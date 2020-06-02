Amerika’nın “Gezi”si!

Türkiye’nin 2013 yılındaki “Gezi”sini, Amerika ellerini ovuşturarak seyretti.

CNN’i yolladı..

Canlı yayın yaptırdı..

Üç tane ağaç için, dünyayı ayağa kaldırdılar..

Üç tane ağaç için, Gezi’cisi, polisi, savcısı, evinin önünde duran masum insanları olmak üzere, toplamda 20’ye yakın can aldılar..

Aynı günlerde Mısır’daki olaylar da, Batılılar tarafından desteklendi..

Mısır’daki sorun ne idi?

Cumhurbaşkanlığı koltuğuna daha bir yıl öncesinde oturan Mursi’nin, tek adamlığa doğru yol alması iddiası!..

Çok haklı(!) bir gerekçe..

“Mursi otoriterleşiyor” diye çıkarttıkları anarşik olaylarda, bir gecede 4 bin Mısırlıyı, tarayarak öldürdüler..

Mursi tek bir kişinin kılına zarar vermemişti ama..

“Verebilir” diye çıkartılan olaylarda 4 bin Mısırlı katledildi..

Darbe yapıldı..

Genelkurmay Başkanı cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturtuldu..

ABD’den kim ne hesabı sorabilirdi ki?

Yaptılar, sonrasında da “Nanik” dediler..

Sadece Türkiye karşı çıktı, bu rezil tiyatroya..

Hem Mısır’daki o rezil tiyatroya karşı çıktı..

Hem de, kendisindeki benzer oyuna fırsat vermedi..

Amerika’nın desteklemesine rağmen..

Avrupa’nın kışkırtmasına rağmen..

Türkiye’de gerçekleştirilmek istenilen Gezi isyanında, iktidar değişikliğine izin verilmedi..

ABD’nin Suriye’de yaptıklarını anlatmaya hiç gerek yok..

Irak’ta yaptıklarını izaha gerek yok..

Sandılar ki, dünyanın tek egemen devleti kendileri..

İstedikleri zaman, istedikleri ülkeyi karıştırırlar..

Ama kendilerinin başına, benzeri olaylar gelmez..

Sandılar ki..

Türkiye’de, Mısır’da, Suriye’de planladıkları oyunların gerçeği, kendilerinde yaşanmaz..

Sandılar ki, akla ziyan bu olaylar, komik gerekçeli isyanlar, sadece Ortadoğu coğrafyasında yaşanır..

Haydi buyrun..

Türkiye’de tezgahlanan ama başarısızlığa mahkum olan.. Mısır’da ise başarılan darbe girişiminin benzeri, şimdi ABD’de de başladı..

Bir siyahinin öldürülmesi sonrasında, ABD yangın yerine döndü..

Gösteriler..

Yağmalamalar..

Protestolar..

Binlerce kilometre öteden Türkiye’ye gelip canlı yayın yapan CNN, şimdi kendi ülkesinden canlı yayın yapmakta zorlanıyor..

Muhabirleri gözaltına alınıyor..

Valiler olayları dizginlemekte aciz kalıyor..

Biz tam da, koronavirüs sebebi ile, en büyük ölüm yaşanan ABD’ye, “Afganitan’ı karıştırır mısın? Irak’ı karıştırır mısın? İran’a göz diker misin? Suriye’yi ölüme mahkum eder misin? Mısır’da darbe yaptırır mısın? Türkiye’de 2013’te Gezi ile, 2016’da FETÖ ile darbe denemesi yapar mısın? Bak.. Gözle göremediğin bir virüs, en yoğun ölümü, sizde gerçekleştirdi” diyecektik ki..

Koronavirüsten ötede, tam da kendi tezgahladıkları türden olaylarla vurulmaya başlandı, ABD..

PKK’yı destekledikleri için, 50 bin insanımızın can vermesine, diğer Batı devletleri ile birlikte sebep oldular..

Ama bakın, bir koronavirüsten dolayı, Türkiye’de yaşanan koronavirüs sebepli ölümlerin 25 katını, tek başına ABD yaşadı..

Biz 40 yılda, 50 bin insanımızın canını, ABD’nin desteklediği PKK teröründe kaybettik..

Amerika, 2 ayda verdi, koronavirüs sebebi ile 105 bin vatandaşının canını verdi..

Atasözümüzde “Alma mazlumun ahını, çıkar aheste aheste” denilse de..

40 yılın acısı..

Aheste aheste bile değil..

2 ayda çıkıverdi..

Olay koronavirüs ile de bitmiyor..

Floyd isyanı ile, ABD şimdi, bir başka yanıyor..

Üzülüyor muyum?

15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit olan insanlarımıza onlar ne kadar üzüldü iseler..

Ben de o kadar üzülürüm..

15 Temmuz hain darbe girişiminin faillerini Türkiye’ye iade etmediklerine göre..

251 şehide üzülmemiş olmalılar..

Onların üzülmediklerine..

Ben de üzülmem..

PKK’nın şehit ettiği askerlerimize, polislerimize, sivillerimize ABD üzülmemiş ise..

Şimdi onların ülkesinde yaşanan isyana da üzülmem beklenmesin..

“Beklenmesin” derken, bir gerçeği de hatırlatmak zorundayım..

Bizim verdiğimiz şehitlerde, ABD sadece seyirci değil, direkt oyun kurucu..

PKK’nın sıktığı kurşunlarda, ABD’nin katkısı var..

PKK’nın/PYD’nin tuzakladığı bombalarda, ABD’nin parmağı var..

PYD’ye yolladığı binlerce TIR silah ile, askerlerimize saldırıldı..

FETÖ’nün imza attığı hain darbe girişiminde, yine ABD’nin parmak izi var..

Dolayısı ile, bizim verdiğimiz tüm kayıplarda, ABD’nin bir şekilde sorumluluğu var..

Ama ABD’de şu an yaşanan isyanda, bizim parmağımız yok..

Floyd isyanında; ne başlangıcında, ne gelişmesinde, bizim parmak izimizi bulmaları imkansız..

ABD’de yaşananlarda bizim hiçbir dahlimiz yok..

Onlar, bire bir içinde oldukları Türkiye aleyhine cinayetlere üzülmezken..

Benim, gelişmesinde hiçbir katkımın olmadığı, kendi belasını kendisinin bulduğu bir ortamda, ABD’de yaşanılanlara üzülmemem, çok mu?

Kimse, başkalarına reva gördükleri zulümlerden, kendilerini muaf görmemeli..

Gün gelir, başkalarına yaptıkları vicdansızlıkları, kendi kapılarında görürler..

Görmeye başladılar..

Olabilir, Floyd isyanını bastırabilirler..

Ama unutmayın..

ABD’de, her yıl, polis kurşunu ile 900 kişi ölüyor..

Her yıl, 900 Floyd isyanına gebe, ABD..

Birinde olmazsa, diğerinde tekrar, bir başka Floyd isyanı her an başlayabilir..

Türkiye’de üç tane ağaç bahanesiyle, haksız yere başlatmaya kalkıştıkları isyan için..

Amerika’daki mazlum insanların tam da haklı gerekçeleri var..

O isyanlar bir gün kartopu gibi ABD’yi sardığında..

Trilyon dolarlık bütçeleri.. Milyar dolarlık şirketleri..

Hiçbirisi işe yaramayacak..

Bir kıvılcım, Amerika’yı yakacak..

Küllerini üfürmek de Afganistan’daki, Irak’taki, Suriye’deki, Mısır’daki, Türkiye’deki mazlumlara düşecek..