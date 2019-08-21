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Akit de olmasa bunların maskelerini kim indirecek?

21 Ağustos 2019 Çarşamba

Akit de olmasa, bunların maskelerini, kim indirecekti?

Hayır, sadece yaptığımız haberlerle değil..

Yaptığımız haberler sonrasında, turnusol kağıdı gibi, bunların gerçek niyetlerini ortaya çıkarmada da, Akit büyük görev üstleniyor..

Düşünün..

Sabahtan akşama kadar, “Basın özgürlüğü” diyen sivil toplum kuruluşlarının, bu söylemlerinde ne kadar samimi olduklarını nasıl anlayabilirdik?

Kalplerini yarıp bakamayacağımıza göre..

Söylemlerine itibar edecektik..

Hatta içimizdeki saflar bize, “Niyet okumayın” tavsiyelerinde bulunacaklar..

“Basın özgürlüğünden yana olduklarını söylüyorlar, sizin lehinize açıklama yapıyorlar, niye gıcıklık yapıyorsunuz ki?” diye, bize hesap soracaklardı..

Ama nasırlarına basınca..

Gerçek yüzlerini hemen ortaya çıkarıyorlar..

Ben kendime konduramıyorum..

“Basın özgürlüğü” deyip, ardından bir gazeteci hakkında suç duyurusunda bulunmayı, savcıya gidip, “Şu gazeteciyi cezalandırın. Hapse atın” demeyi, kendi vicdanımda tutarlı bulmuyorum..

O kadar hakaret ediyorlar..

Son olaydan örnek vereyim..

İzmir Barosu şikayet etmiş, hakkımızda 4.5 yıla kadar hapis cezası istemi ile dava açılmış..

Sebep ne?

Bir köşe yazısı..

Utanması olan insanlar, böyle bir suç duyurusunda bulunmuş olsalar bile..

İddianame düzenlendikten sonra, bir özeleştiri yapıp, “Acaba işi biraz abarttık mı?” diye sorgulama yapar..

Bunlarda geri adım asla yok..

Suç duyurusu, iddianameye dönüşmüş..

Ardından adamlarına bir haber daha yaptırıyorlar: “Gerici Akit gazetesine, savcıdan dava!”

Bu ne utanmazlıktır, bu ne ahlaksızlıktır?..

Basın özgürlüğü ihlal edilip, ceza davası açılmış, haydi Akit gazetesine destek vermek istemiyorsunuz, basın özgürlüğüne inanmadığınızı ispatlıyorsunuz..

Peki, böyle bir haberi yaparken bile, bir gazeteye hakaret etmek de ne oluyor?

Böyle bir nitelemeyi, nasıl yapabiliyorsunuz?

Yazarımız Abdurrahman Dilipak ağabeyin AK Parti’ye yönelik samimi eleştirilerini haber yapıyorlar..

Başlığı şöyle atıyorlar: “Yobaz yazar Dilipak: AKP’den beklenti azalıyor”

Bunlarda tutarlılık, ilke, dürüstlük ne arar?

Kendileri herkese istedikleri gibi saldırsınlar..

Hakaret etsinler..

Hatta dümdüz küfür etsinler..

Bu küfürler, savcılığı harekete geçirdiğinde, “Sert eleştiridir. Hangi çağda yaşıyorsunuz, katlanacaksınız” savunmaları ile, en adice küfürleri bile normalleştirmeye çalışıyor, savunmaya kalkıyorlar..

Ama..

Siz küçücük bir eleştiri getirin..

Haydi eski dönemlerdeki nobranlıklarını unutalım..

Unutmamamız gerekir ama.. 

Bir anlığına unutalım..

28 Şubat sürecinde, Akit çizgisine, diğer dindar gazetecilere yaptıklarını es geçelim..

Bir günlük gazete nüshasından, üç tane DGM’lik suç çıkartıp, savcı önüne çağırdıklarını, aynı anda bir de Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açmak üzere, basın savcısının önüne gittiğimiz günleri unutalım..

Ama bugün dahi..

Bizzat bu baroların.. 

Tabipler odasının..

Mimarlar odasının.

Veterinerler odasının suç duyuruları ile, savcı önüne gidip, ifade veriyoruz..

Ama onlar demokrat..

Biz değiliz..

