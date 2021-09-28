Ay siz ne yumoş olmuşsunuz Mithat ve Pervin!/Kürt sorunu bitmiştir!

HDP’nin eşbaşkanlarının dün açıkladıkları 11 maddelik bildirideki yumoş tavırları, beni rahatsız etmiş değil..

Öncelikle onu belirteyim.

Eli kanlı teröristlerle kol kola giren HDP milletvekillerinin..

Teröristlerin cenazesine katılmayan milletvekillerine disiplin soruşturması açma tehdidi yapan eşbaşkanların..

Apo’nun heykelini dikme sözü veren parti yöneticilerinin..

Yumoşlaşması, beni rahatsız etmez..

Yeter ki samimi olsunlar.

Rol yapmasınlar.

Bize tiyatro oynamasınlar.

CHP ile resmi ittifak yapamasalar da..

İyi Parti’yi kızdırmamak için olsa da..

Yumoşlaşmaları, aslında zaten ortada sertlik yapılması gereken bir ortam da bulunmaması sebebi ile, isabetli olmuş..

Onlar yumoşlaşmaya kalkarken..

Ben şimdi..

Onları kızdırıp, “Hani, hani?.. Öğrenci andı ile ilgili söyleminiz nerede? CHP’den mi korkuyorsunuz, yoksa İyi Partililerden mi” diyecek değilim..

HDP ne yaparsa yapsın..

“Öğrenci andı” konusunda, AK Parti gerekeni yaptı..

CHP de, İyi Parti de, HDP de..

Bu konuda rezil oldular..

CHP ve İP, “Öğrenci andını okutacağız” diyerek rezil oldular..

Yıllardır “Kürt sorunu.. Kürt sorunu” diye ensemizde boza pişirmelerine rağmen.

Şimdi tam da “Kürt sorunu icat edecek şekilde bir öğrenci andı dayatması”nı bu topluma reva görerek, rezil oldular..

HDP de..

Yıllardır tekrarladıkları, “Böyle zulüm olur mu? Siz Kürt çocuklarını, adeta alay eder gibi, sabahın 7’sinde, 8’inde, ‘Türküm, doğruyum, çalışkanım’ diye bağırtmaktan zevk mi alıyorsunuz” çıkışlarından şimdi geri adım atmışlar..

“Olsun canım.. ‘Türküm, doğruyum, çalışkanım’ deriz. CHP ve İP böyle istiyorsa, onları mı kıracağız” dercesine..

“Öğrenci andı”nı tekrar zorunlu hale getirmek isteyenlerden hiç bahsetmiyorlar..

Çünkü onların ittifak yaptıkları iki parti, CHP ve İP..

“Gündemi kızıştırmak niyetinde değilim” dedim.. Ben de samimi olayım..

Onlar “Öğrenci andı”ndan rahatsız değillerse..

Ben de bu söylemi fazla tartışmayayım.. Ve HDP’nin dünkü 11 maddelik “siyaset tutum belgesi”ni yorumlayalım.

Ne var maddeler arasında?

İlk madde şu:

“Güçlü demokrasi.”

Bu başlık altında, “Geniş yetkilere sahip çoğulcu bir parlamentonun bulunduğu, kuvvetler ayrılığının tam anlamıyla işlediği, denge ve denetleme mekanizmalarının gerçekten etkili olduğu bir demokratik parlamenter sistem öngörüyoruz” diyorlar..

Afedersiniz beyler, bu ülkeyi kan gölüne çevirdiğiniz dönemde, zaten parlamentonun bulunduğu, kuvvetler ayrılığının tam anlamıyla işlediği bir sistem yok muydu?

Teröristlerle kucaklaştığınız, onları “militan” diye adlandırıp kahraman olarak gösterdiğiniz yıllarda, parlamenter sistem hayatta değil miydi?

Parlamenter sistem var iken, niye silaha başvurmuştunuz?

Ki, şimdi tekrar o sisteme dönmeyi, bu kadar önemsiyorsunuz?

İkinci madde ne?

“Tarafsız ve bağımsız yargı.”

Bildirinin 2 maddesini yazdık, hâlâ güneydoğu halkının uğradığı haksızlık, Kürtlerin ezilmişliğinden eser yok..

3. maddeye geçelim..

