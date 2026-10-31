  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Gazeteci Ferhat Murat’tan Yeni Parti’ye zor soru: “Yüzünüz hiç kızarmıyor mu?” Tekirdağ da arpalığa dönmüş Özgür Özel arsızdan, hırsızdan kopamıyor Savcı Sayan’dan BDDK Başkanı’na zor sorular: “20 milyar TL” Partiden istifa yetmez, vekillikten de istifa et, adalete hesap ver! Bırak bu ayak oyunlarını Bir yanda açlık, diğer yanda aşırı tüketim! 673 milyon insan aç 1 milyar insan obez! Paşinyan’ın Türkevi’ne ziyareti zihniyet değişiminin fotoğrafıydı! Otuz yılda değişen bir komşuluk hikayesi Azerbaycan'dan Türkiye'ye ikinci şok! Eski vekil yıllar önce yaşananları açıkladı Ahmet Hakan o tepkiler sonrası küplere bindi: Bu yaklaşım yerin dibine geçirilmeli! Trump'a resti çekti: Gerekirse yeni ABD başkanını bekleriz
Gündem Zelenski, Bartholomeos ile görüştü
Gündem

Zelenski, Bartholomeos ile görüştü

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Zelenski, Bartholomeos ile görüştü

Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy, Fener Rum Patrikhanesi'ni ziyaret etti. Zelenskiy burada Fener Rum Patriği Bartholomeos ile görüştü.

Çalışma ziyareti kapsamında Türkiye'de bulunan Zelenski, beraberindeki heyetle İstanbul'da Fener Rum Patriği Bartholomeos ile bir araya geldi.

Bartholomeos ile bir süre görüşen Zelenski, daha sonra Patrikhane'den ayrıldı.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmüş, ardından ortak basın toplantısı düzenlenmişti.

İstanbul'da kritik zirve! Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Zelenskiy bir araya geldi
İstanbul'da kritik zirve! Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Zelenskiy bir araya geldi

Gündem

İstanbul'da kritik zirve! Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Zelenskiy bir araya geldi

Türkiye ve Ukrayna anlaştı! Başkan Erdoğan, Zelenski'nin yüzüne söyledi: Gemilere saldırmanın kimseye faydası yok
Türkiye ve Ukrayna anlaştı! Başkan Erdoğan, Zelenski'nin yüzüne söyledi: Gemilere saldırmanın kimseye faydası yok

Gündem

Türkiye ve Ukrayna anlaştı! Başkan Erdoğan, Zelenski'nin yüzüne söyledi: Gemilere saldırmanın kimseye faydası yok

Zelenskiy'den Erdoğan açıklaması
Zelenskiy'den Erdoğan açıklaması

Dünya

Zelenskiy'den Erdoğan açıklaması

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23