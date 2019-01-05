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Amma da attın be Türker Paşa!

05 Ocak 2019 Cumartesi

Emekli Amiral Türker Ertürk, Akit TV’de Asıl Mesele programında, Yusuf Ozan Demir ve Muharrem Coşkun’un konuğu idi..

“Kalkar giderim ha” ile başladı.

“Biz yanılmadık, aldanmadık, hiç kandırılmadık” ile bitirdi..

Akit Medya’nın canlı yayında konuk ettiği bir amirale, bir anlamda anında cevap hakkı olmayan gazete sayfasından eleştiri getirmek istemezdim.

Silahların eşit olması gerektiğine inanırım..

Kimseye haksızlık etmek istemem..

Elimdeki imkanı, tek taraflı kullanmak istemem..

Onun içinde, konuya hiç girmeyecektim..

Türker Paşa’yı destekleyen internet siteleri, TV kanalları, çarpıtma haberler yapmasa idi..

Türker Paşa da, kendisine sınırsız konuşma hakkı veren Akit TV’yi, “Gerici kanal” ile başlayıp, en ağır hakaretlerle saldıran o sitelerin ahlaksızca yaptıkları haberlerini paylaşmamış olsa idi..

“Muharrem Bey sordu, Türker Paşa cevapladı..

Yusuf Ozan hatırlattı, Türker Paşa itiraz etti..

Türker Paşa sitem etti, Muharrem Bey izahat getirdi” deyip..

Okurlarımızın, belirttiğimiz programın videosunu izlemelerini önerip, konuya gazete sayfasından girmeyecektim..

Ama madem ki..

Özgürce konuşulan bir canlı yayından sonra..

Türker Paşa savunucuları, tek taraflı haberlerle, misafir oldukları bir televizyon kanalı hakkında densiz saldırılarda bulunuyorlar..

Türker Paşa da onlara, “Çok güzel yapmışsınız” dercesine, kendi sosyal medya hesabından o haberlerin paylaşımını yapıyorsa..

Gördüğümüz yanlışları, kısa kısa hatırlatmak, boynumuzun borcu oluyor..

Türker Paşa’nın en popüler itirazı, canlı yayında da tekrarladığı üzere, kendisini destekleyen internet sitelerinde de bol bol tekrarlanan, 1996’da gemiden atılan 6 astsubay konusu..

Türker Paşa, konuyu Akit TV ekranlarında şöyle aktardı:

“1996’da ben, 6 tane astsubayı gemimden attım. 2017 senesinde bir KHK’ya bakarken bir baktım, benim 1996’da attıklarımı iktidar 2017’de atmış. Onları almışlar silahlı kuvvetlerin içine, şimdi FETÖ’cü diye atıyorlar. Yani iktidar benim 1996’da geldiğim yere 2017’de geldi.”

Tam bu noktada, yazımın başlığını bir defa daha okur musunuz?

“Amma da attın be Türker Paşa!”

Öyle ya..

1996’da 6 astsubayı gemiden atıyorsunuz da..

2017’de siyasi iktidarın aynı kişileri TSK’den, FETÖ’cü diye attığını belirtiyorsunuz da..

Bir hususu atlıyorsunuz..

Nedir o husus? 

“O 6 astsubayı, TSK’ya kim aldı? O gemiye kim aldı?”

Evet, sorumuz bu..

Akit TV’ye konuk olma cesaretini gösteren bir paşaya, nezaketsizlik yapmamak için, en kibar söylemle soruyorum..

6 astsubayı, TSK’ya Tayyip Erdoğan mı aldı, yoksa Necmettin Erbakan mı?

Hatta hatta..

Büyük oranda yaptıklarını tasvip etmesem de..

Dışardan bakıldığında, “O da sizin kafadan” denildiği için ekleyeyim..

“Turgut Özal mı aldı?”

Alan siz..

Yani, laikçi, Kemalist kafa..

Türker Paşa’nın gemisine o 6 astsubayı yerleştiren yine aynı kafa..

Bir gemide kaç astsubay olur, bilemiyorum ama..

Toplam 150 personel olduğunu varsaysak.. Bunların bir kısmının uzman subay, bir kısmının da erbaş olduğunu varsaysak..

Zaten 20-25 civarında astsubay olan bir gemide..

Laikçi Kemalistlerin TSK’yı babalarının çiftliği gibi kullandığı bir dönemde, bir gemideki astsubayların % 25-30’u FETÖ’cülerden oluşuyorsa..

Bunun hesabını, herhalde bizim vermemizi kimse isteyemez..

Türker Paşa versin hesabını..

Onun Kemalist komutanı versin..

Bize ne ki, Türker Paşa’nın gemisindeki 6 astsubayın hesabını biz verelim..

Bizim, bırakın eşimizi.. Bırakın annemizi.. Bastonla dolaşabilen anneannemizi bile, başında örtü var diye orduevlerine sokamadığımız bir dönemde, FETÖ’cüler astsubaylık kadrolarını çekirge sürüsü gibi istila etmişler ise..

