Zelenski, Bartholomeos ile görüştü
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy, Fener Rum Patrikhanesi'ni ziyaret etti. Zelenskiy burada Fener Rum Patriği Bartholomeos ile görüştü.
Çalışma ziyareti kapsamında Türkiye'de bulunan Zelenski, beraberindeki heyetle İstanbul'da Fener Rum Patriği Bartholomeos ile bir araya geldi.
Bartholomeos ile bir süre görüşen Zelenski, daha sonra Patrikhane'den ayrıldı.
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmüş, ardından ortak basın toplantısı düzenlenmişti.
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