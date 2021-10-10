“AK Parti iktidarında yoksullaştık”

Sözcü böyle manşet atmış:

“Şahlanmadık yoksullaştık!”

Devamında da,

“AKP iktidarında böyle şahlandık!” başlığı ile, rakamlar vermişler..

“Dış borç 2002’de 150 milyar dolarken bugün 475 milyar dolar” demişler..

“Benzin 2002’de 1.30 TL iken bugün 7.78 TL” demişler..

“Dolar 2002’de 1.50 iken bugün 8.94 TL oldu” demişler..

“Çeyrek altın 2002’de 32 TL’yken bugün 863 liraya çıktı” demişler..

“Tüketici kredi borçları da 2002’de 5.5 milyar TL iken, bugün 915 milyar lira oldu” demişler..

Bir rakam daha vermeleri gerekiyordu..

Onu vermeye yürekleri yetmemiş..

Cesaretleri kalmamış..

Yalancılıklarını ortaya koyacak, “yoksullaştık” derken nasıl bir sahtekarlığa imza attıklarını deşifre edecek rakamı atlamışlar..

Harcama kalemlerini verirken, bir de asgari gelir rakamını vermeleri gerekirdi ki..

Şahlanmış mıyız. Yoksullaşmış mıyız, anlayalım..

Onların yürekleri yetmemiş.

Patronları Fransa’da hâlâ kaçak yaşıyor.

Korkusundan Türkiye’ye adım atamıyor..

“Savcı benden hesap sorarsa, verebilecek cevabım yok” diyor..

“Hakim sorarsa, diyecek bir şeyim yok, mecbur hapise girerim” diyor.

Türkiye’ye gelemiyor..

Fransa’da kaldığı otel lobilerinden, Türkiye’deki gazeteyi yönetiyor..

“Saldırın” diyor..

Buradaki işçileri saldırıyor..

Tesadüf müdür bilmiyorum..

28 Şubat sürecindeki Cem Uzan’ın işçilerinin hemen tamamı, şimdi Sözcü’ye dolmuş..

Uğur Dündar; Cem Uzan’ın yanında idi.

Şimdi Sözcü’de.

Yılmaz Özdil; Cem Uzan’ın işçisiydi..

Şimdi Burak Akbay’ın işçisi..

Saygı Öztürk, hâlâ Cem Uzan’ın Fransa’da ziyaretine gidip, ondan talimatlar alan, eski işçisi..

Şimdi Sözcü’nün yeni işçisi..

Eee.

Geriye Sözcü’de kim kaldı ki.

Batık bankacı Dinç Bilgin’in işçisi Necati Doğru..

Batık bankacı Erol Aksoy’un işçisi Rahmi Turan..

Batık Bankacı Cavit Çağlar’ın işçisi Emin Çölaşan..

Şimdi çıkmışlar, “‘yoksullaştık” diyorlar..

Hepiniz birlikte batırdınız, ülkeyi..

Patronlarınız, milletin paralarını çaldı..

Siz de seyrettiniz.

Tek kelime aleyhlerine bir eleştiri yayınlamadınız..

Yüreğiniz yetmedi..

Erbakan Hoca’nın, unutulmuş 2 TL’lik emlak vergisi borcunu sayfalar dolusu habere konu ettiniz de..

Kendi patronunuzun katrilyonlarca liralık borcunu, yazamadınız..

Yine tesadüf müdür bilmiyorum..

Sözcü’nün yazarlarının eski patronu Cem Uzan da Fransa’da yaşıyor..

Sözcü’nün yeni patronu Burak Akbay da, Fransa’da yaşıyor..

Kimbilir belki de..

Cem Uzan, çaldıklarının bir kısmını, Fransalı yöneticilere vererek, Türkiye’ye iadesinin önüne geçiyordur..

Burak Akbay da, Cem Uzan kontenjanından, Fransa’da kalıyordur..

Biz dönelim, “Türkiye şahlanıyor mu, yoksullaşıyor mu?” haberinde verilen benzin, dolar fiyatlarına..

Benzinin fiyatını vermişler.

Doların 2002’deki satış fiyatını yazmışlar..

Ama..

“O tarihten bu yana, yoksullaşmışız” diyebilmek için gerekli diğer rakamı vermemişler..

O zaman büyük harflerle, biz bu tahrifatçılara SORALIM:

“2002’DE ASGARİ ÜCRET NE İDİ? 2021’DE NE?”

