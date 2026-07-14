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Gündem Hani kararı tanımıyordunuz? Butlan Özgür mahkeme kapısında
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Hani kararı tanımıyordunuz? Butlan Özgür mahkeme kapısında

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Hani kararı tanımıyordunuz? Butlan Özgür mahkeme kapısında

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin verdiği 'mutlak butlan' kararıyla sarsılan ve iç hesaplaşmaların ardı arkası kesilmeyen CHP'de, Özgür Özel liderliğindeki değişimci grup koltuk için adeta her yolu deniyor. Mevcut yönetimi devirmek amacıyla olağanüstü kurultay için topladıklarını iddia ettikleri 800'ü aşkın delege imzasının genel merkez tarafından işleme alınmaması üzerine, Özgür Özel ekibi partiyi mahkeme kapılarına düşürdü.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin 'mutlak butlan' kararıyla sarsılan CHP'de Özgür Özel cephesi, olağanüstü kurultay için topladıkları 800'ü aşkın delege imzasının mevcut yönetim tarafından işleme alınmaması üzerine, partiyi seçime götürecek 3 kişilik 'Çağrı Heyeti' görevlendirilmesi talebiyle Sulh Hukuk Mahkemesi’ne resmen dilekçe verdi.

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