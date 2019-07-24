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Afedersiniz, Erzurum Kongresi kararlarını okudunuz mu hiç?

24 Temmuz 2019 Çarşamba

Her 23 Temmuz geldiğinde..

Bir söylemdir tekrarlanır..

“Erzurum Kongresi kararlarının yıldönümü..”

“Bugünkü devletimizin temellerinin atıldığı Erzurum’da alınan kararların hikayesi..”

“Milli sınırların bütünlüğünün vurgulandığı kongre..”

“Kurtuluş Savaşı’nın şekillendiği Erzurum’daki toplantı.”

Ve..

Bu seneye özgü olarak, “Erzurum kongresinin 100. yılı..” söylemi..

Ve yine bu seneye özgü olarak, İstanbul’a CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun seçilmesi sayesinde üst geçitlere asılan afişlerdeki, “Erzurum Kongresi’nin 100. yıldönümünde, ‘Vatan bir bütündür, parçalanamaz’ diyenleri saygıyla anıyoruz” söylemi....

Bu ve benzeri daha nice tanımlamalarla takdim ediyorlar da..

Acaba açıp, kongrede ne kararlar alınmış, bir defacık olsun bakıyorlar mı?

Baksalar, küçük dillerini yutacaklar.

“Saygı duyuyoruz” diyenler, “Yok yok, kaygı duyuyoruz” diyecekler..

Bugünkü kafaları ile Erzurum Kongresi kararlarını yorumlayacak olsalar, “Bu da ne? Bu gerici ifadeler de neyin nesi” diyecekler..

Niye?

Çünkü kongre kararlarının kaleme alındığı dil, bugün bize dayatılan, bize kullandırılan, Erzurum Konresi sayesinde sonraki yıllarda yapılan dil inkilabı sayesinde mecbur bırakıldığımız bugünkü kullanılan dilden fersah fersah uzakta..

Bir somut örnek cümle aktarayım..

Kongre kararlarından, biraz sonra farklı yönü ile masaya yatıracağımız ikinci maddeyi vereyim:

“Osmanlı vatanının tamamiyeti ve istiklâl-i millimizin temini ve makam-ı saltanat ve hilafetin masuniyeti için Kuva-yı Milliyeyi amil ve irade-i milliyeyi hakim kılmak esastır.”

Bir iki kelime kulağınıza tanıdık gelmiş olabilir..

Ama “cümle itibari ile, ne deniliyor” diye sorsam, ben dahil, kaç kişimiz cevap verebilir?

Erzurum Kongresi katılımcılarına “saygı” sunan Ekrem Bey dahil, bu cümleyi tam olarak kaç kişi anlayıp, genç nesile aktarabilir?

Dildeki yozlaşma bir kenara bırakılsa da..

İçerideki yozlaşma, tamamen bir fecaat..

Hemen her gün..

Değişik vesilelerle..

“Padişahın hainleri.. İngiliz yardakçısı halifenin uşakları..” vs. şeklinde bizlere hakaretler edenlerin önlerine, Erzurum Kongresi kararlarını koyup, “Şu maddelerde ne deniyor?” diye sorsak..

“Cumhuriyetin çocuklarıyız..  Laikliğin ölümüne savunucularıyız” diyen ekibe hatırlatsak.. 

“Tam anlamanızı beklemiyorum ama.. Şu cümlede saltanat ve hilafet kelimeleri geçiyor, ne deniyor acaba burada” diye sorsak..

Cevap verebilirler mi acaba?

“Aydınlanma.. İlericilik.. Çağdaşlık..” diye diye.. Tepemizde boza pişirenlere sorsak..

“Erzurum kongresi kararlarında, saltanat ve hilafet için ne denilmiş acaba?” diye..

İçlerinden bir tanecik de olsa, cevap verebilecek tarihçi çıkar mı acep?

Onlar “Erzurum Kongresi” derler..

“Atatürk Erzurum’da toplamıştı” diye söze girerler ve orada işi bitirirler ama..

Gerisini es geçerler ama..

Biz açalım..

Erzurum Kongresi’nin ikinci maddesinde, padişah ve halife için ne deniyor, hatırlatalım:

“Saltanat ve hilafet makamının korunması için Kuvayı Milliyeyi etken ve millî iradeyi egemen kılmak esastır.”

