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28 Şubat’ta RP’yi kapatanlar, tek bir FETÖ’cü kurumu kapattı mı?

23 Aralık 2018 Pazar

Ulusalcılar, Atatürkçüler, laikçiler, Balyoz’cular, Ergenekon’cular.. Vs.. 

Diyorlar ki:

“28 Şubat kararları hayata geçirilmediği için 15 Temmuz oldu.”

Biz de diyoruz ki..

“28 Şubat ile samimi dindarlar ezildi, takıyye yapan FETÖ’cüler, her yere sızdı. 15 Temmuz’un faili, 28 Şubat’çılardır.”

Birbirine tam zıt iki görüş..

Zaman zaman değiniyoruz..

Ama net bir cevap alamıyoruz..

Hafta sonu bir daha aynı söylemi dillendirmişler..

Balyoz ve Ergenekon davalarını topyekün kumpas olarak nitelendirenlerin kurdukları bir dernek olan Kumpas-Der’in toplantısında, 28 Şubat davasında beraat eden Alican Türk konuşmuş:

“28 Şubat, Atatürk ve Cumhuriyet düşmanlığının, din istismarcılığının, dini siyasete alet etmenin ülkeyi nerelere sürükleyeceğini 21 yıl önce gösteren, FETÖ başta olmak üzere kökten dinci tehlikeye 21 yıl önce dikkat çeken bir olaydır. 28 Şubat kararları ciddiyetle takip edilse, sulandırılmasa ne 15 Temmuz, ne FETÖ olayı olurdu.”

Ne kadar utanmaz, ne kadar yalan sözler..

Sorsak bu yalancı albay emeklisine: “28 Şubat’ta Refah Partisi’ni kapattırdınız.. Kapattırdığınız bir tane de olsa, FETÖ’ye mensup kuruluş gösterebilir misin?”

Gösteremez.

Ne FETÖ’ye ait bir medya organı.. Ne gazete, ne televizyon..

Ne FETÖ’ye ait tek bir özel okul..

Tek bir FETÖ’ye mensup dersane..

Tek bir tane yurt..

Bırakın kapatılanı, ciddi anlamda soruşturulan FETÖ’cü tek bir kurum gösterebilirler mi?
Düşünebiliyor musunuz?

Hükümetin büyük ortağı olan Refah Partisi hakkında kapatma davası açıyorlar..

Nihayetinde kapatıyorlar da..

Ama..

Aynı adamlar..

Bir tane olsun, FETÖ’cü gazeteye, dergiye, televizyona, dersaneye, okula, yurda dokunmuyorlar..

Bugün de çıkıyorlar karşımıza:

“Biz 21 yıl öncesinden, köktendinciliğin tehlikesine dikkat çektik. Bizim sözümüz dinlenmediği için, 15 Temmuz oldu” diyorlar..

Utanmazlığı zirveye taşıyorlar..

Sorsak bu adamlara..

28 Şubat kararlarını uygulamakta isteksiz olduğu için, Necmettin Erbakan’ı istifaya zorladınız..

Ardından Mesut Yılmaz-Bülent Ecevit-Hüsamettin Cindoruk üçlüsünü hükümete getirdiniz..

Ve o hükümete, imam hatiplerin orta kısımlarını kapattırdınız..

Eeee?

Daha ne istiyordunuz?

Sizin dedikleriniz olmuş işte..

“Kesintisiz 8 yıllık eğitime geçilmeli” demişsiniz.

Dinlemeyen hükümeti devirmiş, dinleyen hükümeti işbaşına getirmişsiniz..

28 şubat kararları hayata geçmiş..

O zaman, 15 Temmuz niye oldu?

Hani siz, 28 Şubat’ı, 15 Temmuz’lar yaşanmasın diye yapmıştınız?

Yaptınız.. Başarılı oldunuz..

Hükümet yıkıp, hükümet kurdunuz..

Ama dediğiniz tehlikeli, riyakar, sahte dindar yapı, kanlı darbesini yine gerçekleştirdi..

 Ama siz yine zeytinyağı gibi üste çıkıp..

Başardığınız 28 Şubat darbesine rağmen..

Sanki 28 Şubat darbesinde başarılı olamamışsınız gibi..

