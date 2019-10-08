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ABD tehdit ediyor, ABD karşıtları(!) seviniyor!

08 Ekim 2019 Salı

Yıllardır “ABD karşıtı” olarak kendilerini tanıtanlara bakınız.

1960’lı yıllarda, “Go home” pankartı açmakla övünenlere bakınız..

Her cümlenin başına, “ABD emperyalizmine karşı çıkan bir vatanperver olarak..” ifadesini koyanlara bakınız..

“Bırakın şu ‘Bir gece, ansızın gelebiliriz’i.. Gelin artık” dediler..

Hüsn-ü zan yaptık, “ABD emperyalizmine karşılar ya.. Tayyip Erdoğan’a destek veriyorlar herhalde” dedik..

“Beklediğimiz ‘gece’, aylardır bir türlü gelmedi, yoksa hiç gelmeyecek mi?” diye alay ettiler..

“Tayyip Erdoğan’ı teşvik ediyorlar, ‘Arkandayız’ demek istiyorlar” dedik, kötüye yormadık..

Ama artık, sona gelindi..

Operasyonun takviminin uzadığının farkındayım..

Gecikildiğini biliyorum..

Ama Tayyip Erdoğan’ın da gücü, bu kadarına yetiyor..

Keşke, anamuhalefette, “Afrin’e girersek çıkamayız” demeyen bir parti olsa idi de..

1.5 yıl önce girdiğimiz Afrin’de, çok daha fazlalarını yapabileceğinden emin olduğumuz bir CHP liderini tanıyor olsaydık da..

“Erdoğan da bu işi çok uzattı” diye eleştirseydik.. 

“Tayyip Erdoğan’dan daha hızlı bu işleri kotaracaklar var” deseydik..

Keşke..

Ülkücü geçinen İyi Parti, Türkiye’nin Suriye’deki tüm operasyonlarını engellemeye çalışan HDP ile İstanbul’da, Ankara’da, İzmir’de aynı adaylara oy vermeseydi de..

“AK Parti’den daha hızlı, daha kararlı hareket edecek siyasi partiler var” diyebilseydik..

İyi Parti’nin cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, ‘Biz YPG’yi iki defa vurduk’ diyor. ‘Fırat’ın diğer yakasına geçerse vururuz’ diyorlar. Yok Fırat’ın diğer yakasına geçemezmiş.” diye parmak sallayan HDP’nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’a özgürlük istemeseydi de.. 

“AK Parti’den daha sert yol haritası çizen partilerimiz var. Bizim Tayyip Erdoğan’ımız var ama.. Onun yanı sıra, bir de vatanperverliğini tartışamayacağımız İyi Parti var” diyebilseydik.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, “Bak YPG Fırat’ın ötesine geçecek ve sen de suyun bu tarafından mal mal bakacaksın” diyen Selahattin Demirtaş’a “Ne suç işlemiş ki, cezaevinde” diye sormasaydı da.. 

Biz de.. “Tayyip Erdoğan iyi de.. Bir de bizim Milli Görüşçü Temel Abi’miz var” diyebilseydik..

Bu ülkenin ekmeğini yiyen, hâlâ da yemeye devam eden ulusalcı generallerimiz.. Ülkeleri lehine açıklamalar yapabilseydi de..

“Güvenli bölge planı, Türkiye’nin değil, aslında ABD’nin planıdır. Kimse Türkiye’nin planı hayata geçiyor diye sevinmesin” ahlaksızca söylemleri ile, Türkiye’nin ABD’ye kabul ettirdiği yol haritalarını itibarsızlaştırmaya çalışmasalardı da..

Türkiye, ABD’ye yol haritası kabul ettirirken, bu sonuçtan bile ABD lehine propaganda aracı çıkartmasaydı da..

Biz de, “Böyle emekli generalleri olan bir ülkenin sırtı, yere gelmez. Bugün Tayyip Erdoğan olur, yarın bir başkası olur. Yeter ki bu generallerimiz, emeklisi ile dahi başımızda olsun” diyebilseydik..

Ama..

Emekli askeri bürokratlarımız da..

Ülke yönetimini sahiplenmek isteyen siyasetçilerimiz de..

Hepsi önümüzde duruyor işte..

Emperyalizm karşıtlarından başlayın.

Milliyetçi-ülkücü geçinenlerine kadar..

Kemalistlerine kadar..

“Atatürk’ün, emperyalistlere karşı verdiği büyük mücadelenin bugünkü temsilcileriyiz” diyenine kadar..

