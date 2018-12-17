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5 yılın sonu: “Evlerine ateşler salındı, yuvaları yıkıldı!”

17 Aralık 2018 Pazartesi

17 Aralık 2013’ün 5. yılında, Türkiye’den maaş alıp, ABD adına çalışan, CIA’in borusunu öttüren polisleri, bugün daha iyi tanıyoruz..

Önce “yolsuzluk var” dediler..

Kılıcını kuşandıkları Amerika’nın kararlarını, bize Birleşmiş Milletler kararı diye yutturmaya çalıştılar..

Borazanlığını yaptıkları ABD’nin tek taraflı kararlarını, uluslararası bağlayıcılığı olan kurallar diye bize yedirmek istediler..

Bir Yasin El Kadı vardı, hatırlıyor musunuz?

Amerika bile, eski tarihlerde onun hakkında verdiği olumsuz kararı kaldırmıştı ama..

Türkiye’deki yalakaları, “Başbakan Yasin El Kadı ile görüştü’ diye fezlekeler hazırlamış, Yasin El Kadı’nın geçirdiği bir trafik kazasında yanında kimlerin olduğunu sözümona belgeleyerek, “terörist yandaşlığı” iftirasında bulunmuşlardı..

O günden bu yana..

Tam 5 yıl geçti.. 

Yasin El Kadı ile ilgili olumsuz tek bir haber, şu medya organında bu medya organında okudunuz mu?

ABD yanlısı mecraları dahil, hiçbir yerde gördünüz mü?

Bugün itibari ile, FETÖ’cüler dahil, hiç kimse, Yasin El Kadı hakkında olumsuz bir isnatta bulunabiliyorlar mı?

Hatırlayın.. İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nü basan bir savcı Zekeriya Öz vardı..

Gözaltındaki kişilerin ifadelerinde, Tayyip Erdoğan’ın ismini geçirmeleri için tehditler savuran bir savcı..

Şimdi bu savcı bozuntusu nerede, bilen var mı?

Hangi delikte saklanıyor, söyleyebilecek birisi var mı?

FETÖ’nün ele geçirdiği solak sitelerde, Zekeriya Öz’ün annesini konuşturup, “Ben ona helal süt emzirdim. O yanlış iş yapmaz” diye konuşturanlar.. 

Anneliği bile istismar edenler..

FETÖ’nün binbir kılığa girdiğinin ortaya çıkmayacağını düşünerek.. 

Sol çizgide yayın yaptıkları için, FETÖ’cülüklerinin ortaya çıkmayacağını sananlar..

Gözaltına aldırdığı işadamına, tatil masraflarını ödettiren Zekeriya Öz’ün yediği haltları, Akın İpek’in otelinde ailecek kalıp, masrafını ödememeyi; şimdi sorabilecek bir muhatap bulabilirler mi?

Hatırlayın o tantanalı günleri..

Muta nikahı iftirası ile Tayyip Erdoğan’a nasıl saldırdılar..

“Sırada en üst düzeydekilerin, yatak sahneli kasetleri var..” dediler..

Kendileri ahlaklı ya.. Dindar görüntülü ya..

18 yaş altına yasak görüntülü isnatları, emirleri altındaki solcu görünenlere yaptırdılar..

5 yıl geçti..

Ne çıkartabildiler?

Somut olarak, tek bir olayı önümüze koyabildiler mi?

“Milyar dolarlık yolsuzluklar” diye ortalığı velveleye verenler..

Etiler Polis Okulu’nun, bir iş ortaklığına peşkeş çekildiğini, oraya AVM yapılacağını iddia edenler.. 

O arsanın daha iki ay önce, bir kamu kurumundan, bir diğerine yeni geçtiği gerçeğini hatırlatarak sorayım..

5 yıl önce peşkeş çekildiğini iddia ettikleri o arsa ile ilgili tek belge sunabildiler mi?

