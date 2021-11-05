“1 derece azaltın”a salya sümük saldıran ahlaksızlar!

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Ali Karahasanoğlu İletişim: [email protected]

İsrafa karşıyız..

Dinimizde de israf haramdır..

Burda bir ihtilaf yok..

İktidarda AK Parti olduğu için..

Yetki AK Partili isimlerde olduğu için..

Parayı kullanma yetkisi AK Partililerde olduğu için..

O yetkinin kullanımı sırasında bazı aşırılıklar dikkat çekince..

Olan bir ise, onu bin gösterip, “İsrafa bak” dediklerinde..

Biz de genel anlamda o söyleme destek veriyoruz.

Ama konuları abartarak dillendirenlerin derdi israfı önlemek değil, Tayyip Erdoğan’ı devirmek olduğu için..

Kendileri iktidara gelecek olsalar (Allah korusun) israfın kralını yapacaklarını bildiğimiz için..

“Bu kadar makam aracı olur mu? Bu kadar binaya gerek var mı?” türünden eleştirileri samimi bulmadığımızı, zaman zaman hatırlatıyoruz.

İşte size bir samimiyet testi.

Muhataplarımızın derdinin, israfa karşı çıkmak değil..

Tayyip Erdoğan’ı devirmek olduğunu ispatlayan, işte riyakarlığın net bir fotoğrafı..

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez önceki gün açıkladı.

Benim de pek tahmin edemeyeceğim kadar önemli bir ayrıntıya dikkat çekti..

Fatih Dönmez, özellikle doğalgaz için Avrupa’da yaşanan kriz ve olağanüstü zamların da getirdiği tartışmalar sonrasında, Türkiye’de konutlara gelmemiş olsa da, sanayi ve elektrik üretimi için gelen zamların, önümüzdeki süreçte kısmen de olsa evlere de gelmesi ihtimalini biraz daha azaltabilmek için..

Dedi ki:

“Daha çok kullananların biraz daha tasarrufa riayet etmesini istiyoruz. Evlerimizde özellikle 1 derecelik sıcaklık değişikliği, yani 23 yerine 22 derecede evinizi ısıtmanın aylık faturanıza etkisi yüzde 7 olur.”

Bakan Dönmez kış ile yetinmedi.

Yaz için de tavsiyesini ve uyarısını yaptı:

“Yazın da eğer klimayla soğutuyorsanız, 18 derecede soğutacağınıza 19 derecede soğutmuş olsanız yüzde 7 faturanıza katkı var. Bunun, 7’den 70’e herkesin yapması gereken, adeta bir vatandaşlık görevi olduğunu düşünüyoruz.”

Bu tasarrufun önemini de, Bakan Dönmez şu cümlelerle izah etti:

“Hem bu kaynaklarda dışa bağımlıyız hem de gereksiz yere bu enerjiyi üretebilmek için kaynak tüketiyoruz!”

Kışın bir derece daha az evinizi sıcak tutarsanız..

Ay sonunda gelecek doğalgaz faturanızı % 7 azaltmış oluyorsunuz..

Ne önemli bir bilgi.

Ne kadar önemli bir milli ve dini hassasiyet.

1 derece..

Topu topu 1 derece..

Size “Kışın ortasında 10 derece ile evinizde battaniyeye sarılıp oturun” diyen yok.

23 derece yerine..

22 derece tavsiyesinde bulunuyor Bakan Dönmez.

Veya yaz aylarında iseniz..

18 dereceye kadar bulunduğunuz yeri soğutacağınıza..

Size “28 derece de idare eder” diyen yok..

“Bir derece yüksek tutsanız, faturanız % 7 azalacak” hatırlatması yapılıyor..

Yani 18 yerine, 19 dereceye klimanızı ayarlayacaksınız..

Ay sonunda faturanız, % 7 az gelecek.

Yani, 100 lira gelecek faturanız, 93 lira gelecek..

Sadece kendi cebiniz için değil.

Bu enerjinin çok büyük çoğunluğunu ithal ettiğimiz için..

Sabahtan akşama kadar vırvırını ettiğimiz döviz fiyatındaki yüksekliğin, cari açıktaki dengesizliğin ve daha onlarca sorunun çözümünde de büyük bir katkı sunmuş olacaksınız..

Bu güzel, hem dini hem milli tavsiyeyi, bilgilendirmeyi yapan Fatih Dönmez’e bir saldırı, bir saldırı..

“Üç tane makam aracı var. Oha” diyerek şu bakana, bu makama saydıranlar..

“Dört tane koruması var, bu ne israf” diye küfür üzerine küfür savuranlar..

Uçakla seyahat yerine, gerektiğinde şehirlerarası yolculuk da edildiği için biraz daha güçlü bir motora sahip araç satın alan şu genel müdüre, bu bürokrata “Daha pahalısı yok muydu” diye saldıranlar..