Bakın, görün..

Kimin, kimle iş tuttuğunu görün..

Sonra Tayyip Erdoğan’ın, “Fırat’ın doğusuna girmemiz, an meselesi” açıklamalarına “Bizi çok beklettin be hacı” itirazlarına hak vermeye vicdanınız elveriyorsa, “Beklettin” deyin..

Neyse ki..

Bunların hepsi artık mazide kaldı..

Türkiye’nin kararlılığı karşısında..

ABD açıklamasını yaptı..

“Biz tartışmalı bölgelerden çekiliyoruz., ne haliniz varsa görün” demeye getirdi..

Sorun çözüldü mü?

Sorun bitti mi?

Hayır..

Bekliyorum ki, İyi Parti’den başlayıp, CHP’den çıkacak şekilde, tüm partilerin “Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kararlı duruşunu, AK Parti’nin tavizsiz dik duruşunu tebrik ediyoruz. Geç de olsa, ABD’nin riyakar tavrının sonlanması, Türkiye için büyük gurur kaynağı olmuştur. Bu gururu paylaşıyoruz, tebriklerimizi sunuyoruz. Cumhurbaşkanımızın arkasındayız” desinler..

Var mı böyle bir açıklama?

Yok..

Genel başkanlar düzeyinde çıt yok..

İkinci, üçüncü adamlar, ahlaksızca fitne peşindeler..

Kimisi, “ABD’nin kararı, Türkiye ile gizli bir protokol yaptıklarının delilidir” diyor..

Kimisi, “ABD çekilme kararını, ne karşılığında vermiştir” diyor..

Hani bunlara, anladıkları dilden, argo cevap vermek lazım ama..

Terbiyemiz müsaade etmiyor..

Dinimiz müsaade etmiyor..

İşe bakın..

ABD’yi bile karıştıracak şekilde, adamları köşeye sıkıştırmışız..

Sabretmesini bilmişiz..

Hem emperyalist devletin egemenlerine karşı..

Hem de kendi içimizdeki “Ne oldu, ne oldu? Hani ansızın giriyordunuz? Ne oldu? Giremediniz!” diyenlere karşı da sabrı elden bırakmamışız..

Sonunda, ABD ikna olmuş..

“Dünyaya rezil oluyoruz.. Tamam, bedava TIR’lar dolusu silahlar verdik. Adamların kendi akrabalarına (Türkmenlere) yolladıkları ilaçları bile, ‘Silah yolluyorlar’ diye kendi jandarmalarına, kendi emniyet mensuplarına, kendi savcı ve hakimlerine yakalattırdık.. Ama kendimiz teröristlere bedava silah veriyoruz, kimsenin çıtı çıkmıyor.. Çıkmıyor da.. Herkesi de uyandırmanın alemi yok. Bu kadar rezalet yeter” demiş..

“İkna olmuş” gibi yapıp, çekilme kararı almış.. 

Bu sefer de..

Dünü kadar “Hangi girecektiniz, niye giremiyorsunuz” diyenler..

“Gizli protokol yapıldı” ile karşımıza çıkıyorlar..

Rezalete tüy dikiyorlar..

Ve son sürpriz, dün akşam saatlerinde, yine Trump’dan geliyor..

Aylardır söylediğimiz gerçekleri tekrar ediyor, yine tehdit ediyor, ve “Ekonominizi mahvederim” diyor..

Daha önemlisi, “Daha önce de mahvetmiştim” diyor..

Ve böylece, Hacivat-Karagöz oyuncusu çok bilmiş ekonomistlerin hepsi toz oluyorlar. Muhalefet partilerinin tüm söylemleri iflas etmiş oluyor.

Ekonomi kötü imiş, üretim yok imiş, hepsinin palavra olduğu ortaya çıkıyor..

Demek ki, dünya devi, içimizdeki hainlerle birlik olup, ekonomimizi mahvetmek istemiş.

Ama biz, şöyle bir yalpalasak da..

Bugün itibari ile ayakta durmayı bilmişiz..

Dün akşam itibari ile, döviz yine yalpalamaya başlatıldı..

Ve gözümüz, emperyalizm karşıtlarına çevrildi..

Bakalım, sömürücülerle mi ittifak yapacaklar, Anadolu ile mi?

