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28 Şubat’ta masumlar, bugün ise suç işleyenler yargılanıyor!

05 Şubat 2019 Salı

Furyayı solcular başlattı..

“Biz 12 Eylül’de bile, bugünkü kadar haksızlığa uğramadık..”

Sonra..

Bizim mahallemizden de aynı söyleme katılanlar oldu..

“28 Şubat’ta kendimizi bu kadar baskı altında hissetmedik..”

Sonrasında hep birlikte nakarat haline getirdiler..

“Bugünkü kadar hiç olmamıştı.. Bugünkü, hepsinden farklı..”

O zaman buyrun..

Karşılaştırma yapmak istiyorsanız..

Yapalım gayri!..

Bakalım, çarpık karşılaştırmalarda, “kaş, göz, nasıl yarılıyor?”..

12 Eylül ile bugünü karşılaştırmak isterim ama..

Olay uzar.. Konunun farklı versiyonları devreye girer..

Solculara cevap vermeye çalışır iken..

Bizim esas değinmek istediğimiz 28 Şubat’a yer kalmaz.

Dolayısı ile..

28 Şubat ile bugünü kıyaslamakla yetinelim..

Benzer yönleri var mı, hatta bugün daha mı kötü durumdayız, değerlendirelim..

Önce bir tespit yapalım..

“28 Şubat’ta mağdur olanlara yüklenen suç ne idi?”

“Adam öldürme” mi?

Darbeye teşebbüs edip, TBMM’yi bombalama mı?”

“Tankları harekete geçirip, sokaktaki vatandaşların gövdelerini başlarından ayıracak kadar vicdansızca saldırılar düzenlemek mi?”

Neydi, 28 Şubat’ta mağdur edilenlere yönelik suçlamalar?

“Biz 28 Şubat’ta bile bugünkü kadar mağdur olmadık” diyenler, bir cevap versinler ki..

Bugünle kıyas yapabilelim..

Ne yapmıştı, 28 Şubat mağdurları ki, o günkü haksızlıklara uğradılar..

İmam hatiplerin orta kısımları kapatılıp, on binlerce gencin, İslam dinini öğrenmesi engellenmişti.. Ama, ne yapmışlardı da, bu okullar kapatılmıştı?

Boğaziçi Köprüsü’ne çıkıp, trafiği mi durdurmuşlardı? 

Ne yapmışlardı ki, okulları kapatıldı?

Veya.. Başörtülü tüm öğrencilere yasak getirilip, on binlerce kız öğrencinin okuma hakkı ellerinden alınmasına gerekçe ne idi?..

Ne yapmıştı, üniversiteye giden başörtülü kızlar..

Ki.. Okuma hakları ellerinden alındı.

Suçlama ne idi?

Var mı gösterilecek, somut bir fiil?

Yok..

Ya ne var?

Kuru bir iddia..

“Size okuma hakkı verirsek, siz çoğalıp, kendinizde güç hissettiğinizde, farklı düşüncede olanların okuma haklarını kısıtlarsınız.”

Eee?!.

“Siz bize yapmadan, biz size yapıyoruz..”

Ne güzel iş..

Bir kesim, karşısındaki insanları “potansiyel suçlu” ilan ediyor..

Onlara, ilerde yapabileceklerini iddia ettikleri bir suçu isnat ediyorlar.. 

Sonra da..

“Biz şimdiden tedbirimizi alıyoruz, size hayat hakkı tanımıyoruz” deyip, engellemeye geçiyorlar..

Yoksa..

28 Şubat sürecinde, mağdur edilen hiç kimsenin, başörtülüsü ile imam hatiplisi ile  Refah Partilisi ile..

İşledikleri küçücük bir suç yok..

İmza attıkları bir kanunsuzluk yok..

Tamamen masum oldukları halde.. 

Hakları çiğnendi..

Meslekleri ellerinden alındı..

**

Peki..

Bugün için, “Biz mağduruz. Hem de 28 Şubat’takinden daha fazla mağduruz” diyenlerin, tam merkezindekiler, ne ile suçlanıyorlar?

Meşru hükümeti devirmeye teşebbüs ile..

“Ben bizzat katılmadım” diyenler olabilir..

Katıldın, katılmadın..

O durum, yargılama süreci içinde ortaya çıkacak..

Ama ortada darbe yapmak isteyenlerin olduğu, bir gerçek..

