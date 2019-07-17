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28 Şubat’ın darbe olmadığını söyleyenler, TSK’yı FETÖ’ye verenlerdir!

17 Temmuz 2019 Çarşamba

Ne zaman, “15 Temmuz darbe girişiminin bir sorumlusu da ulusalcı generallerdir” desem..

Kıyamet kopuyor..

Küfürler, tehditler gırla gidiyor..

Ne zaman, “TSK’ya FETÖ’cülerin sızmasında asli kusur, Kemalistlerdedir” desem..

Hakaretlerin bini bir para olacak şekilde saldırıyorlar, ha saldırıyorlar..

Ne zaman, “Bakmayın siz Ergenekon’cuların, Balyoz’cuların beraat ettiklerine.. Yargıtay süreci devam ediyor.. Henüz beraatler kesinleşmedi.. Kaldı ki mahkeme kararındaki beraatten daha önemlisi, kamu vicdanında beraat etmektir” desem..

Hepsi birlik olup, sakalımdan girip, soyadımdan çıkıyorlar..

Oysa..

Güzel güzel konuşamıyor muyuz?

Ben bir iddiada bulunuyor isem..

Muhataplarımın da, “Hayır, dediğin doğru değil.. Şunu atlıyorsun.. Bunu gözlerden kaçırıyorsun” demesi gerekmez mi?

Onlar bu üslubu tercih etmeseler de..

Biz yine kendilerine, güzel güzel soralım..

“Şu an FETÖ sanığı olarak cezaevlerinde bulunan tüm askerleri bir kenara bırakalım.. Sadece generalleri esas alalım.. Cezaevindeki generallerin yarbaylıktan, albaylıktan generalliğe yükselmelerinde kimlerin imzası var?”

Durun, hemen hakarete başlamayın..

Gerekirse, YAŞ toplantılarını yıl yıl çıkartır, o isimlerin hepsinin hangi komutanların imzası ile generalliği yükseltildiklerini buluruz..

Ha İlker Başbuğ olmuş..

Ha Işık Koşaner olmuş..

Ha Necdet Özel olmuş.. 

Çok bir şey farketmiyor..

Tek başına genelkurmay başkanları yetkili değil..

Diğer kuvvet komutanlarını da buraya alalım..

Soralım, “Cezaevindeki generallerin, albaylıktan yükselmelerinde, sizlerin hiçbir katkısı yok mu?”

Ki, “Kemalistler kenara çekilmesin” dediğimizde, hemen bağırarak cevap veriyorsunuz?.

Veya tersinden soralım..

Şu an FETÖ’ye karşı en sert mücadeleyi sürdüren Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a, küçük küçük de olsa dokundurmalar yaparken..

 “Siyasi iktidarın palazlandırması ile FETÖ bugünlere geldi” eleştirisi yaparken..

Şunu söyleyebiliyor musunuz:

“Tayyip Erdoğan, Kemalist bir albay olarak şu isim var iken.. YAŞ toplantısında bize rest çekti.. Kemalist albay yerine, FETÖ’cü şu albayı tuğgeneralliği yükseltti.. O FETÖ’cü de, 15 Temmuz hain darbe girişiminde şu rolü oynadığı için, şimdi cezaevinde..”

Evet, bu somut iddiayı dillendirirsiniz..

Biz de başımızı iki elimizin arasına alır, uzun uzun düşünürüz; “TSK’daki, FETÖ’cülerin generalliğe yükselmesinde, bizim de payımız varmış” deriz..

Bu somut anlatımı yapmadan..

“Balyoz davası açılınca, TSK’daki vatansever generaller tasfiye edildi, yerlerine FETÖ’cüler otomatikman geldi” derseniz, doğruyu söylemiş olmazsınız..

Niye?

Balyoz davası sebebi ile 100 general görevini sürdüremez duruma düştü ise...

Bunların içinde kimisinin tuğgeneral, kimisinin tümgeneral, kimisi korgeneral, kimisinin orgeneral, hatta kimisinin emekli olduğu, dolayısı ile tek bir rütbeden boşalma olmadığı gerçeğini bir kenara bırakalım..

Yuvarlayalım..

Yerlerine 100 albay, tuğgeneral olacak idiyse..

Bunların 100’ünün de FETÖ’cü albay olmasını hazırlayan kimdi?

Haydi diyelim 20’si-30’u yine vatansever albaylardandı..

 Peki 80’inin, 70’inin FETÖ’cülerden olmasını hazırlayanlar kimlerdi?

Veya şöyle soralım..