Deştikçe, kendi yolsuzlukları vıcık vıcık gözler önüne serildi..

Kurban paralarından tutun. Zekat paraları ile ABD’li siyasetçilerin finanse edilmesine kadar, ne rezaletler, ne pislikler...

Sonunda da..

Hepsi dünyanın bir başka yerine kaçtılar..

Kimisi İngiltere’ye.. Kimisi Almanya’ya.. Ve en önemlileri ABD’ye..

17 Aralık emniyet darbesinin hemen iki gün sonra..

Pensilvanya’daki ABD kuklası zat, “Şimdiye kadar hiç dememiştim” diye başladığı bedduasında, ne diyordu?

“Fakat eğer hakikaten bu olumsuz şeylerin üzerine giden arkadaşlar.. kimse onlar tanımıyorum, binde birini bile tanımıyorum..” diyerek, birkaç gün sonra, zaten hükümetin alaşağı olacağını, o sözlerini kimsenin hatırlamayacağını zanneden ve bu sebeble de, “binde birini tanımıyorum” dediği polisleri, sonraki aylarda, sonraki yıllarda, kendisine ait medya organlarında ölümüne savunan, kendisine bağlı hakimler vasıtası ile tahliye ettirmeye kalkışan “yalancı FETO”..

O bedduasının devamında da..

“Bize de nisbet ediyorlar, dolayısıyla ben bizi de onların içinde görerek diyorum.. dinin ruhuna aykırı bir şey yapmışlarsa, (...) Allah bizi de onları da yerlerin dibine batırsın, evlerine ateş salsın, yuvalarını başlarına yıksın. Ama öyle değilse, hırsızı görmeden hırsızı yakalayanın üzerine gidenler, cinayeti görmeyip de masum insanlara cürüm atmak suretiyle onları karalamaya çalışanlar.. Allah onların evlerine ateşler salsın, yuvalarını yıksın, birliklerini bozsun, duygularını sinelerinde bıraksın, önlerini kessin, bir şey olmaya imkan vermesin” diyordu...

Eminim, hâlâ yanındaki saflara diyordur ki: “Durun, bekleyin.. Bu iş daha bitmedi..”

Ne zaman bitecek ise..

Yerin dibine battılar.. Bir müslümanın yüzüne bakamıyorlar..

Evlerine ateşler salındı.. Doğup büyüdükleri ülkeden kaçıp gittiler..

Yuvaları başlarına yıkıldı..  Özbeöz kardeşleri, anneleri, babaları bunları reddettiler..

Önleri kesildi, haksız yere işgal ettikleri hangi makam var ise, hepsinden atıldılar..

Bağlı oldukları CIA’den emir almaktan hâlâ vazgeçmediler..

Ülkeyi karıştırmak için, bugün dahi ellerinden ne gelebilirse, yapmaya devam ediyorlar..

Bedduaları başlarına geçti..

Geçen 5 yıl, her dediklerinin yalan, her söylediklerinin iftira olduğunu ispatladı..

5 yıl sonra, bugün dahi akıllanmadılar..

Hainlikten vazgeçmediler..

 

