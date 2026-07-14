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Gündem Çıkın halkın huzurunda açık açık söyleyin! ‘Yasin okumayacağız fuhuş partileri vereceğiz’
Gündem

Çıkın halkın huzurunda açık açık söyleyin! ‘Yasin okumayacağız fuhuş partileri vereceğiz’

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Akit TV'de yayınlanan "Manşetlerin Dili" programında konuşan Yeni Akit Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ali Karahasanoğlu, muhalefetin ve CHP'li belediye başkanlarının seçim dönemlerindeki muhafazakar söylemleri ile gerçek icraatları arasındaki çelişkiyi çok sert sözlerle deşifre etti.

Muhalif cumhurbaşkanı adaylarının ve belediye başkanlarının takiyye yaptığını belirten Karahasanoğlu, bu isimlerin dürüst davranarak gerçek niyetlerini ve zihniyetlerini halkın önünde açıkça itiraf etmeleri gerektiğini söyledi.

Seçilene kadar Yasin okuyorlar!"

Muhalefetin seçim dönemlerinde dindar seçmenden oy alabilmek için Yasin-i Şerif okuduğunu ancak koltuğa oturduktan sonra tamamen farklı bir kimliğe büründüğünü belirten Karahasanoğlu, sert eleştirilerde bulundu.

CHP'li aktörlerin halkı kandırmayı bırakması gerektiğini vurgulayan Karahasanoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Halka desinler ki: 'Biz eğer seçilirsek, biz İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğumuzda, adaylık döneminde okuduğumuz Yasin'i okumayacağız. O zaman fuhuşlarda nerede fuhuş yapabiliriz, caddede yapabiliriz, caddeleri bile kullanacağız. Bizim prensibimiz bu. Seçilene kadar Yasin okuruz, seçildikten sonra bizim gerçek kimliğimizi görürsünüz' diyebilmeleri gerekir."

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