Bürokrasiye, Emniyet’e, Milli Eğitim’e, diğer bürokratik kadroların atanmasında siyasi kadroların tam etkin olduklarını, askeri vesayetin o kadrolara gelecek kişilere müdahil olduklarını gözardı ederek kabul edelim ve faturayı bu kadrolarda tümü ile siyasilere yıkalım..

Ama..

TSK içindeki subayların alımında, görevlendirilmesinde, yükselmesinde, söyler misiniz, “Siyasi kadroların hangi yetkisi vardı” ki, FETÖ’cüler böylesine kadrolaşabildiler?..

Tamam, mali şube müdürü FETÖ’cü çıkınca.. Onun yardımcısı da FETÖ’cü çıkınca..

Sorumluluğu siyasi kadroya yükleyelim..

Ama..

Askeri liseye alımdan başlayın..

Harp okuluna geçişten devam edin..

Rütbe almalara kadar..

Sınavları kim yapıyordu?

Siyasiler mi?

Sicilleri kim veriyordu?

Siyasi iktidar mı?

Yükselmeleri kim hazırlıyordu?

Siviller mi?

Herkes, kendi sorumluluğunu niye kabul etmiyor?

Harp okulu açılış konuşmalarında.. Mezuniyet törenlerinde yapılan konuşmaları açıp baksak..

Hangi üst perdelerden konuşmalar yapıldığını görürüz..

Harbiye’ye, bir tane bile FETÖ’cünün sızamayacağı açıklamalarını görürüz..

Peki gerçek ne çıktı?

Bir tane falan değil..

Alımların kimi yıllarda % 50’si, kimi yıllarda % 60’ı, hatta kimi yıllarda % 70’i FETÖ’cülerden yapılmış.

Bunun sorumlusu kim?

Tayyip Erdoğan mı?

Önceki gün, bir televizyon programında, yine emekli paşalardan birisi..

Benzer söylemleri tekrarlıyor..

Neyse ki, onun karşısında, bir emekli general de, vicdanına göre konuşuyor.

Genelkurmay İstihbarat Daire Başkanlığı dönemindeki hatalarını affettirecek netlikte konuşan İsmail Hakkı Pekin, canlı yayında kendisine gelen bir mesajı, isim vermeden, “Benim bir komutanım” diyerek okudu..

Mesajdaki tartışma ne imiş biliyor musunuz?

“28 Şubat darbe midir, değil midir” tartışması..

İsmail Hakkı Pekin paşa, “28 Şubat bir darbedir” deyince..

28 Şubat davasından yargılanan bir komutanı, “Biz yargılanınca, huzur mu buluyorsun” diyerek, kendisine sitem dolu mesaj atmış..

Bakış açısını görüyor musunuz?..

Gerçekleri tersyüz etme taktiğini görüyor musunuz?

28 Şubat’ta, bu ülkenin başbakanına, “Başbakan değil, istersen bilmemne bakanı ol” diyen tuğgenerale, bir uyarı cezası bile verilmemiş..

O tuğgeneralin amirlerinden birisi, “Ağzına fermuar mı çekeyim” demiş..

Bir diğeri, “Boşalma hakkını kullandı” demiş..

Ülkeyi böyle bir atmosfere esir edenler, şimdi kalkmışlar, “28 Şubat darbe değildir” diyorlar..

Hani ellerine fırsat geçse..

Şu an görevde olsalar..

Kendi kusurlarını Tayyip Erdoğan’a yüklemekle yetinmezler, belki yeniden bir darbe de yaparlar ama..

Şükürler olsun ki..

O dönem kapandı..

Ama maalesef söylemleri devam ediyor..

 

