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Gündem Dün Ekrem’i parlat bugün fon krizi çıkart! Proje farklı organizasyon aynı
Gündem

Dün Ekrem’i parlat bugün fon krizi çıkart! Proje farklı organizasyon aynı

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Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Yeni Akit Gazetesi yazarı Ali İhsan Karahasanoğlu "Ekrem İmamoğlu nasıl piyasaya sunulduysa onun arkasındaki güçler kimse, fon yolsuzluğuna imza atanlar, organize edenler de aynı kişilerdir." ifadelerini kullandı.

Akit TV'de ekrana gelen Manşetlerin Dili programı gündemi hem belirliyor hem yorumluyor.

Programda dikkat çeken değerlendirmeler yapan Yeni Akit Gazetesi yazarı Ali İhsan Karahasanoğlu, Türkiye'nin en büyük yolsuzluk ve rüşvet operasyonu kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nu parlatanlarla fon krizini gerçekleştiren kişileri şu ifadelerle açıkladı:

 

"Ekrem İmamoğlu nasıl piyasaya sunulduysa onun arkasındaki güçler kimse, fon yolsuzluğuna imza atanlar, organize edenler de aynı kişilerdir.

Ekrem İmamoğlu'nu Türk siyasetine sokanlar, piyasaya sokanlar, Eyüp Cami'nde Yasin okutup sonra LGBT'ye şirinlik yaptıranlar kimse, bunların içinde FETÖ'cüler de vardır.

Bu fon yolsuzluğunu hazırlayanlar da aynı kişilerdir."

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