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Spor Zorlu mücadele öncesi Kartal, Sivas'a indi
Spor

Zorlu mücadele öncesi Kartal, Sivas'a indi

Yarın saat 19.00'da Demir Grup Sivasspor'a konuk olacak olan Beşiktaş, kente ulaştı. Siyah-beyazlı kafileyi, taraftarlar çiçeklere karşıladı.

Yeniakit Publisher
2021-04-19 18:39:00 -
Zorlu mücadele öncesi Kartal, Sivas'a indi

Süper Lig'in 36. haftasında yarın Demir Grup Sivasspor'a konuk olacak Beşiktaş, Sivas'a ulaştı.

Özel uçakla Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'na gelen siyah-beyazlı kafileyi, taraftarlar çiçeklere karşıladı.

Taraftarlar, kulüp başkanı Ahmet Nur Çebi ve futbolcularla fotoğraf çektirdi.

Daha sonra otobüsle konaklayacağı otele geçen kafile burada da tezahüratlarla karşılandı.

Demir Grup Sivasspor ile Beşiktaş, yarın saat 19.00'da Sivas Yeni 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak.

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