 

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YORUM YAZ

  • Abdulcabbar Abdulcabbar 4 dk önce
    Çör, çöplerle ağzımızı, gözümüzü ve kulağımızı kirletmeyelim... zaman savaş zamanı. Yiğit’in önderliğinde yiğit Türk milletiAmik ovasında başlayan kıyamet savaşına girdi ...
  • Halkın sesiHalkın sesi9 dk önce
    Öncelik ekonomi olmalı. Halk çok büyük maddi sıkıntı çekiyor
  • CelalettinDoğrulCelalettinDoğrul10 dk önce
    Alikardeş merhaba Allah c.c bu Ülkeyive içinde bulunanYüce TürkMilletini inşallahkıyamete kadar korusunsaklasınşuanBu Ülke içinsavaşan Askerimizi , Polisimizi, MİT Mensublarımızı ayrıca Masa başında mücadele eden savaşanBaşta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere tüm Devlet GörevlileriniMuzaffer eylesiniçimizdeki hain kim varsa Allah onları ıslah etsinher sabahimsak vaktinden önce kalkıp Teheccüd namazı kıldıktan sonra ve Kuranı Azim şanı okuduktan sonra bu dualarıediyorum ayrıca Allah' ımülkemizi her türlükaza , bela , deprem ve sel gibifelaketlerden de saklasıngençlerimize başarılar versin inşallah diyorum umarımbu duaları okuyanlarda AMİNDerlerAllah yar ve yardımcımız olsun O ne Güzel yardımcıdır ,O ne Güzel VelidirAMİN AMİN AMİNAllah aEmanetOlunuz
  • misafirmisafir13 dk önce
    Türkiyeyi;şimdiye kadar yapılmış olumlu hizmelerin kıyaslanamayacak kadar katkat fazlasını gerçekleştirmesi yanında, süründürücü ve başkalarının emir eri haline getiren imf den,borçların faizini kapatamayacak yüksek faizli borçu bile,zar zor aldığı durumdan kurtaran AK PARTİNİN KAYBETMESİNİ ANCAK HAİNLER İSTER fakat ,TÜRKİYENİN ÇOĞUNLUĞU HAİN DEĞİL.
  • emekemek22 dk önce
    kimler bu memleketi bu duruma getirmek için uğraştıysa suçluda onlar 90 yıldırdurup neden bugünler beklendi daha zayıf olduğumuz yoksa daha güçlü olduğumuz içinmi doğru yapılan ne var anlatın bilinçli veya bilinçsiz hatalarla çöküşün sonuna dayandık
  • Abdullah ozdemirAbdullah ozdemir56 dk önce
    Bu ... kovalasin Ali bey bu kadarı onlara yeter annayan anladi
  • iyildiziyildiz1 sa önce
    Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Selahattin Demirtaş için; “ne suç işlemiş ki, cezaevinde”demedi... "Adam suçluysa nasıl cumhurbaşkanı adayı olabiliyor, aday olabiliyorsa niye içeride" dedi... 
  • RT53RT531 sa önce
    Sn Yazar;1-30 km lik güvenli bölgenin hemen gerisine çekilen ( ABD nin bunca oyalamasının karşılığı) YPG ve PKK lılarla komşu mu olacağız?2-Güvenli bölgeye yapılacak 25 Milyar $ lık yatırım ve konutlar için finansmanı nereden sağlayacağız ? Emekli ve işçi maaşlarından mı ?3-O konutlar bittiğinde tapularını Suriye Tapu Kadastro Müdürlüğü mü verecek?4- O Güvenli Bölge sağlanıp,konutlar tamamlandığında ülkemizdeki Suriyeliler gitmek istemezse yaptırımı ne olacak ? Bölgenin demografik yapısını nasıl düzenlemeyi düşünüyorsunuz?5- Güveli bölgeden günün birinde geri çekildiğimizde toprakların gerçek sahibi ( biz kalıcı olarak orada bulunmuyoruz diyen Cumhurbaşkanının demecine göre) Suriye yönetimi o bölgeye Suriye Kürtlerini yerleştirirse ne yapacağız ?6-Sahi biz orada kalıcı değiliz açıklamasına rağmen, G.Antep Üniversitesine bağlı El Bab İktisat Fakültesi,Afrin İslami İlimler Fakültesi açılması kararnamesini nasıl yorumluyorsunuz? Bu fakülteler hangi dilde eğitim verecek ? Aynı şekilte Atina Üniversitesine bağlı Edirne Hiristiyani İlimler akademisi, İzmir İktisat Fakültesi kuran bir Yunan Hükumetine ne deriz sizce?
