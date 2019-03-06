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Akit TV için tamtam dansı yaptılar, başaramadılar: Beraat!

06 Mart 2019 Çarşamba

28 Şubat’ın üzerinden 22 yıl geçtikten sonra.

Şimdi o dönemin despotları ahkam kesiyor: 

“28 Şubat bir darbe değildir. Kimseye baskı yapılmamıştır..”

At yalanı, varsa inananı!

Doğrusunu söylemek gerekirse.. 28 Şubat’ta yapılanların bir benzeri.

Daha düşük ölçeklisi olsa da..

Darbeci generaller, darbeci medya kaynaklı olmasa da..

Ama sonuçta, kendisini devlet yerine koyanlar tarafından hayata geçiriliyor olsa da.. Tastamam, bir baskı sürecini, yine yaşıyoruz..

Ne imiş?

Akit TV, 10 Kasım’ın yıldönümünde, bir haber yapmış..

Gezi isyanında, sokaklara asılan “Zulüm 1453’te başladı” şeklinde, İstanbul’un fethi ile ilgili saldırıda bulunanları özeleştiriye davet etmek için.

Bir anlamda sosyal deney de yapmak için..

“Zulüm 1938’de son buldu” şeklinde bir altyazı ile haber yapılmış..

Kıyametler koptu..

Kendileri İstanbul’un fethi için, “Zulüm 1453’de başladı” derken, düşünce özgürlüğü oluyor... Kimse, bu özgürlüğü kısıtlama hakkına sahip olmuyor..

Akit TV, durup dururken de değil, onlara özeleştiri yaptırmak için onların söylediklerine gerekli cevabı verince, “Atatürk’e hakaret” suçlaması ile, sanık sandalyesine oturtuluyor..

Sadece sanık sandalyesine oturtuluyor olsa..

Yine eyvallah..

İşin daha önemlisi..

Kendileri için sürekli hürriyet isteyenlerin..

“Özgürlüğümüz kısıtlanıyor” diyenlerin.. “Türkiye’nin basın hürriyeti sıralamasındaki yeri içler acısı” diyenlerin..

Tamtam dansı yaparak, bir televizyonun cezalandırılmasını istemeleri..

Hani ellerinde yetki olsa, mahkeme salonunda hemen ateşleri yakacaklar.

Sanığı tencereye koyup, pişirecekler.. 

Hatta yiyecekler..

Abartmıyorum..

Bakın duruşma tutanaklarına geçen, suçtan mağdur oldukları bile kabul edilmeyenlerin taleplerine:

“Sanığın üst hadden cezalandırılması..”

Yani, isnat edilen suçun cezası, kanundaki hali ile “1,5 yıldan 4.5 yıla kadar hapis cezası” ya..

Topu topu dört kelimelik bir alt yazı için, gelmişler mahkemeye, “1,5 yıl yetmez, üst sınırdan olmak üzere, 4.5 yıl hapis cezası verin” diyorlar..

Kim bunlar?

Sağdan sayın..

Atatürkçü Düşünce Derneği..

Soldan sayın..

Cumhuriyet Halk Partisi..

Ortadan sayın, İstanbul Barosu’ndan Ankara Barosu’na..

İzmir Barosu’ndan, Adana Barosu’na kadar..

Tam teşekküllü 467 tane, gerçek veya tüzel kişi..

Vay vay ki ne vay vay!

Ölmüşüz, ağlayanımız yok..

Atatürk’ün Türkiye’ye özgür düşünceyi getirdiğini iddia edenler..

82 milyona, daha özgür, basın hürriyetine daha saygılı bir yönetim vaad edenler..

Kendi cenahlarından birisinin, apaçık küfürleri söz konusu olduğunda, sadece savcının bir ifadeye çağrı davetiyesi göndermesine kızılca kıyametler kopartanlar..

Akit TV’deki “Dört kelime” için, “4,5 yıl hapis cezası” istiyorlar.

İçlerinde ülkeyi yönetmeye kalkan CHP’si.. Avukatların meslek kuruluşu olan barolar olduğu halde..

Mahkemeden “Müdahil olmak istiyoruz” talebinde bulunuyorlar..

Mahkeme derslerini veriyor: “Kanunlar ve Yargıtay içtihadları gereği, bu davada müdahil olmanız mümkün değil!”

Hukuk bilmezlikleri yüzlerine vuruluyor..

