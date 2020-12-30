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Zalimden adalet beklemek zulme ortak olmaktır 

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Selahattin Demirtaş davasında Türkiye’yi mahkûm edip, Demirtaş’ın derhal serbest bırakılması istedi. 

Vatanımıza, milletimize, milli ve manevi değerlerimize saldıran, şaşı bakan ucuz bir kahramana, demokrasiyi istismar edip, demokratik kültürü lekeleyen siyasi bir ucubeye hukuk adına özgürlük hakkı tanıyan AİHM’in kararı, emperyalist dünyanın hegemonyasını meşrulaştırılma eylemi olup hiçbir anlamı olmayan boşlukta bir karardır. 

İspanya için terör sayılan unsurlar, Türkiye’de demokrasi maskesiyle kabul görüyor. Haçlı Batı aklımızla alay eder gibi bizi aşağılıyor. 

Biz, böyle bir çifte standardı, böyle bir dayatmayı, böyle bir kepazeliği kabul etmiyoruz.   

Terörün siyasi sözcülüğünü yapanlar, terör destekçilerini yargıdan kurtarmaya çalışanlar, onlara akıl verenler, rota çizenler, yol göstermeye çalışanlar bu rezilliğin ortaklarıdır.  

Suçsuz demeye dilleri varmadığı için, suçu ne diye soran, serbest bırakın diyemedikleri için, AİHM karanına uyun diyen, siyasi rant kaygısı vatan kaygısının önünde olan muhalefet gönüllü olarak terörist Demirtaş’ın avukatlığına soyundu. 

Demirtaş’ın serbest bırakılmasını dayatan karar milli vicdanda hükümsüz fakat CHP açıktan, İP mahcup biçimde, SP beni burada unutmayın dercesine, Davutoğlu gözünü karartarak, Babacan bilinçsizce Demirtaş üzerinden HDP’ye göz kırpmaya devam ediyor.  

Ne Türkiye’nin varlığı ve birliği umurlarında, ne bu teröristin sicili ve yaptıkları akıllarına geliyor, ne de açılacak bu yoldan hangi ihanetlerin geçeceğinin hesabın yapıyorlar.   

Kılıçdaroğlu, HDP ile yaptığı gizli ittifakın bedelini ödemek için haksızca, fütursuzca, hayâsızca, talimat verircesine Türkiye’ye parmak sallayan AİHM’i dinleyeceksin diyor.  

HDP’ye sözde demokrasi adına zeytin dalı uzatıp terörist Demirtaş ile kahvaltı programı rezervasyonu yapanlar masa kurmadan önce içine düştükleri zillete kafa yormuyorlar.  

İP’li Yavuz Ağıralioğlu, Selahattin Demirtaş’ın tahliyesi yönünde açıklama yaparken vatanseverliğinden, şehitlerimizden, Yazıcıoğlu’nun ruhunu incitmekten hayâ etmiyor. 

Şehit edilmiş binlerce vatan evladının ruhunu inciten, anasız babasız bırakılmış binlerce evladın yüreğini titreterek PKK’nın başının heykelini dikme sözü veren melunun tahliyesini içeren AİHM’in verdiği hukuk dışı kararı kutsuyorlar. 

Eli kanlı teröristlerin heykelini dikmekten bahseden şımarığı, “PKK sizi, tükürüğü ile boğar, tükürüğü ile” diyen ahlaksızı, “teröristin cenazesine katılmayan milletvekili için disiplin soruşturması açarım” diyebilen haini, terörü kutsayan teröristi dışarı salmak imanlarını incitmiyor. 

Hendek ve çukur olaylarıyla ilgili “Hendek kazanların ellerinden öpüyorum”, “Halk hendek ve çukur olaylarında şanlı mücadele veriyor” diyerek 793 askerimizi, polisimizi şehit eden teröristleri azmettiren ve terörle mücadele eden askerlerimize, polislerimize “Siz ancak bu toprakların kanalizasyonunu temizlersiniz. Başka da bir şey yapamazsınız” diyen alçağa özgürlük talep etmek vatanseverliklerini incitmiyor, sorgulatmıyor. 

Bölgede uluslararası güçlerin amaçlarına hizmet eden, karanlık odakların kullanım aracı haline gelen kirli bir oyunun figüranı durumunda olan terör örgütünün siyasi kanadı HDP’nin eski Eş Genel Başkanı 6-8 Eylül olaylarında halkı isyana teşvik etmedi mi, Yasin Börü ve arkadaşlarının hunharca katline sebep olmadı mı? 

Demirtaş’ı aklamak, teröre arka çıkmak değil midir? 

Zalimden adalet beklemek zulme ortak olmak değil midir?  

Milli vicdanda hükümsüz olan bir kararı, Türk mahkemelerine hakareti kabulünüz siyasi etiğe ne kadar uygun? 

Herkes Türk mahkemelerinin kararına saygı durmak zorundadır diyen Bahçeli, noktayı net koyuyor: “Bu olağanüstü ve hassas dönemde istismarı paravan yapanların, yaşanan zorluklara sevinenlerin, böylesi bir halde bile iktidar devşirmek için çırpınanların ya ar damarları çatlamış ya da kansızlıkları dillerine vurmuştur.  

Ülkesine, milletine, vatanına namlu çevirenlerle, kefen biçenlerle can ciğer kuzu sarması olanlar, üstelik onlardan medet ve menfaat umanlar iç işgal cephesinde mevzie giren ruhsuz ve uğursuz zillet kafilesidir.”  

CHP İstanbul vekili Turan Aydoğan Meclis konuşmasında milleti “AİHM’in Demirtaş kararını uygulama da bak başına ne geliyor? Açlıktan ölürsünüz. Avrupa Konseyi ile ters düşmenin karşılığı olmaz mı zannediyorsunuz?” diye tehdit ediyor.   

Ya hu onlar sizlerin efendisi bu milletin değil. Bu asil millet 1950’den beri Avrupa’yı efendi, kendini köle sanan bu zihniyete karşı cephe almış durumda. O yüzden sizlere iktidar yok diyor.  

Yusuf Yazgan “Bu mahkeme, eli kanlı Avrupa emperyalizmini hiç yargılamış mı, yargılayabilir mi? Önce insanlığa karşı yüzyıllardır işlediğiniz soykırımları, insanlık suçlarını yargılayın” derken haksız mı? 

Düşünün ve utanın… 

 

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Yorumlar

sütcü imam

Kürtlerin Kendi Çocuklarını katletmesini dile getirirken Türk Çocuklarının yani Ümmetin Ordusuna nefer olanalrın Nesli yok ediliyor Uyuşturucu Baronları tarafından buna herkes Köer herkes Sağır.Allah Ülkemizi Piyasa Şeytanlarından korusun..Sabır Savaş Adım Müslüman.....
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BAŞAK

RABB'İM TERÖRİSTİ DE DESTEKÇİLERİ DE ISLAH ETSİN, ISLAH OLMAYANLARI DA KAHHAR İSMİYLE KAHR ETSİN.
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