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Gündem Dijital FETÖ’ye darbe üstüne darbe
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Dijital FETÖ’ye darbe üstüne darbe

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Dijital FETÖ’ye darbe üstüne darbe

FETÖ'cü sosyal medya hesaplarına yönelik operasyon sürüyor. İletişim Başkanlığı'nın koordinasyonunda yürütülen çalışmalar sonucunda, milli güvenliği hedef alan ve dezenformasyon yayan 10 FETÖ'cü sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi.

15 Temmuz hain darbe girişimini gerçekleştiren FETÖ’nün inlerine darbeler inmeye devam ediyor. Güvenlik güçleri gerek yurt içinde gerekse yurt dışında FETÖ’cülerin yakalanması için çabalarına devam ederken bir yandan sosyal medya kirli propaganda yapan FETÖ’cü hesaplara erişim engeli geliyor.

10 HESAP DAHA PATLADI

İletişim Başkanlığı koordinesinde yapılan son çalışmalar neticesinde, sosyal medyada dezenformasyon üreterek milli güvenliği hedef alan 10 FETÖ'cü sosyal medya hesabına daha erişim engeli geldi.

10 hesapla beraber bu hafta erişim engeli getirilen FETÖ hesabı sayısı 2 bin 723 oldu.

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