250 insanın şehid edildiği bir gerçek..

Uçaklarla insanların üzerine bomba atıldığı bir gerçek..

TBMM binasının bombalandığı bir gerçek..

Bu suçlar sebebi ile bazı kişiler sorgulanıyor, bazı kişiler yargılanıyor, bazı kişiler darbeye iştirak ettikleri gerekçesi ile itham edilip, mahkum ediliyorlar..

En hafifi ile söyleyecek olursak..

Bazı kişiler de, bu darbecilerin haddinden fazla cezalara muhatap edildiği söylemini dillendirdikleri için yargılanıyorlar..

Ama, ortada bir darbe girişimi olduğunu, kimse inkar etmiyor. Mağduriyet olduğu iddialarının temelinde de, o cinayetlere karışanların fiillerinin olduğunu, kimse inkar etmiyor. 

Edemiyor..

O halde?..

28 Şubat ile 17/25 Aralık sonrası Türkiye’sini..

Hele hele..

28 Şubat ile.. 15 Temmuz sonrasındaki Türkiye’yi karşılaştırmaya kalkanlar..

Elma ile armutu karşılaştırmaya kalkmıyorlar mı?

Büyük bir haksızlığa imza atmıyorlar mı?..

28 Şubat’ta mağdur edilenlere isnat edilen tek bir adli vaka yok..

Tek bir cinayet yok.

Tek bir işlenmiş suç yok.

Buna rağmen, masum insanlara o haksızlıklar yapıldı..

O vicdansızlıklara imza atıldı..

Ama bugün?

Bugün ortada bir suç var.

Meşru hükümeti devirmeye teşebbüs edenler var.

Cinayet işleyenler var..

Devletin kılcal damarlarına, soru çalarak, kumpas kurarak, torpil yaparak kendi adamlarını yerleştirdiği ortaya çıkan hainlerin işledikleri suçlar var..

Ve bu suçları işleyenlere yönelik yargılama yapılmasını amaçlayan bir siyasi iktidar var..

“Suçluların yanında, bazı kişiler de suçsuz oldukları halde mağdur ediliyor” denilebilir..

“Bunlar tespit edildiğinde, derhal yanlıştan dönülmelidir” ikazı yapılabilinir..

Ama..

“28 Şubat’ta çekmedik, bugün çektiklerimizi” derseniz..

Ben de size hatırlatırım: 

“28 Şubat’ta hiçbir suç işlememiş insanlara mağduriyetler yaşatıldı.. Bugün ise, işlenen suçların karşılığında bir cezalandırma girişimi var. Arada bir mağduriyet varsa, işlenen suçlarla irtibat sebebi ile haklı gerekçelerle yaşanan mağduriyetler.. Onu da millet olarak göğüslememiz, hepimiz için bir vatandaşlık görevi!”

Yok, “ben suç işlemedim ki, ben, yanlışlıkla da olsa niye mağdur oluyorum” diyorsanız..

Sorarım size: “Milyonlarca insan niye mağdur olmuyor da, böyle maraza çıkartacak sizler mağdur oluyorsunuz? Biraz da kendinize baksanız?”

 