Hiç utanmıyorlar..

Duruşmalara gelip, sanki müdahillikleri kabul edilmiş gibi, “Şunu istiyoruz, bunu istiyoruz” diye, mahkemeye baskı kurmaya çalışıyorlar..

“Hukuk” adına yola çıktığını iddia eden baroların avukatları..

Hiç utanmadan, müdahillikleri kabul edilmediği halde, hakimden “Lehe olan hükümler uygulanmasın” diye talepte bulunuyorlar.

Böyle bir talepte bulunma hak ve yetkileri olmamasını bir kenara bırakalım..

Bu talebin anlamı ne?

Katil idi, tecavüzcü idi, cinsel sapkın idi, kim olursa olsun.. Her sanığa (yargılama sırasında olumsuz bir görüntü vermedi ise), mahkeme takdiren 1/6’lık ceza indirimi yapar..

Bir tek davada, müdahillerin mahkemeden, “İndirim yapmayın” diye talep ettiğini görmüş değilim..

Bunlar.. “İndirim yapmayın” diyorlar..

Ne kadar gaddar, ne kadar kindar, ne kadar şedit olduklarını ispatlıyorlar..

Ellerine fırsat geçse, binlerce insanı nasıl boğacaklarını gösteriyorlar..

Devam ediyorlar..

“Diğer kanun maddelerindeki, sanık lehine öngörülmüş olan hükümleri de uygulamayın” diyorlar.

Yani?

“Kanun tanımış olsa da.. Siz kanunu dinlemeyin. İndirim yapmayın.. Sanık lehine hiçbir hükmü uygulamayın” diyorlar.

Yetiniyorlar mı?

Hayır..

Tamtam dansında zirve yapıyorlar..

Hukuksuzlukta, insan hakkı ihlalinde, düşünce özgürlüğüne düşmanlıkta gözlerinin ne kadar kara olduğunu ispatlıyorlar..

“Karar ile birlikte, tutuklama kararı da verilmesini istiyoruz” diyorlar..

467 kişilik “Düşünceyi cezaevine tıkın” ordusuna karşı..

Sadece bir avukat..

Av. Ali Paccı, hepsine ders veren savunmasını yapıyor..

“Siyasi bir hatırayı korumanın tek ve mevcut yolu zorunlu hapis değildir” diyor..

Belki anlamazlar diye, biraz daha açıyor:

“Burada mesele Atatürk’ün ya da Kemalist devrimlerin korunması değil, cezalandırmak için belli bir içeriğin seçilmesidir. Bu içerik seçiciliği aynı zamanda bir içerik ayrımcılığıdır. Anayasa ya da kanuna aykırıdır. 5816 Sayılı Kanun yine belli özellikte siyasi içeriklerin ifade edilmesi karşısında hak statüsüne yükseltilen hassasiyetlerin topyekün bir şekilde yasaklanmasına aracı kılınmasıdır.”

Mahkeme kendilerini kabul etmemesine rağmen, duruşma salonunu dolduran şikayetçiler anladılar mı bilmiyorum..

Ama..

Mahkeme kararını açıkladığında..

Yani, bir düşüncenin ifade edilmesine beraat verdiğinde..

Üzüntüden nerede ise ağlayacaklar vardı.. “Cezaevine birisini daha niye yollayamadık” diye..

Hep söylerim..

Atatürk’e hakaret suçlaması ile açılan davalar..

Sistemdeki tüm maskeleri indirir..

Size makyajlı yüzlerle çıkanların, hangi suratları gizlediklerini deşifre eder..

Akit TV’ye açılan bu dava da..

467 müştekisi ile..

Baro, sendika, CHP, Atatürkçü Düşünce Derneği mensubu müştekileri ile..

Birçok kişinin, tüzel kuruluşun maskesini indirdi.. 

Özgürlük söylemlerinin sadece kendileri için dillendirildiğini gösterdi.

