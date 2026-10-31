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Spor Kadıköy’de isyan gecesi! Taraftarlar yönetimi istifaya çağırdı, futbolcuları ıslıkladı
Spor

Kadıköy’de isyan gecesi! Taraftarlar yönetimi istifaya çağırdı, futbolcuları ıslıkladı

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Kadıköy’de isyan gecesi! Taraftarlar yönetimi istifaya çağırdı, futbolcuları ıslıkladı

Şampiyonluk hedefiyle sezona başlayan Fenerbahçe, Süper Lig’in 10. haftasında Göztepe karşısında ilk yarıyı önde tamamlamasına rağmen sahadan 2-1 mağlup ayrıldı. İkinci yarıda 2 dakika içinde gelen goller sarı-lacivertlilerin oyununu tamamen düşürürken, maç sonunda tribünlerden yönetime ve futbolculara sert tepki yükseldi.

Sezona büyük umutlarla başlayan, yıllar süren şampiyonluk hasretinin bu sene sona ereceğini düşünen Fenerbahçe taraftarı, peş peşe alınan kötü sonuçlarla adeta yıkıldı. Göztepe karşısında öne geçmesine rağmen kalesinde gördüğü iki gole engel olamayan Fenerbahçe’de tribünlerden ‘istifa’ sesleri yükseldi.

 

İki dakikada her şey tersine döndü

Fenerbahçe, Chobani Stadyumu’nda oynanan mücadelede soyunma odasına avantajlı gitti. Guendouzi, 45+1. dakikada attığı golle sarı-lacivertlileri 1-0 öne geçirdi. İkinci yarıda ise maçın görüntüsü tamamen değişti. Göztepe, 76. dakikada Armstrong ile eşitliği sağladı. Bu golün hemen ardından Fenerbahçe’nin oyundaki direnci kırılırken, konuk ekip yalnızca iki dakika sonra Henrique ile bir kez daha fileleri havalandırdı. Kısa sürede 1-0’dan 2-1 geriye düşen Fenerbahçe, kalan bölümde skoru çeviremedi.

 

Tribünlerin sabrı taştı

Üst üste ikinci maçından da mağlubiyetle ayrılan Fenerbahçe’de taraftarların tepkisi bu kez doğrudan yönetime yöneldi. Karşılaşmanın sona ermesiyle birlikte tribünlerden “Yönetim istifa” sesleri yükseldi. Futbolcular da protestodan kurtulamadı. Sarı-lacivertli oyuncular, bitiş düdüğünün ardından yoğun ıslıklarla karşılandı. Göztepe yenilgisiyle birlikte lider Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki puan farkı da 9’a çıktı.

 

Kerem Aktürkoğlu ile tribünler arasında gerilim

Yönetim dışında Fenerbahçeli taraftarlar karşılaşma sırasında Kerem Aktürkoğlu’na da tepki gösterdi. 52. dakikada Kerem’in kaleye gönderdiği top Göztepe kalecisi Arda Özçimen’de kaldı. Pozisyonun ardından tribünlerden milli futbolcuya yönelik ıslıklar yükseldi. Kerem Aktürkoğlu ise protestoya el ve kol hareketleriyle karşılık verdi. Bunun üzerine tribünlerin tepkisi daha da arttı ve milli futbolcu topu her aldığında ıslıklanmaya devam etti.

 

Lukaku araya girdi

Gerilimin büyüdüğü anlarda Lukaku’nun tribünlere dönerek Kerem Aktürkoğlu’nun ıslıklanmaması yönünde işaret yaptığı görüldü. Ancak bu müdahale de tepkileri tamamen durdurmadı. Maçın kalan bölümünde Kerem’e yönelik protestolar sürdü.

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