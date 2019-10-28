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28 Ekim 2019

Aman ne de severmişsiniz, Tayyip Erdoğan’ı!

Trump’ın yazdığı mektuptaki “Aptal olma” ifadesi üzerine..

Ne kadar Tayyip Erdoğan düşmanı var ise..

Hepsi birlik olmuşlar..

Aynı söylem ile haykırıyorlar..

“Reis, Trump’a cevap vermelisin”..

Hani bunları tanımasak.

Düne kadar..

Düne kadar yanlış oldu..

Bugün dahi.. 

Her fırsatta Tayyip Erdoğan’a küfreden adamlar olmasalar..

Hatta kadın sınıfından olduklarına bakmaksızın, ağız dolusu küfredenler bunlar olmasa..

Biz de bunların peşine takılıp, “he he.. Reis, bir cevap vermelisin” diyeceğiz..

Diyeceğiz de..

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başta olmak üzere.

Şu an Trump’a “eyyy Trump”  diye başlayan bir hitap ile cevap verilmesini isteyenlerin hepsi..

Erdoğan’a hakaret demiyorum.

Resmen küfür etmekten sanık durumundalar..

Sadece kendisine değil.. Ailesine küfrettiler. Eşine, oğullarına, kızlarına, hatta damatlarına, gelinlerine küfrettiler.. yetmedi, Erdoğan’ın akrabası diye, kim önlerine geldi ise sövdüler. Şimdi çıkmışlar sahneye..

“Reis, şu Trump’a mutlaka bir cevap vermelisin” diyorlar..

Sahi sizin derdiniz, Erdoğan’ın onuru mu?

Yoksa..

Derdiniz kavga çıkarmak mı?

Erdoğan’ı gereksiz bir kavga ile zor duruma düşürmek mi?

Erdoğan’ı kavga ettirip, sonra “Bak bak, Trump ile kavga etti. Dünyada bir tane dostumuz kalmadı” demek mi?

Baksanız, bunların ettikleri küfürle..

Trump’ın sarf ettiği saygısız ifadeyi karşılaştırsanız..

Trump’ın sözlerinin, Kemal Kılıçdaroğlu ve etrafındakilerin ettikleri hakaretler karşısında adı bile okunmaz..

Neler demedi ki Kılıçdaroğlu..

“Bu kaçacak. Ama biz onu kaçtığı ülkeden getirip, yargılayacağız” mı demedi..

Alçakça isnatlarla, “’hırsız” mı demedi..

Sadece son olaydaki hakaretlerini aktarayım..

Operasyona 120 saat ara verme ile ilgili, ne demişti, Kılıçdaroğlu?

HDP’li Sezai Temelli’nin sözlerini tekrarla, Halkbank dosyasının, malvarlığı dosyasının Tayyip Erdoğan›ın önüne konulduğu iftirası ile bu sebeple ateşkes ilan edilmek zorunda kalındığını iddia etmişti.

Ateşkes denilen anlaşma ile Türkiye istediği her şeyi almadı mı? Aldı.

O zaman bu nasıl şantaj ki, şantaj yapan, şantaj yapılanın istediğini yapıyor!?

Akla ziyan iftiraları atanlar da onlar..

Sözüm ona Trump’a karşı, Erdoğan’ı savunuyor gibi “cevap ver, cevap ver, bu sana yapılmış açık bir saygısızlık” diyen de bunlar..

Ha, Trump’ın mektubu öyle kabul edilebilecek bir içerikte de değil ama..

Evet, mektupta “aptal olma” ifadesi de var ama..

Aynı mektupta, “Sayın Cumhurbaşkanı” da denilmiş..

“Gelin iyi bir anlaşma yapalım!” da denilmiş..

“Sorunlarınızın bazılarını çözmek için çok uğraştım” da denilmiş..

“Harika bir anlaşma yapabilirsiniz” de denilmiş..

Terör örgütü başının kendisine yazdığı mektuptan bahsederken, “daha önce vermedikleri bazı tavizleri vermeye niyeti olduğunu söylüyor” da denilmiş..

 “Size güvenerek” de denilmiş..

Şimdi bu mektup üzerinden, muhalefet cenahı, Tayyipçi kesilmiş, «Bu kabul edilemez» diyorlar.

Hop oturup, hop kalkıyor, “Reis bunu asla es geçmemeli” diyorlar..

Reis, “Aldık, mektubu çöpe attık” diyor.

“Hayır hayır Reis, bu mektubu çöpe atamazsın. Trump’a okkalı tokatı yapıştırmalısın” diyorlar.

Reis, “Kaydını aldık, zamanı gelince gereğini yapacağız” diyor.

Cevap yetiştiriyorlar: “Hayır reis, zamanı gelince değil, şimdi tokatı yapıştıracaksın” diyorlar..

Hani bu adamları tanımasak.

Trump karşıtı zannedeceğiz.

Ama bu adamlar, 31 Mart seçimleri öncesinde, Trump Türk ekonomisini mahvetmek için adımlar attığında..

“ABD başkanı haklı. Bizim paramızın değeri yok ki. Adamın bir tiviti ile dalgalanıyoruz, ayakta duramıyoruz” dediler..

Trump bir vurdu ise, bunlar üç vurdu..

Trump bir saldırdı ise, bunlar beş saldırdı.. 

Trump bir hakaret ettiyse bunlar on hakaret etti..

Hepsini alt ettik..

Yaptırımını da eline verdik..

Dolarını da dürüp, ağzına yapıştırdık.

Geçen sene bugünlerde dolar 6 TL idi.

Şimdi 5.75 mi?

Evet 5,75.

Eee..

Dövizin fırlamasının sebebi ekonomimizdeki zayıflık değil miydi? Ne oldu şimdi? Üretim eksikliğimiz nerede kaldı!.. Yatırım azlığı tersine mi döndü!.. 

Ne oldu ki son bir sene içinde TL yüzde beş de olsa döviz karşısında değer kazandı..

Uzun lafın kısası, bugün Trump’a cevap verilmesini isteyenler.. Erdoğan’a dostluklarından değil, ona tuzak kurmak için bunu istiyorlar.. 

Her ne kadar Erdoğan Barış Pınarı operasyonuyla Trump’a sahada cevabını zaten verdiyse de.. 

Ayrıca şifahi olarak da bir cevap vereceğinden emin olabilirsiniz..

Fazla acele etmeyin. En uygun zamanda o cevap gelecektir. Azıcık sabır.

Erdoğan, Trump’a da, ‘hani hani cevap nerede’ diyenlere de hakettikleri cevabı en kısa zamanda verecektir.

 

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Yorumlar

İlhan çelik

Mektup da "Aptal olma" ifadesi de var " sayın cumhurbaşkanı" ifadesi de var.. Aptal olma hakaretini yemişiz gibi.. Türkiye'de biri çıkıp reyize "aptal olma" dese adamın yedi sülalesini yok ederler..
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Bekir

O hakaret Türkiye Cumhuriyetine yapilmis bi hakarettir, kücük düsürülmüstür ve buna karsilik vermek tabiki Cumhurbaskanina düser. Olayi carpitmiyalim Erdogan burada liyakatsizligini göstermistir.
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