Onlar basın özgürlüğünden yanalar..

Biz değiliz!.

Bunlarla paralel kafaya sahip gazeteciler cemiyetleri bile...

Basın konseyi adı altında oluşturulan illegal yapılar bile..

“Özgürlük.. Özgürlük.. Özgürlük” derken..

Akit’te çıkan haberleri cezalandırmak için, yazdıkları yazılar, hiçbir hukuki yetkileri olmadığı halde istedikleri savunmalar..

Nasıl kirli bir özgürlük anlayışları olduğunu ortaya çıkarıyor..

Zaman zaman, ben bile bunların söylemlerine kapılıyorum..

Baro yetkilileri çıkıyor, “Savunma kutsaldır. Katilin bile savunma hakkı vardır” diyor..

Kendi kendime düşünüyorum; “Prensip olarak doğru değil mi? Katil gibi gözüken kişinin de savunma hakkı yok mu?” diye, “Acaba” sorusunu kendime yöneltiyorum..

Bu gerekçe ile, teröristi savunuyorlar.

Teröriste belediyenin kapılarını sonuna kadar açan belediye başkanlarını savunuyorlar..

“Hukuk” diyorlar..

“Yargı kararı olmadan, kimse suçlanamaz” diyorlar..

İçimizin yağı eriyor..

Koşu yapmaya, spor yapmaya ihtiyaç duymuyoruz.

Bir günde iki-üç kilo birden veriyoruz..

Ama iş bunların hükümranlık alanına gelince..

Tabularına gelince..

Aileyi yıkarak kazandıkları trilyonlara gelince..

Hemen soluğu savcılıkta alıyorlar..

Sadece bir avukata, üç avukata da değil.

Avukatların tamamına hakaret etmişiz..

7 bin avukatın oyu ile yönetimi alıyorlar..

Sonra o 7 bin kişinin seçtiği yönetimin yaptığı yanlışı dillendirdiğimizde..

“Temsil ettiğimiz 40 bin avukata hakaret edilmiştir” diyerek, savcı amcalarına koşuyorlar..

Açtırdıkları ceza davalarında..

Hakimin karşısına geçip, “Biz bu suçtan zarar gördük hakim bey..” diyorlar..

Hakim “Ne zararı gördün” diyor..

“Bizim yüce değerlerimize saldırdı bunlar” diyorlar..

Hakim, “Böyle bir müdahilliğin kanunda yeri yok” diyor..

Onlar, sonraki duruşmaya bir daha geliyorlar..

“Hakim bey.. Sanık cezalandırılmalı. Sanığa iyi hal indirimi yapılmamalı. Sanığın cezası ertelenmemeli. Sanığa alt seviyeden değil, üst seviyeden ceza verilmeli” diyorlar..

Bunların şerrinden hakimler bile çekindikleri için, “Siz ne utanmaz insanlarsınız. Müdahilliğinizi reddettim.. Hâlâ gelmiş vıdı vıdı konuşuyorsunuz” demiyor.. Diyemiyor.. 

Sadece barolar değil.

Tabipler odası da..

“Teröristin de hayat hakkı var, tedavi görme hakkı var” diyorlar..

“Devletin eline geçti ise, artık onun canı, devlete emanettir” diyoruz..

Tabipler odasının açıklamasına hak vermek istiyoruz..

Ama bir bakıyoruz ki..

Askere, polise kurşun sıkanın bile hayat hakkı olduğunu kafamıza kafamıza vurarak kabul ettirmeye çalışanlar, teröristin vurduğu askeri sedyede kendi haline bırakıp, keyif çatan doktorlara açılan disiplin soruşturmalarını kınıyor..

Mimarlar odasını mı soruyorsunuz?

Veterinerler odasını mı soruyorsunuz..

Hiçbirinin, diğerinden farkı yok..

Bu kadarını söyleyeyim, siz gerisini anlayın..