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YORUM YAZ

  • MardinliMardinli11 dk önce
    Sayın Ali diliniz yüreğiniz sağlık.Türkiye kurtuluş savaşı yapmış ve yeni devlet kurmuş.Millet düşmana karşı mücedele etmiş ama iktidara kim geldi din düşmanı olan sabeytilerin bu milletin başına bela oldular altmış darbesi ile basliyan ve bugüne kadar gelen askeri darbeler bu din düşmanları millet devlet düşmanı olan sabeytilerin işidir.Bakmayın türlü söylemlerine hepsi aynıdır hiç bir birinden farkları yoktur tutun gurselden ta fetoya kadar hepsi aynıdır amarika kuklaridir.Allah CC kahhar ismiyle onları kahr ve perisan etsin amin
  • müslümmüslüm13 dk önce
    Ali bey Tayyip Erdoğan gerçekten FETÖ ile mücadele ediyorsa neden Ak Parti FETÖ nün siyasi ayağının meclis araştırılması teklifine red oyu veriyor, bu millet Ak Parti çok fazla güven veriyor ama bunun sonu hiç iyi olmayacak. Çünkü yapılanlar hepsi iktidarda kalmak başka hiçbir hedef yok...
  • MustafaMustafa36 dk önce
    Bu ülkede ne zaman Hak edene Hak ettiği CEZA verilecek? Çok merak ediyorum. Herkesin yaptığı yanına kar kalıyor. (Gariban kesim hariç tabiki)
  • HAmit GündemHAmit Gündem1 sa önce
    Tsk nın o zihniyeti tüyap fuarcılıkta .Oyaktan da kredi kullanarak düze çıktı Tuskon sevici Tüyap
  • AlperAlper2 sa önce
    Bir kısım insanlar,Fetullah CİA ajanı derken, devletin istihbaratı nerdeydi? 28 şubatta,Erbakana sahip çıkmayan, Fetullah la, n eden ortaklık yapıldı? Bence bilmesi gereken herkez,Fetullah ın CİA için çalıştığını biliyordu ama işte....çıkar bu,dinini bile feda ediyor insanların çoğu, mesala söyle yalanı,çık islamdan?gir çıkar dinine.
  • takiitakii3 sa önce
    28 şubat ile 15 temmuz birbirine çok benziyor mesela nazlı ılıcak o zaman da vardı
  • Bu yaşanmış bir vakıadırBu yaşanmış bir vakıadır3 sa önce
    Tarih: 1998. 28 Şubat bütün azgınlığı ile sürmekte. Yer:Bir kamu üniversite hastanesi Göz Kliniği. Olayın kahramanı: Gariban, duşarıda başını kapatan, hastanede açan bir genç hemşire. FETÖ’cü genç akademisyen 28 Şubatçı Profesör Hocasından kadro kapmak istemektedir. Yeteneksiz adama bir türlü kadro verilmez. Hocasının gözüne girmek için gariban hemşireyi ispiyonlar. Hemşire işten atılır.
  • MuhteremMuhterem3 sa önce
    Bekara karı boşamak kolay. Kanser hücresi gibi vücuda yayılan FETÖ’yü defaten söküp atmak mümkün değil. Kanser hücresini yokederken sağlıklı hücreye zarar verilmesi kanser tedavisinin en mühim zorluğudur. Bu gözle bak.
  • Robotlar neye inanır?Robotlar neye inanır?3 sa önce
    FETÖ’nün tabanını oluşturan robot şakirt, “Gün gelecek bütün takiyyeler son bulacak. O zaman İslsm’ı doya doya yaşayacağız.” akımına kapıldı. Böylece O, hizmet diye diye akla ziyan İslam’a mugayyir takiyyelere dört elle sarıldı.
  • FETÖ’yü doğuran da besleyip büyüten de sizsinizFETÖ’yü doğuran da besleyip büyüten de sizsiniz3 sa önce
    Laikçi Kemalistler! İslam’ı yaşayanlara nefes aldırmadınız! Böylece takiyye üstadı FG’ne kapılar sonuna kadar açıldı. Hem suçlu hem güçlüsünüz. Öyle yağma yok.
  • Allah CC dilemedikçeAllah CC dilemedikçe3 sa önce
    Darbe saatinin erkene çekilmesi, Reis’in Marmaris’den 15 dak önce ayrılmış olması, FETÖ’cü askerden elegeçirilen cep telefonu sayesinde whatsup mesajlarının elegeçirilmesi, milletin daha önce görülmedik şekilde darbeye karşı direnişi. Bütün bunlar ve daha birçok hadise gösteriyor ki “Allah CC dilemedikçe kimse size zarar veremez”
  • Hapishane mektubuHapishane mektubu3 sa önce
    Ne demiş katil: “HDP tarafsız kalmalıdır”. HDP tarafsız kaldı mı? Hayır. Meclis’te konuşan HDP’li vekil İyi Parti’ye ne dedi: “Siz bu sıralara HDP seçmeninin oyları sayesinde oturuyorsunuz”. Ağla ülkücü kardeşim ağla.