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YORUM YAZ

  • aliulvialiulvi33 dk önce
    ali bey ...84 den beri yakindatakip edipdinleyip oy verdigim kisiye ait olduguna sahit oldugum icin kabulde zorlandim montaj laflarina inanip dinleme zahmetinde bile bulunmadim ama bu gercekleri degistirmedi.gunes balcikla sivanmadi cunku onlarin ortaya cikmak gibi bir huyu var.ama bugun ama yarinillaki ilahi adalet tecelli edecek.
  • Mehmet özkanMehmet özkan34 dk önce
    Ali bey siz ve sizin gibi yüreği kalemi sağlam kişileri saçma sapan iftiralarla karalayan yorumcuların köklerini bi araştırsak eminim ... çukurunu buluruz ordan besleniyordur bunlar Allaha emanet
  • Şefik Altınbaş Şefik Altınbaş 44 dk önce
    Bunların başındaki münafık da arkasındaki sığır sürüsü de daha 5 yıl geçse bile yine akıllanmazlar. Zaten o ettiği bedduaya karşı taraf müstehak değilse dönüp de kendilerine geleceğini bütün gerçek müslümanlar bilirler, fakat bunlar münafık oldukları için, hiçbir zaman bunu anlamayacaklardır. Çünkü Allah c.c. böylelerinin kalplerini mühürler, gerçeği göremezler. . Bismillahirrahmanirrahim…“Kendisine ayetlerimizle ilim verdiğimiz ve dinî bilgisi olan şu alçağın yaptıklarını da onlara oku. O menfaat karşılığı ayetlerimizden, kitabımızdan uzaklaştı, ihmal etti. Şeytan ve şeytanî güçler onu peşine taktı. Hain düşünceler taşıyanlardan, hak yoldan sapanlardan biri oldu.”Araf/175.Bismillahirrahmanirrahim…“Kim Rahmanın hikmetlerle dolu ders olarak gönderdiği Kur’an’ı göz ardı ederse, Biz de ona bir şeytan sardırırız; artık o, ona arkadaş olur. Bu şeytanlar onları yoldan çıkarırlar, ama onlar kendilerinin hala doğru yolda olduklarını sanırlar. Ta ki huzurumuza gelinceye kadar böyle devam eder. Huzurumuza çıktığında arkadaşına: “Keşke seninle aramız doğu ile batı arası kadar uzak olsaydı! Meğer sen ne kötü arkadaşmışsın!” der. Allah buyurur: “Bu temenniniz bugün size hiçbir fayda vermez. Çünkü hayat boyunca, birlikte zulmettiniz. Burada da azabı birlikte çekeceksiniz.”Zuhruf/36-37-38-39
  • Meltem GÜNGÖRMeltem GÜNGÖR44 dk önce
    Karşılıklı ilenme Kur'an-ı Kerim'de vardır.İki hristiyan kavim arasında bir anlaşmazlık çıkmış ve Allah onlara karşılıklı ilenmelerini emretmiştir.FETÖ lideri , videosunda bizim de bir suçumuz varsa Allah bizim de belamızı versin diyorsa ve bugün cemaatinin hali perişansa kendi cemaatini cemaat başı olarak bedduasıyla zaten kendi yok etmiştir.Bu yönden aslında kendisine çok teşekkür etmek lazım.
  • Şeref KazanŞeref Kazan54 dk önce
    Sayın Karahasanoğluben acizane Zekeriya Özün annesine inanıyorum, annesinden emdiği helalde ...  HALA MEMURİ MUHAKEME KANUNUNA DOKUNULMAMIŞTIR NEDENMİKALDIRMAYANLARIN SOYUNU ARAŞTIRIN
  • TurgutTurgut1 sa önce
    Ali bey iyi demissiniz ama o savcı sormussunuz nerede diye başbakan tahsis ettiği zırhlı araç ile kaçmıştır
  • DiyosunDiyosun1 sa önce
