Zonguldak'ta 2 ev karantinaya alındı
ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 2 ev karantina altına alındı.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Yukarı İhsaniye köyüne Kilimli ilçesinden gelen aile bireyleri, bir süre sonra rahatsızlanarak hastaneye başvurdu.
Aile bireylerinin Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine temasta bulundukları belirlenen 2 hanenin, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca karantina altına alınmasına kararı verildi.
Bölgede önlem alan ekiplerce evlerin bulunduğu sokağa giriş ve çıkışlar denetimli hale getirildi. İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri de filyasyon çalışması başlattı.