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YORUM YAZ

  • ayhanayhan11 dk önce
    28 şUbat postmodern darbesi ERBAKAN ve Refah partisinin başarılı olacağından korkan emperyalistlerin dışarıdan verdiği destekle içimizde tusiad,disk,yoliş,tşof,tobb,tisk gibi kuruluşlar ilaveten yök..hsyk genelkurmay'ın oldukça verimli katkılarıyla yapılmış bir hükümet indirme operasyonuydu. harekat sahası medya ve tv lerdi...erbakanın g7 ye karşı kurmaya çalıştığı d8 teşkilatı abd ve siyonist israilin zoruna gitmişti baktılarki seçimle bu iş olmayacak..içerideki isimlerini tek tek bildiğimiz riyakarlarla bu işi pek de güzel başardılar 28 şubatın 1000 yıl sürmesi için dinimiz bahane edilerek imam hatiplerin orta kısmı kapatıldı...yazın camilerde ilkokul çocuklarına kuran öğretilmesi yasaklandı ki liseye gelinceye kadar hiç bir çocuk kuranı öğrenmesin dini bilgileri eksik olarak kör topal bilgi sahibi olsun. imam hatiplerin üniversitada başka branşlara girmelerini engellemek için katsayı buluşunu yaptılar elbette meslek lisesi statüsünde olduğu için diğer meslek liselerine de istemeselerde uygulamak zorunda kaldılar böylece kurunun yanında yaş da yandı tabii...başörtülü öğrencileri okullarından ettiler peruk takmalarına bile engel oldular israilde bile dindar yahudi kadın peruk takabiliyorken hem de. bu arada bir general tek başına imzalar atarak israille tank modernizasyonu anlaşması yaptı iflas eden imi şirketini de kurtardı paralar TC den tabii ne de olsa sağmal inek ya...yetmedi aydın doğan, dinç bilgin , koç şahane avantalarla kimi devlet arazisini beleşten aldı kimi türkpetrolü aldı kimi banka sahibi oldu...2001 e kadar o bankalarıda bir güzel boşaltılar para devlettendi tabii...bu arada gizli başbakan mesut ve kardeşi hazine müsteşarıyla merkez bankasındaki dövizleri bir gecede iç ettiler bunu duyan dsp li bakan ismet uluğbey kafasına kurşun sıkarak intihara teşebbüs etti.....İLGİNÇ HİKAYE DEĞİL Mİ? GOOGLE'dan bir araştırın kardeşlerim...sanırım o günlerin görüntülerine ile ulaşabilirsiniz...bu geçtiğim ÖZET YAŞANANLARIN 10 DA 1'i BELKİ EDER BEN YAZMAKTAN YORULDUM. (YAZDIKLARIMLA DALGA GEÇEN OLURSA KESİNLİKLE ART NİYETLİ OLDUĞUNA HÜKMEDECEĞİM)BUNLAR YAŞANMIŞTIR. SADECE EKONOMİK BOYUTUN BİR KISMINA DEĞİNDİM...DİĞER BOYUTLARINA VE SOSYAL,ADLİ, SİYASİ BOYUTLARINA GİRMEDİM BİLE. O GÜNLERİ YAŞADIMBİR REFAH PARTİLİ OLARAK HER GÜN İŞ YERİMDE ÇALIŞIRKEN TACİZLERİ, EVİMDE TV İZLERKEN YAPAMADIKLARIM YÜZÜNDEN KAHROLDUM. VİCDANINIZ NE DİYOR BİLEMEM BU SADECE 28 ŞUBATLA SINIRLI BİR YORUMDUR BAŞKA YERE ÇEKMEYİN.
  • ZaferZafer19 dk önce
    Ali adlı yorumcu, yazar insanların dini özgürlüklerinin elinden alınmasından, inançlarından dolayı gördükleri işkencelerden, küçücük belki ceplerinde parası bile bulunmayan, belki evinin yolunu bile bilmeyen evden okula okuldan eve yol bilen başörtülü öğrencilerin otobüslere işkenceyle bindirilip evlerinden kilometrelerce uzaklara çok affedersiniz kedi yavrusu gibi azıtıldığı olaylardan bahsediyor siz ekonomi diyorsunuz! Her şey para değildir! İnsanların inancı çiğnendikten başörtüsü başından çekilip alındıktan sonra tonlarca parası olsa ne değeri var ki!
  • fatoşşşşşşşşşfatoşşşşşşşşş25 dk önce
