Dün kötüydüler bugün kurtarıcı!

04 Ağustos 2019 Pazar

Yeni parti kurma yolunda hızla yürüyen eski AK Partililer, dış mahallenin dolduruşu ile, öyle bir havaya kapılmışlar ki..

Sanırsınız, ülke, yüzyıldır bu arkadaşları bekliyor..

Sanırsınız ki, Türkiye ümitsiz bir hasta ve bunlar da tam bu hastalığı iyi edecek doktorlar..

Yok arkadaşlar..

Kendinizi böyle fasulyadan nimet olarak görmeyin..

Şunun şurasında, birkaç yıl öncesine kadar kiminiz bakan, kiminiz başbakan yardımcısı, biriniz de başbakan idiniz..

O günlerden biz biliriz sizleri..

Bugünlerde sizin yelkenlerinize bol rüzgar üfüren dış mahallenin borazanları da, o günlerden tanırlar, sizleri..

O günlerde sizler için neler yazdıklarını, neler söylediklerini de çok iyi biliriz..

Siz unutsanız da..

Bugün söyledikleri kulağınıza hoş geldiği için, dün söylediklerini unutmak isteseniz de..

Biz unutmadık..

Hatırlıyoruz, hatırlatacağız..

En önemli bakanlık koltuklarına oturanlar için o günlerde yapılan saldırıları, muhatapları unutsalar da, biz unutmuyoruz..

Unutturmayacağız..

Mesela..

Bugünlerde pek kıymetli bir ekonomist olarak takdim edilen Ali Babacan için..

2002’de AK parti iktidara geldiği ilk yıllarda söylenilen, “Eşi başörtülü çocuk” muhabbetini, haydi bir kenara bırakalım..

“Yurtdışından para bulmak ülkeye bir şey kazandırmaz. O para sahipleri, yüksek oranda kâr ettikleri için bugün geliyor.. Yarın kâr etmediklerini gördükleri an, gideceklerdir. Arkasından da ülkede büyük bir yıkım bırakacaklardır” şeklindeki klasik söylem ile, Ali Babacan’ın ekonomi uygulamaları, bu ülkede yıllarca eleştirildi..

“Bu miktardaki cari açık sürdürülemez. Bir gün patlar” dediler..

Biz dahi savunma yaptık..

“Bir gün ABD’den gelen döviz ile..

Yarın İngiltere’den gelen döviz ile..

Bir başka gün Arap ülkelerinden gelen döviz ile..

Ülkeye getirilen para, çeşitlilik kazandırılmış durumda..  5 yıldır, 7 yıldır sürdürüldüğüne göre, kantarın topuzunu kaçırmamak şartı ile, sonraki yıllarda da bu cari açık sürdürülür” dedik..

Ama bugün..

Ülkenin kalkınmasının cari açıkla finanse edilmesinin sürdürülemezliğini hatırlatıp, düne kadar topa tuttukları Ali Babacan, tam da o cari açık cari fazlaya dönüşmeye başladığı dönemde, altın tepsiye konulup, bize sunulmak isteniyor..

Hem de, düne kadar Ali Babacan’a ve ve Ali Babacan üzerinden Tayyip Erdoğan’a, en acımasız hakaretleri yapanlar tarafından..

Şimdi o Ali, babacan bir adam oluvermiş, malum kesimde..

Bir sevgi, bir kıymet, bir hürmet, bir şişirme..

“Şeyh uçmaz, müritleri uçurur” derler ya..

Ali Babacan da uçmaz ama, dış mahalledekiler onu adeta uçuruyorlar..

O da..

“Affedersiniz arkadaşlar. Düne kadar bana salya sümük saldıranlar siz değil miydiniz? Ne oldu da şimdi beni şişiriyorsunuz” demiyor.

Sormuyor, “Pisliğimde mavi boncuk çıktığını da hatırlamıyorum. Bu sevginiz, bu saygınız nereden kaynaklanıyor!”

O sormayınca..

Dış mahallenin uyanıkları da, U dönüşlerinin gerekçesini söylemeye ihtiyaç duymuyorlar..