    Diyosun...Ama bence filmin sonunu bekle Ali hocam. Bizimkilerin sonu daha beter olacak. Bence cemaat denilen yapi simdilerde dünya cemaati olmus, maddi gücünü kat be kat fazlalastirmis, yurtdisina kacanlarin hepsi, kendilerini daha da gelistirmis duruma gelmislerdir. ...Allah sonumuzu hayr eylesin.
  • AlperAlper1 sa önce
    Bu kişiler, özel Harp dairesinin elamanlarıymış,eski genel. istihbarat Baş.açıkladı. Yani epey İslamcı ABD hesabına çalıştı diyorlar,bunu devleti yönetenler bilir...
  • Yunus16Yunus161 sa önce
    DÜNYANIN GELMİŞ GEÇMİŞ EN ACIMASIZ EN KRİPTO, EN AĞIR SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNÜ; FETÖ YÜ YAZAN BİR KAÇ YAZAR KALDINIZ, BİRKAÇ DA SAĞ GÖRÜŞLÜ MİLLİ MUHAFAZAKAR VATANSEVER YORUMCU!! TV LERDE DE BİRKAÇ SAMİMİ VATANSEVER BAŞKA YAZAN ÇİZEN YOK. BU AMERİKANIN DOĞURDUKLARINI HAÇLI NIN PAPAZI HAKKINDA AGÜL, BARINÇ,.... GİBİ BİRÇOK ESKİ SİYASİ HİÇ AĞZINA ALMIYOR!!!!!
  • M Ali KM Ali K1 sa önce
    .. (ne istediler de....) diyenleri de yazsana
  • Bilal B.Bilal B.1 sa önce
    ABD'nin has kulları yeryüzünde bozgunculuk yapa yapa dolaşırlar. Tanrı Trump (Tanrı Allah'ın karşılığı değildir) bir telefon açıyor şak Müslüman Türkiyede tesettür yasaklanıyor, bir telefon açıyor şak Türkiyenin doğusundaki PKKlıları ve batısındaki tüm kemalistler kadrolara alınıyor ve böylece Müslüman halk sistematik olarak fakirleştiriliyor/cahilleştiriliyor. Siz Fetö ile koltuk savaşı yaparken aha işte bunlar oluyor.
  • tuğhan atatuğhan ata1 sa önce
    Fazlası var eksiği yok.Yazmakla bitecek bir hainlik değil.40 yıl ilmik ilmik örülmüş bir hain kitlesini,bir iki yıl da ne bitirebilirsinne de tam deşifre edebilirsin,bu daha uzun bir zamanımızı alacak ama,bitecek!
  • EbrarEbrar1 sa önce
    Ciksam daglarin yucesinehasretiz islam ulkesine zina ve aile kanunlari ,tekrar duzeltilsin kulak verin, milletinsesine.
  • senasena2 sa önce
    zaman izafidir..beş yıl çok uzun gibi görünür aciz kullara ama belki bir an-ı seyyaledir.. olayların bir maddi bir de görünmeyen manevi yönü vardır. adam içerde ama gönlü hala gülistan.. diğeri sefahat içinde gibi makam mevki herşey var amaişlediği cürümler beynini kemiriyor. yoksa her gün aynı şeyleri yazıp aynı şeyleri söyler mi..niye tir tir titriyor, korkuyor.. bir gün rezil rüsva olacağını çok iyi biliyor. mesela ben varken falan şahsı alamazlar diyor adam güle oynaya gidiyor..ama ne avanesinden ne kendinden tık yok..niye herşey yalan,mugalata,manipülasyon.. kendi kendini biliyor ama menfaat yada cehaletten ötürü bağlıları bilmiyor. beşer tarihi hep aynı.. zulm ile abad olanın ahiri berbad olur. bu kural hiç değişmedi.vesselam
  • MaraşlıMaraşlı2 sa önce
    Katranı eritsende olmaz şeker , cinsini sevdiğim cinsine çeker. Boşuna hayal kurmayın bunların münafıklık hücrelerine işlemiş. düzelmelerini beklemeyin. Cehennemin dibine kadar yolları var
  • malimali2 sa önce
    Benim kafama takılan şu.madem yolsuzluk yok.halkbank müdürü ve bakan çocukları el konana paraları niçin faiziyle birlikte geri aldılar.
  • İbrahim akİbrahim ak2 sa önce
