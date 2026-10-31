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Dünya İsrail'den açıklama: Savaşa hazırlık tamamlandı! Trump'ın kararını bekleniyor
Dünya

İsrail'den açıklama: Savaşa hazırlık tamamlandı! Trump'ın kararını bekleniyor

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İsrail'den açıklama: Savaşa hazırlık tamamlandı! Trump'ın kararını bekleniyor

İsrail medyası, ordunun İran'a geniş çaplı yeni askeri saldırılara ilişkin hazırlıklarını tamamladığını duyurdu. Haberde, saldırı için Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın kararının beklendiği ifade edildi.

Yedioth Ahronoth gazetesinin haberinde, ABD Başkanı Trump'ın önünde Tahran yönetimiyle anlaşmaya varmak için müzakereleri sürdürmek ya da İsrail ile birlikte İran’a yeni saldırılar başlatmak seçeneklerinin olduğu belirtildi.

İSRAİL ORDUSU İRAN'A YENİ SALDIRILAR İÇİN HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI

İsrail ordusunun İran'a muhtemel yeni askeri saldırılara ilişkin hazırlıklarını tamamladığı belirtilen haberde, ABD Başkanı Donald Trump'ın vereceği kararın beklendiği vurgulandı.

ABD ordusunun İran'a geniş kapsamlı askeri saldırı hazırlığı kapsamında son 48 saatte İsrail’e 80 yakıt ikmal uçağı ve 10 askeri nakliye uçağı konuşlandırdığı hatırlatılan haberde, Washington yönetiminin olası bir saldırıyla tam olarak neyi hedeflediğinin ve İran'la savaşı nasıl sona erdirmeyi düşündüğünün henüz belli olmadığı aktarıldı.

 

Wall Street Journal gazetesi ise ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Amiral Brad Cooper'ın Trump'a İran'a yönelik saldırıların yeniden başlatılmasına ilişkin askeri seçenekler sunduğunu, ancak ABD Başkanı'nın henüz bir karar vermediğini aktarmıştı.

ABD ve İsrail'in İran'a saldırı hazırlığında olduğuna dair yeni emareler bulunduğunu kaydeden Wall Street Journal, Washington yönetiminin bazı Körfez ülkelerine, ABD'de 3 Kasım'da yapılacak Kongre ara seçimlerinden hemen sonra gerçekleşebilecek kısa süreli ancak yoğun saldırılara hazırlıklı olmaları konusunda uyarıda bulunduğunu iddia etmişti.

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