“Dün Ali Babacan’ı eleştirirken, ‘bu cari açıkla ülke ilanihaye devam edemez. Bir gün duvara toslar’ derken, bizim derdimiz Ali Babacan değildi.. Ali Babacan’ın yanında olduğu Tayyip Erdoğan idi.. Ali Babacan’a vururken, aslında Tayyip Erdoğan’ı devirmek istiyorduk. Şimdi Ali Babacan’a saygı hürmet gösterirken de.. Derdimiz aslında Ali Babacan’ı kazandırmak falan değil. Yine amacımız, Tayyip Erdoğan’ı devirmek!” demiyorlar..

Sorun sadece Ali Babacan değil..

Yeni parti ekseninde ismi geçen hemen her isim, daha üç-dört yıl öncesine kadar, siyasi iktidarın vazgeçilmez isimleri idi..

Mesela?

Beşir Atalay..

Bu Beşir Atalay değil miydi, çözüm süreci gerekçesi ile, yerden yere vurulan..

Bu isim değil miydi, devletin PKK’ya teslim edildiği iddiaları atılırken, bir numaralı sorumlu gösterilen..

Şimdi ne oldu da.. Türkiye’ye PKK’ya teslim etmekle suçlanan Beşir Atalay, yeni parti ile ülkenin kurtarıcıları arasında yer alıyor?

Aynı şeyleri, Ahmet Davutoğlu için de söylemek mümkün..

Dışışleri Bakanlığı koltuğunda oturduğu dönemde, Başbakanlık koltuğunda oturduğu dönemde, eleştirmedikleri yönü kalmayan Ahmet Davutoğlu, şimdi bilge bir siyasetçi gibi gösteriliyor..

Bizim vereceğimiz tek cevap vardır: “Çocuk mu kandırıyorsunuz?”

Ama maalesef..

Başbakanlık koltuğuna oturan bu isimler, adeta çocuk gibiler ki, bu kandırılmaya kollarını açarak koşuyorlar..

Son ismimiz, Abdullah Gül..

7 yıl bu ülkede Cumhurbaşkanlığı yapmış Abdullah Gül’e, neler demediler ki.

Kendisinin hiçbir özelliğini tartışmadan, sadece ve sadece eşi başörtülü olduğu için, “Cumhurbaşkanı adayı olamaz” diyenler..

367 skandal kararını Anayasa Mahkemesi’nden çıkartanlar..

Cumhurbaşkanı olduktan sonra da..

“Çankaya’nın noteri” diyerek tahkir edenler..

Şimdi Abdullah Gül’e razı oluyorlarsa..

İnsan birazcık düşünür, “Benim kara kaşıma aşık mı oldu bu laikçiler?”

Öyle ya..

2007’de Abdullah Gül’e karşı çıkanlar..

Tayyip Erdoğan ile birlikte olduğu için kendisine karşı çıkmışlardı..

Bugün eğer Gül, Erdoğan ile birlikte değil ise..

Erdoğan’dan bir oy kapmak için, Gül’e onay veriyorlarsa..

Gül’ün de düşünmesi lazım: 

“Bu işin içinde bir iş var ama... Dur bakalım!”

Düşünmesi lazım ama..

İşin içine “ben” girince..

Düşünemiyor insan, işte..

Akıl iflas ediyor..

“Ben oyuna gelmem” deniyor..

“Ben tuzağa düşmem” deniyor..

Siyasi tecrübelerden ders alınmıyor..

İş, halka düşüyor..

Tepedekiler dolduruşa gelse de..

“Ben”likleri ile hareket etseler de..

Şeytan’a uysalar da..

Tabandakiler, “Şeytan”a uymamalılar..

“Şeytan kim ile beraber ise, biz onlardan uzağız” demeliler..

 

