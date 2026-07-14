Geleceğin bilim liderleri seçiliyor: TÜBİTAK Fen Lisesi sınavı 18 Temmuz’da!

MİLLİ TEKNOLOJİ HAMLESİ'NİN LİDERLERİNİ YETİŞTİRİYORUZ: Aydın, TÜBİTAK Fen Lisesi bünyesinde modern laboratuvarların bulunduğunu dile getirerek, şu değerlendirmede bulundu: "Bilime merakı en üst seviyede olan öğrencilerimiz bu okulu tercih ediyor. Geleceğin bilim insanlarını, araştırma liderlerini, ülkemizin Milli Teknoloji Hamlesi'ne liderlik edebilecek bilgi, beceri, yetkinlik ve aynı zamanda özgüvene sahip öğrenciler olarak yetiştiriyoruz. Bu ortam onları hem ulusal çapta hem de uluslararası çapta yarışmalara hazırlıyor." Öğrencilerinin ulusal ve uluslararası olimpiyatlara katıldıklarını belirten Aydın, gençlerin kazandıkları madalyalar ile ulusal ve uluslararası proje yarışmalarında gösterdikleri başarıların kendilerinin gururlandırdığını söyledi. Aydın, yeni gelen öğrencilerle bu başarı yolculuğuna devam etme konusunda heyecanlı olduklarını ifade ederek, okulu tercih edecek tüm öğrencilere başarılar diledi.