 

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YORUM YAZ

  • ORHAN İNANORHAN İNAN13 dk önce
    ELİNİZE SAĞLIK.HER ZAMANKİ GİBİ BİRİLERİNİN RİYAKARCA DAVRANIŞLARINI KALEME ALMIŞSINIZ..ARA VERMEDEN,ATLAMADAN BU İKİ YÜZLÜ TAVIR VE DAVRANIŞ SAHİPLERİNİ YAZMANIZ ÇOK ÖNEMLİ..YALAN VE DOLANIN FİNK ATTIĞI VE İTİBAR GÖRDÜĞÜ GÜNÜMÜZDE ,HİÇ OLMAZSA SİZ VE SİZİN GİBİ SAYILI İNSANLAR SUSMASIN VE DOĞRULARI ISRARLA SÖYLESİN.ALLAH(CC) RAZI OLSUN.FİSEBİLİLLAH YAPTIĞINIZ MÜCADELİNİZDE AYAĞINIZA TAŞ DEĞDİRMESİN YÜCE MEVLAM.
  • Ahmet Y.Ahmet Y.18 dk önce
    Hayır yani! Avukat ve davacı, haklı olmasa da (haklı farzedelim) suç duyurusunda bulunabilir. Ancak iddianameyi, DEVLETİN SAVCISI hazırlar. Devletin savcısı da, davalıyı dinlemeden, iddianame hazırlayamaz. BU İDDİANAMEYİ HAZIRLAYAN SAVCI, HANGİ DEVLETİN SAVCISI VE HANGİ DELİLLE İDDİANAME HAZIRLIYOR??? İşte asıl soru bu!
  • kara kutukara kutu20 dk önce
    Avrupa ve diger dunya ulkelerinde, ne Barolar, ne vakiflar veya dernekler hicbir zaman ulke siyasetine aykiri aciklama yapamiyorlar. Hatta bu kurumlari hic duymuyorsunuz bile. Yani, sadece kendi alanlarinda calisiyorlar. Iktidarin veya devletin isine karisamiyorlar. Turkiye de ise bunlar sanki kendileri iktidarmis gibi, millete ve gazetecileri kucuk gorup dava bile acabiliyorlar! TURKIYE DEVLETI VE IKTIDARI ACIL BIR ONLEM ALMASI GEREKIYOR BU ZATLAR VE KURUMLAR HAKKINDA! BU YORUMA KESİNLİKLE KATILIYORUM
  • Terörist bunlar!Terörist bunlar!28 dk önce
    Bu CHP ve müttefikleri Türkiye’de terör estiriyorlar,zalimler!Kendileri her türlü cürmü işler,iftirayı atar,sonra yasal işlem,”VAYYY!NERDE DEMOKRASİ,NERDE ÖZGÜRLÜK”¿(!)YeniAkit gibi bir sayısı azalmış vatansever gazetelerimiz doğru haber yapar,satın alamayınca hemen başlarlar karalamaya!Ee,ne demişler “meyveli ağaç taşlanır!”Sen meyve vermeye devam et YeniAkit,Türkiye arkanda,evvelAllah!
  • hercaihercai47 dk önce
    Avrupa ve diger dunya ulkelerinde, ne Barolar, ne vakiflar veya dernekler hicbir zaman ulke siyasetine aykiri aciklama yapamiyorlar. Hatta bu kurumlari hic duymuyorsunuz bile. Yani, sadece kendi alanlarinda calisiyorlar. Iktidarin veya devletin isine karisamiyorlar. Turkiye de ise bunlar sanki kendileri iktidarmis gibi, millete ve gazetecileri kucuk gorup dava bile acabiliyorlar! TURKIYE DEVLETI VE IKTIDARI ACIL BIR ONLEM ALMASI GEREKIYOR BU ZATLAR VE KURUMLAR HAKKINDA!
  • Hamit KalanlarHamit Kalanlar1 sa önce
    Ali Bey, Akit gazetesine gerici ya da Dilipak'a yobaz yaftalarını yapıştırmaları ve benzeri örnekler gerçekten yanlış. Ancak bu gazeteyi düzenli okuyan biri olarak hatırlatmak istiyorum, şikayet ettiğiniz bu konuda sizin de özeleştiri yapmanız gerekiyor. Akit'in görüşüne karşı bir çok siyasetçi, yazar vb. kişiye aynı şekilde yaftalama yapılıyor hem de sürekli. Bir ara Ahmet Hakan'a sıkça sıfatlar (hergele) yakıştırıyordunuz, ya da İmamoğluna, Yavaşa hatta ittifak dışında iken MHP ye. Bir şeyi eleştiriyor ve yanlış buluyorsanız sizin de bunu yapmamanız gerekir ki inandırıcı ve samimi bulunabilesiniz.Akit gazetesinde en takdir ettiğim uygulama ise her fikirden okur yorumlarına yer verilmesi, bunu yapan başka gazete yok bildiğim kadarıyla.