  • zırto alizırto ali2 sa önce
    birak ulan abd.yi suriyeyi şu yapilan zamlardan bahset vatandaş sefaletle savaşıyor
  • Dadaş Dadaş 2 sa önce
    Bir kesimi anlarım Tarkan İzmir İstanbul Ankara başkanlarına güzelleme yapar ama Amerika’da Avrupa’da Yaşar bir diğeri 3 yaşındaki çocuğunu İngiltere’de aylığı 70 bin lira ana okuluna yazar onuda anlarım kısacası zenginler millet ittifakını destekler anlarım metrobüs metro kuyruklarındaki vatandaşı hiç anlamıyorum akparti neyi yapmadıda oy vermez chp sadet ip hdp neyi yaptıda oy verir Türkiye’de elit kesimin yönlendirme yaptığı aşikar anlamıyorumusuz kendimize gelme ve ülkemize sahip çıkma zamanı
  • DermanDerman2 sa önce
    Guvenilmeyenin,imani yoktur.namazi olmayanin islamdan payi yoktur.Gaffar ve kahhar,kabz ve basit hafiz Rafi muiz.Cenani Allah rahman rahim sifatlari ile tecelli buyursun.kartallar kazlardan,kazlar kartallardan rahatsiz olur.
  • ORHAN İNANORHAN İNAN2 sa önce
    HER YAZINIZDAN SONRA SİZEUZUN VE HAYIRLI ÖMÜRLER VERMESİ İÇİN YÜCE ALLAH(CC)'A DUA EDİYORUM..GÖNLÜMDEN GEÇEN HER İFADEYİ YAZILARINIZDA BULUYORUM..RABBİM FERASETİNİZİ VE İLMİNİZİ ARTTIRSIN İNŞALLAH..ÜLKEMİZİ KARA BİR BULUT GİBİ SARMIŞ OLAN YALAN VE RİYA DOLU VE HATTA İÇERİSİNDE BOLCA DA İHANET KARIŞIĞI OLAN ,SİYASETTEN ,MEDYADAN VE SOSYAL FAALİYET GÖSTERDİĞİNİ SÖYLEYEN KURULUŞLARDAN BIKTIK USANDIK..UZUN YILLAR BOYUHALKI SÖMÜREN,AŞAĞILAYAN BU TAHAKKÜMCÜ KAFADAN KURTULMADIĞIMIZ SÜRECE ,DOĞRULARIMIZVE YANLIŞLARIMIZ HİÇ OLMAYACAK..ONLAR NE DERSE HEP O OLACAK..HER KUTSALIMIZ SULANDIRILACAK ..BUNLARIN YÜZÜNDEN DOST VE DÜŞMAN KAVRAMLARIMIZ BİLE KARIŞTI..BUNLAR ,PKK YI BİLE AÇIKÇA LANETLEMEZ,FETÖCÜ DARBECİLERİ MASUM DURUMUNA DÜŞÜRMEK İÇİN HER TÜRLÜ YALAN VE AJİTASYONU YAPAR İKEN GÜÇLÜ BİR DEVLET YAPISI KURULABİLİR Mİ?.İSTİKBALİMİZİN ÖNÜNDEKİ EN BÜYÜK ENGELİN, BU KAN UYUŞMAZLIĞI YAŞAYANLAR OLDUĞUNA İYİCE KANAAT ETTİM..YENİ HAREKATIMIZ ZAYİATSIZ SONLANIR İNŞALLAH..ALLAH(CC) ONLARI KORUSUN VE TEZ ZAMANDA ZAFER İLE MÜJDELESİN,İNŞALLAH.
  • AbdullahAbdullah2 sa önce
    Bütün Siz Gibi Vatan Hainlerine Rağmen Ordumuz Muzaffer Olacak İnşallahVarın Kodurunnnnnnnnnnnnnnnnnnn
  • emrahemrah2 sa önce
    ABD izin verdi suriye operasyonuna. Tek gerçek bu. Trump'ın tehdidi iç kamuoyuna yönelik. Diğer ülkeler de en azından bir göstermelik tepki verelim babından konuşuyorlar zaten. Dış politikamız çok önemli bir başarı elde etmiştir. Bizim muhalefet te şöyle riskli böyle riskli diye konuşuyor. Tabi ki zor olacak. risksiz savaş olur mu? Zahmette rahmet vardır. Allah yar ve yardımcımız olsun.
  • cahitcahit2 sa önce
    Durduk yerde Suriye bizim eski vilayetimizdir, gelecek Cuma namazını Şam da kılacağız demek, Türkiye’yi Orta Doğu bataklığının içine atmak, nafile bir macera uğruna milyonlarca sığınmacının ülkemize yerleştirilmesi, Rus uçağını düşürmemiz ve daha niceleri.. Tüm bunlar neden oldu, Aklınızı kullanıp bunların özellikle bu ülkeyi zayıflatmak için içerideki işbilmezlerin yardımı ile yapılan yanlış işlerdir.