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YORUM YAZ

  • KömürKömür53 dk önce
    Yorumlarda yeterince "seviyesiz" tepki mevcut bu "değersiz" şahsiyetler için. O nedenle bu konuya girmek istemiyorum. Size bir başka önerim var: dün Maclis Başkanı, millet vekillerinin "içler acısı" geçim sıkıntısını anlattı, içim acıdı "fukara”ların haline; önerim, bu "fakirler" için bir yardım kampanyası başlatmanız. Onlar da hak etmiyor mu bir asgari ücretli gibi, bir emekli gibi yaşamayı?
  • sukrusukru1 sa önce
    Atalarımız ne güzel sözleri miras olarak bırakmışlar bize.Hicbir zaman güncelliğini kaybetmiştir,İşte iki örnek,Sürüden ayrılanı kurt kapar,Eceli gelen eşek kurdun ağzına anıra anıra gidermiş.
  • FerhatFerhat1 sa önce
    Bir gün de tayyip erdoğan ı yandaşlarını etrafındaki leri eleştirdin mi ey yazar. Bunların yanlışlarını kim düzeltecek. Her şey güzel gidiyor sanıyorlar. Memleketi bitirdiler. Bu iktidardan kaç para aldınızda susuyorsunuz. Zaten sizin gibi yazarlar yüzünden onu başkan lider diye uçuruyorsunuz. Söylenecek yazılacak çok şey var
  • mustafamustafa1 sa önce
    Bu saydığınız isimler dün de değerlilerdi, bugün de değerliler. Belli donanımları oldukları için o görevlere getirildiler ve büyük oranda da başarılı oldular.Daha sonra ne olduysa aileden çapsız kişilere koltuk vermek için dışlandılar. Trenden indi dediler,Tayyip beyin dışladığı bu adamlar yeni bir arayış içine girdiler diye hain ilan edilmek isteniyor. Böyle yapacağınıza Tayyip bey yola beraber çıktığı arkadaşlarını niye sürekli dışlar,niye parti ve devlet yönetimini aile şirketine çevirir biraz da bunları düşünün
  • emrahemrah1 sa önce
    Gül ve Babacan ile diğerleri. Dün ne idiyseler bugün de öyleler. Ne Gül'ün ne de Babacan'ın liderlik vasıfları dün de yoktu bugün de yok. O zaman ne değişti. Değişen AK parti. Mutlak güç yozlaşmasına yakalandıkları için dünün vasıfsızları bugün kurtarıcı olarak görünüyor maalesef.
  • Mazlum İslamMazlum İslam1 sa önce
    Yener isimli yorumcu kaypak kaypak yazma. Mert ol.Ali Bey'in yazısında korku yok iğrenme var.Onbinlerce masum çocuğun sorularını, alın terlerini çalan siz değilmiş gibi, 17-25 aralıktayavuz hırsız ayaklarına yattınız. Bu cıvıklıkları politika sanıyorsunuz ama gördüğün gibi sırıtıyor. Tayyip diktatör olsa böyle bir yazı yazarken,altına kaçırırsın.
  • Zaza ismailZaza ismail2 sa önce
    Bunlar ingiliz kolonisi doğu ile alakaları yoktur kulübeleri batı dır yakında 367 mucidi sabih kanadoğlu bunları destekler gaye erdoğanı zayıf düşürmektir. Eşi başörtülüdür uçaktan inereken eşi ile tokalaşmasın diye yan çize generalde bunları destekler çünkü küfür tek millettir onun için bir gazetecinin dediği gibi ingilterede tahsil yapan zevattan bize hayır gelmez kraliyet müslümanları nato müslümanları avrasya müslumanları vb. Uzak durmak lazımdır deniz baykal diyordu cumhurbaşkanı adayı olma olma neden eşi başörtülüdür ama aynı baykal a.latif şener olursa oy veririz şenerin eşide başörtülü idi ama ona evet tabi biz bilmiyorduk kim kimdir bakın bugün şener nerdedir mahir kaynak derdi bir parti bir dernek bir sendika bir örgüt kurulunca derin yerler bir ay içine oraya elemanını yerleştirir uluslar arası servislerde iki ay içinde elemanlarını yerlestirir.şimdi anlıyorızki kim kimdir.çünkü türkiye son zamanlarda bağımsız hareket ediyor buda emperyalistlerin hesabına gelmez bunun için erdoğanı bertaraf etmek lazım veselam.