 

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YORUM YAZ

  • NURAN DEVRESNURAN DEVRES48 dk önce
    ATATÜRK, Osmanlı topraklarını ișgal etmiș, memleketin büyük bölůmůne el koymuș emperyalist düșmanlara karșı yokluk içinde, yarı aç bir ordu ile savașmıș, düșmanın sayıca ve teçhizat, cephane olarak katbekat üstün olmasına rağmen onları her cephede yenmeyi bașarmıș büyük bir kahraman, bir strateji dehasıydı. Bitmiș, çökmüș, sefil haldeki bir milletten güçlü Türkiye Cumhuriyeti'ni yarattı. Milleti kul olmaktan çıkarıp vatandaș yaptı. Türk milletinin gönlünde bașka hiç kimsenin ulașamayacağı ebedi bir tahtı vardır. Atatürk bir siyasetçi değildi. O zaman parti diye bir şey yoktu. O bir bașkomutan ve bir önderde. Tüm dünyada siyasetciler geçer gider. Hepsinin bir iktidar süreci vardır. Sonra unutulurlar. Ama Aratúrk bu milletin hafızasına, kalbine, tașına toprağına öyle bir kazındı ki aradan 80 yıl geçti hâlâ Atatürk diyoruz. Sevmeyenlerinin bile hâlâ Atatúrk diye bir sorunu var. Onun üzerinden dâvâlar açılıyor, mahkemeler görűlüyor. Kimi nefretini haykırıyor, yazıyor, kimi sevgisini, bağlılığını. Bir Atatürk'dür gidiyor. 20-30 yıl sonra bugünkü siyasetciler de-öncekiler gibi-unutulup gidecek. Bir tek onun adı kalacak. Türk devleti var oldukça.
  • MünirMünir58 dk önce
    ALLAH razı olsun Ahmet kardeşim hukuk bilgin sayesinde Atatürk'ü sever görünüp aslında hiç sevmeyip millete karşı sopa gibi kullanan Milet düşmanlarıni Deşifre ettiğin için teşekürler sana okuyanın bol olsun.
  • CAHIL ADAMCAHIL ADAM1 sa önce
    Gorkem isimli ilkokul cocugu,senin dedigin gibi Amerikalilar ve Ruslar Sureyya Aydemir in tek adam kitabini okumadiklarindan ve evrenin ve yesil camin en zeki ve olaganustu erkegini yani senin ulu onderini kesfedemedikleri icin dunyanin en geri ulkesi olarak kaldilar.Ancak bu hatalarini kisa surede anladilar ve fikirsel ve ideolojik olarak(bati aydinlanmacisi) onun tipkisi bir onder olan unlu onder apo yu kesfettiler ve okudular ve Suriye uzerinden binlerce tir dolusu kitap gonderdiler ona Turklere okutmasi icin.(Turklerin Sureyyayi okumayarak cahil kaldiklarini anladilar ve onlara acidilar).Uluslararasi moronluk(guzellik)yarismalari duzenleniyor reguler olarak Avrupada,bence sansini bir denemelisin her yil Kars in Damal ilcesine Atasini gormeye gidenler super zeka otesi uzayli yaratiklar gibi.
  • ORHAN İNANORHAN İNAN1 sa önce
    İKİYÜZLÜ RİYAKARLARIN ADALET ANLAYIŞLARI VE DEMOKRATLIKLARI BU KADAR.TEŞHİRE DEVAM. YA UTANIP DERS ALANA YA DANEFESLERİ KESİLENE KADAR DEVAM ELİNİZE SAĞLIK.
  • YaziyorumYaziyorum1 sa önce
    İsyanli sukut,gitmisti makama,arzuhal icin bey dedi yutkundu egdi basini bir azar isitdiki oldu o bicim bey dedi yutkundu egdi basini kapidsndort buklum cikti disari gozler cakmak cakmak benzi sapsari bir bakti konaga altdan yokari vay dedi yutkundu egdi basini cekti ayaklari kahveye vardiacti tabakasinisigara sardi daldi,neden sonra garsonu gordu cay dedi .icmedi masada unuttu cayi kalkti garsona vere parayi uzatti tsbakayi cigarayi saydedi yutkundu.
  • YaziyorumYaziyorum2 sa önce
    Kitap tavsiye etmek,yasananlar ve taraftarlarin davranisi kitabi okumus gibi oluyor insan ,insan okumakla insan olmuyor,bunca geraller okusada darbelere olanak verdiyse o kitablari size biraktikAllahin yuce kelami kurani bize yeter.
  • ihsihs2 sa önce
