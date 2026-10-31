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Spor Guendouzi krizi bu sözlerle itiraf etti: “Zor bir durumdayız”
Spor

Guendouzi krizi bu sözlerle itiraf etti: “Zor bir durumdayız”

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Aslı Bayram Yılmaz Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Guendouzi krizi bu sözlerle itiraf etti: "Zor bir durumdayız"

Fenerbahçe’nin Göztepe’ye evinde 2-1 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından Matteo Guendouzi, takımın içinde bulunduğu tabloyu değerlendirdi.

Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında Göztepe karşısında 1-0 öne geçmesine rağmen sahadan 2-1 mağlup ayrılan Fenerbahçe’de karşılaşma sonrası hayal kırıklığı hakimdi. Sarı-lacivertlilerin golünü atan Matteo Guendouzi, maçın ardından yaptığı açıklamada özellikle kaçan fırsatlara ve yenilen ilk golün ardından oyunun değişmesine dikkat çekti.

 

Guendouzi’den mağlubiyet sonrası dikkat çeken açıklama

Fenerbahçe’nin sahasında yaşadığı puan kaybının ardından değerlendirmelerde bulunan Matteo Guendouzi, takımın karşılaşmanın büyük bölümünde oyunu kontrol ettiğini ancak ikinci golü bulamamanın bedelini ağır ödediğini ifade etti.

 

Guendouzi, “Ne söylenir bilmiyorum. Şu an yaşadığımız durum, çok zor bir durum. Yediğimiz ilk gole kadar iyi bir maç ortaya koyduk. Şansları değerlendirmeliydik. İkinci golü atabilseydik maçın kilidini çözmüş olurduk. Maçı bitirebilirdik. Onlar gol attıktan sonra işler zor noktaya geldi. Zor bir durumdayız. Bu durumdan çıkmak için daha iyisini yapmak zorundayız” dedi.

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