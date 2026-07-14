İzmir'den yürekleri ferahlatan haber
İzmir'de zirai alandan zeytinliğe sıçrayan yangın ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında 3 hektar zeytinlik alanın zarar gördüğü öğrenildi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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İzmir'de zirai alandan zeytinliğe sıçrayan yangın ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında 3 hektar zeytinlik alanın zarar gördüğü öğrenildi.
Alınan bilgiye göre, Yukarıkızılca Mahallesi Süvari Caddesi'ndeki zirai alanda çıkan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 8 arazöz, 3 ilk müdahale aracı, su tankeri, 1 helikopter ile çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Alevler rüzgarın da etkisiyle zeytinlik alana sıçradı.
Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın, ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı.
Yangında 3 hektar zeytinlik alanın zarar gördüğü öğrenildi.
Yangına bölgede tadilat çalışmasında kullanılan spiral makinesinden çıkan kıvılcımların neden olabileceği iddiasıyla 2 şüpheli, ifade işlemleri için jandarma karakoluna götürüldü
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