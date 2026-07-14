Delege hırsızlığını AK Parti üzerinden örtme telaşı! Özgür'cülerden yeni moda propaganda

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, katıldığı programda partinin içişlerine yine AK Parti’yi alet etti. Şaibeli kurultay davasında genel başkanlık koltuğuna oturan Kemal Kılıçdaroğlu’na eleştirilerde bulunan Bakan, “Ya kurultay yaparsın ya da AK Partilisin” minvalinde söylemelerde bulunarak propaganda yaptı.

ÇALAN ONLAR, SUÇLU AK PARTİ

Kendisini sosyal medya hesabından “Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı (Seçilmiş) İzmir Milletvekili” olarak tanıtan Murat Bakan, X hesabından paylaştığı açıklamalarında; “Siz diyeceksiniz ki; ‘CHP'den ayrılırlarsa Erdoğan'ın işine gelir.’ Sen bizim CHP'den ayrılmamız için üstüne düşen sorumluluğu yerine getiriyorsun zaten. Elinden geleni yapıyorsun. Toplumda bir karşılığın yok” ifadelerinde yer verdi.

Bakan “Kemal Bey'in tek yapacağı şey, partiyi kurultaya götürüp gerçek sahiplerine teslim etmektir; eğer kendisi iktidarla bir iş birliği yapmıyorsa” şeklinde son derece ağır ifadeler kullanarak partide yaşanan koltuk savaşı kazanmak için AK Parti’yi tartışmalara alet etti.