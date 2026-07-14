Geleceğin bilim liderleri seçiliyor: TÜBİTAK Fen Lisesi sınavı 18 Temmuz’da!

SINAV 24 İLDE YAPILACAK: TÜBİTAK Fen Lisesi Okul Özel Sınavı'nın 18 Temmuz Cumartesi günü saat 10.00'da gerçekleştirileceğini bildiren Aydın, sınava ilişkin şu bilgileri verdi: "Sınavımız 100 dakika sürecek ve çoktan seçmeli 50 sorudan oluşacak. Bu soruların 10'u bilgisayar, 10'u matematik ve 30'u fen bilimleri alanında olacak. Öğrencilerimizin bu temel bilimlerdeki yetkinliklerini ölçmeyi hedefliyoruz. Başvurular 15 Temmuz akşamına kadar devam ediyor. Sınavımız ise ülkemizin dört bir yanındaki öğrencilerimize ulaşabilmek amacıyla 24 farklı il 25 farklı merkezde eş zamanlı uygulanacak." Aydın, okulun Gebze'deki yerleşkesinin dünyadaki nadir kampüslerden biri olduğuna dikkati çekerek, "TÜBİTAK'ın Gebze yerleşkesinde, denizin kenarında ve yeşillikler içerisinde muhteşem bir atmosferde yer alıyoruz. Okul ve yurt binalarımız tamamen tamamlandı. Öğrencilerimiz burada doğayla iç içe, güvenli ve zengin bir sosyal yaşamın parçası oluyorlar." dedi. Okulun yatılı imkanlarının farklı şehirlerden gelen öğrenciler için büyük avantaj sağladığını vurgulayan Aydın, ailelerin çocuklarını güvenle emanet edebilecekleri, öğrencilerin ise kendilerini her anlamda geliştirebilecekleri sportif ve kültürel alanların kampüste mevcut olduğunu kaydetti.