“Bizi dinlemediniz, 15 Temmuz oldu” diyorsunuz..

Nasıl bir beyine sahip iseniz!

Bu söyleme sahip olanların riyakarlıkları, yalancılıkları için, şu delili de getirelim..

28 Şubat kararlarının hayata geçirilmediği için 15 Temmuz’un yaşandığını söyleyenlere, yalancılıklarını yüzlerine vuralım..

28 Şubat’ta, Milli Güvenlik Kurulu’nun asker üyeleri baskı yapıp, hükümete tavsiyelerde bulunmasını sağladı..

Varsayalım, bu anayasal görevi idi..

Pekiii..

Diyelim Refahyol’un istifasında askerlerin hiçbir rolü yoktu..

Madem ki, 15 Temmuz darbe girişimi, 28 Şubat kararlarının hayata geçirilmemesinden kaynaklandı..

Refahyol’dan sonra hükümet olanlara niçin, “28 şubat MGK kararlarını uygulayın” hatırlatması yapmadınız?..

Evet..

Yalancılıkları, sahtekarlıkları, ortada..

Erbakan’ı istifa ettirdiler.

Partisini kapattırdılar..

Yeni hükümeti kurdurdular..

Kesintisiz eğitimi çıkarttılar..

Başörtü yasağını üniversitelere uygulamaya geçirdiler.

Yani..

28 Şubat’ta ne yapmak istedilerse, hepsini fazlası ile yaptırdılar..

Ama bugün diyorlar ki: “28 Şubat kararları hayata geçmediği için, 15 Temmuz darbesi yaşandı!”

Ne kadar yalancılar.. Ne kadar sahtekarlar, görüyor musunuz..

Bunların söylediklerinin tam aksine..

28 Şubat kararları hayata geçirildiği için, 15 Temmuz darbe girişimi oldu..

28 Şubat kararları alındı..

“Başörtü yasak” denildi..

28 Şubat’çılarla kol kola olan FETÖ, hemen fetvayı verdi:

“Başörtü furuattır.”

28 Şubat’çı hainler dayattı, imam hatiplerin orta kısımları kapatıldı..

28 Şubat’çılarla kol kola olan FETÖ hemen çıkış yolunu buldu: “İmam hatibe gerek yok, çocukları klasik okullara yollayın.. Biz dershanelerde kafalarını yıkarız..”

Böylece..

28 Şubat sürecinde mağdur olan samimi dindarlar, kenara çekildi..

28 Şubat’çılarla kol kola giren FETÖ’cüler, her yere sızdılar..

“Biz başımızı açtık. Gerekirse mini etek de giyeriz” dediler..

Bu takıyyeyi yapanlara devlet kapıları açıldı..

“Ben Allah’ın emri olan başörtümü çıkartmam” diyenlere..

Devletin kapıları kapatıldı..

Tüm bu gerçeklere rağmen..

“Biz köktendincilik tehlikesini 21 yıl önce görmüştük” diyorlar..

Görmüşsün ama..

Yanlış görmüşsün..

Darbeyi yapacak olanları TSK’ya almışsın..

Şu ana kadar hiçbir darbeye girişmeyen, darbecilere destek vermeyen samimi Müslümanları ise, üniversitelerden atmışsın.. İmam hatiplerden atmışsın.. Partilerini kapatmışsın.. Hükümetten indirmişsin.. Kur’an kurslarını kapatmışsın..

Tüm bu gerçeklere rağmen, hâlâ yüzünüz kızarmıyor..

Hala 28 Şubat’ı savunmaya kalkıyorsunuz..

28 Şubat’ın FETÖ’cüleri engellediğini iddia ediyorsunuz..

Engelledi iseniz, 15 Temmuz niye oldu?

Sonuç:

28 Şubat’çılar, sadece 28 Şubat’tan değil.. 15 Temmuz hani darbe girişimine de sebebiyet vermekten yargılanmalı..

Ki..

Hak, yerini bulsun!

