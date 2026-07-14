  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Özel ekip, 100 kilometrelik alanda Gülistan Doku'nun cenazesini arıyor İspanya’da tehlikeli koşu bitti: Sekiz günde 70'ten fazla yaralı! İzmir'den yürekleri ferahlatan haber Dev davanın 49. duruşması tamamlandı! Sanık avukatları iddialara itiraz etti! Geleceğin bilim liderleri seçiliyor: TÜBİTAK Fen Lisesi sınavı 18 Temmuz’da! Duvarlara kazınan kahramanlık: Gazze'den 15 Temmuz'a anlamlı selam Çok basit bir fikir ama milyonlarca hayat kurtardı Pamuksu oluşumundaki sır merak ediliyor: Göl tabanında şaşırtan keşif Uluslararası sulardan İzmir'e getirildiler! Orkinoslar Uzak Doğu sofralarına hazırlanıyor
Gündem
6
Yeniakit Publisher
İzmir'den yürekleri ferahlatan haber

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
AA Giriş Tarihi:

İzmir'den yürekleri ferahlatan haber

İzmir'de zirai alandan zeytinliğe sıçrayan yangın ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında 3 hektar zeytinlik alanın zarar gördüğü öğrenildi.

#1
Foto - İzmir'den yürekleri ferahlatan haber

Alınan bilgiye göre, Yukarıkızılca Mahallesi Süvari Caddesi'ndeki zirai alanda çıkan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 8 arazöz, 3 ilk müdahale aracı, su tankeri, 1 helikopter ile çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

#2
Foto - İzmir'den yürekleri ferahlatan haber

Alevler rüzgarın da etkisiyle zeytinlik alana sıçradı.

#3
Foto - İzmir'den yürekleri ferahlatan haber

Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın, ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı.

#4
Foto - İzmir'den yürekleri ferahlatan haber

Yangında 3 hektar zeytinlik alanın zarar gördüğü öğrenildi.

#5
Foto - İzmir'den yürekleri ferahlatan haber

Yangına bölgede tadilat çalışmasında kullanılan spiral makinesinden çıkan kıvılcımların neden olabileceği iddiasıyla 2 şüpheli, ifade işlemleri için jandarma karakoluna götürüldü

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yolsuzluk soruşturmaları derinleşiyor! 375 kilogram altın ve milyonlarca dolarlık mal varlığına el konuldu
Dünya

Yolsuzluk soruşturmaları derinleşiyor! 375 kilogram altın ve milyonlarca dolarlık mal varlığına el konuldu

Irak'ta gündem yolsuzluk soruşturmaları. Bu kapsamda 375 kilogram altın ve milyonlarca dolarlık mal varlığına el konulduğu bildirildi...
New York borsası zarar ettirdi
Ekonomi

New York borsası zarar ettirdi

Amerika Birleşik Devletleri'nde işlem gören New York borsası yeni haftanın ilk gününü düşüşle kapadı.

Denizde erkek cesedi bulundu
Aktüel

Denizde erkek cesedi bulundu

Balıkesir Erdek'te denizde hareketsiz halde bulunan 40 yaşlarındaki erkeğin cesedi, kimlik tespiti ve otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morg..
Kılıçdaroğlu'ndan şaibeli kurultay açıklaması: Parayı alan da şikayet eden de CHP'liler! Biz şimdi Ak Parti’yi mi suçlayacağız!
Gündem

Kılıçdaroğlu'ndan şaibeli kurultay açıklaması: Parayı alan da şikayet eden de CHP'liler! Biz şimdi Ak Parti’yi mi suçlayacağız!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı canlı yayında partisini mutlak butlan sürecine sürükleyen şaibeli kurultay hakkında çarpıcı ..
Gaspçılar huzur vermiyor! Komşu ülkenin topraklarına göz diktiler
Dünya

Gaspçılar huzur vermiyor! Komşu ülkenin topraklarına göz diktiler

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerden oluşan bir grup, yasa dışı Yahudi yerleşimi kurulması talebiyle Suriye’nin güneyine geçmeye te..
Kılıçdaroğlu'ndan Haluk Leven yorumu! Arınma dediğim işte bu
Gündem

Kılıçdaroğlu'ndan Haluk Leven yorumu! Arınma dediğim işte bu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Haluk Levent’in Ahbap Derneği’ne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınmasına ilişkin konuştu. K..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23