    akp nin naylon parti 25 kuruşluk parti olduğunu müslümanlık maskesiyle dolaştığını siyonistlerin emrinde olduğunu yenimi anlıyorsunuz. tc devleti bir asırdır başta yahudistan abd si olmak üzere 4 devletin sömürgesidir. england , fransa , italy
  • Abdullah Salim KirazlıAbdullah Salim Kirazlı32 dk önce
    Bu kişinin s.çmadığı ocak başı kalmadı... Mücadeleci oldu, kaçtı pınarcı oldu, irancı oldu, islamcı oldu, tasvvuf düşmanıydı, mevlana'yı homolukla suçlamaktan dervişliğe atladı altın oluk, gümüşolu derken kirli oluklardan aka aka vardığı yeri yalan yurdu. Bu ne biçim hacıyatmazlıktır birader ? Kim bu adam, yarın kim olacak?
  • AliAli1 sa önce
    Ali bey domates biber patlıcan diyordun ya Onca zamma rağmen yüzde bir enflasyon iyi.Peki döviz düşüyor lpg benzin zam yiyor hala.Ben kılıf da bulamadım.Yoksa sehven mi! Yapıldı
  • Saim KarabeySaim Karabey1 sa önce
    biz kendimize bakacağız size de bakacağız. zamanında Hz.Hüseyin yezid zaanında şehit edilince mübarek başı 1 ay saray önünde mızrak ucunda bekletildi. hiç bir müslüman ses çıkaramadı.şu an sende öylesin yazar.madem öyle şu an 130.000 kişi ne suç işlemiş yazarmısın. hepsi suç işlemeden atılmış.isnad edilen suç yok.şeriatte ve hukukta yeri yok. tabi siz müslüman ve adilseniz .ama inanmıyorum.
  • YaziyorumYaziyorum1 sa önce
    Sp lideri mulakat vermis,beyaninda gul ve davut ogluna kapisi acikmis,28 subat,dan cok baski varmis on binlerce insan sucsuz yere hapismis. 28 subat,da fikrini aciklaya biliyormus simdi bu hak yokmua Abdullah gulu pisirik yaptilar konusmuyormus kendilerine sempati varmis Akpmilli gorusun devamiymis .bunlar satir basi sozler devamini okusan uyuya kalirsin bu sozlerle secimi zor alirsin kardesine buguz edersen ,arada kalirsin bunlarinki hayalgercekleri dinle millet ittifaki,seninle sende katil surune surune bize gorunme.
  • DallıDallı1 sa önce
    BU GÜNÜN DÜNYA SAADETLİSİ O GÜNLERDE FİKRİNİ SÖYLE HAKİM KARŞISINDAKENDİNİ SAVUNDUKLARINI SÖYLÜYOR.BİZLER O GÜNLERİ YAŞADIK NAMAZ KILAN EĞİTİMCİ OLARAK NASIL DERSDEN ALINIP SORGUYA ÇEKİLDİĞİMİZİ..HİÇ UTANMIYORLAR REİS DÜŞMANLIĞI KİMLERİ NE HALE GETİRİYOR.BİZLE ANCAK 2002 DEN SONRA RAHAT NAMA Z KILABİLDİK.AHKAM KESEN DÜNYA SAADETLİLERİ TAKİYYE YAPMAYA DEVAM ETSİNLER.
  • Yorumu nedense sarsurlenenYorumu nedense sarsurlenen1 sa önce
    Sayın editör size bir düşmüştüm neden yayinlamiyorsunuz yorumları mı?Ahirette hesaplaşma ağız dediğim için mi? 12 Eylül mağduru babanın 28 Şubat mağduru kiziydim şimdi ise 15 Temmuz istismarcıları tarafından mağdur edilen bir annenin.Yemin ederim ahirette Fetocu lerden de sizden de hesabını soracağım.Davaciyim...
  • KAMİLKAMİL1 sa önce
    RAHMETLİ ÖZAL'DA HANIMEFENDİNİN YOLUNA GİRİNCE MİLLETİN GÖNLÜNDEN ÇIKMIŞTI.HEY GİDİ GÜNLER
  • görkemgörkem2 sa önce
    daldin yine "böyyük" siyasete.. Gecen gün domates, biber patlican fiyatlarindan bahsetmistin iyi olmustu.. Fakat o yazida bile iktidari "koruma ve kollama" görevini üstlendin, KISLIK sebzeleri ve fiyatlarini "essss" gectin, nedenlerini iktidara sormadin veya soramadin.. olsun!. Sen yeter ki ara sira carsi-pazara dokun, milletin derdine ortak ol.. selamlar..
  • Bir okuyucuBir okuyucu3 sa önce