  • MustafaMustafa1 sa önce
    ... Bu devletin adalet mekanizması olmayınca elde olan kanunlar bile uygulanmayınca (tek taraflı uygulanıyor) bizler daha çook ciyaklarız. Adaletin kılıcı keskin olacak ki.... Adalet mi??* Burada erol taş gibi gülmek gerekiyor.
  • ali ihsanali ihsan1 sa önce
    İDRİS KÜÇÜKÖMER HOCA DER Kİ, " TÜRKİYE DE SOL SAĞ ,SAĞ SOLDUR." ASLINDA TÜRKİYE DE SOL HEM AMERİKANCIDIR. ( Kİ BUNU KEMAL GÜRÜ,Z AÇIKÇA TV. LERDE SÖYLEMİŞTİR ) HEM DE FAŞİSTTİR. BUNLAR TÜRKİYEDEKİ EN TUTUCU KESİMDİR. SAYIN YAZAR BOŞUNA YORMAYIN. BUNLAR ANLAMAZLAR. AMA YAZINIZ YENİ NESİL İÇİN , BİZLER İÇİN DEĞERLİDİR. AKİT'İN YANINDAYIZ. DOĞRUNUN ve HAKLININ YANINDAYIZ. “Mü’minin ferasetinden (anlayışından, sezişinden) sakının.Çünkü o Allah’ın nuru ile bakar.”(Tirmizî, Tefsîru sûre, 15/6) BİZLER BU HÜKÜMLE BAKIYORUZ. ALLAH SABIRLAR VERSİN.
  • Murat soylubeyMurat soylubey2 sa önce
    Bende şunu diyorum AKİT GAZETESİ olmasa Mümin Türk Gencliğini kim Basında temsil edecek.Çizgisinden ve davasından taviz vermeyen tek Gazete.Duacıyız.
  • % 65-70 SAĞ SEÇMEN ! bu kadar derin UYUMASAYDINIZ% 65-70 SAĞ SEÇMEN ! bu kadar derin UYUMASAYDINIZ2 sa önce
    Ali bey, EŞEK ARILARININ KOVANINA ÇOMAK SOKTUN. !! BÜTÜN ODALAR, BAROLAR DERNEKLER VAKIFLAR, ...ele geçirilmiş ! Bundan sonraki DARBE GİRİŞİMİNİN NEREDEN GELECEĞİ ANLAŞILIYOR!!!
  • muratmurat2 sa önce
    odalar kaldırılmalı zaten pratikte hiçbir işe yaramadığı ortada, veya sadece kendi alanları ile ilgili açıklama yapmalarına müsade edilmeli. hiçbir şekilde kendi mesleklerinin dışında toplantı yapmamalı, açıklama yapmamalı. meselatabipler odası seçimlerle ilgili beyanda bulunmamalı. ziraat odası ziraatin dışında görüş açıklamamalı.
  • Kızıl Elman Kızıl Elman 2 sa önce
    Çok doğru Söylemişsiniz ,gerçeyi söylemek gerekirse Milli ve yerli diye geçinen Medya gururu hiç bir varlık göstermemiştir sanki rant için çalışıyorlar , Bizler en doğru haberi AKİT Medyasından alıyoruz,,TV programları ,Derin Kutu programına bayılıyorum,,,Sabri beye teşekkür ederiz çok değerli ve yürekli bir insan Programı gür sesiyle çok güzel yönetiyor...Allah AKİT AİLESİNDEN TAZI OLSUN İYİ Kİ BARSINIZ....DUALARIMIZ SİZİNLE......
  • Zekeriya GÖKÇEZekeriya GÖKÇE2 sa önce
    Türkiye'de ne kadar oda,birlik,baro,sendika ... varsa hepsi vatanına milletinedüşman çıkarına dost. azıcık bir çıkar uğrunaneler yaptıklarını hepimiz görüyoruz. Milletin sırtından geçinen bu yapıların fıtratı asla değişmez.
  • TunaTuna2 sa önce
    Ömrün uzun ve bereketli olsun Ali bey. Rabbim sizden razı olsun. Laikçi zorbalarınve küfür yobazlarının din, devlet ve millet düşmanlığı sürecek. Ebu leheb ölmedi.
  • Ahmet AVGINAhmet AVGIN2 sa önce
    Ağzınayüreğine kalemine ve kelamına sağlık
  • Suat KılıçSuat Kılıç2 sa önce