Şaşırdınız mı?

“Ne diyor bunlar ya?” diye küçük dilinizi yutmak üzere misiniz?

Sakin olun..

Rahmetli Mustafa Müftüoğlu, 50 yıl önce seri halde kitaplar çıkartmıştı; “Yalan Söyleyen Tarih Utansın” ismi ile...

Laikçi çevrenin tarihçileri, bir yandan laik cumhuriyetin temellerinin Amasya’da, Sivas’ta, Erzurum’da atıldığını iddia ederlerken..

Bakın o tarihi dönüm noktalarından Erzurum Kongresi’nde alınan kararlarda, ilk hedef olarak ne amaçlanmış?

“Saltanat ve hilafetin korunması.”

Eee, bugün hani, nerede saltanat? 

Nerede hilafet?

Saltanat için çok meraklı değilim ama..

100 yıl önce yaşasa idim, yine “İslamda saltanat emredilmemiş. Çok önemli değil.. Biz işimize bakalım.. Saltanat da olur, başka bir şey de.. Hilafeti kaybetmeyelim” derdim ama..

Bu açıdan, Erzurum Kongresi’nin katılımcılarından, kendimi bugünkü sisteme daha uyumlu gösterebilirim ama..

Geldiğimiz noktada, saltanatın yanı sıra..

Üstüne hilafet de gitmiş durumda...

Ve bu ikisinin birden ortadan kaldırılmasının temellerinin, Amasya Tamimi’nde, Erzurum Kongresi’nde, Sivas Kongresi’nde atıldığını söylemiyorlar mı!

İşte o an, hafakanlar çöküyor bana..

Kardeşim, resmen bir takıyye yapmışız..

“Saltanatı, hilafeti koruyacağız” diye yola çıkmışız..

İkisini de devre dışı bırakmışız..

Bari, bir vesile uydurup, “Erzurum Kongresi’ni unutun” diyelim de..

Takıyyemiz çıkmasın ortaya..

Bunu da düşünmüyorlar..

Nasıl olsa, şablon ifadelerle, “Erzurum Kongresi’nin 100. yılı” deriz..

Geçeriz..

“Üst geçitlere ‘Saygı duyuyoruz’ diye afişler asar, reklamımızı yaparız.. Olur biter” diye düşünüyorlar..

Kim açıp bakacak ki, Erzurum Kongresi’nde saltanat ile ilgili ne karar alınmış, 3 sene sonra ne yapılmış? 

Erzurum Kongresi’nde hilafet için ne denilmiş, 5 sene sonra ne yapılmış, diye kim soracak ki?

Biz okumaz bir toplumuz..

At yalanı, yaz Büyükşehir Belediye Başkanlığı afişlerine, geç-git işine..

“Milli birliğimizin, beraberliğimizin ve bağımsızlığımızın inşa edildiği çok önemli bir buluşmadır. Kongrenin 100. yılında Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygı, sevgi ve minnet ile anıyorum” de, kongrede ne karar alınmış, sonra ne yapılmış, hiç hatırlatma, olsun bitsin bu iş..

Kim, nerede görecek de soracak, Ekrem İmamoğlu’na: “Erzurum Kongresi kararlarındaki, son maddeyi bilir misin? Birliğimizin İslam kardeşliğinden geçtiğini hatırlatan maddeden haberin var mı senin?”

Sahi, Erzurum Kongresi kararlarını, önümüze alıp, bugünle bir karşılaştırma yapmaya var mısınız?

Nelerin sözünü vermişiz..

Neleri kaybetmişiz?..