Boşversin Türker Paşa, “Ben attım onları” demeyi de..

Önce, onları kim aldı, bunun hesabını versin..

Alırsınız adamı..

Sonra menfaatiniz uyuşmaz, atarsınız..

Emniyet’e sızan FETÖ’cüler için, biz kalkıp da, Kemalistleri suçluyor muyuz?

Doğrudur..

Büyük oranda, emniyetteki FETÖ yapılanmasının kusuru, mevcut ve önceki siyasi iktidarlarındır..

Çünkü alımları, büyük oranda onlar yapmıştır..

Ama..

Hakim savcıları göreve alan olmasa da.. Kritik görevlere getiren HSYK olduğu halde..

Yargıdaki FETÖ yapılanmasını, niye siyasi iktidarlara yüklüyorsunuz ki?

Türker Paşa, Pensilvanya’ya gidip, Fetullah Gülen aleyhine konuşma yaparken ilan etmiş; “Bu yapı, Alevilere düşmandır” diye..

Peki, Alevilerin çoğunlukta olduğu HSYK, o tarihte niçin FETÖ’cüleri, en etkin makamlara getirmiştir?

Buyursun cevap versin Türker Paşa..

Türker Paşa’nın sorusunu da atlamayalım..

Hani diyor ya: “Ben 1996’da attım. Aynı isimler 2017’de TSK’dan atıldılar..”

Bir mantıksızlık yok mu bu işte?..

Türker Paşa, 1996’da attı ise, bu kişileri TSK’ya tekrar kim aldı? 

Ki..

2017’de bir daha atıldılar?

Yoksa..

Türker Paşa, FETÖ’cü olduklarını bildiği halde, o kişileri gemiden attı ama, TSK’dan attırmadı mı?

Ve dolayısı ile, o 6 astsubay, sadece gemiden çıkartılıp, Deniz Kuvvetleri’nde çalışmaya devam etti, Türker Paşa da buna göz mü yumdu?

Buyursun Türker Paşa açıklasın..

Arzu ederse, Akit TV’ye bir daha konuk olsun..

Arzu ederse, bir maille konuyu aydınlatsın..

Köşemiz her zaman açık..

Ama kısa bir cevap da, Pensilvanya’ya gidip de, “Dünyada yaşaması en günah olan kişi Fetullah Gülen’dir” dediği konuşmada..

Fetullah Gülen’i piyon olarak kullanan CIA’den, bir defacık da olsa niye bahsetmedi, bilmek istiyorum..

 