Şimdi Bakan Dönmez’in “Savurganlık yapmayalım. Bir derece sıcaklığı azaltsanız, faturanız da % 7 azalır” uyarısına..

Ahlaksızca..

Vicdansızca..

Hatta namussuzca saldırılar düzenliyorlar..

Ne imiş?

Bakan diyormuş ki, “Soğuktan donun..”

Bakan diyormuş ki, “Kaloriferleri açmayın.”

Bakan diyormuş ki, “Doğalgaz pahalı, ısınmayın..”

Görüyor musunuz, ilk testte, nasıl sınıfta kalıyor, AK Partilileri israf ile suçlayanlar..

Dini de istismar ederek, “Hah hah ha.. İsrafa bak” diye laf saydıranlar..

İşte, bakan, bir çoğumuzun bilmediği bir gerçeği hatırlattı..

Herkes kendi imkanı nispetinde bu tavsiyeyi yerine getirse..

Duymayanlara, bilmeyenlere bu bilgiyi ulaştırsa..

Ve yine, isteyen bu bilgiyi hayata geçirse..

İstemeyen uygulamasa..

Ne olur, kıyamet mi kopar?

Emekçi geçinip, kapitalizmin sözcülüğünü yapanlar..

İşçiden yana gibi görünüp, patronların düdüğünü çalanlar..

Enflasyondan şikayet edip, faizin indirilmesine karşı çıkanlar..

Kendi maskelerinin ineceğini bildikleri için..

“Bu bilgiyi kimsenin bilmemesi lazım” diyerek..

Uyarının üstünü örtmek için..

Sözü çarpıtıyorlar..

Sanayi doğalgazına gelen zammı, konut doğalgazına gelen zam gibi göstermeye kalkıştıkları yetmemiş gibi..

Şimdi..

Hepimiz için kutsal bir görev olan tasarruf tavsiyesine de karşı çıkıp..

“Ne yani donalım mı?” ucuzluğu ile, Bakan’ı hedef tahtasına koyuyorlar..

Şimdi dindarlara hatırlatalım..

Siz bu laikçilerin, bu kapitalizm hayranlarının, Boğaz karşısına geçip şaraplarını içenlerin “İktidar israf içinde” söylemlerine inanıyor musunuz?

Bunların ne kadar çakal olduklarını, görmüyor musunuz?

Onlar lüksün en kralını özel hayatlarında yaşarlar..

Arabanın en kralına, tatilin en seçkinine yönelirler..

Şampanyayı da içerler, rakıyı da vazgeçilmez görürler..

Canları tehlikede ise, korumayı 5 de 10 da tutarlar..

Ama..

Dindar insanların inancını istismar etmek için..

Özellikle de, israfı asgariye indirme ihtimali olan bir dindar iktidarı devirmek için..

Böyle propagandalar yaparlar..

Siz hâlâ anlamadınız mı?

Mesele israf değil..

 

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Yorumlar

Macit Ok

Kardeşim 23 derece yerine 22 dereceyi söyleyecek kişi bakan değildir anlayın şunu artık.Hergün bişeyler değişiyor, düzgün politika yapsınlar.Bu adamlar kutsal değil, seçilmiş görevliler.Görevini düzgün yapmayan hesabını versin.Muhalefet boş diye, herşeyi garip bir şekilde savunur hale geldiniz.Tamam gelmesin muhalefet başa da, arkadaş eleştirin şu hükümeti de düzeltsinler birşeyleri.Milletden istemeye iyice alışıyor baştakiler, millet yaptıktan sonra başa gelen herkes yönetir.
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Bizim insanımız reklamı algıyı iyi yapıyor

inandırıyor kandırıyor bir bina yaptırdım planı çizen mimar onunda beraber çalıştıgı mütahitler var bu mütahit meslegi fayanscı, fakat işi temelden alıp anahtar teslimi verdigini idda eden hem taşorron ucuz işciden malzemeden binayı bitiriyor begenmedigin yeri yapıyor. Buna mimar herdefasında konturol edecegini söyledigi halde birkere bile hatırlamadı şikayetlere karşı şu cevabı verdi senin gibisine raslamadım burası Türkiye herşey avrupa gibi olamaz diyor sıvadan sonra bir boya ikinci boya olması gerekirken yaptım diyor yapmmamış binayı üç bayan temizlledi kalfa gördü dedik boya yapıkmamış, diyor sen birdaha boyamı yap diyon. ilk konuştukları sonra yaptıkları aynı deyil iyide avrupayı örnek gösterirler çalışmaları avrupa deyil hele işden anlamıyorsan konuşmaları mukemmel, işler çürük avrupa diyemem işi alırken harika işi teslimde tahrikar.
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