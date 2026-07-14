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Gündem Kahraman şoförden Haluk Levent’e tepki: Devlet yok diyordu! Yazıklar olsun ona! Devlet burnundan fitil fitil getirsin şimdi
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Kahraman şoförden Haluk Levent’e tepki: Devlet yok diyordu! Yazıklar olsun ona! Devlet burnundan fitil fitil getirsin şimdi

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Kahraman şoförden Haluk Levent’e tepki: Devlet yok diyordu! Yazıklar olsun ona! Devlet burnundan fitil fitil getirsin şimdi

6 Şubat depremlerinde İstanbul'dan yüklediği iş makinesini 9 saatte Elbistan'a ulaştırırken yolda kaydedilen görüntüleriyle hafızalara kazınan kahraman şoför Kazım Budak, AHBAP Derneği'nde ortaya saçılan rezaletin ardından Haluk Levent'e sert tepki gösterdi. Budak "Haluk Levent denilen zat Hatay'da 'Devlet yok, millet yok' diye kendi menfaati ve çıkarları için algı operasyonu yaptı. Yazıklar olsun ona, devlet burnundan fitil fitil getirsin şimdi" dedi.

6 Şubat depremlerinin ardından İstanbul'dan yüklediği iş makinesini Elbistan'a ulaştırırken kaydedilen görüntüleriyle hafızalara kazınan tır şoförü , aradan geçen sürenin ardından o günleri anlattı. Son günlerde deprem yardımlarıyla ilgili kamuoyunda yaşanan tartışmalara da değinen Budak, "Biz oraya para için gitmedik. Şöhret olmak için gitmedik. Allah rızası için, milletimiz için, can kurtarmak için gittik" dedi.

Bölgeden aktarılan bilgilerin aksine devletin tüm kolluk kuvvetlerinin orada yardıma hazır bulunduğunu anlatan Budak, "Depremin ardından milyonlarca insan yardım için bölgeye koştu, oraya gitti. Biz de gittik. Biz vardığımızda devlet oradaydı. Jandarması oradaydı, polisi oradaydı, askeri oradaydı. AFAD oradaydı, Kızılay oradaydı. Bütün devlet kurumları, bütün ekipler görevlerinin başındaydı. Fakat özellikle şunu söylemek istiyorum; millet olarak devletimize sonuna kadar güvenmeliyiz. Çünkü Türkiye'mizde yaşayan 85-86 milyon insan devletimizin güvencesi altındadır. Herkes devletine yaslansın, devletinin arkasında dursun. Biz belki 9 saat, 10 saat sonra bölgeye ulaştık. Ama devlet bizden çok daha önce gitmişti" dedi.

HEPSİNDEN HESAP SORULSUN

AHBAP Derneği'nin kurucusu olan ve yüklü miktarda dolandırıcılık iddialarıyla gündeme gelen Haluk Levent'i de sert bir dille eleştiren Budak, konuya ilişkin şu ifadelere yer verdi: "O süreçte yanlış algı operasyonları yapanlar oldu. Bugün görüyoruz ki bunu kendi çıkarı ve menfaati için yapanlar varmış. Devletimiz güçlüdür. Hukuk neyi gerektiriyorsa onu yapacaktır. Biz vatandaş olarak devletimizin gerekli incelemeleri yapmasını, varsa sorumluların hukuk önünde hesap vermesini istiyoruz. AHBAP Derneği'ni kuran şahıs bu milleti kandırdı. Hatay'a gitti, 'Burada devlet yok, millet yok' diye kendi menfaati için algı operasyonu yaptı, çıkarları için. Yazıklar olsun ona, devlet burnundan fitil fitil getirsin. Haluk Levent denilen zat ve bununla beraber kim varsa sonuna kadar gidilmeli ve hepsinden tek tek hesap sorulmalıdır. Biz oraya para için gitmedik. Şöhret olmak için gitmedik. Televizyonlara çıkmak, reklam yapmak için gitmedik. Şirketlerden para toplayıp isim yapmak için gitmedik. Biz Allah rızası için, milletimiz için, insanımız için, can kurtarmak için gittik. Bizim gücümüz para değil, iman gücüydü. Devletimiz sağ olsun, var olsun. Biz deprem bölgesine vardığımızda devletimiz zaten oradaydı.”

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