  • KayamanKayaman2 sa önce
    ABD yi Trump yönetmiyor, pantolona bağlı devlet içindeki silah ve finans tüccarları yönetiyor. Trumpun 10 defterin 8 tanesi onun değilpentego nün. Hesaplarını ele geçirmişler istediklerini Trumpun ağzından tehditler savuruyorlar. ABD ayakta tutan silah ve finans canileridir. Halk ac susuz sigortasız, lağım kapaklarinin üstüne karton koyup sıcaklığından faydalanıp kendine yatak yapan evsizlere dolu. Economi oturumu iyi olan bir elit kısım var bunları reklamlarda görürüz.
  • Ysf61Ysf612 sa önce
    İslam düşmanlarının hepsi akit'i takip ettiğine göre akit doğru yolda.Efendimiz karnına taş bağlayarak savaşmış da bizim emperyalizm karşıtları aman iktisadi hayatımız da bir bozulma olmasın, aman ekmek 1.25 den 1.50 ye yükselmesin derdinde.Vallahi topyekün bir savaşa girecek olsak suriyelilere nefret kusan bu milletin yarısı avrupaya kaçmanın yollarını arar. Sizin vatanınızın mukaddesatınızın bir ekmek kadar değeri yok mu?Rızkı veren Allah'a imanınız ne kadar da zayıf.Allah bu islam ordusunu her daim muzaffer eylesin.Allah bu orduyu islama hadim eylesin.Allah bu orduyu şeriat-ı garra-yı muhammediye ordusu haline getirsin.Allah bu milleti hüveyeti asliyesine çevirsin.Buna engel olmak isteyenlerin planlarını, kinlerini, nefretlerini kendi başlarına makus eylesin.Allah CC. islamı bu devletin her sahasında faal eylesin.Hey dünyaperestler bilin ki islam tam yaşandığında siz bile refaha kavuşacaksınız Allah tas tamam iman edenlerin rızıklarını artıracağını vaat ediyor biraz sabır.Hiç bir doğum sancısız olmaz.
  • Operasyon OlmazOperasyon Olmaz2 sa önce
    Davul zurna ile olmayacağı için. İsrail-ABD-Tayyioistan arasında tam bir işbirliği olduğu için, kimsenin olmadığı yerde kırk kişiye kafa tutan kabadayılık ile bunca yılı heba ettik.Milli,yerli, islami yok, ya haramilere destek olursun ya karşısında.
  • necminecmi3 sa önce
    Peki samanlık solcusu gibiler neyin kimin yoldaşı/karşıtı/ yandaşı
  • DermanDerman3 sa önce
    Bazi yorumcular ,sorgulamada.tata tonga sevin kim acikla diyor.musa kaya cok sert dil kullaniyon,diyor enson ,hakan isimli sahis dusunebiyormusunuz,hergun sehit duymakdan vijdaniniz rahatmi hep gecmisi deyilhic olmazsa moral ver.demin haberde adanada pkk yardim yataklik eden biri cocuk alti kisi polise saldirdi diyor.onlar kotulukde israr ediyor .sorgulayanlari uzulduklerine inanmiyom.
  • DermanDerman3 sa önce
    Ralite,gercekci olun.sagin ve solun farkinda olsun bu oyunun.birlik olursak dusman gorecek boyunu bitirelin dusmanin soyunu,dua edin gazaniz mubarek olsun zafer turk ulusunun yurdumuz ordumuz muzaffer olsun.
  • HakanHakan3 sa önce
    Keşke Ergenekon olduğun da sizde hop burda yanlış var diyebilseydiniz, kozmik odaya girildiğinde hop durun devlet sırrı girilmez deseydiniz, HSYK feto ya teslim edilirken alkışlamak yerine bir hukukçu olarak dindar çocuklar demeseydiniz, TSK yerle bir edilirken yanlış yapılıyor deseydiniz, işin kısası 17 yılda tüm kurumlar Yok edilirken bir kere olsun biz burda yanlış yaptık deseydiniz, kandırıldık yanıldık demekle sonra gelip ona buna çatmakla haklı olunmaz, önce şapkanı koy önüne sonra konuş.
  • KeneKene3 sa önce
    Adamsın 