  • Zekeriya GökçeZekeriya Gökçe2 sa önce
    “Allahtan başka ilah yoktur. Ey Allahım sen eksiklik ve noksanlıklardan münezzehsin. Ben zalimlerden oldum.”” Ey rabbim sen bana dünya mülkünden nasip verdin..... Ey gökleri ve yeri yoktan var eden Rabbim. Benim velim sensin. Benim canımı müslüman olarak al ve beni Salih kulların arasına kat.” Amin. Dua her derdin ilacıdır. Derdi bilip şifa istemeli...
  • alioğlualioğlu2 sa önce
    Milli görüş bütündü Erdoğan bahsettiğiniz ekibi ile yeniledi iyi de oldu. Yaşlanan bir yapı var yenilenmesi için içten de olur dışarıdan da bu telaş niye?
  • İSMAİLİSMAİL2 sa önce
    DÜN BAKAN BAŞBAKAN HATTA CUMHURBAŞKALIGI YAPAN BU İSİMLER ONLARI BU MAKAMLARA GETİREN SONRA MAKAMLARI GİTTİ DİYE ERDOGANI SATIYORLARSA YARINDA ÇIKARLARI ELDEN GİTTİ DİYE TÜRKİYEYİ SATMAYACAKLARI NE MALUM.BİRDE ONLARI DESTEKLEYENLERE BAKALIM İYİ NİYETLİLER HARİÇ BİRSÜRÜ İSLAM VE MEMLEKET DÜŞMANI ŞEYTAN...ŞEYTAN SENİ DESTEKLİYORSA BİLKİ YANLIŞ İŞLER PEŞİNDESİN KAFAN NE ZAMAN AYIKACAK EY AHMAK.
  • OkuyucuOkuyucu2 sa önce
    Manisalı lawrens ne oldu.
  • Osman TürkOsman Türk3 sa önce
    Bunları iyi şişiriyorlar gerçekten. Ayrıca “siz şu görevdeyken şu yanlışı yapmadınız mı ?” dendiğinde strateji oluşturmuşlar. “Ben yanlış yaptıysam, Erdoğan da başbakandı. O da yanlış yaptı” demekle suç ortağı bulma veya faturayı Erdoğan’a kesmenin peşindeler. Bu her şey için geçerli: Suriye krizi, çözüm süreci vs. Peki Davutoğlu’na İsrail ile yürütülen gizli anlaşmaların hesabı ne zaman sorulacak ? Feridun Sinirlioğlu denen adamı dışişleri bakanlığına Davutoğlu zamanında kim yerleştirdi veya terfi ettirdi ? Kapalı kapılar ardında ona kim gizli pazarlıkların talimatını verdi ? Bunlar bilindiği halde kim bu adamı dışişleri bakanı yaptırdı veya yaptı ?
  • Ali bey Ali bey 3 sa önce
    Dun pkk ile megri megri soyleyip bugun sevmiyor adam cikar bitince.bahceli dun neler diyodu ama bugun akp icin can verir.dun bahceliye neler diyen bugun can ciger.gecin bu isleri bunlari kimse yemez bu saatten sonra.ayrica birakin kursunlar parti sonu neyse oraya varir zaten yapicak bisey yok.gelen zamlari yazsaniza gecinmek icin canimuzcikiyo onlari yazsaniza
  • Yasin Yasin 3 sa önce
    Muhalefet kuşkusuz iktidar olmak için bu partiye destek oluyor. Ancak yazarın eski Ak partililerin dış sermaye ilgili söylemini aynen CHP bugün iktidar için yapmakta. Ak parti son bir yılda ciddi ivme kaybetti belki de bu parti ile tekrar ivme kazanır. MHP ile olan ittifak yerine bu parti ile ittifak söz konusu olabilir. Kısacası şerr gibi gözüken hayır olabilir. Şahsi görüşüm ise denetleme gücü için başkanlık hangi partide ise meclis muhalefete verilmeli ve iki yönetim organı eşit güçte olmalı.
  • AbdülkadirAbdülkadir3 sa önce
    Babacan, Atalay, Davutoğlu, Gül.Bunlar derin abd projesi mhp de işe yaradı.mhp yi iyi partiyle ikiye böldüler şimdi akp yi ikiye bölecekler.Çünkü akp % 40 üstünde aldığı sürece erdoğan tekrar kazanma şansı yüksek .BUnu kırmak için akp içindeki ılımlıları ve abd yanlılarını devreye sokuyorlar.Bu besbelli.