 

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  • bayram ali korkmazbayram ali korkmaz44 dk önce
    Milli mücadele-kuvayı milliye- ,birinci meclise kadar Osmanlı ve hilafeti kurtarma, ikinci meclisten sonra Osmanlı ve halifeden kurtulmayadönüştürülmüştür.
  • selçuk şahinselçuk şahin46 dk önce
    SİNAN bey kordonda bira bedava demişsiniz nerede olduğunu da söyler misiniz? ben öyle bir yer bilmiyorum da.orada tek olan şey her insanın karşısındakine saygı göstermesi. isteyen birasını içiyor isteyen içmiyor. isteyen mini etek şortla oturuyor isteyen tesettürlü.kimse de kimseye karışmıyor. emin olun bira içenlerle tesettürlü bayanlar bi süre sonra kalkıp birlikte halay çekiyor orda. herkes mutlu yani neresi zorunuza gidiyor anlamadım.saldıralım öldürelim mi bira içenleri bunu mu istersiniz yoksa anlattığım tabloyu mu.
  • abdulmetinabdulmetin1 sa önce
    beri taraftakilere öteden beri hep takiyyeci der dururlar (rahmetli erbakan hoca neler çekmişti bunlardan) lakin takiyyenin danişkasını kendileri yapmışlardır ve hala da yapmaktadırlar..nice vatansever insanlar kullanılıp daha sonra süründürülmüşlerdir, 'm.akif gibi mesela'
  • vel hasılı kelamvel hasılı kelam1 sa önce
    vel hasılı kelam... ilber ortaylı her iki uç kesimleri de darıltmamak için bunları pek konuşup,yazmaz.hoş kendisi inkılap tarihi uzmanı da değil.
  • SİNAN"ASİNAN"A1 sa önce
    SİNAN, üniversite yıllarımda,sinan diye bir arkadaş vardı.herkese küfürle konuşurdu.ettiği küfürlerde öyle sıradan küfür değildi.tam bir kırıktı.ağır,bel altı küfürle kimse adama dayananamzdı.sıkıntılı,sorunlu bir adamdı.kendini ben çok kitap okurum"diyerek milleti kandırıp kendini de etrafını da aldatıp dururdu.adam benimlede konuşurken küfürlü konuşurken,artık dayanamayıp.arkadaşlık listesinden çıkarttım.bunu niye yazıyorum.senin de ondan farkın yok.vesselam...
  • VATANSEVERVATANSEVER1 sa önce
    Sayın yazar bir yazınızdada lütfen gerçekleri saptırmayınız.Bizim gibi başka bir millet toplum varmıdır acaba atalarıyla ceddiyle bu kadar uğraşan. Toplumun bir kesimi Osmanlı'nın (1700-1900 yılları) alıp veremediği var bir kesimin ise Cumhuriyet dönemiyle alıp veremediği var.Bu gün varsayalım saltanat devam etseydi ne değişecekti?Süper güçmü olacaktık,Hicaz,balkanlar,filistin,ortadoğuda ve kafkaslarda kaybettiğimiz toprakları gerimi alacaktık cumhuriyet buna engelmi oldu? Osmanlı devleti 1. dünya savaşını kaybetmiş vatan toprağı işgal altındapaitahtın olduğu başkent istanbul işgal altında bu yazıları yazarken insanların aklı ile dalga geçmeyin o günkü şartları da göz önüne alın sizin tarihten bi haber olduğunuzu anlamak için filozof olmaya gerek yok .Halifelik 3 mart 1924 kaldırılıyor.Elhamdülillah müslümanız Hz Muhammed'in ümmetiyiz.Halifelik osmanlıda neden Hicaz,filistin,ürdün,suriye,ırak vb bir çok toprağımızı kaybettik hangi müslüman milletler kafir devletler ile bir olup bize karşı savaştı sonuçta halife müslümanların lideri sizinden bir açıklama bekliyorum aydınlatın bizleri,Çünkü artık hilafet vasfını yitirmiş sadece makam kalmış işlev yapamaz halde millet saltanat ve hilafeti kurtarma derdinde değil öncelik vatan toprağı olmuştur.
  • TaşkınTaşkın1 sa önce
    Hz. Peygamber yerine halife mi bırakmış? Gücü olmayan halife ne işe yarar? Sultan Reşad'ın cihat çağrısına kim uymuş? İngiliz, Fransız, Rus ordusunda ne kadar Müslüman vardı biliyor musun?