    ... Ben hem Ali beyi, hemde Dilipak beyi yıllardır okur ve her ikisini de Allah için çok severim. Yazım alanları çok farklı.Bu kıymetli değerlerehaksızlık yapmayın. hatta bütün Akit ailesine
  • Mücadeleye devamMücadeleye devam2 sa önce
    Müslümanlar güç kazanmaya başladıklarında kimse kimseye karışmasın diyerek uzlaşmacı gibi davranmaya çalışıyorlar. Kendileri güçlü olduklarında nasıl müslümanlara karıştıkları hatta zulmettikleri görüldü. Müslümanlarda karışmalı onların yalanlarına aldanmamalı bu mücadele işi.
  • Suat KılıçSuat Kılıç2 sa önce
    Bu meslek odaları meslektaşlarının sorunları ile değil sürekli hükümetle ve dindarlarla savaşıyor.Bunlara kesinlikle bir ayar çekilmeli.
  • FEVZİFEVZİ2 sa önce
    Bu odaları, baroları vb. Kapatacaksın. Ya da suyunu keseceksin. Çıkar kanunu üyeliği isteğe bağlı yap. Aidatı kaldır. Bak o zaman ne yapabiliyorlar.
  • Haklısınız Haklısınız 3 sa önce
    Ben de çok isyan ediyorum, bu ÜLKE TV, Kanal 7,A haber ne iş yapar. Hele Kanal 7 Hint dizileriyle milleti uyuşturuyor.
  • Murat Baba Murat Baba 4 sa önce
    Asla müteessir olmayın. En büyük gerici ve yobaz teröriste kucak açanlardır.Onlara göre Özgürlük haklının ezilmesi , zalimin kazanması , mazlumun da kaybetmesidir.Dokununcahatalarına ahlaksız terbiyesizliklerine basıyorlar yaygarayı.Benim şahsî fikrim ilerleyemememizin tek sebebide bu Asalaklardır.Kimse hakkı hak bilip hakka ittiba edenlere söz etmiyor yanlış anlaşılmasın..Anlatmak istediğimehil olmayanlar ve İslam ve dine alenen muhalif olanlardır, Akit e saldırmak isteyenler.Hükümetin acilen bu Oda muhabbetine nokta koyması ve gerekli düzenlemeleri yapması gerekir.Çünkü geçenlerde de söyledim hakkı haykırdığın vakit kötü irticacı gerici oluyorsun kör ve karanlık dünyalarında..Ölene kadar sana ve Akit ailesine desteğimiz tam dır.Allah zalimlere namusunu izzetini şerefini peşkeş çekenlere fırsat vermesin.AminBizi savaşlarla yenemezler korkaklar...Bütün Cebri Fenni ilimlerle alt edemezler Cahiller...Bu dünya tüm görkemi ve ihtişamına rağmen onları korkuturgelecekten Bihaberler....Vel hasıl dün de bugünde, yarın da tüm kainat bizimledir Biiznillah...
  • Kocayusuf Kocayusuf 4 sa önce
    Sayın Ali bey, Akif merhum, şiirinde, aynen şikayetçi olduğunuz tipleri tarif ediyor: "Yüreklerden çekilmiş farzedilsin havfı Yezdan'ın / Ne irfanın kalır te'siri kat'iyyen, ne vicdanın"... Dinden, imandan, Allah-korkusu'ndan nasibi olmayanlardan ne beklenir, yalan, haksızlık, zulüm ve iftiradan başka?..
  • DermanDerman4 sa önce
    Bizler vatandas olarak ister mediyaister hukuk adaket ihtidar ve muhalefet,olarak ulkeye gelecek tehlikeye karsi tek vucut olmaliyiz vebu hususta akit gorevini durst yapiyor .ayrica izmir barosu ,izgurluk savunucusu olacagi yerde iki yuzluluk yapiyor kiniyorum bir teroriste dahi ,hak taniyanbir adaket anlayisi akite bu esas goregini kisitlayip ceza verdirmek istemesi hic bir hukukda yeri yoktur iyiki varsin akit.
  • REİS, REİS, 5 sa önce