  • EnderunEnderun3 sa önce
    aşırı şekildePapaz büyüsüne maruz kalmışlar...
  • Yunus 16Yunus 163 sa önce
    ÜÇ A.A.A. ÜÇ NANKÖRLER DEN BAHSEDİYORSUNUZ SANIRIM. ALİ, AHMET, ABDULLAH. BU ÜÇ KALLEŞLER YILLARDIR DAVA DİYE BİZİ KANDIRIP, BİZİM OYLARIMIZ VE ERDOĞAN NIN TAKDİRİ İLE ÜST MAKAMLARDA GÖREV YAPTILAR, SONRA KOLTUK GİTTİ DAVA BİTTİ. ÜÇ NANKÖRLER FETÖ KONUSUNDA HİÇ KONUŞMUYORLAR ! NEDEN ACABA? CUMHURBAŞKANI, BAŞBAKAN DEVLETİMİZİN EN ÜST MAKAMLARINDA GÖREV YAPAN BU ÜÇ NANKÖRLER, 51 ŞEHİT VERDİĞİMİZ POLİS ÖZEL HAREKATI YADA TBMM Nİ ZİYARET EDİP ŞEHİTLERİMİZE DUA YAPTI AİLELERİNE TAZİYEDE BULUNDULAR MI? ( Ben takip edemedim de Yaptılarsa özür diliyorum)
  • MuammerMuammer3 sa önce
    Tek yol ISLAM liderimiz Recep Tayyip Erdogan nokta...
  • Cumhur Cumhur 3 sa önce
    Evet.Maalesef hırsdan ziyade onları onarı gebe bırakan (!)İngiliz kraliçesi ve abd'nin maşası Fetö.Hadi diyorlar.Bunlarda eli mahkum.Bazı makamlara getirenlere diyet ödeyecekler. Ülke ve cumhura zarar görmeden bunlar himaye edilir. Sonra gül CB.seçilince soy ağacı yayınladılar. Şiddetle itiraz etmiştim. Doğruluk payı var galiba.Anne veya baba tarafından ermeni olduğunu dolaşİmam sürmüşlerdi. Doğru olması yüksek. Yoksa KK ile gizliden görüşerek Türkiye'me ihaneti etmez. Ha İngiliz kanı taşıyan biri gibi çok SİNSİ.Rabbim bunların hepsini zir-ü zuber etsin.Bakınız Deniz Baykal büyük bir darbe ile mahcubiyet ile gitti.Ama adam CHP'nin aleyhinde KK nin aleyhinde bir kelimesi yok.Bu hainler leke ne oluyor CB. Oldun.Başka ne istiyor. Kaninat imami (! )Fetö filosu senide Kainata başkan yapsın. Belki gözün doyar.Kendi meydana çıkmıyor.Süretinde haktan gözüküp fino ları meydana atıyor. Yahu biz kimlere sahip çıkmışız.Reis kimlerle yol yürümüş.Ne çetin anlar yaşadı Reis bir bilsek.Cumhur'un imkanları ile devletin imkanları ile ülkenin altını oluyorlar. Kimse birşey demiyorum. Bakın Obama bir sesi çıkıyor mu?Bu sinsi hain durmuyor eli AYM'in içinde PKKLEHİNW karar aldırıyor. Milyarlar kadar nefretler olsun.Tüüü sizlere
  • DermanDerman4 sa önce
    Yorumcu hasan ben almanyada iden sen almanyada yasiyon neden turkiyedeki konulara karisiyon diyenler dusunmuyorki srn bir Turksun,Turk kani tasiyorsun nasil sorumdun yasiyorsin demiyor simdi ulkemdeyim ,dogal gaz benzin bu devlet politikasi vatandasik yoksa katkisi her alinan kararda ,ihtirazin var ben,bu ulke 40 yildan fazla terorle savasiyor dusman yikamadi,fakat hala ugrasiyor devleti ayakta tutan destegi gecen biri yazmis sayin yazar ne yazmis,sa onun icin yorum yazin diyor bu dogalgaz nerden cikti dersimiz bu deyilki ilerideki gunlerde olur belki.
  • vatandas sabrivatandas sabri4 sa önce
    VATANDASNE DIYOR Bu ekmeksizliktir.yillarccsa beslersin kargayi,aniden dusuversen besledigin karga ilkonce gozunu oyarbu nankorluktur. bu vefasizliktir.boylarinin olcusunu alirlar.
  • DermanDerman4 sa önce
    Gul,babacan davutoglu ve atalay bunlarin kimisi ok kimisi,yay gerisini sen say,bu ok ve yay hedefi vurmak icin kullanilir parasini veren herkes alir kullanamayanin,ok elinde kalir herkes alacagini alir basari veyabasarisilik hep hafizalarda kalir.
  • DermanDerman5 sa önce