  • Sinan Sinan 1 sa önce
    Ali bey kime ne anlatıyorsun İzmir kordonda bira bedava Ankara’da İstanbul’da ne zaman olacak ha birde parklarda köpek pisliğini almak için eldiven poşet gerisi teferruattır hilafeti bunların sırtına kaynak makinasıyla kaynatsana tutmaz
  • YALÇIN KÜÇÜKYALÇIN KÜÇÜK1 sa önce
    evet gizli tarih 2 adlı kitapta yalçın küçükte bu kongrede bu tarz kararlardan bahsediyor.resmi tarih için;"resmi tarih, sadece hutbe'dir" diyorsorunda burda kazım karabekir.ve yanındaki birçok ekip,vatan kavramıyla,atatürkün vatan kavramı başka sınırlar çiziyor.KİME NE ANLATACAKSIN.
  • SmilieSmilie2 sa önce
    Ben size başka bir bomba patlatayım Erzurum Kongresine çağırılan fakat katılmayan iller :Elazığ,Diyarbakır,Mardin. Çok düşündürücü değil mi. 3 üde malum kürt nüfusun yoğun olduğu iller.Bitlis kürt aşiretleri kongreye üyelerini göndererek destek vermiştir haklarını yemeyelim. Ayrıca Erzurum kongresi yerel bir kongre olup ulusal nitelik taşımamakta fakat aldığı kararlar ulusal niteliktedir ve ilk olması açısından Türkiye Cumhuriyeti tarihi için bir mizandır bu yüzden önem arz etmektedir.Ayrıca sizin bahsettiğiniz hilafet ve saltanat korunacaktır maddesi iyi niyetle uzatılan dala saltanat kötü niyetle çeşitli müdahelelerle Sivas kongresini engellemeye çalışmıştır.Nihayetinde Sivas kongresinde Erzurum kongresinde alınan o karar haklı olarak çıkartılmıştır. Milletin bağımsızlığını ancak milletin iradesi ve azmi kurtaracaktır yine bu bağımsızlığın ancak milii egemenlikle sürdürülebileciğifikri egemen olmuştur.Türk Tarih Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi Müdürlüğü Belge 55 (Sivas Kongresini Baltalama Girişimleri) Hani kürtler milli mücadelede yer almış deniliyor ya işte size milli mücadeledeki yer aldıkları misyonu anlatır ifadeler."Kongre teklifi kabul etti. Bundan sonra ben açıklamalara şöyle devam ettim :«Buraya Galip Bey adında bir vali tayin edilmiş, geliyormuş. Ancak, bunun Harput Valisi Ali Galip Bey mi, yoksa Trabzon Valisi Mehmet Galip Bey mi olduğu anlaşılamadı.Fakat biz başka bir bilgi elde ettik. Mister Nowil adında bir İngiliz binbaşısı Bedirhanlılar’dan Kâmuran Celâdet ve Cemil Bey’lerle birlikte, yanında on beş kadar Kürt atlısı olduğu halde Malatya’ya gelmiş ve mutasarrıf Bedirhanlı Halil Bey tarafından karşılanmışlardır. Harput Valisi de görünüşte bir posta hırsızının peşine düşme bahanesiyle otomobille Malatya’ya gelmiştir. Bu maksatla bunlara Adıyaman’daki müfreze de verilmiştir.Maksatlarının Kürtleri, Kürdistan kurulacağı vaadiyle aleyhimize çevirerek, bize karşı suikast yapılmasına yöneltmek olduğu anlaşılmış ve karşı tedbirlere de başvurulmuştur. Diyelim ki, valiyi ve diğerlerini tutuklatmak istiyoruz.Malatya Mutasarrıfı da Kürt aşiretlerini Malatya’ya çağırmıştır. Bu durum üzerine 13’üncü Kolordu bölgesinde faaliyete geçtik. Gereken tedbirler alınmıştır. Yarın akşam Harput’tan gönderilecek bir askerî birlik bozguncuları tepeleyecektir. Buradaki Kolordu Komutanı da gereken tedbirleri almıştır. Malatya’ya ve öteki yerlere de gereken emirler verilmiştir.»Efendiler, Sivas Kongresi’nin hemen hemen bütün toplantı süresince, sinirlere gerginlik verecek nitelikte haberler almaktan geri kalmıyordum.Ancak, aldığım bütün bilgileri olduğu gibi Kongre hey’etine sunmakta yarardan çok sakınca buluyordum. Gördünüz ki, şimdi açıkladığım üzere, gerçekten tehlikeli sayılabilecek nitelikte olan Ali Galip meselesinden de söz ederken ihtiyatlı bir dil kullanmayı tercih etmiştim.Bence en önemli mesele, her türlü güçlük ve tehlikelere rağmen, Sivas Kongresi’nin sonuca ulaşan kararlarla, görüşmelerini bir an önce tamamlamış olmak ve alınan bu kararları memlekette uygulamaya girişmekti."
