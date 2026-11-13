  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Ganyancı’dan antrenör olursa sonuç kaçınılmaz! Millilerimiz İzmir’de öne geçtiği maçta Belçika’ya yenildi Pentagon ve işgalci İsrail’den İran’a yönelik yeni saldırı hazırlığı deşifre oldu! Havlucuların partisinin derdi, depremde yıkılan okulun büstü! Özgür Özel'in avanelerinin algı oyunu bozuldu Bahçeli’den taziye mesajı AK Parti'den Malatya'daki facia için başsağlığı mesajı İstanbul Barosunun kafası bambaşka! İnsanlar öldürülürken yoklar köpek öldürülünce canhıraşlar Bir taneniz de mütevazı olsa.. . Ekrem’ci Hande’nin kolundaki saat 2,4 milyon TL Türkiye, Belçika'ya 1-2 mağlup oldu Malatya’dan yürekleri dağlayan kahreden haber! Samanköy civarında düşen helikopterde 4 kahraman askerimiz şehit oldu! Bakan Kurum’dan Antalya’da dünyaya tarihi çağrı! Güvenli şehirler bir ayrıcalık değil, her toplumun en doğal hakkıdır!
Gündem Sarıgül'ün dokunulmazlığı kaldırılıyor, SIRADA KİMLER VAR var? Abdulkadir Selvi o isimleri açıkladı
Gündem

Sarıgül'ün dokunulmazlığı kaldırılıyor, SIRADA KİMLER VAR var? Abdulkadir Selvi o isimleri açıkladı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Sarıgül'ün dokunulmazlığı kaldırılıyor, SIRADA KİMLER VAR var? Abdulkadir Selvi o isimleri açıkladı

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, bugünkü köşe yazısında siyaset gündemini sarsacak iddiaları gündeme taşıdı. Mustafa Sarıgül'ün dokunulmazlığının kaldırılması konusunda görüş birliği oluştuğunu belirten Selvi, aralarında Özgür Özel'in de bulunduğu çok sayıda milletvekilinin dokunulmazlığının tartışıldığını yazdı.

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, “Sarıgül’ün dokunulmazlığı kaldırılıyor sırada kim var” başlıklı yazısında, CHP'li milletvekillerine ilişkin dikkat çekici kulis bilgileri paylaştı.

“SARIGÜL'ÜN DOKUNULMAZLIĞI KALDIRILIYOR!”

Mustafa Sarıgül ve ailesi hakkında kara para aklama suçlamasıyla soruşturma açıldığını, Sarıgül'ün milletvekili olması nedeniyle dosyasının ayrılarak Ankara'ya gönderildiğini aktaran Selvi, dosyada ayrıca cinsel istismar suçlaması bulunduğunu öne sürdü.

Selvi, kulislerden edindiğini belirttiği bilgileri şu sözlerle paylaştı:

“Dün Sarıgül’ün dokunulmazlığının kaldırılması konusunda nabız yokladım. Sarıgül’ün dokunulmazlığı kaldırılıyor. Sarıgül’ün dokunulmazlığının kaldırılması yönünde bir görüş birliği oluşmuş durumda.”

Söz konusu iddialara ilişkin henüz kesinleşmiş bir dokunulmazlık kaldırma kararı bulunmuyor.

ÖZGÜR ÖZEL VE 10 MİLLETVEKİLİ DAHA GÜNDEMDE!

İBB yolsuzluk davası ve CHP kurultayı davası kapsamında başka milletvekillerinin dokunulmazlıklarının da tartışıldığını belirten Selvi, şu isimleri sıraladı:

Özgür Özel

Ali Mahir Başarır

Veli Ağbaba

Gökhan Günaydın

Burhanettin Bulut

Turan Taşkın Özer

Özgür Karabat

Gökan Zeybek

Umut Akdoğan

Ensar Aytekin

Nurhayat Altaca Kayışoğlu

Özgür Özel'in genel başkan olması nedeniyle dokunulmazlığının kaldırılmasına yönelik itirazlar bulunduğunu aktaran Selvi, bu konuda henüz net bir karar oluşmadığını ifade etti.

MECLİS'TE YENİ KOMİSYON HAZIRLIĞI!

Yazısında Terörsüz Türkiye sürecine de değinen Abdulkadir Selvi, PKK'nın tasfiye sürecini takip etmek amacıyla TBMM'de yeni bir İzleme Komisyonu kurulmasının planlandığını aktardı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un siyasi parti liderleriyle görüşmeler gerçekleştirdiğini belirten Selvi, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yapılan görüşmenin ardından Özgür Özel'le temasın gelecek haftaya bırakıldığını kaydetti.

2016’da dokunulmazlıkların kaldırılmasına 'Evet' diyenler için 'butlancı' demişti! Yarkadaş: Özel yalan söylüyor kendisi de ‘evet’ dedi
2016’da dokunulmazlıkların kaldırılmasına 'Evet' diyenler için 'butlancı' demişti! Yarkadaş: Özel yalan söylüyor kendisi de ‘evet’ dedi

Gündem

2016’da dokunulmazlıkların kaldırılmasına 'Evet' diyenler için 'butlancı' demişti! Yarkadaş: Özel yalan söylüyor kendisi de ‘evet’ dedi

Çocuk tacizcilerinin kara paracıların rüşvetçilerin dokunulmazlıkları kaldırılsın! Dokunmak için daha neyi bekliyorsunuz
Çocuk tacizcilerinin kara paracıların rüşvetçilerin dokunulmazlıkları kaldırılsın! Dokunmak için daha neyi bekliyorsunuz

Gündem

Çocuk tacizcilerinin kara paracıların rüşvetçilerin dokunulmazlıkları kaldırılsın! Dokunmak için daha neyi bekliyorsunuz

"Gel, ikimizin de dokunulmazlıklarının kaldırılmasına var mısın?" Bakan Gürlek’ten YP’li vekile büyük rest!
“Gel, ikimizin de dokunulmazlıklarının kaldırılmasına var mısın?” Bakan Gürlek’ten YP’li vekile büyük rest!

Siyaset

“Gel, ikimizin de dokunulmazlıklarının kaldırılmasına var mısın?” Bakan Gürlek’ten YP’li vekile büyük rest!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Doğrusu

Mecliste şaibeli hepi topu 10 kişi mi var?

Zeynel

Enbuyuk beklentim hirsiz ekremin ortağı özelinde dokunulmazliginin kaldirilip yargilanarak adaletin tecellisi yoksa bu ülkede adalatten bahsedemeyiz
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23