    Gecmisinden,ders almayan dogruyu soylesende ters anlayan,kovaladikca kacan ates bocegim,misin.ayni dusunceyi paylastigim,bana rakip cikan,o senmisin.bunca silah satan,devletler savas yapmazken silah satmak icin ulkeler arasinda anlasmazlik cikarip cikar saglayanlar.onlar savasip kuculup zayifladikca,silah patronlari guc kazandilar bizim ulkede,oyle kurulus oylei insanlar varki pireyi deve yapar gecen bir haberde filimleriyle islama en buyuk zarar veren kemal sunal demis.bir filiminde yine parti kuruyor baska partiye geciyor ,adi,da zubuk isi hep kendi cikari,bazi cevreler kotu,vurus uretir.olmayan bir partiyle hukumet kurar,hukumeti elestirir,bunca ise yaramaz parti var onlardan hic bahsetmezken,adi ustunde,kuskunler ornek aldiklar ulkelerde yasanmazken,bizim ulkemiz ,yutulmaya hazir yemiz ayni ulkenin insaniyiz fakat birbirimizi sevmeyiz..bir kasa elmaniz var icinde curukler var.curukleri ayiririz.tam curuk olmayani,alacak insan,da var onun butcesi de ona musaid.bunca ulkemize her turlu zarari veren dusmani fark edemeyenler sorumlu zarara ugrayandir onlarin gozunde oda yetmez,elestiriden baska hic katki saglamayan ev kedileri gibi herturlu konforu kendiletinin oldugunu sansnlar ev sahibi bunun farkindalar bir misal hani yas karari alindi tsk ,da deniyorki fetonun hedef gosterdigi,komutanlar neden terfi almadi,soylermisin kim bu feto hani nasretdin hoca tursu satarken haydi tursu derken esek anirir hoca der tursuyu semi satacaksin yosa,benmi.
  • Hasan DoğanHasan Doğan5 sa önce
    Solcu kesim , Erdoğan gitsin de ne olursa olsun diyor. Doğal olarak karşısına çıkan kullanışlı ahmaklardan faydalanmak isteyecektir. DünAk partide makam sahibi olup artık Erdoğan'ı terk edenlere manalı sorular sormak onları geri getirmeyecektir. Ki zaten uzak olsunlar vesafları belli olsun.Bölücülük yapmak istiyorlarsa yapsınlar , secimlere kadarsolcuların övgülerinialsınlar, seçimlerden sonrasiyaset mezarlığına gidecekler. Siz onları kaale bile almayın.Ama Tayyib Erdoğan'a yaptığı yanlışları açık açık söylemeye mecbursunuz.Etrafındaki bazı danışmanları,fetocu bakanları, arınçgilleri temizlemesi , İstanbul sözleşmesi gibi yanlışlardan vaz geçmesi lazım.Size düşen Başkanı uyarmak ve tekrar hatırlatarak doğru yolu göstererek destek olmaktır.Bölücü eski bakanlar, başbakanlar defolsun gitsinler. Erdogan kendi içinde ve partidegerekli temizliği yapmazsa zaten bir dahaiktidar yüzü görmeyecektir.Sayın başkan, secimlere daha cok uzun bir süre var. Belki bir dönem daha seçilmen mümkün olmayacak. Ama o zamana kadar kendini hesaba çekebilir, etrafındaki kötüleri temizleyebilir ve İstanbul sözleşmesi gibi büyük yanlışlardan dönebilirsin.Senin kendini düzeltmen hepimiz için faydalı olur. Biz seni özünde iyi olarak biliyoruz. Amavazgeçmezsen bu yanlışlar sana günah olarak yeter. "Onbin sene ömrün varmış gibi davranma. Hala zamanın varken hala yapabiliyorken kendini düzelt." M.A.
  • YenerYener9 sa önce
    Bu korkunuz niye ? Bırakın kursunlar. Isteyen verir istemiyen vermez. Demokrasi var memleketde , diktatörlük yok.
  • hasanhasan9 sa önce
    dolar düşerken doğalgaza neden zam yapıldı..? bunu biri açıklasın millet küfrediyor

Ali Karahasanoğlu

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