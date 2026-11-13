Sarıgül'ün dokunulmazlığı kaldırılıyor, SIRADA KİMLER VAR var? Abdulkadir Selvi o isimleri açıkladı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, bugünkü köşe yazısında siyaset gündemini sarsacak iddiaları gündeme taşıdı. Mustafa Sarıgül'ün dokunulmazlığının kaldırılması konusunda görüş birliği oluştuğunu belirten Selvi, aralarında Özgür Özel'in de bulunduğu çok sayıda milletvekilinin dokunulmazlığının tartışıldığını yazdı.
Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, “Sarıgül’ün dokunulmazlığı kaldırılıyor sırada kim var” başlıklı yazısında, CHP'li milletvekillerine ilişkin dikkat çekici kulis bilgileri paylaştı.
“SARIGÜL'ÜN DOKUNULMAZLIĞI KALDIRILIYOR!”
Mustafa Sarıgül ve ailesi hakkında kara para aklama suçlamasıyla soruşturma açıldığını, Sarıgül'ün milletvekili olması nedeniyle dosyasının ayrılarak Ankara'ya gönderildiğini aktaran Selvi, dosyada ayrıca cinsel istismar suçlaması bulunduğunu öne sürdü.
Selvi, kulislerden edindiğini belirttiği bilgileri şu sözlerle paylaştı:
“Dün Sarıgül’ün dokunulmazlığının kaldırılması konusunda nabız yokladım. Sarıgül’ün dokunulmazlığı kaldırılıyor. Sarıgül’ün dokunulmazlığının kaldırılması yönünde bir görüş birliği oluşmuş durumda.”
Söz konusu iddialara ilişkin henüz kesinleşmiş bir dokunulmazlık kaldırma kararı bulunmuyor.
ÖZGÜR ÖZEL VE 10 MİLLETVEKİLİ DAHA GÜNDEMDE!
İBB yolsuzluk davası ve CHP kurultayı davası kapsamında başka milletvekillerinin dokunulmazlıklarının da tartışıldığını belirten Selvi, şu isimleri sıraladı:
Özgür Özel
Ali Mahir Başarır
Veli Ağbaba
Gökhan Günaydın
Burhanettin Bulut
Turan Taşkın Özer
Özgür Karabat
Gökan Zeybek
Umut Akdoğan
Ensar Aytekin
Nurhayat Altaca Kayışoğlu
Özgür Özel'in genel başkan olması nedeniyle dokunulmazlığının kaldırılmasına yönelik itirazlar bulunduğunu aktaran Selvi, bu konuda henüz net bir karar oluşmadığını ifade etti.
MECLİS'TE YENİ KOMİSYON HAZIRLIĞI!
Yazısında Terörsüz Türkiye sürecine de değinen Abdulkadir Selvi, PKK'nın tasfiye sürecini takip etmek amacıyla TBMM'de yeni bir İzleme Komisyonu kurulmasının planlandığını aktardı.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un siyasi parti liderleriyle görüşmeler gerçekleştirdiğini belirten Selvi, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yapılan görüşmenin ardından Özgür Özel'le temasın gelecek haftaya bırakıldığını kaydetti.
Gündem
2016’da dokunulmazlıkların kaldırılmasına 'Evet' diyenler için 'butlancı' demişti! Yarkadaş: Özel yalan söylüyor kendisi de ‘evet’ dedi
Gündem
Çocuk tacizcilerinin kara paracıların rüşvetçilerin dokunulmazlıkları kaldırılsın! Dokunmak için daha neyi bekliyorsunuz