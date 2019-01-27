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Ahlaksızları madara eden Maduro gerçeği!

27 Ocak 2019 Pazar

Venezuela’daki darbe girişimi, maskeleri indirdi..

Nerden başlayalım?

Amerika’dan başlayalım..

Sonrasında da Türkiye’dekilere kadar gelelim..

Amerika, ilk anda kirli yüzünü nasıl gösterdi?

“Muhalefet lideri Guiado’yu geçici başkan olarak tanıyorum” diyerek.

Ortadoğu’da petrolüne el koyamadığı ülkelere, “Size demokrasi getirmek istiyoruz” izahı(!) yaparak karışıklık çıkaran..

Petrolüne el koyduğu Ortadoğu ülkelerinde ise, krallarla kol kola girip, dünya pastası kesen Amerikalılar daha ne desin? Ahlaksızlıklarını daha nasıl ispatlasınlar?

İşe bakın..

Bir devlet.. Başka bir devletteki seçilmiş başkan yerine.. Kerameti kendinden menkul evliya örneğindeki gibi.. Oturduğu yerden kendisini başkan ilan eden muhalefetteki bir ismi devletin temsilcisi olarak tanıdığını ilan ediyor..

Hani şunu yapsa..

Belki tartışılır..

Dese ki; “Şu şu sebeblerle, mevcut başkan meşruiyetini kaybetmiştir. O ülkedeki hukuksuzluklara bu andan itibaren onay vermediğimizi göstermek için, Büyükelçimizi geri çekiyoruz!”

“Olabilir” der, itiraz edemeyiz..

Ama..

Burnunu, başka ülkenin içişlerine sokarak.. 

“Muhalefet liderini başkan olarak tanıyorum” derseniz.

Adama ne derler?

“Çüüüşşş”den başka!

**

Amerika’dan bu taraflara doğru geçelim.. Dün İspanya, Almanya ve Fransa’dan ortak bir açıklama geldi..

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ve Almanya hükümet sözcüsü, Venezuela’da 8 gün içinde seçime gidilmediği takdirde muhalefet lideri Juan Guiado’yu geçici başkan olarak tanıyacaklarını ifade ettiler.

Hemen belirtelim..

Maduro seçimle işbaşına geldi mi?

Geldi..

2018 Mayıs’ındaki seçimde, % 67 oy ile başkan seçildi mi?

Seçildi...

Eee?.. Şimdi istenen bu yeni seçim ne oluyor?

Muhalefet istedikçe, her 8 ayda bir seçim mi yapılacak?

Yabancı devletlerin aklına geldikçe, seçim istediklerinde, yeniden yeniden seçim mi yapılacak?

Bunun kapısını aralarsanız, Türkiye’de de CHP, her gün yenilir, ertesi günü seçim ister..

Bunun sonu yok ki!

Veya şöyle soralım, “Maduro da; Almanya için, Amerika için aynı şeyi söylese, bu ülkelerde de yeniden seçim mi yapılacak?”

Bu da bir yana..

Eğer Venezuela’daki 2018 Mayıs’ında yapılan devlet başkanlığı seçiminden dolayı, bu ülkelerin bir kuşkuları varsa, bunu 8 ay sonra mı dile getirmeleri gerekirdi..

Geçtiğimiz mayıs ayında seçim yapılmış.

Sonuçlar açıklanmış.

Kimseden bir itiraz yok. 8 ay sonra..

“Yeniden seçim yapın, önceki seçimi kabul etmiyoruz” denilebilir mi?

Ya şu mantıksızlığa, ahlaksızlığa, madrabazlığa ne diyelim..

“8 gün içinde Madura, seçim kararı almadığı takdirde, muhalefet lideri Juan Guiado’yu geçici başkan olarak tanıyacağız!”

Yani olur da.. Yapılmak istenen kara plan bu kadar açıktan açıktan ilan edilmez..

Seçildiği ilan edilen kişiyle ilgili bir itirazınız var ise, “seni başkan olarak kabul etmeyeceğiz” diyebilirsiniz.

Bu sizin en tabii hakkınız.

“Adamına göre muamele ediyorlar” der geçeriz. 

Ama.. Farklı bir ismi.. Devlet başkanlığı seçimine bile girmeyen bir ismi.. Devlet başkanı olarak kabul edeceğinizi ilan ederseniz..

Artık maskeler inmiş..

Rezillik zirve yapmıştır.

**

İnen maskeleri deşifre etmeye devam ediyoruz..

Sırada Türkiye’deki ikiyüzlüler var..

Onlardan birisi de, Prof. Dr. Ümit Özdağ..

İyi Parti genel başkan yardımcısı da olan bu prof, AK Parti adına açıklama yapan Ömer Çelik’e cevap vermiş.

Ömer Çelik’in “Hiçbir ülke Venezuela’ya başkan atayamaz. Demokrasiyle yönetilen ülkelerin başka bir ülkeye başkan atamaları tam bir saçmalık ve saldırganlıktır” açıklamasına, aklı sıra şu cevabı yetiştirmiş..