  • ottootto2 sa önce
    SOKUCU' YA : '' VATAN MİLLET CUMHURİYET ANAYASA TÜRK ATATÜRK ÖZGÜRLÜK DÜŞMANI ''deyip kendini tarif etmişsin. Laf olsun diye yorum yapacağına aç oku bakalım kim doğruyu söylüyor. Papağan gibi size ezberletilen sloganları atacağına, kendine bir kez olsun '' ACABA '' sorusunu sor. Belki o köşeli jetonunda bir kıpırdama olur.Bir yorum daADMİN e : arkadaş sen bu yazılanaları okumuyormusunuz? Sizin gazetenizin yazarına dümdüz hakaret ediliyor. Siz seyrediyorsunuz. Bu yapılan yorumu ODA TV de yapsak anında silerler. Siz maşallah alkışlıyorsunuz !!!!
  • AHMEDAHMED3 sa önce
    Hilafetin , İngilizlerin etkisi ile kaldırıldığını halâ bilmeyenler var. Abdülmecid Efendi makamını rejime karşı kullanacak mış öyle mi.? Çok güzel uydurulmuş bir bahane. İngiliz tarihçi kitabında Hilafeti İngiltere kaldırttı diyor. Hilafeti kaldırakcaksınız diyen siyasetçinin ağzından notlar yazıyor. Bu itiraflara dahi inanmayanlara söyleyecek kelime bulamıyorum.
  • TolgaTolga4 sa önce
    tarih o günün kosullariyla mukayese edilir ,sahi kimi halife yapma pesindesiniz
  • HarunHarun4 sa önce
    Milli mücadelenin örgütlenme aşamasında alınan bu kararlarda M. Kemal halkın tepkisini çekmemek amacı ile bu kararları almıştır aynı zamanda silah arkadaşlarından da saltanat ve hilafet yanlısı olanlar vardır. Bu kongre öncesi Amasya’da aldığı kararlar nedeniyle ist. Hükümeti onu geri çağırmış bunun üzerine istifa etmiştir. Öncelikle saltanata karşıdır bu açıdan aldığı karar samimi değildir eleştirilebilir. Saltanatı lozan öncesi malum sebeplerden kaldırmıştır ancak hilafet 3 Mart 1924de Abdülmecid Efendinin makamı rejime karşı kullanması nedeniyle kaldırılmıştır. Asıl sebep ise makamın birinci dünya savaşı sırasında işlevini kaybettiğinin anlaşılması ve laikliğe ters düşmesidir. Ayrıca Milli mücadele sırasında TBMM ye karşı İst müftüsünün fetvaları,Hilafet ordusunun faaliyetleri bu hususları dikkate almamıştır.
  • ercanercan5 sa önce
    Kaybedilen vatanı geri kazanmışız, az mı?
  • Binbir surat Binbir surat 5 sa önce
    İstanbul ana yollarına “Vatan bir bütündür parçalanamaz” pankartları astırmış. Kim?“Bağımsız Kürdistan’ı kuracağız ” diyen HDP’nin desteği ile seçilen İmamoğlu.
  • O madde internette NEDEN farkli cikiyor?O madde internette NEDEN farkli cikiyor?8 sa önce
    Bu=“Osmanlı vatanının tamamiyeti ve istiklâl-i millimizin temini ve makam-ı saltanat ve hilafetin masuniyeti için Kuva-yı Milliyeyi amil ve irade-i milliyeyi hakim kılmak esastır.” ifade internette=Her türlü yabancı işgal ve müdahalesine karşı ve Osmanlı Hükûmeti’nin dağılması halinde, millet topyekûn kendisini savunacak ve direnecektir'' boyle yaziyor!? Yahudi picleri, Hristiyan Domuzlari gozumuze baka baka herseyimizi degistiriyor, teryuz ediyorlar ve buna dur diyen hesap soran yok!!??

Ali Karahasanoğlu

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