 

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YORUM YAZ

  • BerdanBerdan13 dk önce
    Müslümanı,müslümana bitirttiler şimdi perinçekgillerde onları bitirecek
  • AsdeAsde28 dk önce
    1-Tek bir soru. "Milli gorus iktidar olacak ama Kanlimi olacak kansizmi olacak mesele budur" diyen Erbakan degil miydi? Bundan kasti neydi.Kanla iktidar olmak mene demektir. Bu cümle bile parti kapatılması için yeterlidir.2-TSK ve YOK basortusu yasağıyla büyük hata yapmıştır. Önemli olan basın üstündeki değil icindeki dir. Bu yasak basortudunun ve dinin istismar edilmesine ve AKP nin iktidar olmasının yolunu açmış irticacilar meydanı doldurmuştur. 3-imamhatiplerin orta bölümün kapatılması doğru bi karardı. O yaştaki çocuklar o eğitimi kaldıramıyor . Onun içinde bugün deism patladi. Islam kuran ve hadis bilmeyi gerektiriyorsa isteyen her çocuk bunu öğrenebilir. Kuran öğrenmek mealini koymaktır. Arapça okumak okumak değildir zaten. Gerçekte gericiler Kuran in anlaşılmasını istemez le istemiyorlar. Onların derdi beyinleri hurefelerle kolelestirmek..4-TSK bugun ki iktidardan daha ozgurlukcudur. Insanların dini yaşamlarına tercihleri ne müdahale etmedi etmez yeterki devleti ele geçirme şeriatı getirme eylemine gelmesinler. O zaman fetoculara böyle bir hareket yoktu. Cunku boylr bir guce ulasma umutlari imkanlari yoktu. Oysa her dini cemmatin amaci Cumhuriyeti yikmak seriati gerirmektir. Bunu TSK fark edemefi yada eylem olmayinca birsey yapamazdi, TSK Diger irtica odaklarının faaliyetlerini fark etmişti feto sinsiydi küçüktü o zaman. Zaten Nurcu diye gecinirlerdi. Sadece dini bir cemaat idi. AKP Sayesinde guclenince ve AKPile aynı hedefte bulununca gemi azıya aldılar. Devleti ele geçirme cumhuriyeti yıkma hevesine kapildilar. 5-Eğer 28 şubat kararları uygulansaydı hatta 2004 MGK kararları uygulansaydıhatta iktidar muhalefetin ikazlarini ciddiye aliptedbir alsaydi kankalaro fetoculari temixlesyedi ust kadamece 1 5 temmuz darbesi olmazdı, Bu bid gercektir. Hala iktidaein feto artiklariyla ve ondan daha tshlikeli irtica odaklariyla dans ettigi de bir gercektir. Hala ders almis degildir. Cumhuriyete demokratik laik sosyal hukuk devletine düşman olanlar el üstünde tutulmaktadır.
  • YaziyorumYaziyorum35 dk önce
    Can atakli karabatakli,neyimis manset silah kafaya danmislarsa,niye indirmis.bunu bir gazeteci anlamistir fakat direnmeyi,olmeye dahi razi olup dusmana evet demeyen bir vatan evladi var bir soyguncu dahi mucegerleri calmiya geldiginde once silahi sonra tehdit,savunmasiz insanlar bir deyil birden fazla hainlere ne yapmaliydi ayni durumu sana deneseler ayni cevabi ve soruyu sormazdin...
  • BATI EZİĞİ MİKSERLERDEN ALLAH HERKESİ KORUSUNBATI EZİĞİ MİKSERLERDEN ALLAH HERKESİ KORUSUN54 dk önce
    Temel ADIYLAYAZAN BATI EZİĞİ HASETÇİ,1960-1980- DARBELERİNDE VE 28 ŞUBAT 1998 DE BATI YANLISI CHP -NATOÖRGÜTÜ BU MİLLETİN MİLLİ YERLİ EVLATLARINI İDAM ETTİLER ,PKK-FETÖ YAPILANMASINA GÖZ YUMARAK (CHP-NATO)BİNLERCE ASKER -SİVİLİN ÖLMESİNE SEBEP OLDULAR.SAMİMİ MÜSLÜMAN HALKIMIZ VE PARTİLERİMHP AK PARTİ İSE BÜTÜN MAZLUM EZİLMİŞ HAKLARA SAHİP ÇIKARAK HERKESİN TAKDİRİNİ KAZANDILAR.ALİ BEY DEĞERLİ VE ANLAMLI BİR YORUM YAZMIŞSINIZ ALLAH RAZI OLSUN.