  • Yunus 16Yunus 163 sa önce
    GAZAMIZ MÜBAREK OLSUN. 35 YILDIR SABIREDİYORUZ. SEFER DÜŞTÜ FIRATA BİZİM İLE GELEN GELSİN. MERT GELSİN NAMERT GELMESİN. FIRATI GEÇEN GELSİN, GEÇEMİYEN SUSSUN. CANDAN SERDEN GEÇEN GELSİN.
  • HamurtcuHamurtcu3 sa önce
    Aaaaa hpcaefendi bi anda Ataturkcu olmussun ,,,keske ole deseydi bole desydi ajitasyon falan bide seviniyolar demissin hicbir vatansever sevinmez ve hala gaz veriyorsunuz ,,,inatla sitaset olmaz sitaset akil oyunudur ,,,ingiliz vatandasi isini bile demec yapacak kadar gozunuz hirs icinde ,,hala oturup sakin bir kurgu yapilmali sakin ve emin gidilmelu aceleye gerek yok neden yok yazin yapilmayan bir harekat kis sartlarinda hicbir destek olmadani gectiksavasin en kotusu ekonomik kiskaclar esliginde ne kafar basari saglar dusun hoca ondan sonra gaz ver ,,,zammi doseyen ama eflasyonu dusuren bir damad ve tuik ekubi boyle bir saldirida zaten halkin buyuk tepkisini almis bu insanlarla boyle bir savasa girmek ,,,bi inin halkin icine neler konusuluyor ,,akp nin ayrica meclisi devre disi birakip bikackisiyle aldiklari kararla olusan bir harekat ,,sizlerin gaz zamani degil millete camur zamani degil tuzukuru trollerin zamani hic degil simdi sakinlik zamani ,,Halk emekliusi issizi asgari ucretlusu zaten is siparisleri kesilmis yuzbinlerce isletmenin kapanma asamasinda milyonlarca yeni gelecek issizi ve bu sefalet ortamini yaratan ve rakamlarla oynayip saklayan damad ve ekibi bu ekonomunin basindayken dis saldirilara baslacam diyen amerika ardundan avrupa ve esad dostu rusya ya ragmen hala gaz veritonuz tuzunuz kuru dolara yatmis olabiliesiniz ama artik sakinlik zamani hala saldiridasiniz ,,,yazik cok yazik ,,,siyaset akil oyunudur ,,,ve halk destegi sarttir ,,trollerin kin kusan yorumlarinida bir muddet yayinlamayin bence kinakit degil rehberakit olun en azindan bir muddet ,,,chp baskani dogru soylemis esad siz cozum imkansiz halde rusyanin bile desteklemecigi bir operasyon ,,,ve hala gazveriyorsunuz ,,siyaset duygusallik kaldirmaz bakin nasil tuzaklara dusuyoruz ,,sabah baska aksam baska konusan bir dunya ve yapayalniz kalan bir Turkiyemiz ,,bu hale getiren akp parti rejimi yonetimi ve israrla gaz veren yandaskindas basin ,,Akillacozulecek kolay bir isi ne hale getirdiniz ,,ve hala yandaskindas basinda hamurtcu yazanlar gaza devam hamurtcu troller kinyorumlara devam Ak partinin ilk 12 yillik basarili akil dolu ulkeyi ayaga kaldiran akil yonetimi gul babacan ayrilusiyla sizin gibi gazci mehterci yazanlarin yonlendirmesiyle akp parti rejimlesen surec uljeyi nehale getirdi Cozum kolay esadi yanina al guclen ,,,ben olsam rusyayi devreye sokar esadla gorudurdum hem gundem degisir hem cozum alternatifi ve hem cozum olurdu vede en onemlisi zaman kazanirdim Hakta saldiri olsun diye beklenti zaten yok ,,cozum akil oyunlarinda ,,
  • ŞenolingŞenoling4 sa önce
    Sayın O.Ural adlı yorumcu, bir sürü isim ve kurum saymışsın ve bilsinler ki demişsin bu vatan onların oyuncağı değil. Peki bu vatan başkalarının oyuncağı mı? Durduk yerde Suriye bizim eski vilayetimizdir, gelecek Cuma namazını Şam’da kılacağız demek, Turkiye’yi Orta Doğu bataklığının içine atmak, nafile bir macera uğruna milyonlarca sığınmacının ülkemize yerleşmesi, Rus uçağını düşürmemiz ve daha niceleri.. Tüm bunlar neden oldu? Evet kesinlikle haklısın, bu vatan kimsenin oyuncağı değil, halkımız yanlışların tümünün hesabını sormalı bence de! İnşallah hepsini tek tek sorar