“Kayyım rejimi değil, halk iradesi” demişler ama..

Burada da aslında, geçici olarak ve bazı illerde yaşanan belediye başkanlıklarına kayyım atamasından ziyade, üniversitede rektör seçiminden KHK ile atılanlara varıncaya kadar bir dizi FETÖ’cülerin sözümona mağduriyetini dile getirmişler..

Kürt vatandaşlarımız, FETÖ’cülerin mağduriyetine inanıyorlar mı?

Ben sanmıyorum..

Dolayısı ile, HDP’nin 3. maddesi de fos çıkmış durumda.

Geçelim 4. maddeye..

Hah, işte..

Daha yeni geldik, “Kürt sorunu”na..

Başlık ne?

“Kürt sorununa demokratik çözüm” şeklinde..

İçinde ne yazıyor?

“Başta anadili hakkı olmak üzere tüm evrensel kimlik haklarının tanınması için gerekli düzenlemelerin yapılması büyük önem taşımaktadır.”

Eeee.. Hepsi hepsi bu mu?

Partinizin varlık sebebi..

Kuruluş amacı..

Teröre destek çıkacak kadar gözü dönmüşçesine yaptığınız açıklamalarınız..

Yayınladığınız bildiride, 4. maddede ancak yer bulan bir “anadilde eğitim” ile mi sınırlı?

Ki, bu talebinizi de, benim bir şey dememe gerek yok, ittifak ortağınız İyi Partililer cevaplar..

İyi Partililer “He” diyorlarsa..

Sorun yok..

Ama..

“Büyük patron ikimizin de kulağını çekti. Biz o konuyu sonra çözeceğiz. Şimdilik dostlar alışverişte görsün diye, buraya yazdık” diyorsanız..

Bilin ki, ne biz yutarız bu numarayı..

Ne de millet..

Böylece..

Aslında HDP de, Türkiye’de “Kürt sorunu” diye bir sorun olmadığını, kendi yayınladıkları bildiri ile ispatlamış olmadılar mı?

Evet, eski yıllarda böyle bir sorun vardı..

Ulaşımda sıkıntı çekilen köylerde, derebeyi gibi oraya hükmeden devlet memurları, yeri geliyor bölge insanına işkence ediyorlardı..

Yeri geliyor, faili meçhullere maruz bırakıyorlardı..

Kürtçe konuşturmuyorlar, Kürtçe müzik dinletmiyorlardı..

Bölge insanının, Kürtçe yayın yapan, bir televizyonları bile yoktu..

Şimdi ise..

Kürtlerle ilgili, “seçimlik ders” olarak kürtçe öğrenimleri bile hayata geçirildi..

Bir tek..

“Anadilde eğitim” talepleri, karşılanmıyor, karşılanamıyor..

O da, biraz uçuk talep olarak, kendilerinin bile inanmadığı bir söylem..

Düşünsenize..

Kürtçe anadilde eğitim.. Arapça anadilde eğitim.. Farsça anadilde eğitim. İngilizce, Fransızca, Lazca, Çerkezce..

Böyle bir eğitim sistemine, yüz binlerceyi bırakın, milyonlarca öğretmen ihtiyacına kim nasıl cevap verebilir?

Tabii ki fiili olarak anadilde eğitim mümkün değil.. Bunu kendileri de biliyorlar..

Ve bu uçuk talepleri de, ancak 4. maddede kendisine yer bulabiliyor.

4. maddeye kadar dillendirdikleri ise, CHP ile İyi Parti’nin kendilerine dayattığı, ırkçı Türkçülerin, ulusalcı despotların talepleri..

HDP’nin, temsilcisi olduklarını öne sürdükleri Kürtlerle ilgili tek ve uçuk bir talepleri deklare ettikleri dünkü bildirileri, CHP+İP+HDP ittifakının çoktan kurulduğunu, ve iplerin bir üst elde olduğunu bize göstermiş oldu..

Bakalım seçmen, bu kirli ittifaka ne diyecek?

“Kürt” kelimesini, bildirilerinin 4. maddesinde ancak ağızlarına alabilenlere, “Demek ki Kürt sorunu diye bir şey kalmamış. O zaman bize haydi eyvallah” diyecekler mi?

Hep birlikte izleyip görelim..