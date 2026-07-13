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Siyaset Irkçılık yapıp nefret suçu işlemişti… Tanju Özcan’a skandal bir kararla beraat verildi!
Siyaset

Irkçılık yapıp nefret suçu işlemişti… Tanju Özcan’a skandal bir kararla beraat verildi!

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Irkçılık yapıp nefret suçu işlemişti… Tanju Özcan’a skandal bir kararla beraat verildi!

Bolu’da geçici sığınmacılara yönelik uyguladığı 10 kat pahalı su tarifesi, 100 bin liralık nikah ücreti, iş yeri kapatma ve Arapça tabelaları indirme gibi faşizan hamleleriyle bilinen CHP'li Tanju Özcan hakkında yargıdan skandal bir karar çıktı!.. Özcan, kenti yaşanmaz kılarak mazlumları sürmeyi hedeflediği ‘nefret ve ayrımcılık’ davasından ilginç bir şekilde beraat etti.

Görevden alınan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan döneminde, kentte yaşayan sığınmacı ve yabancı uyruklulara belediye tarafından yapılan ayni ve nakdi yardımların kesilmesi, su ücretlerine 10 kat zam yapılması ve nikah ücretlerinin 100 bin TL’ye çıkartılması yönünde kararlar alınmıştı. Alınan bu kararların ardından bazı sivil toplum kuruluşları ve bölge halkının şikayeti üzerine harekete geçildi. Yapılan suç duyuruları neticesinde Özcan hakkında, Bolu 5’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde ’nefret ve ayrımcılık’ suçlamasıyla dava açıldı.

Söz konusu davanın karar duruşması bugün Bolu 5’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmada savunma yapan Tanju Özcan, savcılık mütalaasına itiraz etti.

 

Özcan mahkemedeki savunmasında, "Hazırlanan mütalaa eksik. Suç unsuru oluşturduğu iddia edilen eylemler icra hareketi oluşturmadığından ve yine kendi irademle vazgeçtiğim için suç unsuru oluşmadığı kanaatindeyim. Beraatimi talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

İrtikap soruşturması nedeniyle tutukluluğu devam ediyor

Tarafların dinlenmesinin ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Tanju Özcan’ın ’nefret ve ayrımcılık’ suçundan beraatine hükmetti. Öte yandan, bu dosyadan beraat eden Özcan’ın, hakkında yürütülen ‘icbar suretiyle irtikap’ soruşturması çerçevesindeki tutukluluk halinin ise devam ettiği öğrenildi.

 

Özcan'ın işlediği nefret suçları!

Tanju Özcan'ın 2019 yılında göreve gelir gelmez aldığı ilk kararlardan biri, Bolu Belediyesi bütçesinden geçici koruma altındaki Suriyeli sığınmacılara yapılan tüm sosyal yardımları ve ayni/nakdi destekleri tamamen kesmek olmuştu.

Kentteki sığınmacıların ticari faaliyetlerini engellemek amacıyla, yabancılara ait iş yeri açma ruhsatlarını iptal etmiş ve şehirdeki tüm Arapça tabelaları bir gecede kaldırtmıştı.

Yabancı uyrukluların su faturaları ve katı atık vergileri Türk vatandaşlarına göre 10 kat artırılmış ve ücretlendirme dolar kuru üzerinden hesaplanmıştı.

İki yabancı uyruklu kişinin Bolu'da evlenebilmesi için nikah salonu ve işlemlerinin ücreti 100 bin TL olarak belirlenmişti.

Belediyenin cenaze hizmetleri kapsamında, kentte ikamet eden yabancı uyruklulara mezarlık alanı (kabir yeri) satışı yapılmasını yasaklamıştı.

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