  • Cafer Sarıgül Cafer Sarıgül 1 sa önce
    Sayın Karahasanoğlu 28 Şubat'ın hemen akabinde Refah parti'sinin kapatılma davası sürerkenMilliyet GazetesindeTalat Halman'ın 8 sütuna manşet bir yazısı vardı bu partiyi (RP) kapatmak yetmez, bölmek lazım diye. Sabetaist Talat Halman partinin kapatılmasından öte bölüneceğini nerdenbiliyordu? Bu bir tahmin, bir öngörümüydü? Yoksa yazarın arzu, istek ve temennisimiydi? Şayet ikinci şık doğruysa bu sadece Talat Harman'ın değil Fransız mason locası, Amerika, İsrail, İngiltere başta olmak üzere içimizdeki sabetaistlerin, masonların, laikçi yobazların kısaca bütün islam düşmanlarının arzu, istek ve temennisiydi. Erdoğan,Abdullah Gül, B. Arınç, A. Şenerbaşta olmak üzere Refah Partisini bölenler kimlerin ekmeğine yağ sürmüş, kimlerin arzu veisteklerini yerine getirmiş oldular? Ayrıca sizceErbakana ihanet etmek mübah, Erdoğan'a ihanet etmek mekruhmudu?
  • Zekeriya gökçeZekeriya gökçe1 sa önce
    Eğitim haktır. Zorunlu deyince eğitim hakkı yerine getirilmiyor.Tanam 5 yıl olsun bir yere kadar. İşte darbeciler neden zorunlu eğitimi 8 yıla çıkarttı? Bir soralım sadeceimam hatiplerin orta kışımlarını kapatmadılar bu ülkenin istihdam gücünü yok ettiler böylece batının ürettiklerine muhtaç hale geldik.Sanayilere gidin hep ustalar kırkının üzerinde... topluma top yekün darbe vurdular.
  • ahmetahmet1 sa önce
    bunlar KANDIRILMADI, çünkü tüm darbeciler gibi aynı patronun kontrolündeki İŞBİRLİKÇİYDİLER!
  • LeventLevent1 sa önce
    Gazetenizin manşetleri sosyal medyada dönüyor devamlı “cemaati ak parti kurtardı”chp’den cemaati bitirin önergesi”..
  • vatandas vatandas 1 sa önce
    Bam telinebastiniz .şimdi atlarlar fetosu ,cetosu .kafalar beton kafa,programlanmis,resetlenmis ,eee ne istediniz, eee bir zaman bereberdiniz . Katrani kaynatsan olmazki şeker, neslinden doğan nesline çeker. Fetoyu ABD resetledi,programladı .bunlarida feto resetledi programladi aynı şeyleri bozuk plak gibi çalar dururlar .ey beyinleri uyusmuslar ,ayinesiiştir kişinin lafa söze bakilmaz.dünyanın bir numaralı havaalanıni yapıldı haberiniz varmı? Avrasya tunelinden gectinizmi?Marmarayabindinizmi ?otoyollari kullandınızmi ? Dünyanın bir numaralı havayoluTHYile uctunuzmu?sizler kördeğil bakarkörsunuz, nankör sünüz .bu hokumet rahmetliGAZİMUSTAFA KEMAL ,inçağdaş ,uygar TÜRKİYE , hayalinigerceklestiriyor , inşaetti,ediyor .fetocular ,Kemalistler, solyandançarkli elitistler ,uyanın da balığa gidelim .müslüman mahallesinde salyangoz satmayın yemeyecegiz .agababanizda,ust aklinizda ABD gerçeği görmeye başladı pkk,pydyi bıraktı yarın sizide kovacak bakalım sırtınızinereye yaslanacaksiniz .?
  • TemelTemel1 sa önce
    23 Aralik 1930= Kubilay Sehit edildi 23 Aralik 2018= Kubilayi sehit eden zihniyet bugun hala ayakta..
  • VahapVahap1 sa önce
    28 Şubatta FETÖ' nün başörtüsü furuattır telkinine uymadığı ve zalimlerin başörtüsü ile iş yerine almadığı için müstafi sayılanlar KARDEŞLERİ İKTİDARDA olmasına rağmen 21 yıldır hala mağdur. Göreve dönebilenler de 50 yaşında 2 yıllık memur! Bu zulüm zalimlerin söylediği gibi 1000 yıl sürmesin. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a iletirseniz o çözer. Allah yar ve yardımcısı olsun.