  • BAŞINIZA RECEP TAYYİP ERDOĞAN KADAR TAŞ DÜŞSÜN BAŞINIZA RECEP TAYYİP ERDOĞAN KADAR TAŞ DÜŞSÜN 4 sa önce
    Emperyalist ABD nin içimizdeki gayri meşru çocukları. Nasılda İYOT GİBİ AÇIĞA ÇIKIYORSUNUZ. Ahlaksız, ilkesiz,namussuzlar. Bir kere olsun dürüst olun.
  • Mustafa Mustafa 4 sa önce
    Aliimran. 28 Mü'minler, Mü'minleri bırakıp da kafirleri dost edinmesinler. Kim böyle yaparsa; Allah ile dostluğu kalmaz. Ancak onlardan sakınmanız müstesnadır. Allah, size kendisinden korkmanızı emrediyor. Dönüş Allah'adır.
  • Mustafa Mustafa 4 sa önce
    Kafiri sevmek. 36 Kim Rahman'ın Kur'an'ından yüz çevirirse ona, bir şeytanı arkadaş veririz ve o şeytan artık onun ayrılmaz dostudur.37 O şeytanlar bunları doğru yoldan çıkardıkları halde bunlar doğru yolda olduklarını sanırlar
  • MalatyalıMalatyalı4 sa önce
    Nihayet beklenen. Gun geldi onlar planda. Anlamaz. Omlar muhalif. Degil tayip. Dusmani. Tayip yuzde. 1 oy kayip. Etsin. Isterse ulke yansin. Yeterki erdogan basarili olmasin. Siyonist. Abilerine yaranmak icin. Bular elli takla atarlar
  • Yasin Yasin 5 sa önce
    Öncelikle hiçbir gazetecinin fikirlerinden dolayı cezalandırılmamasını temenni ederim. ABD'yi köşeye sıkıştırmış sözü biraz abartılı geldi. Bence 15 km derinlikte genişliğini bilmiyorum bir alan için binlerce Deaşlıya bakma karşılığı olur aldık.
  • Mustafa YıldıztürkMustafa Yıldıztürk5 sa önce
    Adam Türk ekonomisini mahvederim, daha önce ettim diyor. Neticesinde rahip brunsonu apar topar teslim ettik ve istediğini yaptık. Şimdi yine küstahça tehdit ediyor, hele bi sözümden çıkın yine mahvederim diyor. Hadi elinden geleni ardına koyma, eyyyy Amerika sen kimsin ya demek kolay. Hemen alkışlarlar, kahraman olursunuz. Ya sonra? Biz o günden bugüne ekonomide herhangi bir reform yaptık mı? Ekonomimizde üretimi artıracak adımlar atıldı mı? Turkiye artık ekonomik saldırılar karşısında ayakta kalacak kadar güçlü mü? 5 tane falan ekonomi paketi bir o kadar da yol haritası açıklandı. Lafta herkes emperyalizme karşı, ama öyle kahve delikanlısı gibi çıkıp boş boş konuşup posta koyarmış gibi yapmak bize hiçbir şey kazandırmıyor. Neticesinde elin Amerikalısı posta öyle koyulmaz böyle koyulur dedi. Bir önceki başkanları da beyzbol sopasıyla posta koymuştu. Önce akıllı olmak, çok çalışmak lazım. Bu hale düşmemizin en büyük nedenini tek kurtarıcımız gibi sunmak ileride bizi bu günlerimizi bile mumla aratmaktan başka işe yaramaz.
  • PUSATPUSAT8 sa önce
    onları söyleyenler bu vatanın evlatları değil 1.dünya savaşında ülkemize yerleştirilen türk ve müslüman isimleri verilmiş devşirmeler..Onlrın görevi bu görevlerini yapıyorlar. ..
  • O.uralO.ural8 sa önce