Patronu yurtdışında kaçak yaşayan Sözcü’nün yazarları bu soruya cevap verebilirler mi?

Veremezler, çünkü balonları “tısss” diye söner..

Deniz Ayhan isimli muhabir kızın eline vermişler, tek taraflı rakamları..

“Yaz kızım” demişler..

2002’de belki de daha doğmamış kızımız da yazmış:

“Benzinin litresi 1,3 liraydı.” demiş, devamını getirmemişler.

İyi güzel.. Benzin 1,3 TL.. Peki asgari ücret ne kadardı?

Ben söyleyeyim: 184 TL. idi..

“Yaz kızım” denilen Deniz Ayhan devamında bugünkü fiyatı da yazmış:

“Bugün benzinin litresi 7,78 TL.”

Belki Deniz Ayhan kızımız yazmak istemiştir ama.

Milletin paralarını çalan Cem Uzan’ın eski işçileri, şimdi ise kaçak patrondan emir alan gazetenin yöneticileri “Yazma kızım” demiş olmalılar ki..

Deniz Ayhan yazmamış..

Biz yazalım, 2002’de 184 TL olan asgari ücret, bugün 2.825 TL.

Yani, asgari ücretteki artış 15 misli..

Peki benzin kaç katı artmış?

Sadece 6 katı..

15 katı nerde? 5 katı nerde?

Diyecekler ki..

Dünya genelinde petrolün varili ucuzladı..

O zaman dümbeleklik yapmayın..

Çeyrek altın tüm dünyada dolar bazında da değeri artmış iken..

Sanki sadece Türkiye’de çeyrek altının değeri artmış gibi yalan söylemeyin..

Ha, dolardaki değer artışını da söylerseniz, onun da cevabı var!

Dolardaki değer artışı ne kadar?

1,5 TL olan 1 dolar, şimdi yuvarlak hesap, 9 TL imiş..

Bak bunun hesabı, tam milimetrik çıktı..

Milimi milimine 6 katına çıkmış..

Asgari ücret kaç kat artmıştı? 15 kat..

Şimdi getirin matematik profesörlerinizi.

Onlara ilave edin, Kemal Kılıçdaroğlu gibi hesap uzmanlarınızı. Türkiye’dekiler yetmez, dünyanın öbür yakasındaki Siyonist hizmetkarı sözde bilim adamlarını.. Böyük böyük ekonomistleri..

Hepsini dizin karşımıza, verin cevabını..

Cepten çıkan 6 kat artarken..

Cebe giren para 15 kat artıyorsa..

Yoksullaşır mıyız? Yoksa şaha mı kalkarız..

Kendi kafama göre bir mal belirleyip, onlar üzerinden değerlendirme yapmıyorum..

Sözcü’nün verdiği ürünler üzerinden hesap yapıyorum..

Sözcü, asgari ücrete gelen zammı hesaplamamış. Sadece onu, ben ekliyorum.

Yoksullaşıp, yoksullaşmadığımızı tespit için de.. Asgari ücrete gelen zammı bilmemiz, zaten zorunlu..

Yoksa bu kafası kıyaklar, 2002’deki asgari ücretin, hâlâ geçerli olduğunu mu sanıyorlar?

Birileri diyecek ki..

Dış borcu da cevaplasana.

Biraz ahlaklı olan, kendi kafasından cevaplar..

2002’de Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’nız 180 milyar dolar.. 2020’de ise 717 milyar dolar..

4 misli artmış.

Peki dış borcunuz ne kadar artmış?

3,16 kat artmış..

Demek ki gelirimiz, dış borç artışına oranla, çok daha fazla artmış..

Bizde yamuk yok..

Birini TL, diğerini dolar cinsinden almak yok..

“2002’de kredi borçları 5,5 milyardı, bugün 915 milyar” çarpıtmasına ise, aslında hiç cevap vermeye gerek yok..

Bunu söyleyenlere derim ki: “Be utanmaz, 2002’de kaç kişinin banka kartı vardı ki, borcu olsun..”

Ve son eklerim: “(Faize tabii ki bulaşmasınlar) 2002’de böyle bir borç yapma imkanınız yok iken, şimdi bir de böyle bir imkanınız olmuş. Daha ne istiyorsunuz, CHP belasının, başınıza geçip, hepinizi soymasını mı?”