  • YaziyorumYaziyorum2 sa önce
    Duydugumu soyleyim Refah partisinden ,fakat fotocu millet vekilleri varmis Refahli fakat foticu 28 subat yasanmadan bu fotoculer istifa etmisler Refah partisi oylamada yetersiz kalmis bu bir matamatik hesap yine politikacilar duyurmustu veya muhsin yazicioglu mu soyledi ,o fotoculer istifa etmeseydi 28 subat yasanmiyacakti demisti.
  • AraştırmacıAraştırmacı2 sa önce
    Ey Ali Efendi tüm bunları söyleten bunlara cesareti veren 28 Şubat ta şiir sebebiyle hapis yatan Erdoğan'dır. Onlara meydan açarak onların MHP gibi Perinçek gibi baş yardımcılarını ortak ederek bu kuduzların saldırısına fırsat veriliyor. Bunu görmeyip safa yatmak her kararını alkışlamak ancak bizi de bu şerirliğe ortak yapar.
  • OsmanOsman2 sa önce
    Aptullah Misal, kendini anlatırken haktan yanaymış gibi görünsen de senin konumun yazıda bahsedilen yalancıların ta ortası. Konumundakilerle haşrolasın emi..
  • ŞenolingŞenoling2 sa önce
    Tabi canım bu 28 Şubatçılar ne istediniz de vermedik falan da dediler. Tüm devlet kurumlarını teslim ettiler. Beraber ıslandık yağan yağmurda diye türküler söylediler. Ah bu 28 Şubatçılar ah...
  • Cüneyt beyaz Cüneyt beyaz 3 sa önce
    28 şubat 'ın ilk mağduru tansu çillerdir, başbakanlık kendisine verilmemiş ve partisi dağıtılmıştır Buradan esas hedefin bop için ılımlı islâm kurmak olduğu ve esbakanlarini getirmek olduğu görülmüştür..süreç devam etmektedir
  • Kapatanın niyetiKapatanın niyeti3 sa önce
    28 Şubat' da Refah' ı kapatan eş.ekler bunu kafirliklerinden yapmışlardı. Ama şu anda yeniden açılan Refahı, imkanım olsa şahsen ben kapatırım. Gerçi buna lüzum da kalmayacak, hiç bir halt edebilme alanı yok. Daha şimdiden 'atatürk yerli ve millidir' diye zırvalayan Fatih, oldukça lüzumsuz bir adamdır.
  • Sarı yelekliSarı yelekli3 sa önce
    Neden mi kapatmadılar yeni kurulacak bop eş başkanlığına yardım edecek kalifiyeli hizmetkarlar lazımdı 10 yıl beraber ıslanacaklardı yağmurda ama hep çamur onlara bulaştı beraber yürüdükleri tertemiz kaldı işte bu kadar aptalız
  • Soran adamSoran adam4 sa önce
    Yani diyorsunuz ki dolaylı olarak 15 Temmuza neden olmuş olma ihtimali olan 28 Şubatçılar yargılanmalı ama devleti fetöye teslim edenler, yargılamamalı.
  • Abdullah misalAbdullah misal4 sa önce
    Sayın yazar kırk yıl önce ilkterbiyesini MTTB mili Türk talebede alan 28 şubatta sürgün edilip takibe uğrayan 15 temmuz hain kalkışmasından sonrada bir banka hesabı ve bir esrarkeş müfterinin iftiralarıylaişinden atılıp hakkında davalar açılan yüzbinlerce eğitimciden birisi olarak sizin mantık ve mantalitenize göre nereye konumlandırmak gerek benim gibileri toptancı zihniyetle vurabilirsiniz yerden yere ama Rabbimizin kitabında yapılan iyi ve kötü iş ayrı tutulmuş ve herkes karşılığını görecektir selamlarumla.,
  • Nadirşah aydemirNadirşah aydemir9 sa önce
    Allah cc razı olsun bu kansızların anlayacagı şekilde kalem tutan gerçek mücahidlerdensin kalemine saglık ömrüne bereket versin mevla amin

Ali Karahasanoğlu

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