    Yorumculara bakıyorum çoğu fetocu ve kamalistlerler. Bizden çok onlar yorum yapmış. Bu yazılar da kekeme yazılar daha asıl bam teline basamiyoruz öyle olsa ne yapardınız acaba gidin kendi kapinizda oynayın ne işiniz var da Ali beyi oluyorsunuz tamam yazarlarinizin yazdıkları okumaya değer şeyler değil biliyoruz ondan burda üç beş bilgi öğrenmeye çalışıyorsunuz da bari yorum yapmayın da ne mal olduğunuz anlaşılmasın
  • pppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp2 sa önce
    üstadım bu gargat burunlu şeytan tilki feto p.ç tit adidir şerefsizdir onun bunun çocuğu korkak bir aralar devrin hz ömeri diye yutturuyorlardıiblis kefere p.ç kurusu feto tilkip.ç kefere münafıkbu adam bir elime geçsino p.ç kefere kafasını lağıma sokup gebertmekten zevk duyacağım pensilvanya şeytanımüsvedde korkak
  • Vatan Sağolsun Millet SağolsunVatan Sağolsun Millet Sağolsun2 sa önce
    FETÖ Dersanelerine devam eden talebelerden Üniversiteyi kazanamayanları Polis yaptı. Karlov'u vuran kimse FETÖ'ye nefes aldırmayan Şehit Rize Müdürü'nü vuran da odur. Elebaşı na sorsanız hiçbirini tanımaz. Münafığın alameti kizbdir yanı yalandır. Tayinimi yapmadı diye amirine kurşun yağdırmanın izahı yok. İmanlı bir adamın yapacağı iş değil.Kosova'da Murat Hüdavendigar'ı şehit eden Sırp Katilden ne farkı var O kalleşin.
  • Ali yazar Veli bozar.Ali yazar Veli bozar.3 sa önce
    ...Vatandaşın derdi ile ilgilenin onların hakkını savunun ...
  • Mehmet özkanMehmet özkan3 sa önce
    Ali bey yine beynimi okumuşsunuz Allaha emanet
  • AndızAndız3 sa önce
    5 yıl önce "ortak"ların kavgası sırasında tüm ... ortaya saçılmıştı...
  • mahoagamahoaga3 sa önce
    Atasözü ne güzel özetliyor durumu: 'Kılavuzu karga(cia) olanın, burnu ...tan çıkmaz' diye.
  • İnsanİnsan3 sa önce
    2015 Haziran’a kadar Fatih üniversitesi bank Asya dahil fetö kurumlarına milyonlarca teşvik ödendi. Tabi bunu sizlerde iyi biliyorsunuz ...
  • EbrarEbrar4 sa önce
    Mehmet barlas,yilmaz ozdile sert elestiri.ozdilin kustah aciklamalari Baskan Erdogan icin,birtane bira icseydi bugun bugunler daha iyi olurdu diyen ,ozdile Barlas,kimi insan sadece agzi dili oldugu icin konusur, sayin cumhurbaskani veAkp kendi dunya gorusune,uynayan suclayan,keske kilicdaroglu bira icmeseydide ,bira icmeyen Sayin Erdogana ,her secimde yenilmeseydi demek daha iyi olurdu ulkenin Cumhurbaskanini,bira icmemekle suclamak hicbir akil venezanet olcusune sigmaz.
  • Coskunakademi Coskunakademi 4 sa önce
    Tamam kardesim fetocu degilsin anladik ... herseyin suclusu onlar bir numarsli fetocude onkar!!!!
  • Güneydoğu Güneydoğu 7 sa önce
    Allah senden razıolsun Kardeş elerinden öperim hala içimizde iblis yalakacı hayinvar kurumlarda inşalah sonları gelir
  • Ercan 45Ercan 458 sa önce
    Yolsuzluk ...
  • Abbas MusaviAbbas Musavi9 sa önce
    Aferin, şöyle güzel güzel, doğruları yaz hep böyle. Atatürk ile, ulusalcılar ile, Ne Mutlu Türküm Diyene diyenler ile uğraşma,fetönün kumpaslarını savur mahiyette yazılar yazma. Böyle doğruları yaz, ciğerimizi ye karahasanoğlu.

Ali Karahasanoğlu

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