Basın Yayın Müdürü görüntüleri perdeledi! CHP'li başkan esnafı çocuk gibi azarladı

Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, esnafı bir araya toplayıp azarladı. Olay anında Başkan Gençay'ın oldukça sinirli olduğu gözlenirken, o sırada yaşananları kayıt altına almak isteyenler ise engelleme ile karşılaştı.

BASIN YAYIN MÜDÜRÜNDEN ENGEL

Belediye Başkanı Hatice Gençay'ın esnafla bir araya geldiği ve gergin anların yaşandığı esnada, Didim Belediyesi Basın Yayın Müdürü Çağlar Kaya'nın görüntü almaya çalışan kişileri engellediği görüldü.

Görüntülerin çekilmesinin engellenmeye çalışıldığı o anlarda, Başkan Gençay’ın esnafa yönelik sarf ettiği sert sözler dikkat çekti.

Bir hayli sinirli olduğu gözlenen Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, esnafa şu sözlerle çıkıştı:

"Burayı yapan biziz, sorumlusu biziz. Sizin sorumluluğunuz bizim kurallarımıza uymak ve kiranızı ödemek."