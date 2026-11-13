Sarıgül'ün dokunulmazlığı kaldırılıyor, SIRADA KİMLER VAR var? Abdulkadir Selvi o isimleri açıkladı

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, “Sarıgül’ün dokunulmazlığı kaldırılıyor sırada kim var” başlıklı yazısında, CHP'li milletvekillerine ilişkin dikkat çekici kulis bilgileri paylaştı.

“SARIGÜL'ÜN DOKUNULMAZLIĞI KALDIRILIYOR!”

Mustafa Sarıgül ve ailesi hakkında kara para aklama suçlamasıyla soruşturma açıldığını, Sarıgül'ün milletvekili olması nedeniyle dosyasının ayrılarak Ankara'ya gönderildiğini aktaran Selvi, dosyada ayrıca cinsel istismar suçlaması bulunduğunu öne sürdü.

Selvi, kulislerden edindiğini belirttiği bilgileri şu sözlerle paylaştı:

“Dün Sarıgül’ün dokunulmazlığının kaldırılması konusunda nabız yokladım. Sarıgül’ün dokunulmazlığı kaldırılıyor. Sarıgül’ün dokunulmazlığının kaldırılması yönünde bir görüş birliği oluşmuş durumda.”

Söz konusu iddialara ilişkin henüz kesinleşmiş bir dokunulmazlık kaldırma kararı bulunmuyor.

ÖZGÜR ÖZEL VE 10 MİLLETVEKİLİ DAHA GÜNDEMDE!

İBB yolsuzluk davası ve CHP kurultayı davası kapsamında başka milletvekillerinin dokunulmazlıklarının da tartışıldığını belirten Selvi, şu isimleri sıraladı:

Özgür Özel

Ali Mahir Başarır

Veli Ağbaba

Gökhan Günaydın

Burhanettin Bulut

Turan Taşkın Özer

Özgür Karabat

Gökan Zeybek

Umut Akdoğan

Ensar Aytekin

Nurhayat Altaca Kayışoğlu

Özgür Özel'in genel başkan olması nedeniyle dokunulmazlığının kaldırılmasına yönelik itirazlar bulunduğunu aktaran Selvi, bu konuda henüz net bir karar oluşmadığını ifade etti.

MECLİS'TE YENİ KOMİSYON HAZIRLIĞI!

Yazısında Terörsüz Türkiye sürecine de değinen Abdulkadir Selvi, PKK'nın tasfiye sürecini takip etmek amacıyla TBMM'de yeni bir İzleme Komisyonu kurulmasının planlandığını aktardı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un siyasi parti liderleriyle görüşmeler gerçekleştirdiğini belirten Selvi, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yapılan görüşmenin ardından Özgür Özel'le temasın gelecek haftaya bırakıldığını kaydetti.