    Kaleminize yüreğinize sağlık Ali bey .Biz büyük bir halk çoğunluğu olarak ölümüne reisimizin yanındayız diğer karekter ve vatan sevgisinden yoksun k.k.oğlundan tut A.gülden çık çakma solcu ve sahte müslüman (münafık) gruplara gelince şunu bilsinlerki bu vatan onların oyuncağı ve deneme tahtası değildir A.gülden başlayıp k.k.oğlundan vb.lerinden böyle sorumsuzluk hatta hatta kalleşlik boyutuna varan davranışlarını hiçde hoş karşılamıyacagımızı hatta bunların hesabını onlara çok acı bir şekilde sorabileceğimizi bilmelerini hatırlatırım artık sabrımızı fazla test etmesinler bilhassa milliyetçi ve muhafazakar kılıklı gecinenlere çok büyük öfkemiz var dikkat etsinler bu öfke kontrolsuz bir patlamaya dönüşmek üzere bunu bilhassa bir ben değil büyük bir vatansever halk çoğunluğu böyle diyor böyle düşünüyor bilhassa etrefımız ateş çemberi içindeyken bu üç tane A.ların değil parti kurmak bir pazar tezgahı kurmaya hakları dahi yoktur yapacakları tek şey reisin komutası altında birlik ve beraberlik içinde tek çatı altında buluşmalılardır ç.h.p. ye gelince onlara hiç bir şekilde inancımız ve güvenimiz yoktur o sebeple onlara hiç bir söz öğüt söylemeye bile gerek duymadım o zaten siyonist emperyalist destekli bir proje partidir yani bizden değillerdir onlarda şunu bilsinlerki isterse bizden sayıca dahi üstün olsunlar (ki değiller) bilsinlerki bizim bir tanemiz onların yüzüne bedel imân ve bilek gücüne sahiptir biz elhamdülillah müslümanız müslüman Allah'tan başka kimseden korkmaz bir gün bu gök kubbeyi onların başlarına yıkacağız Allah'ın izniyle şunuda bilsinlerki bu vatan onlara onların keyfi ve karektersiz davranışlarına teslim edilemeyecek kadar bizim için değerlidir şunu bilsinlerki bilhassa k.k.oğlu yaptığı sorumsuz ve hainlik dolu davranışlarıyla sabrımızı taşırıyor bu topraklar al kanlarla boyandı ve gerekirse yine boyarız hainlerede bunun hesabını çok ağır ödetiriz kimse hainlik ve kahpelik peşinde koşmasın.nokta.
  • TAVSİYECİTAVSİYECİ8 sa önce
    Hocam, öyle bir zamanda yaşıyoruz ki, konuştuğumuz ve yazdığımız her şey kayıt altına alınıyor. Bırakın isteyen istediğini söylesin, herkes ne mal olduğunu ortaya koysun. Çünkü, konuştukları ve yazdıkları kişinin aynasıdır. Bunların hesabı bir gün mutlaka kendisinden sorulur.
  • Zeki ÖzharputZeki Özharput9 sa önce
    Ggladyoculara ülkücü demeyin. Ülkücü HDP ile koyun koyuna olmaz.
  • Süleyman Sırrı DinçerSüleyman Sırrı Dinçer9 sa önce
    Kaleminize..yüreğinize..sağlık..dış..Düşmanların..fitnesiyle..mücadele..ederiz..Yeterki..içimizdeki..fitneci..şerefsizler..edepsizlik..itlik..yapmasalar..
  • Tata TongaTata Tonga9 sa önce
    kim seviniyor? isim ver! şu, şu, şu...

Ali Karahasanoğlu

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CHP'li İmamoğlu, seçimden önce yerin dibine batırdığı AK Parti'nin başarısını tasdik etti!
CHP'li İmamoğlu, seçimden önce yerin dibine batırdığı AK Parti'nin başarısını tasdik etti!
Türkiye'nin Suriye operasyonuna İran'dan ilk tepki
Türkiye'nin Suriye operasyonuna İran'dan ilk tepki
Gürsel Tekin'den Kadir Mısıroğlu'na büyük terbiyesizlik!
Gürsel Tekin'den Kadir Mısıroğlu'na büyük terbiyesizlik!
Almanya'dan Türkiye açıklaması: Sonuçları vahim olur
Almanya'dan Türkiye açıklaması: Sonuçları vahim olur
"Başörtülüler Arabistan'a" diyen Demirel'in gazetesinden beklenen 'Netice'! Akit'e 'nefret', FETÖ'ye 'hizmet'
"Başörtülüler Arabistan'a" diyen Demirel'in gazetesinden beklenen 'Netice'! Akit'e 'nefret', FETÖ'ye 'hizmet'