  • Kılıçdaroğlu: Darbenin siyasi ayağına niçin dokunmuyorsunuz?Kılıçdaroğlu: Darbenin siyasi ayağına niçin dokunmuyorsunuz?3 sa önce
    Tarih: 15 Temmuz 2016nın son saatleri. Yer:AHL. “Askerler bizden” efendim. Tankların arasından güvenle geçebilirsiniz. Faraza o sırada Reis orada olsaydı olacakları tahmin etmek zor değil.MHP sözcüsü çok güzel özetledi “kontrollü darbe” yoktur ama “kontrollü siyasetçi” vardır.
  • Bülent KaramanBülent Karaman4 sa önce
    Maşallah güzel bir yazı. Bu medyada dolaşan kemalist askerler/generallerin ellerine fırsat geçse Başkan R.Tayyib Erdoğan i bir kaşık suda boğarlar. Fetoculer aynı şekilde yapar. Peki o zaman fetoculer ve kemalistler aynı kefede olmuyor mu? Ortak hedefleri kim? Başkanımız.. o zaman ikisi de aynı. Vesselam.
  • Duvar ilanı (gerçek)Duvar ilanı (gerçek)4 sa önce
    Tarih 12 Eylül 1980 darbesi sonrası günler. Duvarlara yapıştırılan arananlar listesinde FG’nin ismi ve resmî vardır. O sıradaNurcular hapislerde işkence görmektedir. FG bir türlü “yakalanamaz”. Vazifeşinas bir güvenlik amiri yakalar ve hapse atılır ancak telefonlar çalışır ve serbest bırakılır (FG, hatıratında bu hadiseyi Allah CC tarafından muhafaza edildiği biçiminde aktarır).12 Eylül ABD güdümlü darbenin işkenceci eli “Allah’ın inayetiyle” FG’ne ilişmez. Sorgulama kabiliyetinden mahrum FETÖ’cü robot mankurtlar! Şeyh uçmaz, Mürit uçurur.
  • Yunus 16 Yunus 16 4 sa önce
    MÜKEMMEL TESPİT VE ANALİZ! GERÇEKLER ACIDIR. BAŞKENTİMİZİ TBMM, KÜLLİYE, POLİS ÖZEL HAREKATI.... (51 ŞEHİT, Amerika bomba atsa bu kadar şehit olmazdı! İngiliz gelse TANK ile arabayı tost gibi ezmezdi!) BOMBALAYAN AMERİKAN KÖPEKLERİNE SİCİL VERENLER, TERFİSİNİ TEKLİF EDENLER ONAYLAYANLAR HEPSİ BELLİDİR! ADAVUTOĞLU NA RUS UÇAĞINI DÜŞÜRELİM DİYEN FETÖ CÜ GENERAL, SÜLEYMAN ŞAH TÜRBESİNİ KORUYAMAYIZ DİYEN FETÖ CÜ GENERAL,..... TSK NIN KAYITLARINDA HEPSİ AÇIK VE NET OLARAK BELLİDİR.
  • FETÖ’cü akademisyenin tirajikomik hikayesiFETÖ’cü akademisyenin tirajikomik hikayesi4 sa önce
    Gerçektir. Lütfen okuyun. Tarih 2001. izmir’de bir kamu Üniversitesi. FETÖ mensubu bir akademisyen. Namaz kıldığını gören yok. Eşinin başı açık. Fakat bayan hocası (müfrit Kemalist) şüpheleniyor. Bir plan yapıyor. Öğrencilerini yazlığa çağırıyor. Mayolar giyilecek denize girilecek diye de duyuruyor. FETÖ’cü bir bahane ile davete gitmiyor. Çakal Hoca bu akademisyene kadro verilmesini engelliyor. Bu FETÖ mensubu 15 Temmuz sonrası ihraç edilmiştir.
  • Sakız oldu: Beslediniz büyüttünüz sebep sizsinizSakız oldu: Beslediniz büyüttünüz sebep sizsiniz4 sa önce
    Hadi biz uyanana kadar besledik. Uyandık mücadeleye giriştik. Ya siz Alçaklar! 28 Şubat’ta eşi başörtülü diye askerleri akademisyenleri kamudan ihraçederken Atatürkçü kılığındaki FETÖ elemanlarına terfi verdiniz! Şimdi kahpece bizi suçluyorsunuz!
  • mehmetmehmet8 sa önce
    Kimse kusura bakmasın benim gözümde fetocu nedirse kemalis gecinen paşalarda aynı kafadalar bir dini kullanarak müslümanların dinine saldırdılar kemalistlerde içlerindek dinsizliği açıkca müslümanları ezerekzalimliklerini sürdürdüler kirli sakalı gencleri içeri sokmadılar askeriyeye sebepte peygamberin süneti oldugundan dolay birde mezhepci dinsizler vardıki onlarkendilerini fetocular gibi gizlediler islama inanclara saldırdılar bunlardaergenokunbaşındaki fetocular gibiher biri feto sıfatındaydılar bunları asla unutömamam lazım unlara bu fırsata verilmemeli tekrar..kimse gercekleri ngizlemesinler eski askeriyede insiz bir subay asubay yetiştiriliyordu onlarda islam dinine karşıydılar inancsızlardı atatürk rakı içiyor diye bunu bir marifet sayıyorlardı..birde içki müptelası dinsiz askerler vardı..

Ali Karahasanoğlu

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