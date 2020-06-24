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Aktüel

Zonguldak'ta 2 ev karantinaya alındı

Yeniakit Publisher
2020-06-24 16:40:53 -
Zonguldak'ta 2 ev karantinaya alındı

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 2 ev karantina altına alındı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Yukarı İhsaniye köyüne Kilimli ilçesinden gelen aile bireyleri, bir süre sonra rahatsızlanarak hastaneye başvurdu.

Aile bireylerinin Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine temasta bulundukları belirlenen 2 hanenin, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca karantina altına alınmasına kararı verildi.

Bölgede önlem alan ekiplerce evlerin bulunduğu sokağa giriş ve çıkışlar denetimli hale getirildi. İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri de filyasyon çalışması başlattı.

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