    Ali beyyıllardır ben sizi ve sizin gazetesini takip ediyorum. 28 şubatta eğitim hakkı engeli vardı. Şimdi ise eğitim almış adamın eğitimi elinde aldınız yetmedi ekmeğini aldınız yetmedi itibarsizlastirdiniz yetmedi özel sektörde çalışmasını engelediniz yetmedi adamı ekmeği ile terbiye etmeye çalışıyorsunuz. 28 şubatta insanlar yurt dışına çıkıp eğitimini tamamlayabilirdi ya şimdi adamı yurt dışına ekmek kazanmak için bile engel koymussunuz . Daha ne söyleyeyim. Bu ülkede duymayan kulaklar görmeyen gözler var olduğu müddetçe bu böyle olur. Allah herkesi kendi adaleti ile yargılansın.
  • Ataturkculeri Dusundurme ,Egitme,Gelistirme,Koruma ve Kollama Dernegi Mus SubesiAtaturkculeri Dusundurme ,Egitme,Gelistirme,Koruma ve Kollama Dernegi Mus Subesi3 sa önce
    Karahasanoglu,28 Subatci Ataturkculeri bikmadan usanmadan elestirmeyi bir birakin artik cunku bu adamlar islerini yaptilar ve yapiyorlar,cunku zaten gizlemiyorlar uluslararasi ekonomik ve kultur emperyalizminin tasiyicilari ve Turkiye taseronlari olduklarini!Dusman, Turkun kafasini ezdikten sonra sistemi bunlara teslim edip gitti.Sizin elestirebileceginiz tipler 28 subatta haklarinin ihlal edildigini soyleyen ancak bu gun bu tecavuzculerle olumune isbirligi icine girmis(kendisini bu iskencelerden kurtaranlara karsi) bulunan musluman kilikli kilibik tipli sakalli soytarilar olmalidir.
  • Zeynel hanZeynel han3 sa önce
    15 Temmuzdan sonra hangi siyasi lider rahmetli hocamız muhterem Erbakan gibi domur domur terletilmiş ki o manzara gözümün önünden hiç gitmiyor.Hatırlayıp ağlamaklı oluyorum.Şimdi 28 şubatı hafife alanlar,ona mersiye düzüp bu günleri ondan bile kötü sayan Saadet partililer,mahkemeye çağrılınca 28 şubatçılardan şikayetçi olmayan korkaklar,artık sizlerle yolumuz bir değil.SizChp ,HDP=PKK,ip= fetö ilesiniz.
  • Refigül BaltaciRefigül Baltaci3 sa önce
    Ali bey elinize yüreģinize kaleminize saģlik.28 Şubat maģdurlarini sürekli kaleme aliniz lütfen.Orda din kardeşlerimiz tekrar yargilansin bu nasil bir zülümdür.Onlar af istemiyor tekrar yargilanmak istiyorlar.Bu insanlar neyaptilar yillardir oralarda ölen kardeßlerimiz var.Yazinidan dolayi size teşekkürlerimi sunuyorum.Saygilar efendinSelam ve dua ile.
  • Kunta Kürde Kunta Kürde 3 sa önce
    Darbeye karşı AKP , yere göye sığdıramadığı Adnan Menderes ı darbe sonucu asan albaylar Cunda'sına neden sessiz ?
  • Murat Murat 3 sa önce
    28 Şubatta vatansever mütedeyyin insanlara zulüm yapıldı, şimdi terörist,ve vatan düşman lafının ülkemize daha fazla zarar vermemesi için tedbirler alınıyor.. Üstadım bunların vatana ihanet ve dine sövme özgürlüğü ellerinden alınıyor. Fetöcülerin ise devlete sızma ve abd'ye ajanlık hakları elinden alındı. Özgürlük beyazların istediği gibi olur.! Baksanıza ağababaları istediği ülkeye istediği ajanını başkan olarak atayabiliyor. Çünkü onların böyle bir ÖZGÜRLÜKLERİ var.
  • 4 sa önce
  • 4 sa önce
  • vatandasvatandas4 sa önce
