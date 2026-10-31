Gözaltılar yaşandı! Londra’da Filistin’e destek eylemine polis müdahalesi

Londra’da Filistin’e destek için düzenlenen gösteride yüzü aşkın kişi bir araya geldi. İngiltere hükümeti tarafından yasaklı grup ilan edilen ve ABD tarafından yaptırım uygulanan Filistin destekçisi "Palestine Action" (Filistin için Eylem) grubuna destek için ABD'nin Londra Büyükelçiliği önünde toplandı. "Defend Our Juries" (Jürilerimize Sahip Çıkalım) adlı grup tarafından düzenlenen eylemde göstericiler, "Soykırıma karşıyım, Palestine Action'ı destekliyorum" yazılı pankartlar taşıdı.

Gösteri öncesinde yasaklı bir örgüte destek vermenin suç olduğunu duyuran Londra polisi, eylemlerini barışçıl bir şekilde devam ettiren göstericileri gözaltına almaya başladı. Defend Our Juries isimli kuruluş ise polisi, ABD'nin zor durumda kalmasına yol açabilecek bir gösteriye izin vermekten kaçınmakla suçladı. Göstericiler, İskoçya'nın başkenti Edinburgh'daki ABD Konsolosluğu önünde de benzer bir gösteri planladı.

Palestine Action, 2020 yılında İngiltere'de kurulmuş ve İsrail'in askeri faaliyetleriyle bağlantılı şirketleri doğrudan hedef alan eylemler düzenleyen bir grup olarak öne çıkmıştı. Grup, Gazze Şeridi'nde on binlerce kadın ve çocuğun ölümüne sebep olan eylemleri nedeniyle soykırımla suçlanan İsrail'e silah ve askeri teknoloji sağlayan şirketlerin İngiltere'deki faaliyetlerini durdurmaya yönelik eylemler gerçekleştirmişti. Grup, şirket tesislerine izinsiz girme ve ekipmanlara zarar verme gibi eylemler nedeniyle 2025'te İngiliz hükümeti tarafından "terör örgütü" ilan edilmişti. ABD ise bu yıl ağustos ayında grubu yaptırım listesine almıştı.

İngiltere'de Palestine Action grubunun terör örgütü ilan edilmesinin ardından geçtiğimiz yıl da benzer bir gösteri düzenlenmiş ve polis pasif bir şekilde direnen yüzlerce göstericiyi gözaltına almıştı.