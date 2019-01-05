“Amma da attın be Türker Paşa!”

Emekli Amiral Türker Ertürk, Akit TV’de Asıl Mesele programında, Yusuf Ozan Demir ve Muharrem Coşkun’un konuğu idi..

“Kalkar giderim ha” ile başladı.

“Biz yanılmadık, aldanmadık, hiç kandırılmadık” ile bitirdi..

Akit Medya’nın canlı yayında konuk ettiği bir amirale, bir anlamda anında cevap hakkı olmayan gazete sayfasından eleştiri getirmek istemezdim.

Silahların eşit olması gerektiğine inanırım..

Kimseye haksızlık etmek istemem..

Elimdeki imkanı, tek taraflı kullanmak istemem..

Onun içinde, konuya hiç girmeyecektim..

Türker Paşa’yı destekleyen internet siteleri, TV kanalları, çarpıtma haberler yapmasa idi..

Türker Paşa da, kendisine sınırsız konuşma hakkı veren Akit TV’yi, “Gerici kanal” ile başlayıp, en ağır hakaretlerle saldıran o sitelerin ahlaksızca yaptıkları haberlerini paylaşmamış olsa idi..

“Muharrem Bey sordu, Türker Paşa cevapladı..

Yusuf Ozan hatırlattı, Türker Paşa itiraz etti..

Türker Paşa sitem etti, Muharrem Bey izahat getirdi” deyip..

Okurlarımızın, belirttiğimiz programın videosunu izlemelerini önerip, konuya gazete sayfasından girmeyecektim..

Ama madem ki..

Özgürce konuşulan bir canlı yayından sonra..

Türker Paşa savunucuları, tek taraflı haberlerle, misafir oldukları bir televizyon kanalı hakkında densiz saldırılarda bulunuyorlar..

Türker Paşa da onlara, “Çok güzel yapmışsınız” dercesine, kendi sosyal medya hesabından o haberlerin paylaşımını yapıyorsa..

Gördüğümüz yanlışları, kısa kısa hatırlatmak, boynumuzun borcu oluyor..

Türker Paşa’nın en popüler itirazı, canlı yayında da tekrarladığı üzere, kendisini destekleyen internet sitelerinde de bol bol tekrarlanan, 1996’da gemiden atılan 6 astsubay konusu..

Türker Paşa, konuyu Akit TV ekranlarında şöyle aktardı:

“1996’da ben, 6 tane astsubayı gemimden attım. 2017 senesinde bir KHK’ya bakarken bir baktım, benim 1996’da attıklarımı iktidar 2017’de atmış. Onları almışlar silahlı kuvvetlerin içine, şimdi FETÖ’cü diye atıyorlar. Yani iktidar benim 1996’da geldiğim yere 2017’de geldi.”

Tam bu noktada, yazımın başlığını bir defa daha okur musunuz?

“Amma da attın be Türker Paşa!”

Öyle ya..

1996’da 6 astsubayı gemiden atıyorsunuz da..

2017’de siyasi iktidarın aynı kişileri TSK’den, FETÖ’cü diye attığını belirtiyorsunuz da..

Bir hususu atlıyorsunuz..

Nedir o husus?

“O 6 astsubayı, TSK’ya kim aldı? O gemiye kim aldı?”

Evet, sorumuz bu..

Akit TV’ye konuk olma cesaretini gösteren bir paşaya, nezaketsizlik yapmamak için, en kibar söylemle soruyorum..

6 astsubayı, TSK’ya Tayyip Erdoğan mı aldı, yoksa Necmettin Erbakan mı?

Hatta hatta..

Büyük oranda yaptıklarını tasvip etmesem de..

Dışardan bakıldığında, “O da sizin kafadan” denildiği için ekleyeyim..

“Turgut Özal mı aldı?”

Alan siz..

Yani, laikçi, Kemalist kafa..

Türker Paşa’nın gemisine o 6 astsubayı yerleştiren yine aynı kafa..

Bir gemide kaç astsubay olur, bilemiyorum ama..

Toplam 150 personel olduğunu varsaysak.. Bunların bir kısmının uzman subay, bir kısmının da erbaş olduğunu varsaysak..

Zaten 20-25 civarında astsubay olan bir gemide..

Laikçi Kemalistlerin TSK’yı babalarının çiftliği gibi kullandığı bir dönemde, bir gemideki astsubayların % 25-30’u FETÖ’cülerden oluşuyorsa..

Bunun hesabını, herhalde bizim vermemizi kimse isteyemez..

Türker Paşa versin hesabını..

Onun Kemalist komutanı versin..

Bize ne ki, Türker Paşa’nın gemisindeki 6 astsubayın hesabını biz verelim..

Bizim, bırakın eşimizi.. Bırakın annemizi.. Bastonla dolaşabilen anneannemizi bile, başında örtü var diye orduevlerine sokamadığımız bir dönemde, FETÖ’cüler astsubaylık kadrolarını çekirge sürüsü gibi istila etmişler ise..

Boşversin Türker Paşa, “Ben attım onları” demeyi de..

Önce, onları kim aldı, bunun hesabını versin..

Alırsınız adamı..

Sonra menfaatiniz uyuşmaz, atarsınız..

Emniyet’e sızan FETÖ’cüler için, biz kalkıp da, Kemalistleri suçluyor muyuz?

Doğrudur..

Büyük oranda, emniyetteki FETÖ yapılanmasının kusuru, mevcut ve önceki siyasi iktidarlarındır..

Çünkü alımları, büyük oranda onlar yapmıştır..

Ama..

Hakim savcıları göreve alan olmasa da.. Kritik görevlere getiren HSYK olduğu halde..

Yargıdaki FETÖ yapılanmasını, niye siyasi iktidarlara yüklüyorsunuz ki?

Türker Paşa, Pensilvanya’ya gidip, Fetullah Gülen aleyhine konuşma yaparken ilan etmiş; “Bu yapı, Alevilere düşmandır” diye..

Peki, Alevilerin çoğunlukta olduğu HSYK, o tarihte niçin FETÖ’cüleri, en etkin makamlara getirmiştir?

Buyursun cevap versin Türker Paşa..

Türker Paşa’nın sorusunu da atlamayalım..

Hani diyor ya: “Ben 1996’da attım. Aynı isimler 2017’de TSK’dan atıldılar..”

Bir mantıksızlık yok mu bu işte?..

Türker Paşa, 1996’da attı ise, bu kişileri TSK’ya tekrar kim aldı?

Ki..

2017’de bir daha atıldılar?

Yoksa..

Türker Paşa, FETÖ’cü olduklarını bildiği halde, o kişileri gemiden attı ama, TSK’dan attırmadı mı?

Ve dolayısı ile, o 6 astsubay, sadece gemiden çıkartılıp, Deniz Kuvvetleri’nde çalışmaya devam etti, Türker Paşa da buna göz mü yumdu?

Buyursun Türker Paşa açıklasın..

Arzu ederse, Akit TV’ye bir daha konuk olsun..

Arzu ederse, bir maille konuyu aydınlatsın..

Köşemiz her zaman açık..

Ama kısa bir cevap da, Pensilvanya’ya gidip de, “Dünyada yaşaması en günah olan kişi Fetullah Gülen’dir” dediği konuşmada..

Fetullah Gülen’i piyon olarak kullanan CIA’den, bir defacık da olsa niye bahsetmedi, bilmek istiyorum..