“Peki Ömer bey, siz neden Suriye’de Esad yerine başkan atamaya çalışıyorsunuz?” 

“Ay.. Ay.. Ay.. Ne büyük bir çelişki yakalamış, 27 Mayıs darbecisinin oğlu! Sen ne dahi mişsin be, Ümit bey!”

Türkiye’deki en acıklı darbelerden birisine imza atan adamın oğlu, ABD’nin, Venezuela’da Maduro’yu indirmek istemesi ile  Türkiye’nin Suriye’ye Esad’ı istememesini aynı kefeye koyuyor.

Maduro ile Esad aynı imiş! Bu adamın babasının kafasına göre de zaten, Menderes seçimle gelmemişti.. Paraşütle başbakanlığa oturmuştu ki, darbe ile indirdiler..

Babasına bak.. “prof olmuş. Milletvekili olmuş. Bir iktidara gelip ülkeyi yöneteceğini ilan etmiş” oğlunu anla..

Son 4 yıl içinde, 4 değişik seçim yapılan Venezuela ile yıllar önce, dandik bir seçim yapan Suriye’yi bir tutuyor.

Daha önemlisi..

Babadan oğula geçen devlet başkanlığı sistemi sayesinde koltuğa oturan Esad ile 2018 Mayıs’ında % 67 oy alarak devlet başkanı seçilen Maduro’yu bir tutuyor! 

**

Bir de..

ABD’ye karşı, AB’ye karşı, egemen devletlere karşı Maduro’yu destekleyenlere, özellikle de akit çizgisine, sosyal medyada “nanik” yapanlar var..

“Keh keh.. Maduro’nun yahudi olduğunu biliyor musunuz akitçiler” diye, kendilerince kafa buluyorlar..

akit’in tutarlı çizgisini, farkına varmadan, ifşa etmiş oluyorlar..

akit, körü körüne yahudiye karşı değil..

Maduro; velev ki, onların dediği gibi yahudi olsun..

İsrail’in Filistinlilere yaptığı zulme karşı sessiz kalmıyorsa.. Sessiz kalmayı boşverin, “katiller.. çocukları öldüren zalimler” diyerek, onları telin ettiği gibi.. Onların yaptıkları zulme karşı duyarlı davranmayan batılı ülkeleri de, “İki satırlık kınama ile konuyu kapatıyorlar. Vicdanlarını rahatlatıyorlar” diyerek bombardımana tutan bir Maduro’yu, yahudi de olsa tabii ki destekleriz.. 

Filistinlileri katleden yahudi ile.. Veya Filistinlilerin katledilmesine seyirci olan gizli yahudilere karşı.. Filistinlilerin katledilmesine itiraz eden bir yahudi arasında tercihde bulunmak gerekirse..

Tabii ki, katliama karşı çıkan, katliama sessiz kalanlara da karşı çıkan yahudiden yana olmamız gerekir..

Değil mi, akit’i köşeye sıkıştırdığını zanneden, benim uyanık yahudiseverlerim!..

 