    Ama Ali bey adamlar haklı! “Zulüm 1938’de son buldu” çok yanlış bir ifade. Zira zulüm halen tam olarak bitmiş değil ve bunu en yakın tanıkları da sizlersiniz!
  • İbrahim akİbrahim ak2 sa önce
    Gül hanım kamalizm hortlamasindan siz de korkun zira sadece müslümanlara değil börtü böceğe mezardaki ölüye dahi huzur vermeyen bir zihniyet senoling hangi zihin dünyasındasin ne kullaniyon bilmem ama kamalistlerin Osmanlı düşmanı olduğunu 7 düvel bilir yapmadıkları hakaret etmedikleri küfür mü var neyi savunuyorsunuz Atatürk kaç seçim kazandı yaşama yürütme yargıyı tek elde toplamadi mi kendisine karşı çıkanlara istiklal mahkemesi kurması mi kaç kişi asıldı orada Allah'tan başka kimse bilmiyor bı şapka yüzünden kendi şehrini bombalayan kadın asan zihniyet çocuklara müslüman isminin konmasını yasaklayan kuran okumayı yasaklayan ezanı susturan hocaları asan camileri kapatan zihniyeti bugün savunmak için evinin yolunu bulamayacak bir zihniyette olmak gerekir
  • görkemgörkem2 sa önce
    sn. Yazar, siz Atatürk ile ilgili cok daha fazla "eser" okumalisiniz ve ulu Önderi dahaiyi tanimalisiniz..Hakkinda yüzlerce "eserin" yazildigi bir deha ve bilge kisidir Atatürk.. Size cok eser tavsiye edebilirim ama simdilik üc ciltlik TEK ADAM(SSAydemir) tavsiye ediyorum.. Yakin tarihi lütfen "püsküllü"den ögrendim demeyin:))
  • Ilhan taşdelenIlhan taşdelen2 sa önce
    Bunların gerçek yüzlerini deşifre eden akit ailesini kutluyorum
  • YaziyorumYaziyorum3 sa önce
    Akit tv acilan davada,istanbulun fethi,1453 de zulum basladi diyene,1938 zulum bitti denmis bunu ataturke hakaretsuclamasi yapiliyor jendiletince dusunce ozgurlugu oluyor.Akit tv,soyleyince suc hakaret sayiyorlar.suclayanlar,chp,sendika atsturk dusunce dernegi ve baro,biravo hic unutmayin,zulum basladi derken zulumun bitisini duyurmak ,ayni soylem,hakaretse sanada suc saat yanlisda olsa iki sefer dogruyu gosterirmis bu ulkede sadece kotuler yasamiyor ,iyilerde var kotuker olmsa idi iyiler bilinmezdi.
  • ŞenolingŞenoling5 sa önce
    Böyle bir ifadeden dolayı kimseye ceza verilmemeli orası ayrı. Ancak zulüm 1453’te başladı diyenleri nasıl Atatürkçü ilan ettiniz ve onlara karşı zulüm 1938’de bitti diye haber yaptınız orasını anlamadım. Ne Atatürk, ne de izinden gidenler Osmanlı’yı inkar etmemiştir, bilakis Türk milliyetçiliğini savunmuştur. Yani Gezide zulüm 1453’te başladı diyenlerin Atatürkle bir ilgisi yoktur, dolayısıyla sizin kendi deyiminizle sosyal deneyinizin hedefi tamamiyle yanlıştır. Zulüm 1453’te başladı diyenlere tepki göstermek konusunda sonuna kadar arkanızdayım, ama bunu Atatürk’e mal ederek oradan vurmaya çalışırsanız orada bir duracaksınız. Görüşünüz suç sayılmamalı demiştim, ama yanlış ve taraflı tespitinize de sonuna kadar karşıyım. Fetödeki hatalarınızı zamanla nasıl gördüyseniz, Atatürk’le ilgili yanlışlarınızı da zamanı gelince anlayacağınıza yürekten inanıyorum.
  • Gul UlgenGul Ulgen5 sa önce
    Olumunden 80 yil gectikten sonra bile sadece adindan degil, golgesinden korkuyorsunuz. Bu korku soze yeter!
  • Güneydoğu Güneydoğu 6 sa önce
    Teşekkür.
  • Tansu ÇöllerTansu Çöller7 sa önce
    ADD ayrıca atatürke hakaretten Akit' e dava açmış âbi; e-ki, e-ki, e-ki, hehh!.. onu da anlatsana, nassı kaybettiklerini, gülek..

Ali Karahasanoğlu

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