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YORUM YAZ

  • CumhurCumhur58 dk önce
    Ali Bey neden solcu Kemalist birisinin dindar subayları gemiden attığına sevinirsin...görüyorsunuz bunların belini gülenciler kırmıştı ama siz yeniden yeşerttiniz yakında sizin canınıza okuyacaklar bunlar...Orduyu tekrar Kemalist, solcu, din düşmanın subaylarla hem de dinci bir iktidar teslim etti...Darbe teşebbüsü bir Erdoğan ve CIA orta oyunudur...AKP'yi kurdurup Erbakan'ı yıkanlar Erdoğan'ı da yıkacak(!) gibi yapıp Suriye 'yi bölmek panıdır.Anadolu evlatlarının ordu, emniyet, hukuk ve brokrasiden temizlenipkökü belirsiz şerefsizlere yer açma ,eski konumlarına getirme planıdır...Sen ve gazeten de bu plana bilerek veya bilmeyerek âlet oluyorsunuz...Aklınızı başınıza alıp attıklarınız, hapsettikleriniz insanları geri göreve getiririniz...yoksa Eba Müslim Horasani'nin dediği gibi olacak sizin de ananızı ağlatacaklar biliniz...
  • vatandas vatandas 1 sa önce
    Sayin yazar beyimat gözlüğünden bakanlarşartlı görürler, şartlı düşünürler, şartlı duyarlar.Kıraç toprağa boşuna tohum ekme? Ekipte tohuma yazık etme:.ancak meydanı bu sahtekarlara,olayları saptiranlara,çamur at izi kalır feto oyunlarına bırakılmalıdır .unutursak,tarih tekerrür eder .şeytan 7/24çalışıyor .banane dersek bu sahtekarlar ,ekmeksizler ,sahte Cumhuriyetçiler ,sahte emperyalist usak lar,ülkeyi katil esat gibi Suriye'ye çeviriler .ırak .açeviriler .Afganistan, mısıra . çevirilerirler.Ülkemize sahip çıkacağız, Okuyacağız ,çalışacağız, yalnızca halkımızın ülkemizin, milletimizin ,bayragimizin ,uşağı, kölesi, olacağız .
  • Başeğmez VanlyBaşeğmez Vanly1 sa önce
    Vatan haini solcuların devleti yıkmak için yabancı gizli servis örgütleriyle birlikte çalıştığını sağır sultan bile biliyor.Kaldı ki general unvanlızatın cia ile neden görüşmediğini soruyorsunuz. Ali beypaşanın söylemlerinin kimin vehangi gizli yapılanmanın olduğunu anlamak için müneccim olmaya gerek yok.
  • meletlimeletli1 sa önce
    Evet gururla söylüyorum. Kemalist im ve laikim. Senin deyiminle Kemalist kafayım. Şunu da belirteyim. Ben bir işçi emeklisiyim. Şükür ki haram lokma geçmedi kursağımızdan. Şimdi sen hangi kafasın onu belirt?
  • Muhterem hoca efendi Muhterem hoca efendi 1 sa önce
    Bi de siyasi ayağı var bu fetö terörünün ! Bu söz konusu siyaseten işine gelmeyen bir kuruluş ise vayyyyy efendim sen 1970li senelerde fetönün yurdunda kalmışsın . Adamın perişan edebilirler bu siyasetçiler . Oysa dün ne istedi de vermedik diyen ve darbeyi de bir milad olarak kabullendiğin kendince göstermeye çaba harcayan bir anlayış ! Bu ülkeye en az fetö kadar zarar vermekte . Bu zararı en az 40 seneye düzeltme imkanımız olamayacak malesef. Kemalis bir utanç verici bir aşşağıyanma düşünce tarzı olu verer Allah korusun! Bu kirli bu riyakar bu asıl tetikçi kalemler kamuoyu yaratmaya çalışırlarken unutmamaları gereken gün döner kervan gelir geriyeeeee , bu sefer de onların savcıları sizin peşinize koşturu verir
  • kanikani1 sa önce
    ... sayin karahasanoglu silahlarin esit olmasi gerektigine inanirim kimseye haksizlik etmek istemem elimdeki imkani tek tarafli kullanmak istemem demissiniz...
  • MaliMali2 sa önce
    Akitin fetö ile kolkola olduğunu sağır sultan bile biliyor. Siz bilemezsiniz,çünki devamlı tuvalette olan bir kişi kokuyu hissetmez,o pis kokuya alışmıştır. Paşa çok doğru söylemiştir,yarası olan gocunsun..!!
  • SalihSalih2 sa önce
    alim senin bőyle insanların karşısına çıktıĝını hiç görmedik, sen anca arkadan karı gibi sallarsın, bir gün gaza gelip sakın bu insanların önüne çıkma, rezil rüsva olursun
  • ahmetahmet3 sa önce
    MİTe operasyon, Gezi işgal girişimi 17-25 Aralık yargı darbesi, 15 Temmuzu yapan FETÖcülerve kemalist maskeli kripto ABD/CİA ajanları bu 6 astsubaydan mı ibaretmiş acaba??? Bunlar ve terörist-ajan örgütlerinin hedefinde neden sadece Erdoğan vardı, 15 Temmuzda bu kişi tankların neresinymiş ve ne yapmış acaba da şimdi mangalda kül bırakmıyor?
  • urmanurman6 sa önce
    bizim hatamız böylelerini adam yerine koyup çıkarıp konuşturup zehrini akıttırmak. sonrada adamı eleştiriyoruz. gitsin kenditelevizyonunda konuşsun.
  • Muhterem efendi Muhterem efendi 6 sa önce
    Hepiniz Fetullah a secde ederdiniz ! Şimdi ne bu şirdet ne bu celalet! Ergenekon davasına savcılık yapan siyasetçiler asıl suçlu !
  • ahmetahmet7 sa önce
    Kemalist kafa ,derken,,
  • TekinTekin8 sa önce
    BenceBu islerintek sorumlusu Ne istedi de vermedik diyendir veyaGel HocamBitsin bu hasret. bitsin bu Özlem diyendir. veFetonun Cüppesini yalayan Dinciler sen ve Gazeteniz
  • Kunta kürde Kunta kürde 8 sa önce
    Aslıl mesele TSK dağıtılması idi. . 15 temmuz bir dizayn operasyonnun sade bir ayağı ! Komuta eden siyasi dokunulmazlık zırhına büründü!Büründürüldü desek daha anlamlı .Sistem tam tıkır çalışıyor ! Siyasetenfetö ye takla atanlarrın birinin kılına dokunulmuyor ! Oysa ne istedi de vermedik ! Derken ! Heee sen verdiklerini bi açıkla ! Diyecek savcı var mı? Adam ağzıyla söylüyor işte ! Ne vermiş ? Babasının malından mı vermiş ?
  • UbeydullahUbeydullah9 sa önce
    İnsanın aklı ile dalga gecmeyin bari, insanları iğrendiriyorsunuz kendinizden ve hatta islamdan! Fetöye karşıyım diyorsunuz, lakin onun argümanları ile saldırıya devam ediyorsunuz. samimi insan erdemli insandır, erdemli insansan hata yaptık demesini bilen insandır. ben bu bağlamda akit yayın gurubunu din maskesinin arkasına saklanan terörist bir yapı olarak değerlendiriyorum

Ali Karahasanoğlu

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