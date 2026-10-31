Bir de günah keçilerini dinleyiniz

İşte Nasuh Boztepe'nin kaleme adlığı o yazı;

Her taşın altından iş güvenliği uzmanı mı çıkıyor?

İş güvenliği uzmanlarının işveren karşısında yaptırım gücü yoktur. Görevi rehberlik, müşavirlik yapmaktır. Uzman işverene karşı sorumludur.

Uzmanların mesleki bağımsızlığı yoktur. Uzmanların maaşı kamu eliyle ödenmelidir.

İş kazalarında sorumluluğun belirlenmesine ilişkin hukuki uygulamalar ve işverenlerin yükümlülüklerinin uzmanlara yüklenmesi yanlıştır.

Uzmanların tespit ettikleri hususların hayata geçilmesi işverenlerin sorumluluğundadır, onlar yükümlüdür.

Bilirkişi raporları tezatlarla doludur. Bilmez, bilmediğini de bilmez bazı bilirkişilerin, adalete ve toplum vicdanına verdiği zararlar çok büyüktür.

Aynı davada üç ayrı bilirkişi raporu düzenlenmiş. Yeknesaklık yok. Adalet terazisi ortada değil. Aynı dosyada bilirkişilerinin birisi işvereni, diğeri uzmanı, üçüncüsü de çalışanı asli kusurlu saymış. Böyle bir şey olabilir mi?

İş yeri yönetiminin kararları araştırılmadan adalet sağlanamaz.

Ölümlü kazalarda savcılar önce otomatik olarak uzmanı tutukluyorlar. Eğer inşaat sektörü ile ilgiliyse şantiye şefi de tutuklanıyor.

“uzmansan suçlusun, karar ve suçlu belli, bilirkişi raporuna, evraklara gerek yok.” Mantığı değiştirilmelidir.

Mahalli mahkemelerin veya bam’ ın verdiği bir çok karar, yargıtay’da bozuluyor.

Ya adalet, konulan kanunlara uymalı, ya da kanunlar değiştirilmelidir.

Uzmanlar haklı olarak günah keçisi miyiz? Diyorlar.

Mevzuat gereği ikmal edilmeyen önemli hususlar için bakanlığa bildirimde bulunulması belirtilmektedir. Bu mümkün müdür?

Bakanlık tespit edilenleri kontrole geliyor. Rehberlik ve teftiş kurulu ek süre veriyor. Yapılmazsa idari para cezası veriyorlar.

Uzman işverenini şikayet ederse, işinden olacağına inanıyor. Ki bu doğrudur.

Maden ocağında işvereni şikayet eden hiçbir mühendise diğer işverenler iş vermezler .

Uzmanlıklarda da bazı sıkıntılar vardır.

Kiralık belge kullanmak, isg katibe girip çıkmak, sadece evrak üzerinde uzmanlık yapmak mesleğin en büyük sıkıntılarından biridir.

Kalın sağlıcakla.