    Bu ülkede 80 yıl tek EFENDİ olan beyazTürk kafiri.AVUKATI savcısı hakimi askeri doktoru.Mazlum KÜRT ve TÜRK halkına ZULMÜN her çeşidini yaşattı HESAP verecek.Asıl hesap DİN günü ve ZULÜM"lerin karşılığı ebedi CEHENNEM olacak .Bunu kendi ANA"sının ADI gibi biliyor Bu ACI" yla yaşayamaz İNTAHAR edecek bekliyoruz.
  • vatandas sabrivatandas sabri5 sa önce
    AT YALANI IFTIRAYI. BULUNUR INANANISOLYANDANCARKLITAKIM eski aliskanligi atar yalani iftirayi.camurututmassa izi kalir..sonra anayasa mah..yargitay.yerel mahkemeye kosar sikayet kuyrugunagirer...hem sucludur hemde yussuzdur...SIMDIFETONUN dakursunualdilarherseymubah..yalan hak.hukuk.gunah.yazik.ayiparamabunlarda....yokkiinanclari neararsin..
  • Çukurova fatih'i Çukurova fatih'i 5 sa önce
    Allah hepsinin belası nı versin inşallah bu odaları birliğini ne zaman kapatacaksınız bunların hemen hepsi vatan hainiiçimizdeki terörist düşmanlar
  • Süleyman Sırrı DinçerSüleyman Sırrı Dinçer6 sa önce
    Kaleminize..sağlık..ancak..Dilipak.da..sütten..çıkmış..ak..kaşık..değil..sinsiliğini..farkettim..okumuyorum..kendisini..
  • MuratMurat7 sa önce
    Akitin değerlerini savunmak diğer namertlerekarşı en büyük şereftir bu ğlkeye en büyük kötülüğü yıllarca Atatürkün arkasına sığınan bu alçaklar verdi herşeye bunu maske yaptılar ama her namertliğide bırakmadılar asla ey Sayın dilipak ali beyin kibarca dediğini biz size defalarca söyledik bindiğiniz dalı kesiyorsun diye ak Parti tabiki eleştirilecek hatasız değil ama bu kancıkara tek söz etmeyip sadece kendi tarafınızı eleştirirseniz işte bu kancıkların değirmenine su taşırsınız bu işin baştan beri diyorum ya kökten devlet ve vatandaşla beraber ki bunlar gerçek vatan evladıdır benim gözümde bu hainlerin tepesine çökülmedikçe huzur yok kimse kendini kansırmasın günü kurtarmak çözüm değil azdan az çokdan çok gidecek gerisi hikaye denemesi ve görmesi bedava eğer aksi olursa yarın iktidar bunlara geçtiğinde bu vatandaş yani gerçek vatan evlatları sanmayın 28 şubat gibi susacaklar asla15 temmuz bunun provasıydı
  • Ayşe BAyşe B8 sa önce
    Bunun için saldırıyorlar zaten AKİT i susturmak için. Allah fırsat vermesin başlarını yedirsin inşallah
  • DavutDavut8 sa önce
    Bu 40 bin avukat hukiki lafazanlık yapıyor diye kanunlar nezdinde biz vatandaşlardan daha imtiyazlı mıdır?Hukuktaki aksaklıkları düzetecek yenı önerilerde bulunması gerekirken hepsi de kendisini siyasetçi zannediyor. Yasayla en kısa zamanda bu güruhun taşkınlıkları sınırlandırılmalı! Sivil yurttaşlar olarak biz de barocular gibi aynı haklara sahibiz. Cumhurbaşkanı külliyeye bizleri davet etsin. Biz sıkıntılarımızı anlatalım. Onlar bizim temsilcimiz olamazlar. Onlar yargı diktatörlüğü arzulayan bir güruhtur.
  • Serkan Serkan 8 sa önce
    Ali bey,Ağzınıza yüreğinize sağlık içimizden geçenleri dökmüşsünüz yazıya ALLAH bunlara fırsat vermesin utanma duyguları yok olmuş karaktersiz insanlar bunlar.

Ali Karahasanoğlu

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