    Şiracinınşahidi bozaci,dir.Tebrikler sayın yazarım.Takipçiniz bololsun .okurların aklında, fikrinden bir soru işareti oluşur. Gençler o günleri yasamadilar .onlar hoş görülmeli.gayet tabiidir insan daha iyi şartlar ,veimkanlarda. Yaşamak ister.ancak 28 Şubat ,lari yaşayan bizler (60 yas) bu günleri RÜYAMİZDAgoremezdik.Gençler lütfen 90 larianlatan kitap,gazete,memurlarıaraştırıngerçeği, doğru bilgiye ulaşın. Belki bende yanlış bilgi ile Şartlanmisolabilirim.bilgiye ulaşmak eliniz altında bir tıklayınbilgi karşınızda. Sarlatanlara .dezenfermasyon.felaket tellallarina.aldanmayın. Bu tellallar. 70,80,60,neslininomrunuçaldılar ülkemiz 6osent. ( abd kurusu) muhtaç oldu oldu. İM den500 bin dolar borçalıp emekli memurun maaşınızor veriyorduhokumet....saygilar.
  • ercanercan4 sa önce
    Elinize yüreğinize sağlık..Bu yazıyla sesimiz oldunuz.Malum şahısları sosyal medyada eleştirdiğinizde hemen trol olmakla suçlanıyor hakarete uğruyorsunuz.Kendileri en küçük eleştiriye tahammül etmezken herkesten hoşgörü bekliyorlar.
  • halilhalil4 sa önce
    sa. yazılarınızı takip ediyorum. çok güzel temaslarınız var. ancak ben de bir mağdur olarak sormak isterim: hiçbir şeyden haberi olmayan masum insanlar ihraç edildi. yazık değil mi? bu darbenin birinci mağdurları 250 şehit . sonra da hiçbir şeyden haberi olmayıp mesleğinden ihraç edilenler.
  • Mehmet21Mehmet215 sa önce
    Taşgetiren sizin gibi düşünenlere bu günkü yazısında cevap vermiş!Onun 28 Şubat övgüsü yok!Bir müslüman olarak o gün daha rahat eleştiri yapabildiğini, baskı ve haksızlıkları dile getirebildiğini söylüyordu.Yalan mı?Bu denli baskılar olmasa, sizde zaman zaman haksızlıkları dile getirmezmiydiniz.Vicdanınızı ve Allahı şahit tutarak cevap veriniz!
  • ORHAN İNANORHAN İNAN5 sa önce
    HAY İSLAMCILAR KADAR TAŞ DÜŞSÜN BAŞINIZA DİYECEĞİM DE "İSLAMCI "DİYE BİRİ YOK MAALESEF..MÜSLÜMAN İSTERSEN ÇOKCA VAR "YUSUF" EFENDİ..YİNEDE BEDDUA YAPMAYAYIM.SANA YAKIŞIR DA BANA YAKIŞMAZ ONUN İÇİN VAZGEÇTİM.ALİ KARDEŞİM ÇALA KALEM DEVAM. SENİ ,GÖZLERİNE SOKSAN DA ANLAMAYACAK OLANLAR OLSA DA DEVAM..YAZILARIN HER ZAMAN Kİ GİBİ,AÇIK VE İTİRAZ EDENİ ZORLAYICI NET VERİLER İÇERİYOR. SENİ OKUMAK DİĞERLERİ İÇİN DE BİR ZORUNLULUK GİBİ.BUNU YAPILAN "KUNTA KÜRDE"Lİ YORUMLARDAN ,ZERZEVAT KONULU YORUMLARDAN ANLIYORUM.ELİNE SAĞLIK.ANLATTIKLARINI HEPİMİZ YAŞADIK.ANLAMAYANA ,ANLAMAK İSTEMEYENE,GÖZÜ VAR AMA GÖRMEYENE ,KULAĞI VAR AMA DUYMAYANA ,AKLI VAR AMA KULLANMAYANA NE DİYELİM?
  • NurullahNurullah5 sa önce
    28 şubatta eğitim hakkı elinden alındı. Bugün işinden atılıyor, isimleri gazetelere verilip tüm dünyaya terörist olarak ilan ediliyor, hapse düşüyor senelerce iddianame hazırlanmıyor ve çok bilmiş yazar da utanmadan diyor ki bugünle 28 şubat bir mi? Bir sürü insan mağdur edildi darbeyle alakası olmadığı halde. Siyasal islamcılar da ne adalet duygusu nede vicdan varmış. Rabbime büyük adaletinden sual olmaz. Yaşattıklarınızı yaşamadan can veremeyin.
  • Tahsin Tahsin 6 sa önce
    Sizin bu yazınız ahmet beyin haklı olduğunun ispatı
  • YusufYusuf7 sa önce
    Bunu en son ahmet taş getiren söyledi,akif beki m Karaalioğlu taa cumhurbaşkanına şikayete gitti, gazetemize reklam verenler baskı altında diye. Yandaş medyada bir tane muhalif var mı? Olabilir mi? Olursa başına ne gelir biliyoruz, bu günün bir farkıda insanları işinden aşından etmek gibi belaltı uygulamalar var, EE İslamcılar çok Adiller herkes hakkını mahkemelerde araya biliyor değil mi?

Ali Karahasanoğlu

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