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YORUM YAZ

  • TurgutbenrehisTurgutbenrehis1 sa önce
    Bende diyorumkiiyikisizvarsınızAkitimizvarAllahrazıolsun
  • Ne AcıNe Acı1 sa önce
    Bir millet diktatör ile emperyal uşağı arasında seçime(sandıkta değil,cephede) zorlanıyor. Allah ülkemizdeki siyaset simsarlarına tapınanlara akıl fikir versin.
  • RukiyeRukiye1 sa önce
    Secime katilan %40 in %67 si ali efendi. Milyonlarca venezuellali ulkeden kacmak zorunda kaldi. Kalanlarda aclik sefalet hastalik salginlari ile mucadele ediyor. Sadece kayitsiz sartsiz yandas olanlara yapilan gida yardimlarini alanlarin kullandigi oylarla kazanmak adil ve mesru sayilmaz. Ayrica seffafta degildir. Maduro uluslararadi badkiya dayanamaz.Allahin izniyle sira bizim maduroya da gelecektir.
  • Kunta KürdeKunta Kürde1 sa önce
    Ülkede darbe oluyor! Ele başı ABD de ve bizim akil liderler bir dur diyemiyor ' ABD ülkede halla top koşturabilir! İncirlik üssü işlevini bitirdi ! Soğuk savaşa biteli çok oldu ! Hoş o zaman bile bizi sattı ' bu ABD üsleri burada tek amaçı güdümünde . İsrail'in kollanması ve korunması! Ayrıca Fetö bu üslere günü birlik gelip gidebilir ! Kimsenin ruhu duymadan ! Katilimize aşk besliyoruz !
  • MehmethanMehmethan1 sa önce
    Esed,katar gazı güzergahı için evvela Turkiyeye tamam deyip sonra ağababasının zılgıtıyla bizi satan heriftir..yani liderlik vasfı yoktur.. Maduro ise Abdye kafa tutabilen herifoğlu heriftir..
  • OkurOkur1 sa önce
    Ömer el Beşir nolacak
  • erden canerden can1 sa önce
    Selamunaleykum ali bey allah razi olsun amin
  • YaziyorunYaziyorun2 sa önce
    Bir kelinenin,anlami.Ahlaksizlik. kurallara devletlerin kendi yonetimlerine mudahale, bir eskiya zorba hirsiz hakki olmayankarsisindakinin rizasini sormayan,haydut bugun degerli akit,kose yazarlarina goz attim Ahmet gulumseyen beyden ,insanlarin engelli imtihani,her engel bizlere birer imtihan .hani engelli atlarin,engelleri basariyla tamamlayinca kimse itiraz edemez ve birincilik odulde onun hakki verilir bizlerede bu engeller,bir nevi yuksek bir merdiven cikacaksiniz bir sonraki basamak devam etmezsen hedefe varamazsin. Ayrica Rasim elibol bey ,de bir kac cumlede ornek vermis makale uzun,yazisinda Abd her hangi bir ulkeye once taleb teklif yapyirim ,sonuc alamazsa darbe yaptirir yoksa abd venezuela taktigi,turkiye icnde bir denememi. Sayin ali karahasanoglu degerli muderis unvana gerek yok fikurkeri bize yeter ,herzaman mazluma desten zalimin haksizin Ahlahsizin karsisinda olmustur. Hep beraber ulkemize yoneticilerimize sahip cikalim ayriliga dusmeyeim.
  • Bir YolcuBir Yolcu2 sa önce
    Başka ülkelerin iç işlerine karışan... Seçilmemiş kişileri o ülkelerin başkanlığına atayan... Kendilerini dev aynasında gören devlet adamları(!), fil hortumlu, domuz karakterli kişilerdir...
  • CoskunakademiCoskunakademi2 sa önce
    Umit ozdag cok dogru demis esad i devirmek icin suriyeyi mahvedeceksiniz sam da cuma namazi kilacagiz diye maduro olunca icislerine mudahale olacak esadda secimle gelmis esad diktatorde maduro cok mu demokrat birisi...ulkede uretim yok asgari ucret 2 dolar enflasyon yuzde bir milyonu gecmis ulkede artik paranin degeri kalmamis sen nusrette shov pesindeysen ulkedeki insanlar bundan rahatsiz olur.Abd nin yaptigi serefsizligin daniskasidir onu soylemiyorum zaten de maduroyi da bana kahraman gibi gostermeyin
  • sukrusukru3 sa önce
    Ali bey,Tayyip Erdoğan şimon pereze çocuk katilisiniz,siz insan öldürmeyi iyi bilirsiniz dediği günden bu yana ülkemize yapılan saldırılar dur durak bilmeden devam etti ve ediyor.Zaten fötr şapka bunun bir bedeli olur demişti ve olmaya devam ediyor.Ama olsun biz her türlü bedel ödemeye razıyız,Yeterki bu alçakların önünde eğilmeyelim.Şimdi maduroda aynı sebepten saldırıya uğruyor,Çünkü İsrail'e çocuk kaatilleri dedi.Maduroya sahip çıkmalı ve tüm dünyaya bu ülkeye neden saldırıldığını haykırmalıyız.
  • mutmainemutmaine7 sa önce
    Şimdi bu yazıda birilerinin kanına dokunacak ,şu ülkede krallık olsa padişahlık isterler, demokrasi varsa darbecilik severler, bir türlü memnun olmaz bunlar..hayatlarına bakın zaten sürekli bir isyan sürekli eleştirii vardır , çirkeflik içinde yüzerler. Allah rızası için yaşamak nedir cihad nedir onu yaz akit.yazda Allahın kanunlarının var olduğunu hatırlasınlar.ancak huzuru böyle bulurlar
  • ottootto8 sa önce
    Bizdeki devşirme yahudiler, Maduro'nunkoltuk altı kılı bile olamazlar.....
  • Rabia Zafer Rabia Zafer 8 sa önce
    Çok Doģru Yazmış. Aynen Öyle.
  • BirolBirol8 sa önce
    Maduro'yu,Venezuelayı bırak da Doğu Türkistan da müslüman kardeşlerimizin halini bir yazıver.Zalim Çin bir bir katlediyor zulmediyor.Elin Madurosu kadar değerleri yokmuş meğer.Millet bir anda sosyalist sever oldu.Biraz tutarlı olun size mi kaldı maduroyu savunmak.Ne oluyor bize yahu!
  • vatandasvatandas8 sa önce
    Sayin yazar beyimKılavuzu karga olanlar böyle savrulurlar.Özbay aklınca abd ye destek veriyor.sap la samanı karıştırıyor. Önce abd denilen Haydut, terörist devlete iki kelime söyle .? Milletin tokadini ı yersiniz inşallah. Ama üst akıl bunlarida besliyor.elbette üst aklın kılıcını sallayacaklar.ulen esat dediğin katil 1.000000 insanı katletti.10.000000 .milyon insanı yerinden yurdundan etti.Madura kaç insanı öldürdü. ? Alemi kör milleti aptalmi saniyorsunuz? Madura sosyalist ama Milli veyerli milliyetçi bir devletadamı ,sizin gibi cakma milliyetçi değil.

Ali Karahasanoğlu

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